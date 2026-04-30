Πέμπτη 30 Απριλίου 2026
Μπόρχα Γκονθάλεθ: «Είμαστε οι ήρωες της Κρήτης – μας αντιμετωπίζουν σαν θεούς»
Ποδόσφαιρο 30 Απριλίου 2026, 11:57

Ο Ισπανός άσος του ΟΦΗ Μπόρχα Γκονθάλεθ μιλά για τον ιστορικό τίτλο, την αποθέωση στο νησί και το μέλλον στην Ευρώπη

Γιώργος Μαζιάς
Ιστορικές στιγμές ζει η Κρήτη μετά την κατάκτηση του Κυπέλλου Ελλάδας από τον OFI Crete, με τον Μπόρχα Γκονθάλεθ να περιγράφει στη Marca με γλαφυρό τρόπο το μέγεθος της επιτυχίας και τον ενθουσιασμό που επικρατεί στο νησί. Ο Ισπανός δεξιός μπακ, ένας από τους βασικούς πρωταγωνιστές της φετινής πορείας, δεν έκρυψε τη συγκίνησή του για όσα ζει: «Είμαστε οι ήρωες της Κρήτης, σχεδόν σαν θεοί. Δεν έχουμε συνειδητοποιήσει τι έχουμε πετύχει».

“Η επιτυχία του ΟΦΗ αποκτά ακόμη μεγαλύτερη αξία αν ληφθεί υπόψη το πλαίσιο του ελληνικού ποδοσφαίρου, όπου – όπως τονίζει ο ίδιος – «υπάρχουν τέσσερις μεγάλοι και μετά όλοι οι υπόλοιποι». Το γεγονός ότι μια ομάδα εκτός του παραδοσιακού “big-4” κατακτά τρόπαιο μετά από δεκαετίες, μετατρέπει το κατόρθωμα σε ποδοσφαιρικό ορόσημο, όχι μόνο για τον σύλλογο αλλά και για ολόκληρη την Κρήτη.

Οι εικόνες από τους πανηγυρισμούς αποτυπώνουν το μέγεθος της επιτυχίας. Εκατοντάδες χιλιάδες φίλαθλοι κατέκλυσαν τους δρόμους, δημιουργώντας μια γιορτή που κράτησε μέρες. «Βγαίνεις έξω και δεν σε αφήνουν να πληρώσεις τίποτα. Ο κόσμος μάς φέρεται σαν να είμαστε θεοί», ανέφερε χαρακτηριστικά, περιγράφοντας μια εμπειρία που ξεπερνά τα συνηθισμένα δεδομένα ενός ποδοσφαιριστή.

Σε αγωνιστικό επίπεδο, ο Μπορχα Γκονθάλεθ έχει εξελιχθεί σε κομβική μονάδα για τον ΟΦΗ. Παρά τη θέση του στην άμυνα, τα στατιστικά του είναι εντυπωσιακά, με γκολ και ασίστ που τον καθιστούν καθοριστικό παράγοντα στην ανάπτυξη του παιχνιδιού. Η συμβολή του ήταν καθοριστική και στη διαδρομή προς τον τίτλο, ιδιαίτερα στα ημιτελικά, όπου η παρουσία του έγειρε την πλάστιγγα υπέρ της ομάδας του.

Ωστόσο, ο ίδιος δεν έκρυψε και την πικρία του για τον τελικό, τον οποίο αναγκάστηκε να παρακολουθήσει εκτός δράσης λόγω τραυματισμού. «Ήταν ένα πολύ δύσκολο χτύπημα για μένα που δεν μπόρεσα να παίξω στον τελικό», παραδέχθηκε, δείχνοντας πόσο σημαντική ήταν για τον ίδιο η στιγμή.

Η κατάκτηση του Κυπέλλου ανοίγει πλέον νέους ορίζοντες για τον ΟΦΗ, που εξασφάλισε τη συμμετοχή του στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις της επόμενης σεζόν. Ο σύλλογος ετοιμάζεται να εκμεταλλευτεί αγωνιστικά και οικονομικά αυτή τη διάκριση, με στόχο να κάνει το επόμενο βήμα και να εδραιωθεί σε υψηλότερο επίπεδο.

Όσο για το μέλλον του ίδιου του ποδοσφαιριστή, ο Μπορχα εμφανίζεται προσγειωμένος αλλά θετικός: «Το συμβόλαιό μου ολοκληρώνεται, υπάρχει ενδιαφέρον, αλλά εδώ είμαι πολύ χαρούμενος και θα ήθελα να μείνω». Την ίδια στιγμή, δεν ξεχνά την Ισπανία, παρακολουθώντας στενά τις εξελίξεις στη Segunda División και ειδικά την πορεία της Μπούργος εκφράζοντας την ελπίδα να επιστρέψει σύντομα στα μεγάλα σαλόνια.

Η ιστορία του φετινού ΟΦΗ δεν είναι απλώς μια επιτυχία. Είναι μια υπενθύμιση ότι στο ποδόσφαιρο τα θαύματα εξακολουθούν να υπάρχουν – και κάποιες φορές γράφονται μακριά από τα μεγάλα κέντρα, σε ένα νησί που ζει και αναπνέει για την ομάδα του”.

