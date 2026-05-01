Τσουκαλάς για Πρωτομαγιά: Η μείωση των ωρών εργασίας μπορεί να γίνει εργαλείο αναδιανομής
Πολιτική Γραμματεία 01 Μαΐου 2026, 10:19

Τσουκαλάς για Πρωτομαγιά: Η μείωση των ωρών εργασίας μπορεί να γίνει εργαλείο αναδιανομής

«Το μέλλον του κόσμου της εργασίας δεν μπορεί να είναι τα εξοντωτικά ωράρια, η εξαήμερη εργασία, το 13ωρο και η καθηλωμένη αγοραστική δύναμη των μισθωτών», επισήμανε ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ, Κώστας Τσουκαλάς

Η εκδίκηση της γύρης: Όταν ο καιρός τρελαίνεται, οι αλλεργίες ξεσπούν

Η εκδίκηση της γύρης: Όταν ο καιρός τρελαίνεται, οι αλλεργίες ξεσπούν

Μήνυμα για την Εργατική Πρωτομαγιά απέστειλε ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ – Κινήματος Αλλαγής, Κώστας Τσουκαλάς, αναφερόμενος στην πρόταση του κόμματος για τη μείωση ωρών εργασίας.

«Καλή Εργατική Πρωτομαγιά σε όλες και όλους. Το μέλλον του κόσμου της εργασίας δεν μπορεί να είναι τα εξοντωτικά ωράρια, η εξαήμερη εργασία, το 13ωρο και η καθηλωμένη αγοραστική δύναμη των μισθωτών», επισήμανε ο κ. Τσουκαλάς σε ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

«Η παραγωγικότητα δεν εξαρτάται απλώς από τις ώρες εργασίας»

Ακολούθως πρόσθεσε πως «όλες οι μελέτες δείχνουν ότι η παραγωγικότητα δεν εξαρτάται απλώς από τις ώρες εργασίας».

Υπογράμμισε ότι «το ΠΑΣΟΚ τολμά να ανοίξει τον διάλογο για τη μείωση του χρόνου εργασίας: για την τετραήμερη απασχόληση χωρίς μείωση αποδοχών και για το 35ωρο».

Τέλος, ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΑΛ ανέφερε πως «η μείωση των ωρών εργασίας μπορεί να γίνει εργαλείο αναδιανομής. Σε μια οικονομία όπου η τεχνολογία αυξάνει την αποδοτικότητα, το ερώτημα δεν είναι μόνο αν θα παράγουμε περισσότερο, αλλά πώς θα μοιραστεί αυτό το ‘περισσότερο’».

Όσα τόνισε ο Κώστας Τσουκαλάς:

Ανδρουλάκης: Ανοίγουμε τη συζήτηση για τη μείωση του χρόνου εργασίας

Τη συζήτηση για τη μείωση του χρόνου εργασίας, άνοιξε τις προηγούμενες μέρες ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΑΛ Νίκος Ανδρουλάκης, προτείνοντας κίνητρα για την εφαρμογή προγραμμάτων 32 ή 35 ωρών εργασίας την εβδομάδα, με πλήρεις αποδοχές.

Την ίδια στιγμή εξαπολύει επίθεση κατά της κυβέρνησης, με φόντο την εντατικοποίηση και την απορρύθμιση των εργασιακών συνθηκών με την εξαήμερη εργασία και το 13ωρο που θέσπισε.

Ο κ. Ανδρουλάκης με ανάρτησή του, ανέφερε ότι «καθώς χιλιάδες εργαζόμενοι μπαίνουν ήδη στους απαιτητικούς ρυθμούς της τουριστικής σεζόν, και με την Εργατική Πρωτομαγιά να πλησιάζει, το ερώτημα γίνεται πιο επίκαιρο από ποτέ: τι αξία δίνουμε σήμερα στην εργασία;

Θα συνεχίσουμε να τη μετράμε με ατέλειωτες εργατοώρες, πίεση και εξάντληση ή θα τη συνδέσουμε με την ποιότητα, την παραγωγικότητα, την προοπτική και την αξιοπρέπεια;».

