Δευτέρα 04 Μαϊου 2026
ΑΑΔΕ: Τι αλλάζει σε πρόστιμα, ακίνητα, κρυπτονομίσματα στο νέο πολυνομοσχέδιο
Οικονομικές Ειδήσεις 04 Μαΐου 2026, 06:00

Μπλόκο στις συναλλαγές με μετρητά - Μέσω ΜΙΔΑ της ΑΑΔΕ η απαλλαγή κατοικιών μικρών οικισμών από τον ΕΝΦΙΑ

Μαρία Βουργάνα
«Κούρεμα» προστίμων για εκπρόθεσμες μηδενικές ή πιστωτικές δηλώσεις ΦΠΑ, νέο μπλόκο στις συναλλαγές με μετρητά, φορολογικό κλοιό στις συναλλαγές με κρυπτονομίσματα, αλλά και ορισμό του Μητρώου Ιδιοκτησίας και Διαχείρισης Ακινήτων της ΑΑΔΕ ως πηγή πληροφόρησης για την απαλλαγή κύριων κατοικιών φυσικών προσώπων από τον ΕΝΦΙΑ φέρνει μεταξύ άλλων το πολυνομοσχέδιο του υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών που κατατέθηκε την Πέμπτη στη Βουλή.

Δημιουργείται ηλεκτρονική πλατφόρμα για την καταγραφή συναλλαγών μη εξυπηρετούμενων δανείων

Σύμφωνα με τις νέες διατάξεις:

1. Πρόστιμα: Τα πρόστιμα που επιβάλλονται σε επιχειρήσεις και επαγγελματίες για εκπρόθεσμη υποβολή ή μη υποβολή μηδενικών και πιστωτικών δηλώσεων παρακρατούμενων φόρων και ΦΠΑ μειώνονται από 250 – 500 ευρώ που ανέρχονται σήμερα σε 100 ευρώ. Επίσης, προβλέπεται αναδρομική, από τις 19 Απριλίου 2024, μείωση και διαγραφή ποσών προστίμων ύψους 250 ευρώ και 500 ευρώ που επιβλήθηκαν ήδη για εκπρόθεσμες πιστωτικές και μηδενικές δηλώσεις παρακρατούμενων φόρων και ΦΠΑ και συμψηφισμός των ποσών που καταβλήθηκαν.

Ακόμη εξαιρούνται από τα πρόστιμα εκπρόθεσμης υποβολής δηλώσεων οι ανήλικοι φορολογούμενοι, με την εξαίρεση καλύπτει και δηλώσεις γονέων που συμπεριλαμβάνουν εισόδημα ανήλικων τέκνων και ισχύει αναδρομικά και για πρόστιμα που επιβλήθηκαν για φορολογικές χρήσεις από το 2022 έως και το 2025. Επιπλέον, σε περίπτωση έναρξης δραστηριότητας ανηλίκου χωρίς πραγματικά έσοδα, δεν επιβάλλεται τέλος επιτηδεύματος.

2. Μητρώο Ιδιοκτησίας και Διαχείρισης Ακινήτων (ΜΙΔΑ): Το ΜΙΔΑ θα αποτελεί από το 2027 πηγή πληροφόρησης για την πιστοποίηση της κύριας κατοικίας, ιδίως για ακίνητα σε μικρούς οικισμούς, στο πλαίσιο της απαλλαγής από τον ΕΝΦΙΑ. Η μεταβολή αυτή είναι ουσιώδης, διότι μέχρι σήμερα το στοιχείο της κύριας κατοικίας προέκυπτε βασικά από τη δήλωση φορολογίας εισοδήματος.

Μέχρι την παραγωγική λειτουργία του Μ.Ι.Δ.Α., η κύρια κατοικία θα εξακολουθεί να αποδεικνύεται από τη δήλωση φορολογίας εισοδήματος του προηγούμενου φορολογικού έτους. Σημειώνεται ότι η απαλλαγή αφορά κατοικίες σε οικισμούς έως 1.500 κατοίκους, με ειδική πρόβλεψη για ορισμένες παραμεθόριες περιοχές όπου το όριο ανεβαίνει στους 1.700 κατοίκους, και με ανώτατη αξία κατοικίας 400.000 ευρώ.