Τράπεζες
Πειραιώς: Καθαρά κέρδη 281 εκατ. ευρώ στο α΄ τρίμηνο – Το μήνυμα Μεγάλου

Το «Τάμα» για λίγες παραστάσεις στο Σύγχρονο Θέατρο
Το «Τάμα» μια θεατρική εμπειρία που υπόσχεται να συγκινήσει και να κρατήσει αμείωτο το ενδιαφέρον των θεατών. Το κοινό θα έχει την ευκαιρία να την απολαύσει για λίγες παραστάσεις στο Σύγχρονο Θέατρο.

Ποδόσφαιρο 30.04.26

Βραζιλιάνος που ήθελε η ΑΕΚ… κατάφερε να χάσει τρία πέναλτι σε έξι λεπτά (vids)

Ο Κάρλος Βινίσιους της Γκρέμιο, μεταγραφικός στόχος της ΑΕΚ πριν από δύο καλοκαίρια, έχασε τρία πέναλτι μέσα σε διάστημα έξι λεπτών -για την ίδια μάλιστα φάση- στο τελευταίο ματς της ομάδας του για το Κόπα Σουνταμερικάνα...

Πολιτική θύελλα με Τζον Τέρι στην Αγγλία
Πολιτική θύελλα με Τζον Τέρι στην Αγγλία

Ο θρύλος της Τσέλσι, Τζον Τέρι στηρίζει σκληρή γραμμή για τα επιδόματα και τις απελάσεις – Έντονες αντιδράσεις για τη δημόσια τοποθέτησή του

Η FIFA θέλει υποχρεωτικό U21 στην ενδεκάδα: επανάσταση ή παρέμβαση στο ποδόσφαιρο;
Η FIFA θέλει υποχρεωτικό U21 στην ενδεκάδα: επανάσταση ή παρέμβαση στο ποδόσφαιρο;

Νέα πρόταση από τη FIFA για υποχρεωτική παρουσία «προϊόντος ακαδημιών» σε κάθε ομάδα – Στόχος η ενίσχυση των νέων, προβληματισμός για την ελευθερία των συλλόγων.

Ατλέτικο Μαδρίτης – Άρσεναλ 1-1: Όλα θα κριθούν στο Λονδίνο (vid)
Ατλέτικο Μαδρίτης – Άρσεναλ 1-1: Όλα θα κριθούν στο Λονδίνο (vid)

Οι δύο ομάδες θα «λύσουν» τις διαφορές τους στην ρεβάνς του Λονδίνου, με τους «κανονιέρηδες» να έχουν ένα μικρό προβάδισμα πρόκρισης στον τελικό, μετά την αποψινή ισοπαλία στο Μετροπολιτάνο.

Μπιλμπάο – ΠΑΟΚ 89-74: Κατέρρευσε στο δεύτερο ημίχρονο ο «δικέφαλος» κι έχασε το τρόπαιο (vid)
Μπιλμπάο – ΠΑΟΚ 89-74: Κατέρρευσε στο δεύτερο ημίχρονο ο «δικέφαλος» κι έχασε το τρόπαιο (vid)

Ο ΠΑΟΚ δέχθηκε 46 πόντους στο 2ο ημίχρονο, πέτυχε μόνο 33 κι έτσι δεν μπόρεσε να υπερασπιστεί το +6 με το οποίο είχε νικήσει στο 1ο παιχνίδι. Δεύτερη σερί χρονιά τροπαιούχος στο Europe Cup η Μπιλμπάο.

ΠΑΣΟΚ: Ο Ν. Κακλαμάνης σε συνεννόηση με το Μαξίμου, προχώρησε σε άνευ προηγουμένου αντιθεσμική μεθόδευση
ΠΑΣΟΚ: Ο Ν. Κακλαμάνης σε συνεννόηση με το Μαξίμου, προχώρησε σε άνευ προηγουμένου αντιθεσμική μεθόδευση

«Ο κ. Κακλαμάνης και η κυβερνητική πλειοψηφία με πρωτοφανείς τακτικισμούς και σκοτεινές μεθοδεύσεις ανέβαλαν τη συνεδρίαση», ανέφερε το ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ

Έφτασε στα δικαστήρια ο 89χρονος – Αντιμέτωπος με τρία κακουργήματα – Η υπερασπιστική γραμμή του
Έφτασε στα δικαστήρια ο 89χρονος - Αντιμέτωπος με τρία κακουργήματα - Η υπερασπιστική γραμμή του

Η πιο σοβαρή κατηγορία που αντιμετωπίζει ο 89χρονος είναι αυτή της απόπειρας ανθρωποκτονίας κατά συρροή εις βάρος των πέντε υπαλλήλων - ενός στον ΕΦΚΑ και άλλων τεσσάρων γυναικών στο Πρωτοδικείο