Μάλιστα ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΑΛ, προσέθεσε πως «όταν η καθημερινότητα των εργαζομένων δεν αφήνει χώρο ούτε για τον στοιχειώδη σχεδιασμό ζωής, πώς μπορούμε να μιλάμε για δημογραφική αναγέννηση; Πώς μπορούν οι νέοι να γίνουν κύριοι του μέλλοντός τους;»

«Το υπόδειγμα της φθηνής και εξαντλητικής εργασίας συνιστά παγίδα χαμηλής παραγωγικότητας»

Εν συνεχεία ο κ. Ανδρουλάκης τόνισε ότι η απάντηση του ΠΑΣΟΚ είναι σαφής.

«Το υπόδειγμα της φθηνής και εξαντλητικής εργασίας δεν είναι απλώς ξεπερασμένο — συνιστά παγίδα χαμηλής παραγωγικότητας. Εγκλωβίζει την οικονομία σε έναν φαύλο κύκλο: χαμηλές επενδύσεις, χαμηλή παραγωγικότητα, χαμηλοί μισθοί, περιορισμένη καινοτομία και διαρκής στασιμότητα. Ένας κύκλος που στερεί προοπτική, ιδιαίτερα από τη νέα γενιά. Ήρθε η ώρα να τον τερματίσουμε».

Γι’ αυτό – συμπλήρωσε- «ανοίγουμε τη συζήτηση για τη μείωση του χρόνου εργασίας. Η τετραήμερη εργασία κερδίζει έδαφος σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες, με στόχο τη μείωση των ωρών χωρίς μείωση μισθού και τη βελτίωση της ισορροπίας ανάμεσα στην επαγγελματική και την προσωπική ζωή.

Προτείνουμε κίνητρα για την εφαρμογή προγραμμάτων 32 ή 35 ωρών εργασίας την εβδομάδα, με πλήρεις αποδοχές. Γιατί το 35ωρο δεν είναι απλώς ένα κοινωνικό μέτρο, μπορεί να γίνει μοχλός αύξησης της παραγωγικότητας. Όταν η εργασία οργανώνεται καλύτερα, όταν ενισχύονται οι δεξιότητες και αξιοποιείται η τεχνολογία, η απόδοση ανά ώρα αυξάνεται και η οικονομία γίνεται πιο αποτελεσματική συνολικά.

Αυτό θέσαμε ως εθνική προτεραιότητα από το βήμα της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης: να αυξηθεί η παραγωγικότητα της εργασίας από το 56% του ευρωπαϊκού μέσου όρου στο 75% έως τις αρχές της επόμενης δεκαετίας. Για να το πετύχουμε, χρειάζονται ουσιαστικές αλλαγές: *ενίσχυση των εργασιακών δικαιωμάτων, καλύτερη σύνδεση εκπαίδευσης και αγοράς εργασίας, ενσωμάτωση της τεχνητής νοημοσύνης, ποιοτικές επενδύσεις στην έρευνα και την τεχνολογία».

Xρηματιστήριο Αθηνών
Χρηματιστήριο Αθηνών: Σε 12μηνο crash test – Τι δείχνουν οι αποτιμήσεις με «ανταγωνιστές»

Χρηματιστήριο Αθηνών: Σε 12μηνο crash test – Τι δείχνουν οι αποτιμήσεις με «ανταγωνιστές»

Vita.gr
Η εκδίκηση της γύρης: Όταν ο καιρός τρελαίνεται, οι αλλεργίες ξεσπούν

Η εκδίκηση της γύρης: Όταν ο καιρός τρελαίνεται, οι αλλεργίες ξεσπούν

Ιράν: Μη ρεαλιστικό να υπάρξουν γρήγορα αποτελέσματα από συνομιλίες

Ιράν: Μη ρεαλιστικό να υπάρξουν γρήγορα αποτελέσματα από συνομιλίες

Why God, why? 30.04.26

Η κρίση πριν τα πρώτα «άντα»

Όλοι ξέρουμε την κρίση μέσης ηλικίας, αλλά τα πράγματα δεν είναι καλύτερα όταν πλησιάζουμε τα πρώτα «άντα»

Το «Τάμα» για λίγες παραστάσεις στο Σύγχρονο Θέατρο
Το «Τάμα» για λίγες παραστάσεις στο Σύγχρονο Θέατρο

Το «Τάμα» μια θεατρική εμπειρία που υπόσχεται να συγκινήσει και να κρατήσει αμείωτο το ενδιαφέρον των θεατών. Το κοινό θα έχει την ευκαιρία να την απολαύσει για λίγες παραστάσεις στο Σύγχρονο Θέατρο.

