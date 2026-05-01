Αταμάν: «Ήταν 10 αστυνομικοί μπροστά από τα αποδυτήριά μας»

Ο Εργκίν Αταμάν σε δηλώσεις του στην συνέντευξη Τύπου μετά το παιχνίδι με την Βαλένθια, μίλησε για την εικόνα που επικράτησε έξω από τα αποδυτήρια των «πρασίνων» με την παρουσία 10 αστυνομικών, ενώ σημείωσε πως ήθελαν να συλλάβουν τον Δημήτρη Γιαννακόπουλο.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του Αταμάν:

«Είπα ήδη στην Euroleague TV την γνώμη μου, οπότε θα μιλήσω για λίγο επειδή μπροστά στα αποδυτήριά μας υπάρχουν 10 αστυνομικοί που θέλουν να συλλάβουν άτομα από το σταφ και τον πρόεδρό μας, τον Γιαννακόπουλο. Πρώτη φορά στην καριέρα μου, έχω καριέρα 30 χρόνων στο άθλημα, βλέπω να κερδίζουμε με buzzer-beater, όλοι να είναι χαρούμενοι και το σταφ της Βαλένθια βάζει την αστυνομία μπροστά από τα αποδυτήρια.

10 αστυνομικούς για να μην απολαύσουμε τη νίκη και προσπαθούν να συλλάβουν τον πρόεδρο μας, τον Γιαννακόπουλο, τον General Mananger, μερικούς ανθρώπους. Τι είναι αυτό; Ευχαριστώ πολύ, να περάσετε καλά. Θα σας δω στην Αθήνα».

Στις τάξεις του Παναθηναϊκού επικρατεί έντονη δυσαρέσκεια για τα όσα εκτυλίχθηκαν μετά το τέλος της αναμέτρησης με τη Βαλένθια, με αφορμή περιστατικά που σημειώθηκαν κατά τη διάρκεια του αγώνα.

Η ασφάλεια των γηπεδούχων προχώρησε στην απομάκρυνση του general manager Δημήτρη Κοντού και του team manager Γιώργου Γκοτζογιάννη, χωρίς – όπως υποστηρίζεται – να υπάρχει σαφής λόγος.

Από πλευράς «τριφυλλιού» τονίζεται ότι δεν υπήρξε καμία προκλητική συμπεριφορά από οποιονδήποτε εντός ομάδας, ενώ οι άνθρωποι του Παναθηναϊκού αποδίδουν ένταση και υπαιτιότητα από την πλευρά των Ισπανών για όσα συνέβησαν.