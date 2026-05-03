«Ψάχνει… μπαμ με τον Οκέκε η Χάποελ του Ιτούδη» (pic)

Χάποελ Τελ Αβίβ και Ρεάλ Μαδρίτης κοντράρονται στα πλέι οφ της Euroleague, με τους «μερένγκες» να έχουν εκμεταλλευτεί πλήρως την έδρα τους, κάνοντας το 2-0 στη σειρά με πειστικές εμφανίσεις.

Οι Ισραηλινοί θα προσπαθήσουν να επιστρέψουν στις αναμετρήσεις που θα γίνουν στη Βουλγαρία για να επιστρέψουν στη Μαδρίτη σε Game 5 και να διεκδικήσουν την πρόκρισή τους στο Final Four, όμως παράλληλα εστιάζουν και στο χτίσιμο της νέας σεζόν.

Ένα από τα ονόματα που η Χάποελ έχει θέσει ως προτεραιότητα είναι αυτό του Τσούμα Οκέκε, ο οποίος αγωνίζεται στη Ρεάλ Μαδρίτης. Ο Αμερικανονιγηριανός φόργουορντ μπορεί να έχει συμβόλαιο με τη «βασίλισσα» και για την επόμενη χρονιά, όμως δεν είναι σίγουρο ότι θα παραμείνει.

הפועל תל אביב מעוניינת בצ׳ומה אוקקה לעונה הבאה @IsraelHayomHeb ⬇️ — Tomer Givati (@givati_tomer) May 2, 2026

Το ενδεχόμενο αυτό θέλει να εκμεταλλευτεί η ομάδα του Δημήτρη Ιτούδη και να τον κάνει δικό της, σύμφωνα με όσα ανέφερε η «israelhayom». Οι Ισραηλινοί τονίζουν πως ο Οκέκε έχει βρεθεί κοντά στη Χάποελ πέρσι το καλοκαίρι, μιλώντας μάλιστα με τον Έλληνα τεχνικό, όμως εν τέλει αποφάσισε να πει το «ναι» στη Ρεάλ.

Φέτος στη Euroleague ο 27χρονος άσος έχει μέσο όρο 5,8 πόντους και 4 ριμπάουντ ανά αγώνα.