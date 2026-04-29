Ατλέτικο Μαδρίτης – Άρσεναλ: Τα γκολ των Γιόκερες και Άλβαρες με πέναλτι (vids)

Η Ατλέτικο μπήκε πολύ δυνατά στο δεύτερο μέρος, πίεσε την Άρσεναλ, έχασε ευκαιρίες και έφτασε τελικά στην ισοφάριη με ένα πέναλτι, στον πρώτο παιχνίδι για την ημιτελική φάση του Champions League.

Ο Γουάιτ έκανε χέρι μέσα στην περιοχή, ο Μάκελι χρειάστηκε το VAR για να υποδείξει την παράβαση και ο Άλβαρες εκτέλεσε από την άσπρη βούλα για το 1-1 στο 56′.

Λίγο πριν το τέλος του ημιχρόνου στη Μαδρίτη η Άρσεναλ είχε πάρει προβάδισμα στο ματς, καθώς στο 44′ βρήκε τρόπο να ανοίξει το σκορ κόντρα στους Ροχιμπλάνκος.

Ο Γιόκερες κέρδισε πέναλτι από τον Χάντσκο, ανέλαβε ο ίδιος την εκτέλεση και έκανε το 1-0 στο 44′ από την άσπρη βούλα για τους «κανονιέρηδες».

