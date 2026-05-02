Δευτέρα 04 Μαϊου 2026
Έφτασε η ώρα για τον ελληνικό τελικό της Euroleague;
Μπάσκετ 02 Μαΐου 2026, 15:00

Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός με τον αέρα του 2-0 κλείνουν εισιτήριο για το final 4 του ΟΑΚΑ. Και έπειτα;

Διονύσης Δελλής
Τελευταία πεινάτε περισσότερο; Ίσως η άνοιξη σας άνοιξε την όρεξη

Αν παραμένει σε ισχύ εκείνο το «είδηση δεν είναι πως σκύλος δάγκωσε άνθρωπο, είδηση είναι πως άνθρωπος δάγκωσε σκύλο» τότε με το συμπάθιο αλλά κανένα σχόλιο για το αυτονόητο: Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός είναι πλασμένοι για να βρεθούν στο final 4 της Euroleague.

Κατασκευασμένοι με μπάτζετ των 40 εκατ ευρώ για αυτή τη δουλειά. Καμία έκπληξη λοιπόν για την ερυθρόλευκη παρέλαση στο ΣΕΦ με τη Μονακό. Καμία έκπληξη και για τους Πράσινους που βρήκαν τον τρόπο και έκαναν μια χαψιά μέσα στο σπίτι της, την άπειρη Βαλένθια με το Νο2 της κανονικής διάρκειας. Τα playoffs της Euroleague είναι μια άλλη ιστορία. Και κανείς δεν την μαθαίνει δωρεάν.

Καλώς εχόντων των πραγμάτων λοιπόν μέσα στην επόμενη εβδομάδα θα είναι γεγονός. Ο Παναθηναϊκός θα πάρει θέση για τον πρώτο ημιτελικό της 22ης περιμένοντας τον νικητή του ζευγαριού Ρέαλ-Χάποελ (1-0). Και ο Ολυμπιακός για τον δεύτερο λογικά έχοντας απέναντι την Φενερμπαχτσέ που με τη σειρά της έκανε το 2-0 με την Ζαλγκίρις. Προκύπτει λοιπόν για τρίτο τουρνουά στη σειρά, ένας διάδρομος με θέα στον ελληνικό τελικό που περιμένουμε εδώ και παραπάνω από τρεις 10ετίες.

Ήταν 1994 στο Τελ Αβίβ όταν ο κανονισμός της FIBA υποχρέωνε τις ομάδες από την ίδια χώρα να παίζουν μεταξύ τους ημιτελικό. Συνέβη στη Σαραγόσα το 1995 και στο Βερολίνο το 2009. Άλλαξε το 2012 στην Πόλη όταν για πρώτη φορά οι αιώνιοι έπαιξαν άλλη ώρα για το εισιτήριο του τελικού αλλά εκεί βρέθηκαν μόνο οι Πειραιώτες. Και πλέον το έχουνε πάρει σχοινί-κορδόνι. Το 2024 πέρασε ο Παναθηναϊκός, αλλά όχι ο Ολυμπιακός. Το 2025 έγιναν ζευγάρι του τελευταίου μικρού τελικού της ιστορίας. Το πλήρωμα του χρόνου έχει φτάσει. Το… timing είναι που ψάχνουν και η 24η του Μάη στο glass floor του ΟΑΚΑ θα μπορούσε να γίνει η μέρα και ο τόπος για τον σπουδαιότερο χορό στην ιστορία του ελληνικού μπάσκετ, σε επίπεδο συλλόγων. Το μόνο που δεν έχουμε δει όλα αυτά τα χρόνια. Ένα ντέρμπι αιωνίων για την κατάκτηση της Ευρώπης!

Στην πραγματικότητα έστω και αν αντιπροσωπεύουν δύο εντελώς διαφορετικές ιδέες μπάσκετ, είναι ο αφρός της Euroleague. Μια καλοκουρδισμένη μηχανή σαν τον Ολυμπιακό που χθες βράδυ στο πρώτο ημίχρονο είχε 13 ασίστ για 1 λάθος «πνίγοντας» τη Μονακό στην ασφυξία του -28 πριν την ανάπαυλα. Και μια all star εκδοχή του Παναθηναϊκού που σε 48 ώρες νίκησε τη Βαλένθια και από την άμυνα (στο 1-0 των 68 πόντων) και από την επίθεση (στο 2-0 των 107) έχοντας κρύο αίμα την κατάλληλη στιγμή: εκεί που η μπάλα έκαιγε.