Η ΝΔ που επιτίθεται ανοίκεια στην ευρωπαϊκή εισαγγελία κατηγορεί την αντιπολίτευση για «άρρωστο κλίμα»
Πολιτική 01.05.26

Η ΝΔ που επιτίθεται ανοίκεια στην ευρωπαϊκή εισαγγελία κατηγορεί την αντιπολίτευση για «άρρωστο κλίμα»

«Ναι μεν, αλλά» για την εξεταστική επιτροπή για τις υποκλοπές από την εκπρόσωπο Τύπου της ΝΔ, Αλεξάνδρα Σδούκου. «Πρέπει να το μελετήσει η κοινοβουλευτική ομάδα», λέει

Σύνταξη
Φαραντούρης: Το ΠΑΣΟΚ είναι ο μόνος σοβαρός πόλος για τη συσπείρωση των δημοκρατικών δυνάμεων
Πολιτική 01.05.26

Φαραντούρης: Το ΠΑΣΟΚ είναι ο μόνος σοβαρός πόλος για τη συσπείρωση των δημοκρατικών δυνάμεων

Ο ευρωβουλευτής Νίκος Φαραντούρης μίλησε για την προσχώρησή του στο ΠΑΣΟΚ υπογραμμίζοντας ότι βλέπει στο κόμμα έναν συγκροτημένο πόλο με πρόγραμμα που μπορεί να «χτυπήσει» τον Κυριάκο Μητσοτάκη

Σύνταξη
Η προοπτική σύστασης εξεταστικής επιτροπής για τις υποκλοπές τσουρουφλίζει το Μαξίμου
Πολιτική Γραμματεία 01.05.26

Η προοπτική σύστασης εξεταστικής επιτροπής για τις υποκλοπές τσουρουφλίζει το Μαξίμου

Τα διλήμματα, οι φόβοι και η στάση του Μαξίμου εν όψει της σύστασης εξεταστικής επιτροπής για τις υποκλοπές. Γιατί αν επιχειρήσει να μπλοκάρει την εξεταστική κινδυνεύει να του γυρίσει μπούμερανγκ.

Γιάννης Μπασκάκης
Γιάννης Μπασκάκης
Υποκλοπές: Στο στόχαστρο Μητσοτάκης και Άρειος Πάγος σε εκδήλωση της Νέας Αριστεράς – «Έχουν θεμελιωθεί ποινικά αδικήματα από τον Τζαβέλλα»
Πολιτική Γραμματεία 30.04.26

Υποκλοπές: Στο στόχαστρο Μητσοτάκης και Άρειος Πάγος σε εκδήλωση της Νέας Αριστεράς – «Έχουν θεμελιωθεί ποινικά αδικήματα από τον Τζαβέλλα»

Σφοδρά πυρά κατά της ηγεσίας του Αρείου Πάγου, της κυβέρνησης και του πρωθυπουργού σε εκδήλωση της Νέας Αριστεράς για τη Δικαιοσύνη. Τι είπαν Ρουπακιώτης, Σακελλαρίδης, Κεσσές, Καμτσίδου και Παπαστεργίου

Πάνος Τσίκαλας
Πάνος Τσίκαλας
ΟΠΕΚΕΠΕ: Κατατέθηκε η πρόταση του ΠΑΣΟΚ για προανακριτική για Λιβανό και Αραμπατζή
Πολιτική Γραμματεία 30.04.26

ΟΠΕΚΕΠΕ: Κατατέθηκε η πρόταση του ΠΑΣΟΚ για προανακριτική για Λιβανό και Αραμπατζή

Το ΠΑΣΟΚ κάνει λόγο για εγκληματικό σύστημα, που είχε ως εκτελεστικά όργανα τους αρμοδίους ιθύνοντες του ΟΠΕΚΕΠΕ και εντολείς – ηθικούς αυτουργούς υπουργούς, βουλευτές, πολιτευτές και στελέχη της ΝΔ.

