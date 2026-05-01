Παρασκευή 01 Μαϊου 2026
Ο Banksy επιβεβαίωσε ότι το μυστήριο άγαλμα στο κέντρο του Λονδίνου είναι δικό του
01 Μαΐου 2026, 14:51

Ο Banksy επιβεβαίωσε ότι το μυστήριο άγαλμα στο κέντρο του Λονδίνου είναι δικό του

Μετά από περίπου 24 ώρες μυστηρίου, ο Banksy ανέβασε ένα βίντεο στα social media επιβεβαιώνοντας ότι το άγαλμα στην Waterloo Place είναι δικό του έργο

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Ήταν το πρωί της Τετάρτης όταν οι Λονδρέζοι που περνούσαν από την Waterloo Place στο κέντρο της αγγλικής πρωτεύουσας κοντοστέκονταν και χάζευαν ένα άγαλμα που εμφανίστηκε σαν… μανιτάρι μέσα στη μέση του δρόμου. Στη βάση του είχε την υπογραφή του Banksy αλλά ο πιο «γνωστός-άγνωστος» street artist δεν το είχε το επιβεβαιώσει στα social media.

Έτσι, για περισσότερες από 24 ώρες, οι περισσότεροι άρχισαν να αναρωτιούνται αν πρόκειται για original έργο του Banksy ή για κάποιον που ζήλεψε τη δόξα του.

Η υπογραφή του Banksy στη βάση του αγάλματος. (REUTERS / Jack Taylor)

Το μυστήριο λύθηκε το απόγευμα της Πέμπτης, όταν ο διάσημος καλλιτέχνης ανέβασε ένα βίντεο στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram, βάζοντας τέλος στις φήμες. Το άγαλμα που δείχνει έναν άνδρα με κοστούμι να βαδίζει (σαν να συμμετέχει σε πορεία) και να κρατάει μια σημαία, η οποία πέφτει πάνω στο πρόσωπό του και του το καλύπτει, είναι η νέα δουλειά του Banksy.

Βέβαια τώρα έχουν αρχίσει να… γεννιούνται άλλα ερωτήματα. Τι μήνυμα θέλει να περάσει… ο ποιητής παρουσιάζοντας αυτό το έργο; Και πως κατάφερε να «στήσει» ένα άγαλμα ύψους 7.5 μέτρων σε έναν από τους πιο πολυσύχναστους δρόμους του Λονδίνου χωρίς κανείς να το πάρει χαμπάρι;

Στο δεύτερο ερώτημα, κανείς δεν μπορεί να απαντήσει με σιγουριά – όπως έχει συμβεί με όλα τα έργα του Banksy στις μεγάλες πόλεις. Στο βίντεο, πάντως, φαίνεται ξεκάθαρα ότι ολόκληρο συνεργείο έκανε απόβαση το βράδυ της Τρίτης στην Waterloo Place προκειμένου να είναι όλα έτοιμα για το επόμενο πρωί.

Όσο για το μήνυμα που κρύβεται πίσω από το άγαλμα; Ο ίδιος δεν το εξήγησε (όπως συμβαίνει κάθε φορά) ωστόσο κάποιοι θεωρούν ότι ο Banksy σχολιάζει με αυτόν τον τρόπο τον «τυφλό πατριωτισμό» και το να οδηγήσει προς τον κίνδυνο.

Φωτογραφία: REUTERS / Jack Taylor

Οι θαυμαστές του τον αποθέωσαν στο Instagram με σχόλια όπως «ο θρύλος επέστρεψε» (έχουν περάσει περίπου 5 μήνες από το τελευταίο του έργο), «πες μου ότι θα μείνει εκεί το άγαλμα;», «τέλεια μέρα να είσαι λάτρης των έργων του Banksy», «υπέροχη δουλειά», «πανέξυπνο» και πολλά ακόμα.

Πάντως, η νέα δουλειά του δεν ενθουσίασε τους πάντες. Όπως έναν περαστικό, που μιλάει στο βίντεο του Banksy και ξεκαθαρίζει «εμένα δεν μου αρέσει. Εκείνο είναι ωραίο» δείχνοντας ένα από τα αγάλματα που υπάρχουν στη Waterloo Place.

* Κεντρική φωτογραφία: REUTERS / Jack Taylor

MSCI: Νέα δεδομένα – Όλες οι μετοχές του Standard Greece στους δείκτες της Ευρώπης

MSCI: Νέα δεδομένα – Όλες οι μετοχές του Standard Greece στους δείκτες της Ευρώπης

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