Στο ΟΑΚΑ οι Πράσινοι θα έχουν εάν και εφόσον το πλεονέκτημα που προσφέρει να γίνεται ένα f4 στο σπίτι σου και οι Ερυθρόλευκοι την ύψιστη πρόκληση να πάρουν μια Euroleague που θα μετράει για… δύο αν προκύψει σε μια τέτοια συνθήκη. Θα είναι δεδομένα τα φαβορί στους ημιτελικούς. Άρα μπορεί κάλλιστα να συμβεί. Να τους δούμε απέναντι στην απόλυτη σύγκρουση.

Φυσικά όλα τα παραπάνω διαβάζονται και ανάποδα. Για να έρθει το final 4 στα μέρη μας για πρώτη φορά από το 2007, έπαιξε τον ρόλο της η Κυβέρνηση. Είναι υποχρέωση της πόλης ή της χώρας που αναλαμβάνει την ευθύνη να προσφέρει μια μεγάλη εγγυητική στην διοργανώτρια -5 εκατ ευρώ-. Στην Ελλάδα έγινε απευθείας από την κεντρική πολιτική σκηνή με τον Κυριάκο Μητσοτάκη να δηλώνει εναρμονισμένος «Με την ελπίδα να δούμε και τις δύο ελληνικές ομάδες στο Final Four και γιατί όχι και στον τελικό».

Στην δική του περίπτωση, καλό θα είναι να έχει κατά νου και εκείνο το κλασικό «πρόσεχε τι εύχεσαι». Ήδη η ένταση κυριαρχεί στην ιδέα. Πριν καλά-καλά προκύψει η επιβεβαίωση της πρόκρισης στο final 4. Σκέψου όντως να φτάσουμε σε εκείνο το Σάββατο, πριν από την Κυριακή της 24ης του Μάη. Και να μετρά αντίστροφα για τον ελληνικό τελικό

Αγορές: Πουλήστε τον Μάιο ή το βλέμμα στα εταιρικά αποτελέσματα;

Τελευταία πεινάτε περισσότερο; Ίσως η άνοιξη σας άνοιξε την όρεξη

World
Πάουελ: Γιατί παραμένει στη Fed

Εσπανιόλ – Ρεάλ Μαδρίτης 0-2: Νίκησαν οι Μαδριλένοι… αναβολή στέψης για τη «Μπάρτσα»
Ποδόσφαιρο 04.05.26

Η Ρεάλ Μαδρίτης επικράτησε 2-0 της Εσπανιόλ στη Βαρκελώνη και την προσεχή Κυριακή θα αντιμετωπίσει την Μπαρτσελόνα, η οποία πλέον χρειάζεται έναν βαθμό για να κατακτήσει τη La Liga.

Σύνταξη
Ποδόσφαιρο 04.05.26

Ίντερ – Πάρμα 2-0: Πρωταθλητές Ιταλίας για 21η φορά στην ιστορία τους οι «Νερατζούρι»

Πρωταθλήτρια Ιταλίας για 21η φορά στην ιστορία της στέφθηκε η Ίντερ, μετά τη νίκη τους με 2-0 επί της Πάρμα. Στο +12 από τη δεύτερη Νάπολι, τρεις αγωνιστικές πριν από το φινάλε της Serie A.

Αλέξανδρος Κωτάκης
Ποδόσφαιρο 04.05.26

Ελλάδα – Αυστραλία 10-13: Ηττήθηκε ξανά η Εθνική και θα διεκδικήσει την πρόκρισή της στη Β’ φάση
Άλλα Αθλήματα 03.05.26

Ελλάδα – Αυστραλία 10-13: Ηττήθηκε ξανά και θα διεκδικήσει την πρόκρισή της στη Β' φάση

Μετά την ήττα από την Αυστραλία η Εθνική γυναικών πόλο με 3 βαθμούς κατέλαβε την 4η θέση στον β’ όμιλο και θα διεκδικήσει την πρόκρισή της στο World Cup στη Β' φάση, ουσιαστικά απέναντι στην Ουγγαρία.

Σύνταξη
Άστον Βίλα-Τότεναμ 1-2: Σημαντική νίκη για τους Spurs
Ποδόσφαιρο 03.05.26

Άστον Βίλα-Τότεναμ 1-2: Σημαντική νίκη για τους Spurs

Με δυο γκολ στο 12’ και στο 25’, αντίστοιχα, η Τότεναμ νίκησε εκτός έδρας την Άστον Βίλα 2-1 και ανέβηκε στην 17η θέση της βαθμολογίας, προσπερνώντας τη Γουέστ Χαμ. Η Βίλα μείωσε στο 96’.