3. Κρυπτονομίσματα: Εισάγεται υποχρεωτική αυτόματη ανταλλαγή πληροφοριών για χρήστες κρυπτοστοιχείων, με την καθιέρωση της υποχρέωσης των Παρόχων Υπηρεσιών Κρυπτοστοιχείων να υποβάλουν αναλυτικές πληροφορίες στη Φορολογική Διοίκηση για τα φυσικά και νομικά πρόσωπα πελάτες τους που επενδύουν ή χρησιμοποιούν κρυπτοστοιχεία και τα έσοδα και εισοδήματα που αποκτούν από τις συναλλαγές αυτές.

Προβλέπονται επίσης πρόστιμα για τους Δηλούντες Παρόχους Υπηρεσιών Κρυπτοστοιχείων που κυμαίνονται από 100 έως 5.000 ευρώ. Το συνολικό ποσό προστίμων ανά έλεγχο δεν μπορεί να ξεπερνά τις 500.000 ευρώ, ενώ ειδικά για τις παραβάσεις της εκπρόθεσμης υποβολής το ανώτατο όριο είναι 10.000 ευρώ ανά έτος αναφοράς. Σε περίπτωση υποτροπής, τα πρόστιμα επιβάλλονται στο διπλάσιο, και σε νέα υποτροπή στο τετραπλάσιο του αρχικού προστίμου.

4. Φορολογικές Δεσμευτικές Απαντήσεις: Επιχειρήσεις και φυσικά πρόσωπα θα μπορούν, κατόπιν αίτησης και παραβόλου, να ζητούν εκ των προτέρων δεσμευτική ερμηνεία της φορολογικής νομοθεσίας για μελλοντικές επενδύσεις. Η απάντηση εκδίδεται εντός 150 ημερών και δεσμεύει τη διοίκηση. Το παράβολο κυμαίνεται από 15.000 έως 50.000 ευρώ.

5. Μπλόκο σε πληρωμές με μετρητά. Αλλάζει ο τρόπος υπολογισμού του ορίου καθώς πλέον λαμβάνεται υπόψη η συνολική αξία της συναλλαγής και όχι τα επιμέρους παραστατικά. Για συναλλαγές από 500 ευρώ και άνω απαιτείται ηλεκτρονική πληρωμή. Σε περίπτωση παράβασης, το πρόστιμο ισούται με το διπλάσιο του ποσού που καταβλήθηκε σε μετρητά.

6. Τεκμαρτό εισόδημα: Προβλέπονται απαλλαγές από το ελάχιστο τεκμαρτό καθαρό εισόδημα και συγκεκριμένα:

• Εξαιρούνται οι πωλητές λαϊκών αγορών από την προσαύξηση του 5% λόγω υπέρβασης μέσου όρου του κύκλου εργασιών του αντίστοιχου ΚΑΔ. αυξημένου κύκλου εργασιών.

• Για τους κατόχους άδειας επαγγελματία πωλητή λαϊκής αγοράς, το ελάχιστο τεκμαρτό εισόδημα μειώνεται κατά 30%.

• Ως λόγος αμφισβήτησης του τεκμαρτού ελάχιστου εισοδήματος πλέον προστίθεται και η περίπτωση ανήλικου υποχρέου, κατά μέρος ή κατά το σύνολο της διάρκειας του φορολογικού έτους.

7. Πλατφόρμα για «κόκκινα» δάνεια: Δημιουργείται ηλεκτρονική πλατφόρμα για την καταγραφή συναλλαγών μη εξυπηρετούμενων δανείων, με στόχο τη διαφάνεια και την καλύτερη λειτουργία της αγοράς.

