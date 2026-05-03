Μπενίτεθ: «Οι παίκτες μου τα έδωσαν όλα»
Δείτε όσα είπε ο Ράφα Μπενίτεθ μετά την ισοπαλία του Παναθηναϊκού με την ΑΕΚ
Ο Ράφα Μπενίτεθ εμφανίστηκε ικανοποιημένος από την προσπάθεια των παικτών του στο ισόπαλο 0-0 με τη ΑΕΚ.
Αναλυτικά οι δηλώσεις του Ράφα Μπενίτεθ:
«Είμαι ικανοποιημένος από την απόδοση των ποδοσφαιριστών που βρέθηκαν στο γήπεδο. Βρεθήκαμε νωρίς με αριθμητικό μειονέκτημα, οι ποδοσφαιριστές μου πραγματικά προσπάθησαν πάρα πολύ, τα έδωσαν όλα.
Αξίζαμε τη νίκη, είχαμε τις ευκαιρίες, είχαν και οι αντίπαλοι τις ευκαιρίες τους αλλά δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι αντιμετωπίσαμε μια ομάδα που είναι στην κορυφή της βαθμολογίας, που θέλει να κατακτήσει το πρωτάθλημα οπότε είμαι ικανοποιημένος από την προσπάθεια των παικτών μου.
Πρέπει να είμαστε υπερήφανοι για τους ποδοσφαιριστές, για όλα αυτά που έχουν πετύχει με όλες αυτές τις δυσκολίες που έχουν περάσει αυτή η σεζόν».
