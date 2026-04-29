Τα πειράματα της ΚΕΔ με το VAR και ο «δάσκαλος» Ευαγγέλου

Οι αγώνες των πλέι οφ 5-8 αλλά και των πλέι άουτ της Stoiximan Super League, σύμφωνα με τους ορισμούς αποτελούν καλή ευκαιρία για την ΚΕΔ προκειμένου να κάνουν πειράματα με το VAR, με στόχο την βελτίωση του επιπέδου κάποιων διαιτητών. Οι Λανουά και Βαλέρι θεωρούν ότι χρειάζεται «νέο αίμα» είτε μείνουν είτε αποτελέσουν παρελθόν, με δεδομένο ότι λήγουν τα συμβόλαιά τους. Πάντως, στην πρώτη περίπτωση μπορεί να «αλιεύσουν» και ρέφερι για τον πίνακα των ειδικών του VAR που αν μείνουν θα στελεχωθεί από τουλάχιστον έξι άτομα. Θυμίζουμε ότι πέρσι το καλοκαίρι έπεσαν σε… αρνητές και στελέχωσαν τον πίνακα με τους Κουμπαράκη (Κυκλάδων), Πουλικίδη (Δράμας).

Οι ορισμοί για τα ματς του Σαββατοκύριακου (2-3/5) επιβεβαιώνουν τις δοκιμές με φόντο το VAR. Για το ματς των πλέι άουτ Παναιτωλικός-Κηφισιά που σφυρίζει ο Παπαπέτρου (Αθηνών) ορίστηκε ο Κουκούλας (Λέσβου), ο οποίος επέστρεψε το καλοκαίρι στην Super League, με AVAR τον Ευαγγέλου για παν ενδεχόμενο. Ο Ευαγγέλου (Αθηνών), ο οποίος είναι ο μόνος VAR με σεμινάρια στο εξωτερικό, ορίζεται AVAR στο Champions και ήταν υποψήφιος για το μουντιάλ του καλοκαιριού, θα επιβλέπει τον Γιουματζίδη (Πέλλας) που επίσης ανέβηκε το καλοκαίρι. Το «βιογραφικό» του Ευαγγέλου… οδήγησε την ΚΕΔ να τον αναγορεύσει σε άτυπο εκπαιδευτή του VAR!

Καθόλου τυχαίο ότι η ΚΕΔ ορίζει AVAR «νέους» ρέφερι. Πιο συγκεκριμένα για τα ματς του Σαββατοκύριακου αυτόν τον ρόλο θα έχουν οι Ματσούκας (Εύβοιας) και Κόκκινος (Χαλκιδικής). Όλοι οι «νέοι» ρέφερι, εννοούμε αυτοί που ανέβηκαν το καλοκαίρι είναι πιστοποιημένοι στο VAR, άρα θα μπορούσαν να οριστούν ως «προϊστάμενοι» για τον έλεγχο των επίμαχων φάσεων. Όμως, το παράδοξο είναι ότι δεν τους όρισαν πολλά ματς στο χορτάρι (με εξαίρεση τον Ματσούκα), δεν τους έδωσαν ευκαιρίες και ως VAR! Συμπέρασμα: δεν είχαν πλάνο, ή δεν τους ενδιέφερε!

Αυτό σημαίνει και ότι ο πρόεδρος της ΚΕΔ Στεφάν Λανουά, όπως και ο αναπληρωτής Πάολο Βαλέρι και υπεύθυνος για το VAR φοβήθηκαν τα ρίσκα. Ίσως ένας λόγος έχει να κάνει με το ότι για λόγους οικονομίας κόπηκαν τα ενισχυτικά σεμινάρια για το VAR που ο Βαλέρι ήθελε να κάνει δια ζώσης ανά μήνα. Η καινοτομία κράτησε μόνο για 2-3 μήνες, καθώς μετά η ΕΠΟ «άναψε» κόκκινο!