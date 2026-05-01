sports betsson
weather-icon 16o
Stream

in
sports

# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΙΡΑΝ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΡΑΜΠ
# ΤΕΜΠΗ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΕΠΣΤΑΪΝ
# ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Αταμάν: «Ήταν 10 αστυνομικοί μπροστά από τα αποδυτήριά μας»

Ο Αταμάν τόνισε πως 10 αστυνομικοί επιχείρησαν να συλλάβουν τον Δημήτρη Γιαννακόπουλο – Η καταγγελία του Παναθηναϊκού και όλο το ρεπορτάζ

Σύνταξη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Spotlight

Ο Εργκίν Αταμάν σε δηλώσεις του στην συνέντευξη Τύπου μετά το παιχνίδι με την Βαλένθια, μίλησε για την εικόνα που επικράτησε έξω από τα αποδυτήρια των «πρασίνων» με την παρουσία 10 αστυνομικών, ενώ σημείωσε πως ήθελαν να συλλάβουν τον Δημήτρη Γιαννακόπουλο.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του Αταμάν:

«Είπα ήδη στην Euroleague TV την γνώμη μου, οπότε θα μιλήσω για λίγο επειδή μπροστά στα αποδυτήριά μας υπάρχουν 10 αστυνομικοί που θέλουν να συλλάβουν άτομα από το σταφ και τον πρόεδρό μας, τον Γιαννακόπουλο. Πρώτη φορά στην καριέρα μου, έχω καριέρα 30 χρόνων στο άθλημα, βλέπω να κερδίζουμε με buzzer-beater, όλοι να είναι χαρούμενοι και το σταφ της Βαλένθια βάζει την αστυνομία μπροστά από τα αποδυτήρια.

10 αστυνομικούς για να μην απολαύσουμε τη νίκη και προσπαθούν να συλλάβουν τον πρόεδρο μας, τον Γιαννακόπουλο, τον General Mananger, μερικούς ανθρώπους. Τι είναι αυτό; Ευχαριστώ πολύ, να περάσετε καλά. Θα σας δω στην Αθήνα».

Στις τάξεις του Παναθηναϊκού επικρατεί έντονη δυσαρέσκεια για τα όσα εκτυλίχθηκαν μετά το τέλος της αναμέτρησης με τη Βαλένθια, με αφορμή περιστατικά που σημειώθηκαν κατά τη διάρκεια του αγώνα.

Η ασφάλεια των γηπεδούχων προχώρησε στην απομάκρυνση του general manager Δημήτρη Κοντού και του team manager Γιώργου Γκοτζογιάννη, χωρίς – όπως υποστηρίζεται – να υπάρχει σαφής λόγος.

Από πλευράς «τριφυλλιού» τονίζεται ότι δεν υπήρξε καμία προκλητική συμπεριφορά από οποιονδήποτε εντός ομάδας, ενώ οι άνθρωποι του Παναθηναϊκού αποδίδουν ένταση και υπαιτιότητα από την πλευρά των Ισπανών για όσα συνέβησαν.

Headlines:
Markets
googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Wall Street
inWellness
inTown
inTickets 30.04.26

Το «Τάμα» μια θεατρική εμπειρία που υπόσχεται να συγκινήσει και να κρατήσει αμείωτο το ενδιαφέρον των θεατών. Το κοινό θα έχει την ευκαιρία να την απολαύσει για λίγες παραστάσεις στο Σύγχρονο Θέατρο.

Σύνταξη
Αθλητική Ροή
Stream sports
Euroleague 30.04.26

LIVE: Ολυμπιακός – Μονακό

LIVE: Ολυμπιακός – Μονακό. Παρακολουθήστε live στις 21:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Ολυμπιακός – Μονακό για το Game 2 των play offs της Euroleague. Τηλεοπτικά από το Novasports 4HD.

