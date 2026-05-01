Ο Μάικλ Τζάκσον, ο Τζέφρι Έπσταϊν και ένας στρατός από τρολ στο πλευρό του «Βασιλιά της Ποπ»

Ήταν Ιανουάριος του 2019 όταν στο Sundance Festival θα κάνει την εμφάνισή του ένα ντοκιμαντέρ που θα προκαλούσε αντιδράσεις. Το Leaving Neverland είναι ένα φιλμ που καταπιάνεται με τη ζωή του Μάικλ Τζάκσον – όχι όμως εκείνη της λάμψης, των επιτυχιών και του ταλέντου του. Ο Νταν Ριντ επικεντρώθηκε στη σκοτεινή πλευρά του «Βασιλιά της Ποπ» και στις κατηγορίες για σεξουαλική κακοποίηση παιδιών που τον ακολούθησαν έως το τέλος της ζωής του.

Το ντοκιμαντέρ πήρε μέτριες κριτικές, κέρδισε ένα βραβείο Emmy και ανάγκασε τις Αρχές να ελέγχουν τις σκοτεινές αίθουσες στις οποίες προβλήθηκε, καθώς οι απειλές κατά του σκηνοθέτη του ήταν πολλές και καθημερινές.

Από τότε έχουν περάσει επτά χρόνια και ο θόρυβος γύρω από το Leaving Neverland έχει κοπάσει προ πολλούς, μέχρι τη στιγμή που βγήκε στους κινηματογράφους το Michael – ένα φιλμ για τη ζωή και τη μουσική πορεία του Μάικλ Τζάκσον έως το 1988. Ένα φιλμ που ούτε καν αναφέρεται στις κατηγορίες σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών.

Η ταινία έκανε εκρηκτικό ξεκίνημα στο box office, δέχθηκε ανάμεικτες κριτικές και επανέφερε τον Νταν Ριντ στο προσκήνιο. Ο βραβευμένος σκηνοθέτης ήταν από τους πρώτους που πήγαν να δουν το Michael και δεν είχε ιδιαίτερα καλά λόγια να πει – λόγια που δημοσιεύτηκαν στο Variety.

Στη συνέντευξή του τονίζει ότι «η ταινία ανατρέπει την αλήθεια», λέει ότι «δεν μπορεί να την αντιμετωπίσει σοβαρά», ενώ δεν διστάζει να συγκρίνει τον Μάικλ Τζάκσον με τον Τζέφρι Έπσταϊν. Άλλωστε δεν είναι η πρώτη φορά που το κάνει αυτό. Πριν λίγο καιρό είχε πει ότι ο «Βασιλιάς της Ποπ» ήταν χειρότερος από από τον καταδικασμένο μαστροπό και παιδοβιαστή.

Και εκεί ανέλαβε δράση ο στρατός από τρολ του υπερασπίζεται την τιμή του Μάικλ Τζάκσον.

Στον κόσμο των social media και τον fake news

Λίγες ώρες μετά την κυκλοφορία της συνέντευξης του Νταν Ριντ στο Variety άρχισαν να κάνουν την εμφάνισή τους στα social media φωτογραφίες του σκηνοθέτη μαζί με τον Έπσταϊν.

Μάλιστα αυτή που «έπαιξε» περισσότερο στο διαδίκτυο ήταν μια εικόνα που δείχνει τον σκηνοθέτη στο ιδιωτικό αεροπλάνο του εκατομμυριούχου, γνωστό ως «Lolita Express», να κρατάει κάτι σαν ένα σενάριο στα χέρια του και να το συζητάει με τον Έπσταϊν.

Οι υποστηρικτές του Τζάκσον ήθελαν να δείξουν με αυτόν τον τρόπο ότι πίσω από τη δημιουργία του Leaving Neverland κρυβόταν ένα σχέδιο συνωμοσίας για την καταστροφή του «Βασιλιά της Ποπ», που ενορχήστρωσε ο Ριντ με τον Έπσταϊν.

Το μοναδικό πρόβλημα; Η φωτογραφία ήταν «πειραγμένη». Η original εικόνα δείχνει που έδωσε στη δημοσιότητα το υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ, δείχνει τον Νόαμ Τσόμσκι δίπλα στον Τζέφρι Έπσταϊν. Απλά, κάποιοι αποφάσισαν να αλλάξουν τα πρόσωπα.

Η περίεργη σχέση Μάικλ Τζάκσον και Τζέφρι Έπσταϊν

Παρά το γεγονός ότι το υπουργείο Δικαιοσύνης έχει δώσει στη δημοσιότητα μια φωτογραφία που ο Τζάκσον ποζάρει στον καταδικασμένο για σεξουαλικά εγκλήματα χρηματιστή, η οικογένεια του pop star αρνείται οποιαδήποτε σχέση ανάμεσα στους δύο.

Michael Jackson and Jeffrey Epstein: Photos, Testimony and More Reveal Their Ties https://t.co/AOBef09fpT — Variety (@Variety) April 30, 2026

Μάλιστα, ο σωματοφύλακας του Μάικλ, Ματ Φίντες, τόνισε ότι η συγκεκριμένη εικόνα ήταν μια… άτυχη στιγμή. «Ήμουν μαζί με τον Τζάκσον όταν βγήκε η φωτογραφία με τον Έπσταϊν, αλλά δεν γνωρίζονταν. Δεν ξέραμε καν ποιος ήταν αυτός γιατί δεν ήταν διάσημος τότε. Απλά κοιτούσαμε σπίτια στο Παλμ Μπιτς γιατί ο Μάικλ ήθελε να μετακομίσει εκεί και η βίλα του ήταν προς πώληση» έγραψε στα social media.

Ωστόσο η έρευνα του FBI φαίνεται να διαφωνεί μαζί του. Συγκεκριμένα υπάρχουν δύο θύματα του καταδικασμένου μαστροπού και παιδοβιαστή, που έχουν καταθέσει πως γνώρισαν τον Μάικλ Τζάκσον μέσω του Τζέφρι Έπσταϊν. Ενώ το όνομα του Βασιλιά της Ποπ υπήρχε στη λίστα επαφών του, μαζί με αυτά των Μικ Τζάγκερ, Άλεκ Μπάλντουιν, Μπιλ Κλίντον.