Παπάγου – Βίκος Ιωαννίνων 72-87: Πήρε τον τελικό και ανέβηκε στην GBL!

Τα Ιωάννινα θα έχουν για πρώτη φορά εκπρόσωπο στα «σαλόνια» του ελληνικού μπάσκετ! Ο Βίκος Ιωαννίνων εξασφάλισε την άνοδο στην Greek Basketball League, καθώς ήταν ο μεγάλος νικητής του Final Four της Elite League. Στον τελικό της διοργάνωσης η ομάδα του Θανάση Γιαπλέ νίκησε τον Παπάγου και κέρδισε την άνοδο από την -πάλαι ποτέ- Α2 στην Α1!

Οι Γιαννιώτες πήραν από την αρχή του αγώνα το προβάδισμα, έκλεισαν το ημίχρονο με διψήφια διαφορά (44-34) με τον Σαράντη Μαστρογιαννόπουλο να είναι ασταμάτητος (17π. στο α΄).

Στις αρχές της τελευταίας περιόδου ο Παπάγου πλησίασε στους 6 (61-55), όμως ο Βίκος έβρισκε λύσεις από πολλούς παίκτες και έφτασε άνετα στη νίκη με το τελικό 87-72. Έτσι, θα ακολουθήσει τη Δόξα Λευκάδας που είχε εξασφαλίσει την άνοδο ως πρωταθλήτρια της Elite League.

Τα δεκάλεπτα: 16-23, 34-44, 52-59, 72-87

ΠΑΠΑΓΟΥ (Φώτης Καρακώστας): Δήμου 3 (1), Μπιλάλης 8 (2), Άντερτον 16, Μερμίγκης 4 (1), Δενδρινός 1, Μαλέλης 13 (3), Ντιμανότσιε 6, Ματσάγγος 7 (1), Καραμαλέγκος 12 (2), Χουγκάζ Ροβέρτος

ΒΙΚΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ (Θανάσης Γιαπλές): Τζόουνς 5 (1), Γεωργίου 3 (1), Άντερσον 21 (2), Γράβας 13 (1), Διαμαντάκος 7, Καμπερίδης 9 (1 τρίποντο, 8 ριμπάουντ), Τσούκας 4, Αρνόκουρος 4, Πάτρας, Μαστρογιαννόπουλος 21 (2 τρίποντα, 8 ασίστ).

Γιαπλές: «Αισθάνομαι δικαιωμένος»

«Συνήθως δουλεύω στην επαρχία. Δεν είναι μία μεγάλη πρόκληση τύπου Παναθηναϊκός εννοείται. Και αυτή την χρονιά διάλεξα να πάω στην Αμαλιάδα που είναι επαρχία. Πιστεύω ότι εκεί μπορείς να κάνεις περισσότερα πράγματα, και αυτό που λέμε αποκέντρωση είναι καλό. Η Ήπειρος για πρώτη φορά έχει ομάδα στην Stoiximan GLB, γιατί μη ξεχνάμε το γυναικείο είναι στην Α1 και νομίζω ότι σαν περιφέρεια το αξίζει», ανέφερε αρχικά ο προπονητής του Βίκου Ιωαννίνων.

Για αν τα όνειρα μεγαλώνουν στην ομάδα: «Στις λίγες κουβέντες που έχω προλάβει να κάνω με την διοίκηση, τα όνειρα είναι μεγαλεπήβολα. Θα δούμε. Συγχαρητήρια στην ομάδα του Παπάγου, στον κόουτς Καρακώστα που είναι και φίλος και εξαιρετικός κόουτς και νομίζω είναι παράδειγμα προς έρευνα ένα ρόστερ που δεν είναι φανταχτερό, ένα ρόστερ φθηνό, πώς κατάφερε και το έφτασε μέχρι τους τελικούς. Θερμά συγχαρητήρια», ανέφερε ο τεχνικός της ηπειρώτικης ομάδας, Θανάσης Γιαπλές.