ΚΚΕ: Νέα πειρατική επίθεση του κράτους – τρομοκράτη του Ισραήλ, έθεσε σε κίνδυνο εκατοντάδες ανθρώπους
ΚΚΕ: Νέα πειρατική επίθεση του κράτους – τρομοκράτη του Ισραήλ, έθεσε σε κίνδυνο εκατοντάδες ανθρώπους

Το ΚΚΕ τονίζει ότι «τώρα χρειάζεται να δυναμώσει η έκφραση αλληλεγγύης του ελληνικού λαού και του οργανωμένου κινήματός του απέναντι σε κάθε λαό που γίνεται θύμα της ιμπεριαλιστικής επιθετικότητας»

Στα ευρωπαϊκά όργανα για τις ανάγκες των μικρών νησιωτικών Δήμων, ο Δήμαρχος Χάλκης
Στα ευρωπαϊκά όργανα για τις ανάγκες των μικρών νησιωτικών Δήμων, ο Δήμαρχος Χάλκης

Την ανάγκη για στοχευμένες ευρωπαϊκές πολιτικές που θα λαμβάνουν υπόψη τις ιδιαιτερότητες των μικρών νησιωτικών δήμων τόνισε ο δημαρχος Χάλκης στην επιτροπή περιφερειακής πολιτικής της ΕΕ.

Αυτό το άγαλμα στο κέντρο του Λονδίνου είναι έργο του Banksy;
Ένα άγαλμα εμφανίστηκε ξαφνικά στο κέντρο του Λονδίνου και όλοι αναρωτιούνται αν είναι το νέο έργο του Banksy

Την Τετάρτη ένα άγαλμα έκανε ξαφνικά την εμφάνισή του στην Waterloo Place του Λονδίνου, φέρει την υπογραφή του Banksy, αλλά κανείς δεν ξέρει αν είναι έργο του διάσημου street artist

AI: Ποιες ευρωπαϊκές χώρες προσελκύουν τα κορυφαία ταλέντα στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης;
Ποιες ευρωπαϊκές χώρες προσελκύουν τα κορυφαία ταλέντα στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης;

Η Ευρώπη αναδεικνύεται σε τρίτη αγορά ταλέντων στον τομέα της AI, καθώς οι περιορισμοί στις βίζες δυσχεραίνουν τη διαμονή και την εργασία των εργαζομένων στον τομέα της τεχνολογίας στις ΗΠΑ

Πόλεμος στο Ιράν: Στα 25 δισ. δολάρια το κόστος για τις ΗΠΑ – Εξετάζεται συμπληρωματική χρηματοδότηση
Στα 25 δισ. δολάρια το κόστος του πολέμου στο Ιράν για τις ΗΠΑ - Εξετάζεται συμπληρωματική χρηματοδότηση

Τον Μάρτιο, αξιωματούχοι του Πενταγώνου δήλωσαν στο Κογκρέσο ότι ο πόλεμος κόστισε στις ΗΠΑ 11,3 δισεκατομμύρια δολάρια μόνο στις πρώτες έξι ημέρες

Το Ισραήλ «συνέλαβε» 175 ακτιβιστές σε 20 πλοία του Global Sumud Flotilla – Κατηγορίες για παράνομη ενέργεια
Το Ισραήλ «συνέλαβε» 175 ακτιβιστές σε 20 πλοία του Global Sumud Flotilla – Κατηγορίες για παράνομη ενέργεια

Οι συμμετέχοντες κάνουν λόγο για «κατάφωρη παραβίαση του διεθνούς δικαίου» και «ενέργεια που εκτυλίχθηκε σε ευρωπαϊκά ύδατα». Το March to Gaza καλεί σε συγκέντρωση διαμαρτυρίας στο υπουργείο Εξωτερικώ

Συνάντηση Ανδρουλάκη – Φαραντούρη για τη συμπόρευση του ευρωβουλευτή με το ΠΑΣΟΚ
Συνάντηση Ανδρουλάκη – Φαραντούρη για τη συμπόρευση του ευρωβουλευτή με το ΠΑΣΟΚ

Οι κ.κ. Ανδρουλάκης και Φαραντούρης θα συναντηθούν στο γραφείο του αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης στη Βουλή, στις 17:30, για να επικυρώσουν τη συμπόρευση του ευρωβουλευτή με το ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ

Θεσσαλονίκη: Συνελήφθη 27χρονος που παρέσυρε με το Ι.Χ. του ένα 9χρονο παιδί και το εγκατέλειψε
Συνελήφθη 27χρονος που παρέσυρε με το Ι.Χ. του ένα 9χρονο παιδί και το εγκατέλειψε

Το ανήλικο παιδί κινούνταν με τα πόδια σε περιοχή του Λαγκαδά στη Θεσσαλονίκη, όταν τον χτύπησε το αυτοκίνητο που οδηγούσε ο 27χρονος τραυματίζοντάς τον ευτυχώς ελαφρά

Ο ΟΤ στο Delphi Economic Forum XI, τα ραντεβού Στουρνάρα, τι «παίζει» με Πτολεμαΐδα 5, το reality check της Aegean, το «7 στα 7» της Bally’s Intralot

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

