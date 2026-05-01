«Ας κάνουμε τον Πλούτωνα πλανήτη ξανά» λέει ο διοικητής της NASA

Έχουν περάσει ακριβώς 20 χρόνια από τότε που ο μικρός Πλούτωνας εκδιώχθηκε από το κλαμπ των πλανητών, όπως φαίνεται όμως κάποιοι αρνούνται να αποδεχθούν τον υποβιβασμό.

Ο Τζάρεντ Άιζακμαν, δισεκατομμυριούχος φίλος του Έλον Μασκ που διορίστηκε πρόσφατα διοικητής της NASA, δήλωσε την Πέμπτη στο Κογκρέσο ότι ο Πλούτωνας πρέπει να επιστρέψει στη λίστα των πλανητών.

Υποστήριξε μάλιστα ότι η NASA «δουλεύει σε κάποιες δημοσιεύσεις προκειμένου να κινητοποιήσουμε την επιστημονική κοινότητα και να επανεξετάσουμε το θέμα». Δεν είναι σαφές σε ποιες δημοσιεύσεις αναφερόταν.

Ο Πλούτωνας ανακαλύφθηκε το 1930 από τον αμερικανό αστρονόμο Κλάιντ Τόμπω και διατήρησε για 76 χρόνια τον τίτλο του ένατου και πιο μακρινού πλανήτη του Ηλιακού Συστήματος.

Η εικόνα άρχισε να αλλάζει τη δεκαετία του 2000, όταν ανακαλύφθηκαν αρκετά ακόμα σώματα του ίδιου μεγέθους, όπως η Έριδα, η οποία βρίσκεται πιο μακριά από τον Ήλιο και έχει μεγαλύτερη μάζα από τον Πλούτωνα.

Αν ο Πλούτωνας θεωρείτο πλανήτης, το ίδιο θα έπρεπε να ισχύει και για άλλους μακρινούς κόσμους. Έπειτα από μια φορτισμένη συζήτηση, η Διεθνής Αστρονομική Ένωση άλλαξε το 2006 τον ορισμό των πλανητών θέτοντας τρεις όρους.

Για να θεωρηθεί ένα σώμα πλανήτης, πρέπει να διαθέτει αρκετή μάζα ώστε να έχει αποκτήσει σφαιρικό σχήμα. Πρέπει επίσης να περιφέρεται γύρω από τον Ήλιο και να έχει «καθαρίσει» την τροχιά του από μικρά σώματα όπως οι αστεροειδείς.

Ο Πλούτωνας πληροί τα δύο πρώτα κριτήρια, όχι όμως το τρίτο. Υποβιβάστηκε έτσι στην κατηγορία των πλανητών νάνων, στην οποία κατατάσσονται επίσης η Έριδα, η Δήμητρα, ο Μακεμάκε και η Χαουμέια.

Ο νέος ορισμός παραμένει αμφιλεγόμενος, καθώς ορισμένοι αστρονόμοι πιστεύουν ότι οι πλανήτες πρέπει να ορίζονται από τις εγγενείς ιδιότητές τους και όχι από το εάν υπάρχουν άλλα σώματα στην ίδια τροχιά.

Σε συνέντευξη που παραχώρησε τον Μάρτιο στην Daily Mail, ο Άιζακμαν είχε ταχθεί της επαναφοράς του Πλούτωνα στο κλαμπ των πλανητών.

Ο διοικητής της NASA αναφέρθηκε εκ νέου στο θέμα την Πέμπτη όταν δέχτηκε σχετική ερώτηση από επιτροπή της Βουλής των Αντιπροσώπων που εξετάζει την πρόταση της κυβέρνησης Τραμπ για τον προϋπολογισμό της NASA.

Ορισμένοι αστρονόμοι ενοχλήθηκαν από το γεγονός ότι ο Άιζακμαν από τη μία υπερασπίζεται τον Πλούτωνα, από την άλλη στηρίζει την πρόταση της κυβέρνησης να περικοπεί ο προϋπολογισμός στο μισό.

«Το ερώτημα του εάν θα πρέπει να αποκαλούμε τον Πλούτωνα πλανήτη αποσπά την προσοχή από τα πραγματικά επιστημονικά ζητήματα» σχολίασε στο Nature η Αμάντα Χέντριξ του Ινστιτούτου Πλανητικής Επιστήμης στο Μπόλντερ του Κολοράντο.

«Είναι τρελό να ‘κάνουμε τον Πλούτωνα πλανήτη ξανά’ την ώρα που καταστρέφονται οι καριέρες των επιστημόνων που τον μελετάμε» έγραψε στο Blue Sky η πλανητική επιστήμονας Αντίν Ντέντον.