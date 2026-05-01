Το «παράθυρο» αμφισβήτησης του τεκμαρτού εισοδήματος άνοιξε η ΑΑΔΕ για τους ελεύθερους επαγγελματίες και αυτοαπασχολουμένους με την ενεργοποίηση της πλατφόρμας myBusinessSupport.

Οσοι θεωρούν ότι το φορολογικό κοστούμι που προκύπτει από το σύστημα τεκμαρτής φορολόγησης δεν ανταποκρίνεται στην πραγματική τους εικόνα έχουν προθεσμία για την υποβολή των αιτήσεων αμφισβήτησης του ελάχιστου ετήσιου εισοδήματος έως τις 14 Σεπτεμβρίου 2026 ενώ για τα μέλη νομικών προσώπων με απλογραφικά βιβλία η προθεσμία εκπνέει στις 29 Σεπτεμβρίου 2026.

Οι επαγγελματίες μπορούν να αμφισβητήσουν τον φόρο και το τεκμαρτό εισόδημα, μέσω δύο επιλογών. Η πρώτη αφορά αντικειμενικούς λόγους όπως νοσηλεία, στρατιωτική θητεία που οδήγησαν σε μειωμένη απασχόληση πέρυσι και πρέπει να περιοριστεί το τεκμαρτό εισόδημα και κατ’ επέκταση ο φόρος.

Στη δεύτερη περίπτωση που ο φορολογούμενος υποστηρίζει πως τα πραγματικά του εισοδήματα είναι μικρότερα από τα τεκμαρτά, ο δρόμος της αμφισβήτησης περνά από τον φορολογικό έλεγχο αφού νωρίτερα ο φορολογούμενος συμπληρώσει ένα εκτενές ερωτηματολόγιο δηλώνοντας τα στοιχεία της κινητής και ακίνητης περιουσίας του.

Μέσα από το ερωτηματολόγιο γίνεται μια ακτινογραφία τύπου «πόθεν έσχες» με τον επαγγελματία να δηλώνει από σπίτια και αυτοκίνητα, έως καταθέσεις, μετοχές, ομόλογα, κρυπτονομίσματα, δαπάνες για ταξίδια, δίδακτρα μέχρι και έξοδα για φως, νερό, τηλέφωνο.

Το ερωτηματολόγιο

Για να προχωρήσει η διαδικασία αμφισβήτησης, πρώτα συμπληρώνεται το ερωτηματολόγιο και ακολουθεί η υποβολή της αίτησης ελέγχου. Νωρίτερα βέβαια θα πρέπει να έχει υποβληθεί η φορολογική δήλωση, που σημαίνει πως το εκκαθαριστικό με το τεκμαρτό εισόδημα θα εκδοθεί και ο φόρος που βεβαιώνεται θα αρχίσει να γίνεται απαιτητός εντός των νόμιμων προθεσμιών ακόμα και εάν στο μεταξύ έχει υποβληθεί αίτηση αμφισβήτησης και φορολογικού ελέγχου.

Οι κωδικοί

Η ΑΑΔΕ ενημερώνει τους φορολογουμένους ότι «απαραίτητη προϋπόθεση είναι η υποβολή εμπροθέσμως της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος του φορολογικού έτους που αφορά, έχοντας συμπληρώσει τους κωδικούς 443-444 του εντύπου Ε1 της Δήλωσης Φορολογίας Εισοδήματος Φυσικών Προσώπων».

Για την αμφισβήτηση του φόρου, ο φορολογούμενος υποχρεούται το αργότερο εντός προθεσμίας εξήντα ημερών από τη λήξη της προθεσμίας για την υποβολή της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος να συμπληρώσει το ερωτηματολόγιο αναφορικά με την περιουσιακή του κατάσταση και τις συνθήκες διαβίωσης του ιδίου, της/του συζύγου/ΜΣΣ και των προστατευόμενων μελών, τα οποία θα αξιολογηθούν κατά τον φορολογικό έλεγχο.

Ελεγχος

Κατά τη διενέργεια του φορολογικού ελέγχου ο φορολογούμενος υποχρεούται να προσκομίσει οποιοδήποτε διαθέσιμο αποδεικτικό στοιχείο για τη διακρίβωση της ορθότητας και της ακρίβειας των αναφερόμενων στο ερωτηματολόγιο. Εφόσον κατά την υποβολή της δήλωσης ο φορολογούμενος επιλέξει τη διενέργεια ελέγχου, ενημερώνεται με σχετικό μήνυμα για το δικαίωμα της Φορολογικής Διοίκησης:

Να προσδιορίσει το εισόδημά του με βάση κάθε διαθέσιμο στοιχείο ή με έμμεσες μεθόδους ελέγχου και

να επεκτείνει τον έλεγχο σε προγενέστερα φορολογικά έτη ή/και λοιπές φορολογίες ή άλλα φορολογικά αντικείμενα ιδίως σε περίπτωση που οι παρεχόμενες πληροφορίες δεν ανταποκρίνονται στην πραγματική οικονομική του κατάσταση.

Ο έλεγχος διενεργείται εντός δώδεκα μηνών από την κοινοποίηση της εντολής. Με την ολοκλήρωση του φορολογικού ελέγχου εκδίδεται πράξη διορθωτικού προσδιορισμού φόρου και τυχόν επιπλέον ποσό φόρου βεβαιώνεται ή ο φόρος που έχει βεβαιωθεί κατά το ποσό που δεν οφείλεται διαγράφεται ή επιστρέφεται κατά περίπτωση.