Σύνταξη
Ανδρουλάκης: Ο Νικόλας Φαραντούρης θα μας βοηθήσει στη μάχη για πολιτική αλλαγή
Επικαιρότητα 30.04.26

Ανδρουλάκης: Ο Νικόλας Φαραντούρης θα μας βοηθήσει στη μάχη για πολιτική αλλαγή

«Το ΠΑΣΟΚ είναι ο μόνος φορέας που μπορεί να εγγυηθεί την πολιτική αλλαγή» υπογράμμισε ο κ. Φαραντούρης, τονίζοντας ότι χρειάζεται η μέγιστη δυνατή συσπείρωση για την ανατροπή της κυβέρνησης Μητσοτάκη

Σύνταξη
Η Νέα Αριστερά «ενάντια στην εκτροπή» – Το σκάνδαλο των υποκλοπών στο προσκήνιο
Πολιτική 30.04.26 Upd: 21:24

Η Νέα Αριστερά «ενάντια στην εκτροπή» – Το σκάνδαλο των υποκλοπών στο προσκήνιο

Πολλά και σημαντικά ακούστηκαν στην εκδήλωση που διοργάνωσε η Νέα Αριστερά με επίκεντρο το σκάνδαλο των υποκλοπών και τις επιπτώσεις του στο Κράτος Δικαίου και τη Δημοκρατία.

Σύνταξη
Η Ομάδα Αλήθειας πάει Βρυξέλλες;
Διαδρομές χρήματος 30.04.26

Η Ομάδα Αλήθειας πάει Βρυξέλλες;

Όταν χρειάζεται πρόσωπα από την Ελλάδα για δουλειές στις Βρυξέλλες, το ΕΛΚ διαλέγει από τους κύκλους που σχετίζονται με την Blue Skies.

Γιάννης-Ορέστης Παπαδημητρίου
Γιάννης-Ορέστης Παπαδημητρίου
Ανδρουλάκης: Όσοι και όσο ανέχεστε τη συμμορία του Μαξίμου που οργανώθηκε από Μητσοτάκη – Δημητριάδη είστε συνένοχοι
Επικαιρότητα 30.04.26

Ανδρουλάκης: Όσοι και όσο ανέχεστε τη συμμορία του Μαξίμου που οργανώθηκε από Μητσοτάκη – Δημητριάδη είστε συνένοχοι

Επίθεση με σκληρή γλώσσα έκανε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης, στην κυβέρνηση για το θέμα των υποκλοπών από το Βήμα της Βουλής. Μίλησε για θεσμική παρακμή και παρακράτος. Στο στόχαστρο και ο πρόεδρος της Βουλής Νικήτας Κακλαμάνης μετά τα όσα συνέβησαν στη Διάσκεψη των Προέδρων για την εκλογή επικεφαλής της Αρχής Προστασίας Δεδομένων.

Σύνταξη
Ανδρουλάκης: Πρέπει να μπουν κανόνες για την εύρυθμη λειτουργία των τραπεζών προς όφελος της κοινωνίας και της οικονομίας
ΠΑΣΟΚ 30.04.26

Ανδρουλάκης: Πρέπει να μπουν κανόνες για την εύρυθμη λειτουργία των τραπεζών προς όφελος της κοινωνίας και της οικονομίας

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ, Νίκος Ανδρουλάκης, ανέπτυξε την πρόταση για το τραπεζικό σύστημα του κόμματος της αξιωματικής αντιπολίτευσης που βασίζεται σε τρεις πυλώνες, κατά τη συνάντηση με την Ελληνική Ένωση Τραπεζών

Σύνταξη
Τσουκαλάς κατά Π. Μαρινάκη: Η τοξικότητα, η πόλωση και ο λαϊκισμός είναι καλοαναθρεμμένα παιδιά της κυβέρνησης
ΠΑΣΟΚ 30.04.26

Τσουκαλάς κατά Π. Μαρινάκη: Η τοξικότητα, η πόλωση και ο λαϊκισμός είναι καλοαναθρεμμένα παιδιά της κυβέρνησης

«Μιας και θα κάνετε και καμπάνια να βγουν οι 'κουκούλες' από το διαδίκτυο, ξεκινήστε από τους 'κολλητούς' σας», είπε απευθυνόμενος στον κυβερνητικό εκπρόσωπο, ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ, Κώστας Τσουκαλάς

Σύνταξη
Κικίλιας για ναυτιλία και ενεργειακή μετάβαση: Χρειάζονται ρεαλιστικές λύσεις που να μην επιβαρύνουν τους πολίτες
Πολιτική Γραμματεία 30.04.26

