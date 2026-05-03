Στην τρίτη κατά σειρά αύξηση των ποσοστώσεων παραγωγής συμφώνησε ο ΟΠΕΚ+
Διεθνής Οικονομία 03 Μαΐου 2026, 15:55

Στην τρίτη κατά σειρά αύξηση των ποσοστώσεων παραγωγής συμφώνησε ο ΟΠΕΚ+

«Ο ΟΠΕΚ+ στέλνει ένα διπλό μήνυμα στην αγορά: συνέχισης παρά την αποχώρηση της ΗΑΕ και ελέγχου παρά το περιορισμένο φυσικό αντίκτυπο»

Τα αβγά στη μάχη κατά του Αλτσχάιμερ: Μειώνουν τον κίνδυνο κατά τουλάχιστον 20%

Τα αβγά στη μάχη κατά του Αλτσχάιμερ: Μειώνουν τον κίνδυνο κατά τουλάχιστον 20%

Spotlight

Σε μικρή αύξηση της παραγωγής πετρελαίου για τον Ιούνιο, συμφώνησε σήμερα ο Οργανισμός Πετρελαιοεξαγωγικών Κρατών ΟΠΕΚ+ (OPEC+).

Η αύξηση  θα μείνει κατά κύριο λόγο στα χαρτιά όσο ο πόλεμος στο Ιράν εξακολουθεί να μην διαταράσσει τον πετρελαϊκό εφοδιασμό στον Κόλπο μέσω των στενών του Ορμούζ.

Επτά χώρες της ΟΠΕΚ+ θα αυξήσουν τους στόχους παραγωγής πετρελαίου κατά 188.000 βαρέλια ημερησίως τον Ιούνιο, αύξηση για τρίτο μήνα στη σειρά, ανέφερε σε δήλωση που εξέδωσε ο ΟΠΕΚ+ έπειτα από διαδικτυακή σύνοδο. Η αύξηση είναι η ίδια με εκείνην που συμφωνήθηκε για τον Μάιο με το μερίδιο των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, που αποχώρησε από τον οργανισμό.

Που αποσκοπεί η κίνηση του ΟΠΕΚ+

Η κίνηση έχει σκοπό να δείξει ότι η ομάδα δεν έχει αυξήσει τον εφοδιασμό μόλις τελειώσει ο πόλεμος και ότι συνεχίζει με τα σχέδια να αυξήσει τους στόχους παρά την αποχώρηση της ΗΑΕ από την ΟΠΕΚ+, σύμφωνα με πηγές και αναλυτές.

«Ο ΟΠΕΚ+ στέλνει ένα διπλό μήνυμα στην αγορά: συνέχισης παρά την αποχώρηση της ΗΑΕ και ελέγχου παρά το περιορισμένο φυσικό αντίκτυπο», δήλωσε ο Χόρχε Λεόν, αναλυτής στη Rystad και πρώην αξιωματούχος της ΟΠΕΚ+.

«Ενώ η παραγωγή αυξάνει στα χαρτιά, ο πραγματικός αντίκτυπος στον φυσικό εφοδιασμό παραμένει πολύ περιορισμένα δεδομένα των περιορισμών στα στενά του Ορμούζ».

Η δήλωση δεν αναφέρει το ΗΑΕ, παράλειψη που δείχνει «στην πραγματικότητα» τις εντάσεις στις σχέσεις με τον Αμπού Ντάμπι μετά την αποχώρησή του από τη συμμαχία αυτήν την εβδομάδα, εκτίμησε ο αναλυτής.

«Παραμένοντας στην ίδια πορεία –απλώς χωρίς τα ΗΑΕ– παρουσιάζεται σαν να μην έχει γίνει κάτι, ελαχιστοποιώντας τα εσωτερικά ρήγματα και παρουσιάζοντας μια εικόνα σταθερότητας», είπε.

Ποιες χώρες συμμετείχαν στη σημερινή σύνοδο

Η ποσότητα της μεγαλύτερης πετρελαιοπαραγωγού χώρας μέλος του ΟΠΕΚ+, της Σαουδικής Αραβίας, θα αυξηθεί σε 10.291 εκατομμύρια βαρέλια ημερησίως τον Ιούνιο βάσει της συμφωνίας, πολύ πάνω από την τρέχουσα παραγωγή. Η χώρα ανέφερε πραγματική παραγωγή 7,76 εκατομμύρια βαρέλια ημερησίως στον ΟΠΕΚ τον Μάρτιο.

Τα επτά μέλη που συμμετείχαν στη διαδικτυακή σύνοδο σήμερα είναι η Σαουδική Αραβία, το Ιράκ, το Κουβέιτ, η Αλγερία, το Καζακστάν, η Ρωσία και το Ομάν. Με την αποχώρηση του ΗΑΕ, ο ΟΠΕΚ+ αποτελείται από 21 μέλη του περιλαμβανομένου του Ιράν, όμως τα τελευταία χρόνια μόνο οι επτά χώρες συν τα ΗΑΕ συμμετείχαν στις αποφάσεις για τη μηνιαία παραγωγή.

Ο πόλεμος στο Ιράν, που ξεκίνησε στις 28 Φεβρουαρίου, και το κλείσιμο των στενών του Ορμούζ που ακολούθησε ως συνέπεια έχουν μπλοκάρει τις εξαγωγές από τα μέλη του ΟΠΕΚ+ Σαουδική Αραβία, Ιράκ και Κουβέιτ, καθώς και από το ΗΑΕ. Πριν από τη σύγκρουση, οι παράγωγοι αυτοί ήταν οι μοναδικές χώρες στην ομάδα που μπορούσαν να αυξήσουν την παραγωγή.

Ακόμη κι αν ξανανοίξει το στενό του Ορμούζ στη ναυσιπλοΐα, θα χρειαστούν πολλές φορές αν όχι μήνες προκειμένου οι ροές να επανέλθουν στα κανονικά επίπεδα, σύμφωνα με το σύστημα του πετρελαϊκού τομέα του Κόλπου και του διεθνούς εμπορίου πετρελαίου.

Η διαταραχή προκάλεσε εκτόξευση των τιμών σε υψηλότερη τετραετία πάνω από τα 125 δολάρια το βαρέλι καθώς οι αναλυτές αρχίζουν να κάνουν προβλέψεις για εκτεταμένες ελλείψεις καυσίμων αεροσκαφών σε έναν με δύο μήνες και αύξηση του πληθωρισμού παγκοσμίως.

Τα επτά μέλη του ΟΠΕΚ+ θα συναντηθούν και πάλι στις 7 Ιουνίου, ανέφερε η ανακοίνωση.

Ενέργεια
Ενέργεια: Ο κίνδυνος ενός σοκ πλανάται πάνω από την Ευρώπη

Ενέργεια: Ο κίνδυνος ενός σοκ πλανάται πάνω από την Ευρώπη