Αγορές: Πουλήστε τον Μάιο ή το βλέμμα στα εταιρικά αποτελέσματα;

Ο πλούτος μιας χώρας δεν ορίζεται πλέον μόνο από το πόσα χρήματα παράγει, αλλά από το πώς αυτά τα χρήματα μεταφράζονται σε ευημερία για τον απλό πολίτη. Η περίπτωση της Ελλάδας.

Στράτος Ιωακείμ
Ενώ το φάσμα του στασιμοπληθωρισμού πλανάται στην Ευρωζώνη, τα εξαντλημένα εισοδήματα των καταναλωτών και οι παγωμένες προσλήψεις προμηνύουν μια βαθιά πολιτική κρίση

Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Η Spirit Airlines δεν είχε τα χρήματα που χρειαζόταν για να ξεφύγει από την πτώχευση και κατέβασε ρολά μετά την κατάρρευση των προσπαθειών της να λάβει ανακούφιση από την κυβέρνηση των ΗΠΑ

Ευθύμης Τσιλιόπουλος
H επιστροφή στη μόδα των 80s, στα ρούχα με βάτες, τα έντονα χρώματα, τις φαρδιές ζώνες, μπορεί να ειναι προάγγελος χρηματιστηριακού κραχ και οικονομικής ύφεσης, προειδοποιεί το Βloomberg.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Από την Ιαπωνία έως τη Βρετανία και τη Νότια Ευρώπη, οι θάνατοι ξεπερνούν πλέον τις γεννήσεις, αποτυπώνοντας μια βαθιά δημογραφική μεταβολή που επηρεάζει οικονομία, εργασία και κοινωνικές δομές. Οι ειδικοί προειδοποιούν ότι το ζητούμενο δεν είναι η ανατροπή της τάσης, αλλά η προσαρμογή των κοινωνιών σε έναν κόσμο που γερνά.

Γεωργία Κανδρή
Καθώς όλο και περισσότερες εταιρείες αντικαθιστούν θέσεις εισαγωγικού επιπέδου με τεχνητή νοημοσύνη, ειδικοί προειδοποιούν ότι το κόστος μπορεί να αποδειχθεί πολύ μεγαλύτερο απ’ όσο φαίνεται σήμερα: από την απώλεια ταλέντου μέχρι τη διάρρηξη της «αλυσίδας» που δημιουργεί τους ηγέτες του αύριο.

Γεωργία Κανδρή
Το πρόγραμμα φθηνών επιδοτούμενων στεγαστικών δανείων «Σπίτι Μου 2», λήγει πρόωρα στις 2 Ιουνίου, αντί για τέλη Αυγούστου όπως αναμενόταν. Αγωνία για χιλιάδες δικαιούχους που τρέχουν και δεν φτάνουν.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Μέρες μετά το άνοιγμα του Master Poulet, ο Μπουαμράν έβαλε τσιμεντόλιθους για να εμποδίσει την πρόσβαση στο κατάστημα, υποστηρίζοντας ότι η βεράντα του εστιατορίου είχε στηθεί παράνομα

Ευθύμης Τσιλιόπουλος
Το ΔΝΤ προτρέπει τις χώρες να στοχεύσουν την υποστήριξη στους πιο ευάλωτους αντί να χρησιμοποιούν δαπανηρά γενικά μέτρα

«Ο πρώην δήμαρχος Τζουλιάνι είναι μαχητής, που αντιμετώπισε κάθε πρόκληση στη ζωή με ακλόνητη δύναμη, και μάχεται με το ίδιο επίπεδο αποφασιστικότητας», ανέφερε ο Τεντ Γκούντμαν, εκπρόσωπος του, μέσω X

Μια σειρά από τραγικές υποθέσεις αποτυπώνει με τον πιο σκληρό τρόπο μια πραγματικότητα που επιμένει - Δεν είναι αριθμοί, είναι γυναίκες που δεν είναι πια εδώ

Η Βρετανία δηλώνει «σε πλήρη ετοιμότητα» να υπερασπιστεί τα νησιά, ενώ η Αργεντινή ανεβάζει τους τόνους και οι ΗΠΑ επιχειρούν να ισορροπήσουν σε ένα εκρηκτικό διπλωματικό σκηνικό

«Κάθε φορά που πηγαίνουμε στο Starbucks, λέω [στα παιδιά μου]: 'Βλέπετε πόσο φιλικοί είναι; Πρέπει να είστε έτσι κάθε πρωί στις 6», δήλωσε η Σαρλίζ Θερόν σε πρόσφατη συνέντευξη της.

