Τέλος η σεζόν για τον Εμπαπέ; – Ποιος είναι ο λόγος που δεν θα αγωνιστεί με τη Ρεάλ και ο στόχος του Μουντιάλ

Ο Κιλιάν Εμπαπέ αντιμετωπίζει πρόβλημα τραυματισμού και δεν αποκλείεται να έπαιξε το τελευταίο του ματς για τη φετινή σεζόν με τη φανέλα της Ρεάλ Μαδρίτης κόντρα στην Μπέτις την Παρασκευή (24/04).

Σύμφωνα με δημοσιεύματα από την Ισπανία, ο Γάλλος θα χάσει το υπόλοιπο της σεζόν με απώτερο σκοπό να είναι στην καλύτερη δυνατή κατάσταση για το Μουντιάλ που θα διεξαχθεί το καλοκαίρι.

Μια τέτοια απόφαση δείχνει την κατάσταση που επικρατεί στην Ρεάλ Μαδρίτης, αφού δεν θα διεκδικήσει κανένα τρόπαιο τη φετινή σεζόν και επιτρέπει στο μεγάλο της αστέρι να θεραπευτεί πλήρως και να είναι υγιής και για τον Μουντιάλ, αλλά και ενόψει της νέας σεζόν

