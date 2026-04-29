Τετάρτη 29 Απριλίου 2026
Ποια είναι τα δεδομένα με τους τραυματισμούς των Γουόρντ και Ντόρσεϊ
Euroleague 29 Απριλίου 2026, 08:46

Ποια είναι τα δεδομένα με τους τραυματισμούς των Γουόρντ και Ντόρσεϊ

Οι Τάισον Γουόρντ και Τάιλερ Ντόρσεϊ αποχώρησαν με προβλήματα τραυματισμών από την αναμέτρηση με την Μονακό. Και ενόψει Game 2…

Vita.gr
Το πρωινό που δουλεύει για εσάς: 9 τροφές που χαρίζουν ενέργεια διαρκείας

Ο Ολυμπιακός επικράτησε 91-70 της Μονακό, έκανε το 1-0 στη σειρά των playoffs της Euroleague, ωστόσο είχε και κάποιες… απώλειες, με τους Τάισον Γουόρντ και Τάιλερ Ντόρσεϊ να αποχωρούν με προβλήματα τραυματισμών.

Ο Αμερικανός φόργουορντ ένιωσε ενοχλήσεις στη μέση και αποχώρησε για τα αποδυτήρια, ενώ δεν χρησιμοποιήθηκε ξανά από τον Γιώργο Μπαρτζώκα, με τον Έλληνα τεχνικό να μην τον χρησιμοποιεί ξανά στο ματς και ενόψει του Game 2 της σειράς.

Το παιχνίδι είναι προγραμματισμένο για την Πέμπτη (30/4) και θα ξεκινήσει στις 21:00, στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας.

Χτύπησαν Γουόρντ και Ντόρσεϊ, η ενημέρωση από τον κόουτς Μπαρτζώκα ενόψει Game 2

«Χτύπησε ο Γουόρντ στη μέση του και πήγε στα αποδυτήρια, και μετά ήταν αμφίβολος 50-50 αν μπορεί να παίξει», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Έλληνας τεχνικός, ο οποίος μίλησε και για την απουσία του Ντόρσεϊ, στο τέταρτο δεκάλεπτο.

«Ο Ντόρσεϊ υπέστη διάστρεμμα και όταν βγήκε έπρεπε να ξαναπαίξει αμέσως για να μην κρυώσει το πόδι του και προτίμησα επειδή εκείνη την ώρα η διαφορά ήταν στους 20 πόντους να μην ξαναμπεί», ανέφερε χαρακτηριστικά, με την κατάσταση του Έλληνα ομογενή, όπως και του Αμερικανού, να επανεξετάζεται σήμερα (29/4).

Από’ κει και πέρα, ο κόουτς Μπαρτζώκας μίλησε και για τα μικροπροβλήματα των Σάσα Βεζένκοφ και Κόρι Τζόσεφ: «Ο Βεζένκοφ έκανε ράμματα στο πρόσωπο και ο Τζόσεφ κι αυτός του άνοιξε το πρόσωπο, αλλά νομίζω χωρίς να χρειαστεί ράμματα».

Alter Ego Media: Εκρηκτική αύξηση κερδοφορίας και ισχυρό αποτύπωμα μετά την εισαγωγή στο ΧΑ

Vita.gr
Το πρωινό που δουλεύει για εσάς: 9 τροφές που χαρίζουν ενέργεια διαρκείας

Ο Τραμπ φέρεται να εξετάζει παρατεταμένο αποκλεισμό του Ιράν

Αθλητική Ροή
Μπάσκετ 29.04.26

NBA: Πέρασαν οι Σπερς, έμειναν «ζωντανοί» οι Σίξερς (vids)

Οι Σαν Αντόνιο Σπερς νίκησαν για τέταρτη φορά τους Μπλέιζερς και πέρασαν στους ημιτελικούς της Δυτικής Περιφέρειας του NBA, την ώρα που οι Σίξερς νίκησαν τους Σέλτικς στη Βοστώνη και μείωσαν σε 3-2.

Βαλένθια – Παναθηναϊκός 67-68: «Έσπασε» την έδρα με «καυτό» Ναν και καταλυτικό Χέιζ-Ντέιβις
Μπάσκετ 28.04.26

Βαλένθια – Παναθηναϊκός 67-68: «Έσπασε» την έδρα με «καυτό» Ναν και καταλυτικό Χέιζ-Ντέιβις

Με βολή του Κέντρικ Ναν στα 2,1'' και κλέψιμο του Χέιζ- Ντέιβις στην τελευταία φάση, ο Παναθηναϊκός κατάφερε να «σπάσει» το πλεονέκτημα έδρα της Βαλένθια στο πρώτο παιχνίδι της σειράς των πλέι οφ.

