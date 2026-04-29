Τα πειράματα της ΚΕΔ με το VAR και ο «δάσκαλος» Ευαγγέλου
Ποδόσφαιρο 29 Απριλίου 2026, 22:39

Τα πειράματα της ΚΕΔ με το VAR και ο «δάσκαλος» Ευαγγέλου

Οι Λανουά και Βαλέρι θέλουν «νέο αίμα» στο VAR και δίνουν ευκαιρίες σε διαιτητές που δεν εμπιστεύονταν στον έλεγχο των φάσεων, βάζοντας έμπειρους AVAR

ΡεπορτάζΒάιος Μπαλάφας
Οι αγώνες των πλέι οφ 5-8 αλλά και των πλέι άουτ της Stoiximan Super League, σύμφωνα με τους ορισμούς αποτελούν καλή ευκαιρία για την ΚΕΔ προκειμένου να κάνουν πειράματα με το VAR, με στόχο την βελτίωση του επιπέδου κάποιων διαιτητών. Οι Λανουά και Βαλέρι θεωρούν ότι χρειάζεται «νέο αίμα» είτε μείνουν είτε αποτελέσουν παρελθόν, με δεδομένο ότι λήγουν τα συμβόλαιά τους. Πάντως, στην πρώτη περίπτωση μπορεί να «αλιεύσουν» και ρέφερι για τον πίνακα των ειδικών του VAR που αν μείνουν θα στελεχωθεί από τουλάχιστον έξι άτομα. Θυμίζουμε ότι πέρσι το καλοκαίρι έπεσαν σε… αρνητές και στελέχωσαν τον πίνακα με τους Κουμπαράκη (Κυκλάδων), Πουλικίδη (Δράμας).

Οι ορισμοί για τα ματς του Σαββατοκύριακου (2-3/5) επιβεβαιώνουν τις δοκιμές με φόντο το VAR. Για το ματς των πλέι άουτ Παναιτωλικός-Κηφισιά που σφυρίζει ο Παπαπέτρου (Αθηνών) ορίστηκε ο Κουκούλας (Λέσβου), ο οποίος επέστρεψε το καλοκαίρι στην Super League, με AVAR τον Ευαγγέλου για παν ενδεχόμενο. Ο Ευαγγέλου (Αθηνών), ο οποίος είναι ο μόνος VAR με σεμινάρια στο εξωτερικό, ορίζεται AVAR στο Champions και ήταν υποψήφιος για το μουντιάλ του καλοκαιριού, θα επιβλέπει τον Γιουματζίδη (Πέλλας) που επίσης ανέβηκε το καλοκαίρι. Το «βιογραφικό» του Ευαγγέλου… οδήγησε την ΚΕΔ να τον αναγορεύσει σε άτυπο εκπαιδευτή του VAR!

Καθόλου τυχαίο ότι η ΚΕΔ ορίζει AVAR «νέους» ρέφερι. Πιο συγκεκριμένα για τα ματς του Σαββατοκύριακου αυτόν τον ρόλο θα έχουν οι Ματσούκας (Εύβοιας) και Κόκκινος (Χαλκιδικής). Όλοι οι «νέοι» ρέφερι, εννοούμε αυτοί που ανέβηκαν το καλοκαίρι είναι πιστοποιημένοι στο VAR, άρα θα μπορούσαν να οριστούν ως «προϊστάμενοι» για τον έλεγχο των επίμαχων φάσεων. Όμως, το παράδοξο είναι ότι δεν τους όρισαν πολλά ματς στο χορτάρι (με εξαίρεση τον Ματσούκα), δεν τους έδωσαν ευκαιρίες και ως VAR! Συμπέρασμα: δεν είχαν πλάνο, ή δεν τους ενδιέφερε!

Αυτό σημαίνει και ότι ο πρόεδρος της ΚΕΔ Στεφάν Λανουά, όπως και ο αναπληρωτής Πάολο Βαλέρι και υπεύθυνος για το VAR φοβήθηκαν τα ρίσκα.  Ίσως ένας λόγος έχει να κάνει με το ότι για λόγους οικονομίας κόπηκαν τα ενισχυτικά σεμινάρια για το VAR που ο Βαλέρι ήθελε να κάνει δια ζώσης ανά μήνα. Η καινοτομία κράτησε μόνο για 2-3 μήνες, καθώς μετά η ΕΠΟ «άναψε» κόκκινο!