Κικίλιας για ναυτιλία και ενεργειακή μετάβαση: Χρειάζονται ρεαλιστικές λύσεις που να μην επιβαρύνουν τους πολίτες

Ο Βασίλης Κικίλιας ανέδειξε τη σημασία ενίσχυσης των ναυτικών επαγγελμάτων, επισημαίνοντας ότι η ευημερία των ναυτικών αποτελεί ζωτικό πυλώνα της ναυτιλιακής βιομηχανίας και συνδέεται με την ανταγωνιστικότητα της Ευρώπης

Σύνταξη
Αλέξης Τσίπρας: Το πρωί καθηγητής, το βράδυ ντελιβεράς – Το αξιακό κόστος στην Ελλάδα των «γαλάζιων» ακρίδων
Παρασκήνιο 30.04.26

Αλέξης Τσίπρας: Το πρωί καθηγητής, το βράδυ ντελιβεράς – Το αξιακό κόστος στην Ελλάδα των «γαλάζιων» ακρίδων

Άστραψε και βρόντηξε ο Αλέξης Τσίπρας για το αξιακό μάθημα που δίνουν τα «γαλάζια» κομματικά στελέχη στους νέους ανθρώπους παραθέτοντας την ιστορία που του εκμυστηρεύτηκε ένας καθηγητής.

Σύνταξη
Άγρια κόντρα και ξέσπασμα Δουδωνή κατά Κωνσταντοπούλου για τις ανεξάρτητες αρχές στη Βουλή: «Υπηρετείτε σχέδιο»
Για την ΑΑΔΕ 30.04.26

Άγρια κόντρα και ξέσπασμα Δουδωνή κατά Κωνσταντοπούλου για τις ανεξάρτητες αρχές στη Βουλή: «Υπηρετείτε σχέδιο»

Αφορμή για την κόντρα Δουδωνή - Κωνσταντοπούλου αποτέλεσε η σύμφωνη γνώμη που εξέφρασε το ΠΑΣΟΚ στην πρόταση του Νίκητα Κακλαμάνη για τοποθέτηση της Κατερίνας Συγγούνα για τη θέση της προέδρου της Αρχής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

Παναγιώτης Τζαννετάτος
Παναγιώτης Τζαννετάτος
ΠΑΣΟΚ: Ήξερε η κυβέρνηση για την ενέργεια των ισραηλινών σκαφών στο Global Sumud Flotilla;
Διεθνής στολίσκος 30.04.26

ΠΑΣΟΚ: Ήξερε η κυβέρνηση για την ενέργεια των ισραηλινών σκαφών στο Global Sumud Flotilla;

«Σε ποιες ενέργειες προτίθεται να προχωρήσει η ελληνική κυβέρνηση έναντι αυτής της παράνομης ενέργειας;», ρωτά το ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ, μετά τις ενέργειες του Ισραήλ κατά του διεθνή στολίσκου

Σύνταξη
Πρωτομαγιά 1994-2026: Η μέρα που ο Θεός της Ταχύτητας, Άιρτον Σένα, έφυγε για την αιωνιότητα (vids, pics)
On Field 01.05.26

Πρωτομαγιά 1994-2026: Η μέρα που ο Θεός της Ταχύτητας, Άιρτον Σένα, έφυγε για την αιωνιότητα (vids, pics)

Η 1η Μαΐου θυμίζει εργατιά, αγώνες, λουλούδια, Άνοιξη. Για τους φαν του μηχανοκίνητου -και όχι μόνο- αθλητισμού, όμως, φέρνει στο νου τη μέρα που ο κορυφαίος οδηγός όλων των εποχών, Άιρτον Σένα, πάτησε γκάζι προς την αιωνιότητα.

Άκης Στρατόπουλος
Άκης Στρατόπουλος
«Τη φλόγα του αγώνα κρατάμε ζωντανή» – Σε εξέλιξη οι συγκεντρώσεις για την Εργατική Πρωτομαγιά
Απεργία 01.05.26

«Τη φλόγα του αγώνα κρατάμε ζωντανή» – Σε εξέλιξη οι συγκεντρώσεις για την Εργατική Πρωτομαγιά

Σειρά συγκεντρώσεων και δράσεων έχουν προγραμματιστεί σε διαφορετικά σημεία της Αθήνας και του Πειραιά, με τη συμμετοχή των βασικών συνδικαλιστικών φορέων της χώρας

