Αταμάν: «Ήταν 10 αστυνομικοί μπροστά από τα αποδυτήριά μας»
Ο Αταμάν τόνισε πως 10 αστυνομικοί επιχείρησαν να συλλάβουν τον Δημήτρη Γιαννακόπουλο – Η καταγγελία του Παναθηναϊκού και όλο το ρεπορτάζ
- Γιατί το Ιράν δεν λυγίζει (ακόμα): Το παρασκήνιο της οικονομικής του επιβίωσης
- Πείτε αντίο στον παραδοσιακό κλιματισμό - Μια νέα μέθοδος που υπόσχεται να αλλάξει τον τρόπο ψύξης
- Γιορτή σήμερα 1 Μαΐου - Ποιοι γιορτάζουν | Εορτολόγιο
- Ο υπερηχητικός «σκοτεινός αετός» που είναι ικανός να ανατρέψει τις εύθραυστες ισορροπίες στη Μέση Ανατολή
Ο Εργκίν Αταμάν σε δηλώσεις του στην συνέντευξη Τύπου μετά το παιχνίδι με την Βαλένθια, μίλησε για την εικόνα που επικράτησε έξω από τα αποδυτήρια των «πρασίνων» με την παρουσία 10 αστυνομικών, ενώ σημείωσε πως ήθελαν να συλλάβουν τον Δημήτρη Γιαννακόπουλο.
Αναλυτικά οι δηλώσεις του Αταμάν:
«Είπα ήδη στην Euroleague TV την γνώμη μου, οπότε θα μιλήσω για λίγο επειδή μπροστά στα αποδυτήριά μας υπάρχουν 10 αστυνομικοί που θέλουν να συλλάβουν άτομα από το σταφ και τον πρόεδρό μας, τον Γιαννακόπουλο. Πρώτη φορά στην καριέρα μου, έχω καριέρα 30 χρόνων στο άθλημα, βλέπω να κερδίζουμε με buzzer-beater, όλοι να είναι χαρούμενοι και το σταφ της Βαλένθια βάζει την αστυνομία μπροστά από τα αποδυτήρια.
10 αστυνομικούς για να μην απολαύσουμε τη νίκη και προσπαθούν να συλλάβουν τον πρόεδρο μας, τον Γιαννακόπουλο, τον General Mananger, μερικούς ανθρώπους. Τι είναι αυτό; Ευχαριστώ πολύ, να περάσετε καλά. Θα σας δω στην Αθήνα».
Στις τάξεις του Παναθηναϊκού επικρατεί έντονη δυσαρέσκεια για τα όσα εκτυλίχθηκαν μετά το τέλος της αναμέτρησης με τη Βαλένθια, με αφορμή περιστατικά που σημειώθηκαν κατά τη διάρκεια του αγώνα.
Η ασφάλεια των γηπεδούχων προχώρησε στην απομάκρυνση του general manager Δημήτρη Κοντού και του team manager Γιώργου Γκοτζογιάννη, χωρίς – όπως υποστηρίζεται – να υπάρχει σαφής λόγος.
Από πλευράς «τριφυλλιού» τονίζεται ότι δεν υπήρξε καμία προκλητική συμπεριφορά από οποιονδήποτε εντός ομάδας, ενώ οι άνθρωποι του Παναθηναϊκού αποδίδουν ένταση και υπαιτιότητα από την πλευρά των Ισπανών για όσα συνέβησαν.
- Αταμάν: «Ήταν 10 αστυνομικοί μπροστά από τα αποδυτήριά μας»
- Το μεγάλο καλάθι του Χέις-Ντέιβις που έδωσε τη νίκη στον Παναθηναϊκό (vid)
- Παναθηναϊκός – Βαλένθια: Πότε είναι το Game 3 της σειράς
- Βαλένθια – Παναθηναϊκός 105-107: Buzzer beater του Χέις Ντέιβις, νέο μπρέικ και 2-0 (vid)
- Conference League: Mε εισιτήριο στο χέρι η Κρίσταλ Πάλας, βήμα τελικού η Ράγιο Βαγεκάνο (vids)
- Μπαρτζώκας: «Αν χάσουμε από την ελλιπή Μονακό, θα με κρεμάσουν στο Δημαρχείο του Πειραιά»
- Μπράγκα – Φράιμπουργκ 2-1: Βήμα πρόκρισης των Πορτογάλων στο 92′ (vids)
- Νότιγχαμ Φόρεστ – Άστον Βίλα 1-0: Reds από «ατσάλι», προβάδισμα για τελικό (vids)