Αθλητική Ροή
Ατλέτικο Μαδρίτης – Άρσεναλ 1-1: Όλα θα κριθούν στο Λονδίνο (vid)
Champions League 30.04.26

Ατλέτικο Μαδρίτης – Άρσεναλ 1-1: Όλα θα κριθούν στο Λονδίνο (vid)

Οι δύο ομάδες θα «λύσουν» τις διαφορές τους στην ρεβάνς του Λονδίνου, με τους «κανονιέρηδες» να έχουν ένα μικρό προβάδισμα πρόκρισης στον τελικό, μετά την αποψινή ισοπαλία στο Μετροπολιτάνο.

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Μπάσκετ 29.04.26

Μπιλμπάο – ΠΑΟΚ 89-74: Κατέρρευσε στο δεύτερο ημίχρονο ο «δικέφαλος» κι έχασε το τρόπαιο (vid)

Ο ΠΑΟΚ δέχθηκε 46 πόντους στο 2ο ημίχρονο, πέτυχε μόνο 33 κι έτσι δεν μπόρεσε να υπερασπιστεί το +6 με το οποίο είχε νικήσει στο 1ο παιχνίδι. Δεύτερη σερί χρονιά τροπαιούχος στο Europe Cup η Μπιλμπάο.

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
LIVE: Ατλέτικο Μαδρίτης – Άρσεναλ
Champions League 29.04.26

LIVE: Ατλέτικο Μαδρίτης – Άρσεναλ

LIVE: Ατλέτικο Μαδρίτης – Άρσεναλ. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Ατλέτικο Μαδρίτης – Άρσεναλ για τα ημιτελικά του Champions League. Τηλεοπτικά από το COSMOTE SPORT 1.

Σύνταξη
LIVE: Ρεάλ Μαδρίτης – Χάποελ Τελ Αβίβ
Μπάσκετ 29.04.26

LIVE: Ρεάλ Μαδρίτης – Χάποελ Τελ Αβίβ

LIVE: Ρεάλ Μαδρίτης – Χάποελ Τελ Αβίβ. Παρακολουθήστε live στις 21:45 την εξέλιξη της αναμέτρησης Ρεάλ Μαδρίτης – Χάποελ Τελ Αβίβ για τα play offs της Euroleague. Τηλεοπτικά από το Novasports Prime.

Σύνταξη
Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο επιλέγει Ρονάλντο αντί για Μέσι και εξηγεί το γιατί
Ποδόσφαιρο 29.04.26

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο επιλέγει Ρονάλντο αντί για Μέσι και εξηγεί το γιατί

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο ήταν καλεσμένος σε podcast και εξήγησε ότι ανάμεσα στον Λιονέλ Μέσι και τον Κριστιάνο Ρονάλντο επιλέγει τον δεύτερο γιατί μαζί του ταυτίζεται περισσότερο.

Αλέξανδρος Κωτάκης
Ο Κάρλο Αντσελότι «δεσμεύτηκε» να καλέσει τον Νεϊμάρ στο Μουντιάλ! – Τι είπε σε δύο οπαδούς (vid)
Ποδόσφαιρο 29.04.26

Ο Κάρλο Αντσελότι «δεσμεύτηκε» να καλέσει τον Νεϊμάρ στο Μουντιάλ! – Τι είπε σε δύο οπαδούς (vid)

«Ντρίμπλα» ή ειλικρινή απάντηση; Ο Κάρλο Αντσελότι απάντησε αυθόρμητα σε δύο οπαδούς της Εθνικής Βραζιλίας για το αν θα καλέσει στο προσεχές Μουντιάλ τον Νεϊμάρ.

