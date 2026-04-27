Τέλος η σεζόν για τον Εμπαπέ; – Ποιος είναι ο λόγος που δεν θα αγωνιστεί με τη Ρεάλ και ο στόχος του Μουντιάλ
Ο Κιλιάν Εμπαπέ φαίνεται πως δεν θα αγωνιστεί ξανά μέχρι το τέλος της σεζόν, καθώς στόχος του είναι να μείνει υγιής στο Μουντιάλ.
Ο Κιλιάν Εμπαπέ αντιμετωπίζει πρόβλημα τραυματισμού και δεν αποκλείεται να έπαιξε το τελευταίο του ματς για τη φετινή σεζόν με τη φανέλα της Ρεάλ Μαδρίτης κόντρα στην Μπέτις την Παρασκευή (24/04).
Σύμφωνα με δημοσιεύματα από την Ισπανία, ο Γάλλος θα χάσει το υπόλοιπο της σεζόν με απώτερο σκοπό να είναι στην καλύτερη δυνατή κατάσταση για το Μουντιάλ που θα διεξαχθεί το καλοκαίρι.
Μια τέτοια απόφαση δείχνει την κατάσταση που επικρατεί στην Ρεάλ Μαδρίτης, αφού δεν θα διεκδικήσει κανένα τρόπαιο τη φετινή σεζόν και επιτρέπει στο μεγάλο της αστέρι να θεραπευτεί πλήρως και να είναι υγιής και για τον Μουντιάλ, αλλά και ενόψει της νέας σεζόν
Δείτε την ανάρτηση για τον Εμπαπέ και τη Ρεάλ Μαδρίτης
Kylian Mbappé is expected to miss the remainder of the season, according to reports from El Chiringuito TV ❌
Focus now shifts to being fit for the World Cup 🤞🏆#LaLiga #FIFAWC pic.twitter.com/eWsBXtgHWZ
— DAZN Football (@DAZNFootball) April 27, 2026
- Τέλος η σεζόν για τον Εμπαπέ; – Ποιος είναι ο λόγος που δεν θα αγωνιστεί με τη Ρεάλ και ο στόχος του Μουντιάλ