Σύνταξη
Πρωτομαγιά: Η πρώτη κατάθεση στεφάνων στο Σκοπευτήριο Καισαριανής από συνδικάτα και φορείς
Τίμησαν τη μνήμη 01.05.26

Πρωτομαγιά: Η πρώτη κατάθεση στεφάνων στο Σκοπευτήριο Καισαριανής από συνδικάτα και φορείς

Η εκδήλωση έκλεισε με όλους τους παρευρισκόμενους να τηρούν ενός λεπτού σιγή, τιμώντας τους 200 που βάδισαν προς το εκτελεστικό απόσπασμα με το κεφάλι ψηλά

Σύνταξη
Εκλογές στο Περού: Υποψήφιος της ριζοσπαστικής Αριστεράς ο πιθανότερος αντίπαλος της Δεξιάς στον δεύτερο γύρο
Τα αποτελέσματα 01.05.26

Εκλογές στο Περού: Υποψήφιος της ριζοσπαστικής Αριστεράς ο πιθανότερος αντίπαλος της Δεξιάς στον δεύτερο γύρο

Οι εκλογικές αρχές του Περού εκτιμούν ότι τα αποτελέσματα του πρώτου γύρου, ο οποίος διεξήχθη στις 12 Απριλίου, δεν θα γίνουν γνωστά πριν από τη 15η Μαΐου

Σύνταξη
Πρωτομαγιά: Ο διπλός συμβολισμός της – Από τη γιορτή της φύσης στους εργατικούς αγώνες
Τα λαϊκά έθιμα 01.05.26

Ο διπλός συμβολισμός της Πρωτομαγιάς - Από τη γιορτή της φύσης στους εργατικούς αγώνες

Όλα άλλαξαν στους εορτασμούς για την Πρωτομαγιά τον Μάιο του 1886, όταν βάφτηκαν στο αίμα οι εργατικές διαδηλώσεις του Σικάγου, βασική διεκδίκηση των οποίων ήταν η θέσπιση του οκταώρου

Σύνταξη
Η Μέριλ Στριπ, ο Ρόμπερτ Ντε Νίρο κι ένα «μυστικό»
«Γεια σε όλους!» 01.05.26

Είναι ο χειρότερος - Η Μέριλ Στριπ αποκαλύπτει ένα αστείο «μυστικό» για τον Ρόμπερτ Ντε Νίρο

Η Μέριλ Στριπ και ο Ρόμπερτ Ντε Νίρο έχουν συνεργαστεί πολλές φορές όλα αυτά τα χρόνια σε ταινίες όπως «Ο Ελαφοκυνηγός» (1978), «Μια αγάπη γεννιέται» (1984) και «Σταγόνες Αγάπης» (1996).

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ινφαντίνο: «Το Ιράν θα παίξει στο Μουντιάλ»
Ποδόσφαιρο 01.05.26

Ινφαντίνο: «Το Ιράν θα παίξει στο Μουντιάλ»

Για ακόμη μια φορά, ο πρόεδρος της FIFA, Τζιάνι Ινφαντίνο, δήλωσε ξεκάθαρα πως δεν θα υπάρξει κανένα πρόβλημα με τη συμμετοχή του Ιράν στο καλοκαιρινό Μουντιάλ της Βορείου Αμερικής.

Σύνταξη
Η Βόρεια Εύβοια απλώνει θαλάσσιο τείχος μήκους 10 χιλιομέτρων για τις μωβ μέδουσες – Αναμένεται έξαρση
Αναμένεται έξαρση 01.05.26

Η Βόρεια Εύβοια απλώνει θαλάσσιο τείχος μήκους 10 χιλιομέτρων για τις μωβ μέδουσες – Αναμένεται έξαρση

Πέρυσι το καλοκαίρι προκάλεσαν πλήγμα στον τουρισμό της πολύπαθης Βόρειας Εύβοιας ενώ στις 27 Απριλίου εκατοντάδες μωβ μέδουσες εντοπίστηκαν στον Βόρειο Ευβοϊκό - Η Στερεά Ελλάδα είναι η πρώτη περιφέρεια της χώρας που οργανώνεται απέναντι στο φαινόμενο- Τι είναι τα πλωτά φράγματα για τις μωβ μέδουσες και γιατί αναμένεται έξαρση φέτος

Δήμητρα Τριανταφύλλου
Δήμητρα Τριανταφύλλου