Αλέξανδρος Κωτάκης
Ο δικός του ο δρόμος
On Field 29.04.26

Ο δικός του ο δρόμος

Ο Κόρι Τζόσεφ άκουσε πολλά, αλλά κατάφερε να μην επηρεαστεί και τώρα φτιάχνει νέο «μονοπάτι» στο πλάνο του Γιώργου Μπαρτζώκα

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
inStream - Ροή Ειδήσεων
Κολομβία: Η EMC ανέλαβε την ευθύνη για τη βομβιστική επίθεση με 21 νεκρούς, κάνοντας λόγο για «λάθος»
Κολομβία 30.04.26

Αντάρτες ανέλαβαν την ευθύνη για τους 21 νεκρούς, από «λάθος»

«Με βαθιά οδύνη, οφείλουμε να αναλάβουμε την πολιτική ευθύνη γι αυτό το τακτικό λάθος, δεν υπάρχει καμιά δικαιολογία», αναφέρει η EMC, αναλαμβάνοντας την ευθύνη για το μακελειό στην Κολομβία.

Σύνταξη
Καύσιμα: Η αυστραλή ΥΠΕΞ χαιρετίζει ένα «σημαντικό βήμα» από την Κίνα για τον ενεργειακό εφοδιασμό
Πένι Γουόνγκ 30.04.26

Ενα «σημαντικό βήμα» για τον ενεργειακό εφοδιασμό της Αυστραλίας από την Κίνα

«Η κινεζική κυβέρνηση εργάζεται για να διευκολύνει τις επαφές με τις αυστραλιανές εταιρίες για το θέμα της κηροζίνης», ανέφερε η αυστραλή ΥΠΕΞ, κάνοντας λόγο για ένα «σημαντικό βήμα» από την Κίνα.

Σύνταξη
Βιρτζίνια: Ελεύθερος χωρίς περιοριστικούς όρους ο Κόμι που κατηγορείται ότι απείλησε τη ζωή του Τραμπ
Βιρτζίνια 30.04.26

Ελεύθερος χωρίς όρους ο Κόμι για την «απειλή» κατά της ζωής του Τραμπ

Ο δικαστής ομοσπονδιακού δικαστηρίου της Βιρτζίνια διέταξε να αφεθεί ελεύθερος ο Τζέιμς Κόμι, εναντίον του οποίου ασκήθηκε δίωξη για «απειλή» κατά τη ζωής του Ντόναλντ Τραμπ ως προέδρου των ΗΠΑ.

Σύνταξη
Δυτική Οχθη: Σκότωσαν έφηβο Παλαιστίνιο οι ισραηλινές δυνάμεις και, απλώς, το επιβεβαίωσαν
Δυτική Οχθη 30.04.26

Ισραηλινές σφαίρες για το στομάχι έφηβου Παλαιστίνιου

Εφηβο Παλαιστίνιο σκότωσαν οι ισραηλινές δυνάμεις πυροβολώντας τον στο στομάχι στην κατεχόμενη από το Ισραήλ Δυτική Οχθη, και όταν ρωτήθηκαν ανέφεραν μόνο ότι «επαληθεύουν» την πληροφορία.

Σύνταξη
Οι ΗΠΑ ζητούν την έκδοση του κυβερνήτη της Σιναλόα, κατηγορώντας τον για σχέσεις με το ομώνυμο καρτέλ
Σιναλόα 30.04.26

Οι ΗΠΑ ζητούν την έκδοση κυβερνήτη (ναρκω)Πολιτείας του Μεξικού

Η Ουάσιγκτον κατηγορεί τον κυβερνήτη της Σιναλόα, όπως και άλλους αξιωματούχους, ότι συνωμότησαν με τους ηγέτες του ομώνυμου καρτέλ για να εισάγουν τεράστια ποσότητα ναρκωτικών στις ΗΠΑ.

