Σε ελεύθερη πτώση συνεχίζει να κινείται η ΝΔ η οποία έρχεται αντιμέτωπη με τη δυσαρέσκεια των πολιτών με φόντο την ακρίβεια αλλά και τα σκάνδαλα στα οποία εμπλέκεται η κυβέρνηση.

Είναι χαρακτηριστικό ότι 2 στους 3 πολίτες που συμμετείχαν στη δημοσκόπηση της Metron Analysis που παρουσιάστηκε στο χθεσινό κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Mega στέλνουν μήνυμα στην κυβέρνηση υποστηρίζοντας σε ποσοστό 66% ότι τα πράγματα πάνε στη χώρα προς τη λάθος κατεύθυνση.

Προφανώς στην κορυφή των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι πολίτες είναι το τέρας της ακρίβειας, για το οποίο η κυβέρνηση δεν έχει καταφέρει να αφήσει ένα θετικό αποτύπωμα με τα μέτρα που έχει πάρει. Τα είδη πρώτης ανάγκης παραμένουν στα ύψη, οι τιμές των καυσίμων έχουν εκτοξευτεί με το fuel pass να έχει «καεί» ήδη σε ένα γέμισμα, και τον μισθό να μην φτάνει για να βγει ο μήνα.

Οι κόκκινες κάρτες

Μέσα σε αυτό το ασφυκτικό πλαίσιο για τους πολίτες, δείχνουν για μία ακόμη φορά κόκκινες κάρτες προς την κυβέρνηση. Στην κορυφή ακρίβεια και οικονομία, ενώ ακολουθούν κρίση θεσμών, διαφορά ενώ επισημαίνεται και η ανεπάρκεια της κυβέρνησης.

Οι πολίτες κλήθηκαν να απαντήσουν και στο ερώτημα πως είναι η προσωπική τους κατάσταση σε σχέση με ένα χρόνο πριν, με το 49% να απαντά χειρότερη, το 35% στα ίδια επίπεδα, και μόλις ένα 16% λέει ότι είναι σε καλύτερη κατάσταση.

Στο στόχαστρο των πολιτών βρίσκεται και ο ίδιος ο πρωθυπουργός ο οποίος έχει και το γενικό πρόσταγμα για τις πολιτικές της κυβέρνησης.

Στο πλαίσιο αυτό το 69% έχει αρνητική αξιολόγηση για τον πρωθυπουργό ενώ μόλις το 27% έχει θετική.

Νέα «βουτιά» για τη ΝΔ

Ο αντίκτυπος των σκανδάλων των υποκλοπών και του ΟΠΕΚΕΠΕ αλλά και η αδυναμία της κυβέρνησης να βρει λύσεις απέναντι στο πρόβλημα της ακρίβειας που συνεχώς διογκώνεται, έχει οδηγήσει τους τελευταίους μήνες σε μία δημοσκοπική «βουτιά» η οποία συνεχίζεται χωρίς φρένο.

Είναι χαρακτηριστικό ότι στην πρόθεση ψήφου, η ΝΔ λαμβάνει μόλις 21,5%, δηλαδή 2,3% λιγότερο από την προηγούμενη μέτρηση.

Αντιθέτως ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ, ΚΚΕ και Νέα Αριστερά καταγράφουν μία μικρή άνοδο στην πρόθεση ψήφου. Άνοδος καταγράφει και η Ελληνική Λύση, ενώ Πλεύση Ελευθερίας ΜέΡΑ25, Νίκη και Φωνή Λογικής έχουν μία μικρή πτώση στα ποσοστά τους.

Αναφορικά με την αδιευκρίνιστη ψήφο που βαραίνει αρκετά όταν έρχεται η κρίσιμη ώρα της κάλπης, αγγίζει το 15%.

Σχετικά με την εκτίμηση ψήφου, η εικόνα για τη ΝΔ παραμένει αποκαρδιωτική καθώς φτάνει μόλις το 28,6% από 31,1% που είχε τον Μάρτιο στη μέτρηση της εταιρείας.

Το ΠΑΣΟΚ, κερδίζει σχεδόν 1,5% και ανεβαίνει στο 15% μειώνοντας έτσι την ψαλίδα με το κυβερνών κόμμα, ενώ μικρή άνοδο καταγράφουν, Νέα Αριστερά, ΚΚΕ, ΣΥΡΙΖΑ, Ελληνική Λύση.

Και σε προηγούμενη δημοσκόπηση της GPO για τα Παραπολιτικά, καταγράφεται η έντονη δυσαρέσκεια των πολιτών απέναντι στις κυβερνητικές πολιτικές.

Οι εξελίξεις στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, με τη νέα δικογραφία της Ευρωπαίας Εισαγγελέως και την άρση της ασυλίας των 13 βουλευτών της ΝΔ που ερευνώνται για εμπλοκή στην υπόθεση, φθείρουν κι άλλο την ήδη αποδυναμωμένη κυβέρνηση. Πλέον οι τριγμοί έχουν μετατραπεί σε μόνιμες ρωγμές και απώλεια εμπιστοσύνης και από το στρατόπεδο των ψηφοφόρων της ΝΔ.

Σε αυτή τη μέτρηση οι οχτώ στους δέκα (77%) δηλώνουν ότι εξαιτίας του ΟΠΕΚΕΠΕ έχει μειωθεί η εμπιστοσύνη τους στην κυβέρνηση. Για πάνω από έξι στους δέκα (60,4%) η απώλεια της εμπιστοσύνης είναι μεγάλη.