Μπαρτζώκας: «Να βάζουμε πίεση στους δημιουργούς της Μονακό και να μην βιαζόμαστε»
Μπάσκετ 28.04.26

Μπαρτζώκας: «Να βάζουμε πίεση στους δημιουργούς της Μονακό και να μην βιαζόμαστε»

Ο Ολυμπιακός νίκησε εύκολα στο πρώτο παιχνίδι τη Μονακό, ωστόσο ο Γιώργος Μπαρτζώκας τόνισε στις δηλώσεις του ότι στο δεύτερο την ερχόμενη Πέμπτη (30/4) περιμένει σαφώς μεγαλύτερη αντίσταση.

Ολυμπιακός – Μονακό 91-70: Σαρωτικός με «20άρα» του Βεζένκοφ, έκανε το πρώτο βήμα για το F-4! (vid)
Μπάσκετ 28.04.26

Ολυμπιακός – Μονακό 91-70: Σαρωτικός με «20άρα» του Βεζένκοφ, έκανε το πρώτο βήμα για το F-4! (vid)

Με τον Βεζένκοφ να σημειώνει 20 πόντους κι ακόμη τέσσερις παίκτες του να έχουν διψήφιο αριθμό πόντων, ο Ολυμπιακός... πάτησε γκάζι στο δεύτερο ημίχρονο και συνέτριψε τη Μονακό στο πρώτο ματς του ΣΕΦ.

Φενερμπαχτσέ – Ζαλγκίρις Κάουνας 89-78: Έκαναν το 1-0 για το F-4 οι Τούρκοι, σούπερ ο Μπιμπέροβιτς (vid)
Μπάσκετ 28.04.26

Φενερμπαχτσέ – Ζαλγκίρις 89-78: Έκαναν το 1-0 οι Τούρκοι με σούπερ Μπιμπέροβιτς

Σχετικά εύκολα έφτασε στην πρώτη νίκη της επί της Ζαλγκίρις Κάουνας, η Φενερμπαχτσέ επικρατώντας με 89-78 στην Πόλη. Πρώτος σκόρερ ο Μπιμπέροβιτς με 26 πόντους, καταλυτικός και ο Χόρτον-Τάκερ με 15.

LIVE: Βαλένθια – Παναθηναϊκός
Μπάσκετ 28.04.26

LIVE: Βαλένθια – Παναθηναϊκός

LIVE: Βαλένθια – Παναθηναϊκός. Παρακολουθήστε live στις 21:45 την εξέλιξη της αναμέτρησης Βαλένθια – Παναθηναϊκός για το Game 1 των playoffs της Euroleague. Τηλεοπτικά από το Novasports Prime.

LIVE: Ολυμπιακός – Μονακό
Μπάσκετ 28.04.26

LIVE: Ολυμπιακός – Μονακό

LIVE: Ολυμπιακός – Μονακό. Παρακολουθήστε live στις 21:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Ολυμπιακός – Μονακό για το Game 1 των playoffs της Euroleague. Τηλεοπτικά από το Novasports 4HD.

LIVE: Φενέρμπαχτσε – Ζάλγκιρις Κάουνας
Μπάσκετ 28.04.26

LIVE: Φενέρμπαχτσε – Ζάλγκιρις Κάουνας

LIVE: Φενέρμπαχτσε – Ζάλγκιρις. Παρακολουθήστε live στις 20:45 την εξέλιξη της αναμέτρησης Φενέρμπαχτσε – Ζάλγκιρις για το Game 1 των playoffs της Euroleague. Τηλεοπτικά από το Novasports 5HD.

Ένωση Διοικητικών Δικαστών: Εκτεθειμένα τα δικαστήρια απέναντι σε φαινόμενα βίας
Μετά τους πυροβολισμούς 29.04.26

Εκτεθειμένα τα δικαστήρια απέναντι σε φαινόμενα βίας, λένε οι δικαστές και καλούν το υπ. Δικαιοσύνης να λάβει μέτρα

Στον απόηχο της ένοπλης επίθεσης στο Πρωτοδικείο η Ένωση Διοικητικών Δικαστών επισημαίνει τα κενά ασφαλείας στα δικαστήρια και ζητά από το υπουργείο Δικαιοσύνης να λάβει μέτρα

Στην Ευελπίδων ο 89χρονος, οδηγείται ενώπιον του εισαγγελέα – «Δεν είχα σκοπό να σκοτώσω» (βίντεο)
Ένοπλες επιθέσεις 29.04.26