Σύνταξη
Στα «ΝΕΑ» της Πέμπτης: Γιατί ανησυχούν
Media 30.04.26

Στα «ΝΕΑ» της Πέμπτης: Γιατί ανησυχούν

Πέντε σεισμολόγοι ακτινογραφούν το ρήγμα • Το διπλό χτύπημα του Εγκέλαδου στη Σκιάθο με 4,7 και 4,9 βαθμούς μέσα σε διάστημα δύο ωρών συνεχίζει να απασχολεί τους επιστήμονες

Σύνταξη
Το Ισραήλ αναχαιτίζει στολίσκο που κατευθύνεται στη Γάζα, ανοιχτά της Κρήτης
Μέση Ανατολή 30.04.26 Upd: 03:40

Το Ισραήλ αναχαιτίζει στολίσκο που κατευθύνεται στη Γάζα, ανοιχτά της Κρήτης

Το Ισραηλινό Ναυτικό άρχισε να αναχαιτίζει τον στολίσκο των ακτιβιστών που πλέει προς τη Λωρίδα της Γάζας. Το περιστατικό επιβεβαιώνουν τόσο οι επιβαίνοντες στα πλοιάρια όσο και πηγές ασφαλείας στο Ισραήλ.

Σύνταξη
Ηλεκτρονικές απάτες με πλαστά εισιτήρια για το Μουντιάλ και email-παγίδες
Οικονομία 29.04.26

Ηλεκτρονικές απάτες με πλαστά εισιτήρια για το Μουντιάλ και email-παγίδες

Εκατομμύρια φίλοι του ποδοσφαίρου σε όλο τον κόσμο ετοιμάζονται για το Μουντιάλ που θα πραγματοποιηθεί αυτό το καλοκαίρι, ωστόσο, οι κυβερνοεγκληματίες ετοιμάζονται και αυτοί

Σύνταξη
Ινδία: Επτά νεκροί από κατάρρευση τοίχου σε νοσοκομείο της πόλης Μπανγκαλόρ
Κόσμος 29.04.26

Ινδία: Επτά νεκροί από κατάρρευση τοίχου σε νοσοκομείο της πόλης Μπανγκαλόρ

Έπειτα από πολλές εβδομάδες ζέστης και υψηλής υγρασίας, ο καιρός στην Μπανγκαλόρ άλλαξε απότομα με καταρρακτώδη βροχή, ισχυρούς ανέμους και χαλάζι προκαλώντας σημαντικές καταστροφές, με πλημμύρες και πτώσεις δέντρων.

Σύνταξη
Μαγιό, θαλασσινό αλάτι και το αγόρι μου – Πώς ήταν η Ίμπιζα στα ’70s
Φυσικό φως 29.04.26

Μαγιό, θαλασσινό αλάτι και το αγόρι μου - Πώς ήταν η Ίμπιζα στα '70s

Η Ίμπιζα των '70s δεν έχει καμία σχέση με αυτό που γνωρίζουμε σήμερα. Τότε μιλούσαμε για μποεμ τύπους που διάβαζαν εφημερίδα σε τοπικά καφέ, ενόσω τα μπαρ του νησιού είχαν ακόμη χαρακτήρα,

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Μπιλμπάο – ΠΑΟΚ 89-74: Κατέρρευσε στο δεύτερο ημίχρονο ο «δικέφαλος» κι έχασε το τρόπαιο (vid)
Μπάσκετ 29.04.26

Μπιλμπάο – ΠΑΟΚ 89-74: Κατέρρευσε στο δεύτερο ημίχρονο ο «δικέφαλος» κι έχασε το τρόπαιο (vid)

Ο ΠΑΟΚ δέχθηκε 46 πόντους στο 2ο ημίχρονο, πέτυχε μόνο 33 κι έτσι δεν μπόρεσε να υπερασπιστεί το +6 με το οποίο είχε νικήσει στο 1ο παιχνίδι. Δεύτερη σερί χρονιά τροπαιούχος στο Europe Cup η Μπιλμπάο.