Σύνταξη
LIVE: Εσπανιόλ – Ρεάλ Μαδρίτης
Ποδόσφαιρο 03.05.26

LIVE: Εσπανιόλ – Ρεάλ Μαδρίτης

LIVE: Εσπανιόλ – Ρεάλ Μαδρίτης. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Εσπανιόλ – Ρεάλ Μαδρίτης για την 34η αγωνιστική της La Liga.

Σύνταξη
Ο πρώην δήμαρχος Νέας Υόρκης Ρούντι Τζουλιάνι νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση
Κόσμος 04.05.26

Ο πρώην δήμαρχος Νέας Υόρκης Ρούντι Τζουλιάνι νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση

«Ο πρώην δήμαρχος Τζουλιάνι είναι μαχητής, που αντιμετώπισε κάθε πρόκληση στη ζωή με ακλόνητη δύναμη, και μάχεται με το ίδιο επίπεδο αποφασιστικότητας», ανέφερε ο Τεντ Γκούντμαν, εκπρόσωπος του, μέσω X

Σύνταξη
Κραυγή αγωνίας για τις γυναικοκτονίες
Νομικό πλαίσιο 04.05.26

Κραυγή αγωνίας για τις γυναικοκτονίες

Μια σειρά από τραγικές υποθέσεις αποτυπώνει με τον πιο σκληρό τρόπο μια πραγματικότητα που επιμένει - Δεν είναι αριθμοί, είναι γυναίκες που δεν είναι πια εδώ

Ναταλία Διονυσιώτη
Σκιές πολέμου στα Φώκλαντς!
Τα "Μαλβίνας" για τους Αργεντίνους 04.05.26

Σκιές πολέμου στα Φώκλαντς!

Η Βρετανία δηλώνει «σε πλήρη ετοιμότητα» να υπερασπιστεί τα νησιά, ενώ η Αργεντινή ανεβάζει τους τόνους και οι ΗΠΑ επιχειρούν να ισορροπήσουν σε ένα εκρηκτικό διπλωματικό σκηνικό

Γεώργιος Μαζιάς
Η Σαρλίζ Θερόν μιλάει για την ανατροφή των παιδιών της
Συνειδητή απόφαση 04.05.26

Η Σαρλίζ Θερόν δεν «θέλει να συντηρεί τα παιδιά της» για πάντα - Πειθαρχία, δουλειά και ταπεινότητα

«Κάθε φορά που πηγαίνουμε στο Starbucks, λέω [στα παιδιά μου]: 'Βλέπετε πόσο φιλικοί είναι; Πρέπει να είστε έτσι κάθε πρωί στις 6», δήλωσε η Σαρλίζ Θερόν σε πρόσφατη συνέντευξη της.

Σύνταξη
Όταν η τεχνητή νοημοσύνη τροφοδοτεί την παράνοια: Περιπτώσεις που οδήγησαν σε παραλήρημα
AI 04.05.26

Όταν η τεχνητή νοημοσύνη τροφοδοτεί την παράνοια: Περιπτώσεις που οδήγησαν σε παραλήρημα

Ένα ολοένα και πιο ανησυχητικό φαινόμενο αναδεικνύεται γύρω από τη χρήση της τεχνητής νοημοσύνης, καθώς χρήστες από διαφορετικές χώρες αναφέρουν ότι καθημερινές συνομιλίες με chatbots εξελίχθηκαν σε έντονες παραληρηματικές πεποιθήσεις.

Αλεξάνδρα Τάνκα
Μέση Ανατολή: Δισεκατομμύρια γεύματα σε κίνδυνο λόγω του πολέμου στο Ιράν – «Είναι μια τέλεια καταιγίδα»
Κόσμος 04.05.26

Δισεκατομμύρια γεύματα σε κίνδυνο λόγω του πολέμου στη Μέση Ανατολή - «Είναι μια τέλεια καταιγίδα»

Το Παγκόσμιο Πρόγραμμα Τροφίμων του ΟΗΕ εκτιμά ότι οι συνδυασμένες επιπτώσεις της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή θα μπορούσαν να ωθήσουν 45 εκατομμύρια επιπλέον ανθρώπους σε οξεία πείνα το 2026.

Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Εκπαίδευση ή Προπαγάνδα; Πώς τα αυταρχικά καθεστώτα χρησιμοποιούν την παιδεία ως πολιτικό εργαλείο
Κόσμος 04.05.26

Εκπαίδευση ή Προπαγάνδα; Πώς τα αυταρχικά καθεστώτα χρησιμοποιούν την παιδεία ως πολιτικό εργαλείο

Στα αυταρχικά καθεστώτα, η παιδεία σπάνια είναι πολιτικά ουδέτερη. Αντίθετα, εντάσσεται σε ευρύτερα συστήματα κρατικού ελέγχου.