Στην Ευελπίδων ο 89χρονος, οδηγείται ενώπιον του εισαγγελέα - «Δεν είχα σκοπό να σκοτώσω» (βίντεο)

Ο 89χρονος δράστης των ένοπλων επιθέσεων έφτασε στα Δικαστήρια της πρώην σχολής Ευελπίδων, όπου θα οδηγηθεί στον εισαγγελέα για την άσκηση ποινικής δίωξης

Χρυσοχοΐδης για 89χρονο: Δεν καταλογίζει ευθύνες στην ΕΛ.ΑΣ. – «Η Ελλάδα δεν έχει θέματα ασφαλείας»
Πολιτική 29.04.26

Δεν καταλογίζει ευθύνες στην ΕΛ.ΑΣ. ο Χρυσοχοΐδης για τις επιθέσεις σε ΕΦΚΑ και Δικαστήρια - «Η Ελλάδα δεν έχει θέματα ασφαλείας»

Ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης κατηγόρησε την αντιπολίτευση ότι εσφαλμένα παρουσιάζει την Ελλάδα ως μη ασφαλή χώρα - Για τα κενά ασφαλείας αρκέστηκε να πει ότι οφείλονται στο ότι κάποιος δεν έκανε σωστά τη δουλειά του

Τσουκαλάς: Η εισαγγελία του ΑΠ δεν αξιολόγησε τη δήλωση Ντίλιαν – Γι΄ αυτό θα κληθεί να καταθέσει ως μάρτυρας στην εξεταστική
Πολιτική 29.04.26

Τσουκαλάς: Η εισαγγελία του ΑΠ δεν αξιολόγησε τη δήλωση Ντίλιαν – Γι΄ αυτό θα κληθεί να καταθέσει ως μάρτυρας στην εξεταστική

Συνεχίζονται οι επιθέσεις του ΠΑΣΟΚ με φόντο το θάψιμο της υπόθεσης των υποκλοπών από την εισαγγελία του Αρείου Πάγου. Ο Κώστας Τσουκαλάς έβαλε στο στόχαστρο τον κυβερνητικό εκπρόσωπο Παύλο Μαρινάκη ο οποίος - όπως τόνισε - απέφυγε να πει ένα καθαρό όχι για το αν υπάρχει υπογεγραμμένο συμφωνητικό μεταξύ κυβέρνησης και της εταιρείας του κ. Ντίλιαν

Ανδρουλάκης: Ο Μητσοτάκης με τον ανιψιό του δημιούργησαν μία συμμορία στο Μαξίμου για να επηρεάζουν τη Δικαιοσύνη
Πολιτική Γραμματεία 29.04.26

Ανδρουλάκης: Ο Μητσοτάκης με τον ανιψιό του δημιούργησαν μία συμμορία στο Μαξίμου για να επηρεάζουν τη Δικαιοσύνη

Λάβρος κατά της κυβέρνησης ο Νίκος Ανδρουλάκης μετά την απόφαση του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου να αφήσει στο αρχείο την υπόθεση των υποκλοπών - «Όλα ξεκινάνε από το Μέγαρο Μαξίμου»

Νέα μελέτη: Η έκθεση στην ατμοσφαιρική ρύπανση κατά την κύηση συνδέεται με μειωμένη ανάπτυξη των μωρών
Περιβάλλον 29.04.26

Νέα μελέτη: Η έκθεση στην ατμοσφαιρική ρύπανση κατά την κύηση συνδέεται με μειωμένη ανάπτυξη των μωρών

Η εισπνοή ατμοσφαιρικών ρύπων αποτελεί τον δεύτερο μεγαλύτερο παράγοντα κινδύνου θανάτου για τα παιδιά κάτω των πέντε ετών παγκοσμίως, μετά τον υποσιτισμό, σύμφωνα με την έκθεση «State of Global Air Report»

Το αποτύπωμα του BRIGHT GROUP στους Δελφούς: Η σύγκλιση στρατηγικής και τεχνολογίας ως απάντηση στις προκλήσεις του Μέλλοντος
Τα Νέα της Αγοράς 29.04.26

Το αποτύπωμα του BRIGHT GROUP στους Δελφούς: Η σύγκλιση στρατηγικής και τεχνολογίας ως απάντηση στις προκλήσεις του Μέλλοντος

Η Ρένα Κροκίδα αναλύει πώς ο συνδυασμός συμβουλευτικών υπηρεσιών και τεχνολογίας απαντά στις σύγχρονες ανάγκες των οργανισμών για ουσιαστικά αποτελέσματα.