Σύνταξη
Η Τεχνητή Νοημοσύνη και η επέλαση των 15χρονων startupper
Επιχειρηματίες-θαύματα 29.04.26

Oι επόμενοι Μπιλ Γκέιτς είναι αμούστακοι – Η Τεχνητή Νοημοσύνη και η επέλαση των 15χρονων startupper

Για τον 15χρονο Νικ Ντομπροσίνσκι, η πραγματική γνώση ξεκινά αμέσως μόλις χτυπήσει το κουδούνι της τελευταίας ώρας στο σχολείο και η Τεχνητή Νοημοσύνη φταίει για αυτό. Δεν είναι ο μόνος

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
ΕΣΥ: Τα δάκρυα απόγνωσης της ειδικευόμενης παιδιάτρου και ο υπουργός Υγείας που βλέπει «επικοινωνιακά παιχνίδια»
Ξέσπασμα 29.04.26

Τα δάκρυα απόγνωσης της ειδικευόμενης παιδιάτρου και ο υπουργός Υγείας που βλέπει «επικοινωνιακά παιχνίδια»

Η σκληρή εικόνα μια ειδικευόμενης παιδιατρού στα όρια της κατάρρευσης μετά από πέντε 24ωρα εφημερίας, το αρχικό ενδιαφέρον του υπουργού Υγείας Άδωνι Γεωργιάδη και το τελικό «πόρισμα» ότι «δεν θα επιτρέψει επικοινωνιακά παιχνίδια με το ΕΣΥ».

Σύνταξη
Παραιτείται το Δημόσιο από όλα τα ένδικα μέσα κατά των αποζημιώσεων για τα Τέμπη
Ελλάδα 29.04.26

Παραιτείται το Δημόσιο από όλα τα ένδικα μέσα κατά των αποζημιώσεων για τα Τέμπη

Όπως επισημαίνεται στο κοινό δελτίο Τύπου που εξέδωσαν τα δύο Υπουργεία, η ρύθμιση αφορά τις αποζημιώσεις που επιδικάζονται στους συγγενείς των θυμάτων για την ψυχική οδύνη που υπέστησαν, καθώς και για ηθική βλάβη στους τραυματίες.

Σύνταξη
ΗΠΑ: Το Ανώτατο Δικαστήριο τροποποιεί τους εκλογικούς κανόνες – Περιορίζει τα δικαιώματα ψήφου των μειονοτήτων
Πλήγμα στα δικαιώματα 29.04.26

ΗΠΑ: Το Ανώτατο Δικαστήριο τροποποιεί τους εκλογικούς κανόνες – Περιορίζει τα δικαιώματα ψήφου των μειονοτήτων

Ρατσιστική απόφαση, που περιορίζει την πολιτική επιρροή των μειονοτήτων στις ΗΠΑ, καταγγέλλου οι επικριτές. Ο Νόμος για τα Δικαιώματα Ψήφου «ξεδοντιάζεται», στην προσπάθεια των Ρεπουμπλικάνων να αλλάξουν τους εκλογικούς χάρτες.

Σύνταξη
Η Κάθριν Ζέτα-Τζόουνς ενώνει (κινηματογραφικές) δυνάμεις με τον Χόπκινς
Όνειρα 29.04.26

«A Visit to Grandpa’s» - Η Κάθριν Ζέτα-Τζόουνς σερβίρει, φορώντας ένα φλοράλ φόρεμα

Η Κάθριν Ζέτα-Τζόουνς θα συμπρωταγωνιστήσει με τον Άντονι Χόπκινς στην ταινία «A Visit to Grandpa’s», η οποία ακολουθεί ένα μικρό αγόρι που εξερευνά την ατίθαση πλευρά της ζωής,

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ο Φίτσο στον δρόμο του Όρμπαν; Το Ευρωκοινοβούλιο ζητά πάγωμα κονδυλίων για τη Σλοβακία για το κράτος δικαίου
Ευρωπαϊκή Ένωση 29.04.26

Ο Φίτσο στον δρόμο του Όρμπαν; Το Ευρωκοινοβούλιο ζητά πάγωμα κονδυλίων για τη Σλοβακία για το κράτος δικαίου

Ανησυχίες για τον σεβασμό στο κράτος δικαίου από την κυβέρνηση του Φίτσο στη Σλοβακία εκφράζει το Ευρωκοινοβούλιο. Καλεί την Κομισιόν να εξετάσει πάγωμα κονδυλίων για την Μπρατισλάβα.

Σύνταξη