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Κλιματική αλλαγή: Mετά τη φωτιά τι;
Κλιματική αλλαγή 04.05.26

Mετά τη φωτιά τι;

Οι διαφορετικές απόψεις και οι διαφορετικές προτεραιότητες φορέων ύστερα από μία πυρκαγιά - Πώς θέλουν να γίνει η διαχείριση μιας περιοχής - Τι δείχνει έρευνα

Ιφιγένεια Βιρβιδάκη
Με το φόβο έρευνας για το ΕΛΚ και τη σχέση με τον βραχίονα της «αμαρτωλής» Blue Skies ζουν στο Μαξίμου
Πολιτική 04.05.26

Με το φόβο έρευνας για το ΕΛΚ και τη σχέση με τον βραχίονα της «αμαρτωλής» Blue Skies ζουν στο Μαξίμου

Το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα (ΕΛΚ), οι Έλληνες σύμβουλοί του, οι υπέρογκες αμοιβές και η σύνδεση με την Blue Skies. Το ενδεχόμενο έρευνας από την OLAF ή την EPPO, προκαλούν πονοκέφαλο στο Μαξίμου.

Δημήτρης Τερζής
Δημήτρης Τερζής
Στενά του Ορμούζ: Δεξαμενόπλοιο χτυπήθηκε από «άγνωστα βλήματα» στα ανοιχτά των ΗΑΕ
Ανοικτά των ΗΑΕ 04.05.26

Τάνκερ χτυπήθηκε από «άγνωστα βλήματα» στα Στενά του Ορμούζ

Δεξαμενόπλοιο χτυπήθηκε από «άγνωστα βλήματα» στα Στενά του Ορμούζ, «78 ναυτικά μίλια βόρεια από τη Φουτζάιρα, στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα», αναφέρει η βρετανική υπηρεσία ασφάλειας της ναυσιπλοΐας.

Σύνταξη
Monster Truck στην Κολομβία παρέσυρε τουλάχιστον 38 άτομα – Δύο άτομα έχασαν τη ζωή τους (βίντεο)
Εκτός ελέγχου 04.05.26

Monster Truck στην Κολομβία παρέσυρε τουλάχιστον 38 άτομα - Δύο άτομα έχασαν τη ζωή τους

Η οδηγός ενός Monster Truck στην Κολομβία έχασε τον έλεγχο του οχήματος και έπεσε πάνω στο κοινό με αποτέλεσμα ένα ενήλικος και μια ανήλικη να χάσουν την ζωή τους και να τραυματιστούν 36 άτομα.

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Ενοπλες συρράξεις: ΠΟΥ, ΔΕΕΣ και MSF καταγγέλλουν τη γενίκευση των επιθέσεων κατά υπηρεσιών υγείας
Ενοπλες συρράξεις 04.05.26

ΠΟΥ, ΔΕΕΣ και MSF καταγγέλλουν τη γενίκευση των επιθέσεων κατά υπηρεσιών υγείας

«Οταν τα νοσοκομεία και το υγειονομικό προσωπικό γίνονται στόχοι, δεν βρισκόμαστε αντιμέτωποι μόνο με ανθρωπιστική κρίση, αλλά και με κρίση για την ανθρωπότητα», καταγγέλλουν ΠΟΥ, ΔΕΕΣ και MSF.

Σύνταξη
Τραμπ: Θα καθοδηγήσουμε πλοία έξω από τα Στενά του Ορμούζ – Ιράν: Θα παραβιάσετε την εκεχειρία
Παραβίαση εκεχειρίας 04.05.26

Το Ιράν προειδοποιεί τις ΗΠΑ για το ενδεχόμενο παρέμβασής τους στα Στενά του Ορμούζ

Το Ιράν απαντά στις δηλώσεις Τραμπ για απεγκλωβισμό εμπορικών πλοίων, με παρέμβαση των ΗΠΑ, από τα Στενά του Ορμούζ, προειδοποιώντας ότι θα θεωρήσει μια τέτοια ενέργεια ως παραβίαση της εκεχειρίας.

Σύνταξη
Ποδόσφαιρο 04.05.26

Ο ΟΤ στο Delphi Economic Forum XI, τα ραντεβού Στουρνάρα, τι «παίζει» με Πτολεμαΐδα 5, το reality check της Aegean, το «7 στα 7» της Bally’s Intralot

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