Το βλέμμα φόβου της Μελάνια Τραμπ – H πρώτη φορά που η Αμερική την βλέπει να εκφράζει συναισθήματα
Γουρλωμένα μάτια 29.04.26

Το βλέμμα φόβου της Μελάνια Τραμπ - H πρώτη φορά που η Αμερική την βλέπει να εκφράζει συναισθήματα

Μετά την ακύρωση του δείπνου των ανταποκριτών του Λευκού Οίκου το Σάββατο μια συγκεκριμένη εικόνα συνέχιζε να εμφανίζεται στα κοινωνικά μου δίκτυα: η Μελάνια Τραμπ τρομοκρατημένη.

Ινδονησία: Ξεκινά η δίκη στρατιωτικών που οργάνωσαν επίθεση με οξύ εναντίον ακτιβιστή
Κόσμος 29.04.26

Ινδονησία: Ξεκινά η δίκη στρατιωτικών που οργάνωσαν επίθεση με οξύ εναντίον ακτιβιστή

Τέσσερις αξιωματικοί «αισθάνθηκαν προσβεβλημένοι» από τη διαμαρτυρία του άντρα ενάντια στις νομοθετικές αλλαγές στην Ινδονησία που επέτρεπαν τον διορισμό περισσότερων στρατιωτικών σε πολιτικές θέσεις

Απεργούν οι υπάλληλοι του ΕΦΚΑ και των Δικαστηρίων – «Αποτέλεσμα κοινωνικού αυτοματισμού οι επιθέσεις»
Ελλάδα 29.04.26

Απεργούν οι υπάλληλοι του ΕΦΚΑ και των Δικαστηρίων - «Οι κυβερνήσεις έχουν μετατρέψει τους δημόσιους υπαλλήλους σε σάκο του μποξ»

Μετά την επίθεση του 89χρονου που άνοιξε πυρ σε ΕΦΚΑ και Πρωτοδικείο τραυματίζοντας πέντε άτομα οι εργαζόμενοι πραγματοποιούν απεργιακές κινητοποιήσεις θέτοντας ζητήματα ασφάλειας αλλά και συνθηκών εργασίας

Καταρρέει με πάταγο ο μύθος του «επιτελικού κράτους» Μητσοτάκη
Editorial 29.04.26

Καταρρέει με πάταγο ο μύθος του «επιτελικού κράτους» Μητσοτάκη

Ολοένα και πιο πολύ συνειδητοποιούν οι πολίτες τι ακριβώς σημαίνει «επιτελικό κράτος» Μητσοτάκη και παντοκρατορία της «παρέας του Μαξίμου». Και τείνει περισσότερο προς μια συμμορία που λυμαίνεται το κράτος παρά σε «χρηστή διακυβέρνηση»

Ντέρμπι ευρωπαϊκών πρωταθλημάτων στη Μελβούρνη ή τη Νέα Υόρκη; Η FIFA απαντάει…
Ποδόσφαιρο 29.04.26

Ντέρμπι ευρωπαϊκών πρωταθλημάτων στη Μελβούρνη ή τη Νέα Υόρκη; Η FIFA απαντάει…

Το σενάριο που η FIFA μετατρέπει από «επιστημονική φαντασία» σε ελεγχόμενη πραγματικότητα, με αγώνες ευρωπαϊκών πρωταθλημάτων εκτός συνόρων, με αυστηρότερο πλαίσιο και συμφωνία για «ένα ματς ανά Λίγκα, πέντε ανά χώρα... φιλοξενίας».

Πώς κατάφερε να σκορπίσει τον τρόμο ο 89χρονος μέσα σε λίγα λεπτά – Το χρονικό μέχρι τη σύλληψη και τα κενά ασφαλείας
Ελλάδα 29.04.26

Πώς κατάφερε να σκορπίσει τον τρόμο ο 89χρονος μέσα σε λίγα λεπτά – Το χρονικό μέχρι τη σύλληψη και τα κενά ασφαλείας

Στο φως έρχονται τα κενά ασφαλείας μετά τις δύο ένοπλες επιθέσεις που πραγματοποίησε ο 89χρονος χθες στην Αθήνα. Τι είπε στους αστυνομικούς. Οδηγείται στον εισαγγελέα

Ο ΟΤ στο Delphi Economic Forum XI, τα ραντεβού Στουρνάρα, τι «παίζει» με Πτολεμαΐδα 5, το reality check της Aegean, το «7 στα 7» της Bally’s Intralot

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