Ένα ολοένα και πιο ανησυχητικό φαινόμενο αναδεικνύεται γύρω από τη χρήση της τεχνητής νοημοσύνης, καθώς χρήστες από διαφορετικές χώρες αναφέρουν ότι καθημερινές συνομιλίες με chatbots εξελίχθηκαν σε έντονες παραληρηματικές πεποιθήσεις.

Το Παγκόσμιο Πρόγραμμα Τροφίμων του ΟΗΕ εκτιμά ότι οι συνδυασμένες επιπτώσεις της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή θα μπορούσαν να ωθήσουν 45 εκατομμύρια επιπλέον ανθρώπους σε οξεία πείνα το 2026.

Στα αυταρχικά καθεστώτα, η παιδεία σπάνια είναι πολιτικά ουδέτερη. Αντίθετα, εντάσσεται σε ευρύτερα συστήματα κρατικού ελέγχου.

Οι διαφορετικές απόψεις και οι διαφορετικές προτεραιότητες φορέων ύστερα από μία πυρκαγιά - Πώς θέλουν να γίνει η διαχείριση μιας περιοχής - Τι δείχνει έρευνα

Το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα (ΕΛΚ), οι Έλληνες σύμβουλοί του, οι υπέρογκες αμοιβές και η σύνδεση με την Blue Skies. Το ενδεχόμενο έρευνας από την OLAF ή την EPPO, προκαλούν πονοκέφαλο στο Μαξίμου.

Δεξαμενόπλοιο χτυπήθηκε από «άγνωστα βλήματα» στα Στενά του Ορμούζ, «78 ναυτικά μίλια βόρεια από τη Φουτζάιρα, στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα», αναφέρει η βρετανική υπηρεσία ασφάλειας της ναυσιπλοΐας.

Η οδηγός ενός Monster Truck στην Κολομβία έχασε τον έλεγχο του οχήματος και έπεσε πάνω στο κοινό με αποτέλεσμα ένα ενήλικος και μια ανήλικη να χάσουν την ζωή τους και να τραυματιστούν 36 άτομα.

«Οταν τα νοσοκομεία και το υγειονομικό προσωπικό γίνονται στόχοι, δεν βρισκόμαστε αντιμέτωποι μόνο με ανθρωπιστική κρίση, αλλά και με κρίση για την ανθρωπότητα», καταγγέλλουν ΠΟΥ, ΔΕΕΣ και MSF.

Το Ιράν απαντά στις δηλώσεις Τραμπ για απεγκλωβισμό εμπορικών πλοίων, με παρέμβαση των ΗΠΑ, από τα Στενά του Ορμούζ, προειδοποιώντας ότι θα θεωρήσει μια τέτοια ενέργεια ως παραβίαση της εκεχειρίας.

Η Ρεάλ Μαδρίτης επικράτησε 2-0 της Εσπανιόλ στη Βαρκελώνη και την προσεχή Κυριακή θα αντιμετωπίσει την Μπαρτσελόνα, η οποία πλέον χρειάζεται έναν βαθμό για να κατακτήσει τη La Liga.

Πρωταθλήτρια Ιταλίας για 21η φορά στην ιστορία της στέφθηκε η Ίντερ, μετά τη νίκη τους με 2-0 επί της Πάρμα. Στο +12 από τη δεύτερη Νάπολι, τρεις αγωνιστικές πριν από το φινάλε της Serie A.