Σύνταξη
Euroleague 30.04.26

LIVE: Φενέρμπαχτσε – Ζάλγκιρις

LIVE: Φενέρμπαχτσε – Ζάλγκιρις. Παρακολουθήστε live στις 20:45 την εξέλιξη της αναμέτρησης Φενέρμπαχτσε – Ζάλγκιρις για το Game 2 των play offs της Euroleague. Τηλεοπτικά από το Novasports 5HD.

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Βενεζουέλα: Προσγειώθηκε στο Καράκας η πρώτη απευθείας εμπορική πτήση από τις ΗΠΑ τα τελευταία 7 χρόνια
Envoy Air 01.05.26

Πρώτη απευθείας εμπορική πτήση ΗΠΑ - Βενεζουέλα

Επιχειρηματίες, εκπρόσωποι της αμερικανικής κυβέρνησης και μια ομάδα δημοσιογράφων επέβαιναν στην πρώτη, τα τελευταία επτά χρόνια, απευθείας εμπορική πτήση από τις ΗΠΑ στη Βενεζουέλα.

Σύνταξη
Ιταλία: Επιβάτιδα γέννησε σε πτήση από το Ντακάρ προς τη Ρώμη
ITA Airways 01.05.26

Γεννητούρια σε πτήση από το Ντακάρ προς τη Ρώμη

Ενα υγιέστατο αγοράκι γεννήθηκε στη διάρκεια της πτήσης αεροσκάφους της ITA Airways από το Ντακάρ προς τη Ρώμη, με τη συνδρομή μελών του πληρώματος και δύο επιβατών – γιατρού και νοσηλεύτριας.

Σύνταξη
Γάζα: Η κυβέρνηση των ΗΠΑ «καταδικάζει» τον Global Sumud Flotilla
Στέιτ Ντιπάρτμεντ 01.05.26

Οι ΗΠΑ «καταδικάζουν» τον «στολίσκο για τη Γάζα»

«Αντιπαραγωγική» πρωτοβουλία «υπέρ της Χαμάς», βλέπει η κυβέρνηση των ΗΠΑ στο εγχείρημα του Global Sumud Flotilla, ο οποίος αναχαιτίστηκε από τις ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις ανοικτά της Κρήτης.

Σύνταξη
Γερμανία: Ο Μερτς απαντά στις απειλές Τραμπ τονίζοντας τη σημασία της συνεργασίας και για τις δυο πλευρές
Γερμανία 01.05.26

Ο Μερτς απαντά με συναίνεση στις απειλές Τραμπ

Ο Μερτς απάντησε στις απειλές του Τραμπ για απόσυρση αμερικανικών δυνάμεων από τη Γερμανία, τονίζοντας τη σημασία που έχει και για τις δυο πλευρές η συνεργασία τους στον στρατιωτικό τομέα.

Σύνταξη
Conference League: Mε εισιτήριο στο χέρι η Κρίσταλ Πάλας, βήμα τελικού η Ράγιο Βαγεκάνο (vids)
Conference League 01.05.26

Conference League: Mε εισιτήριο στο χέρι η Κρίσταλ Πάλας, βήμα τελικού η Ράγιο Βαγεκάνο (vids)

Μεγάλες μάχες στους πρώτους ημιτελικούς. Η Ράγιο λύγισε την Στρασμπούρ και πάει στη ρεβάνς με τον αέρα του 1-0, ενώ η Κρίσταλ Πάλας πέτυχε εκτός έδρας νίκη (3-1) επί της Σαχτάρ

Σύνταξη
Nescod 30.04.26

Πείτε αντίο στον παραδοσιακό κλιματισμό - Μια νέα μέθοδος που υπόσχεται να αλλάξει τον τρόπο ψύξης

Το Nescod υπόσχεται μείωση της θερμοκρασίας χωρίς τη χρήση ηλεκτρικής ενέργειας, γεγονός που την καθιστά λύση οικονομικά αποδοτική και περιβαλλοντικά βιώσιμη.

Σύνταξη
Must Read
in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Cookies