Μίλαν: Χάνει το υπόλοιπο της σεζόν ο Λούκα Μόντριτς
O Λούκα Μόντριτς στάθηκε άτυχος στο κυριακάτικο (26/4) ντέρμπι της Μίλαν με την Γιουβέντους, καθώς τραυματίστηκε και σύμφωνα με τις εκτιμήσεις θα χάσει το υπόλοιπο της σεζόν.
Τα βλέμματα στην λευκή ισοπαλία της Μίλαν απέναντι στην Γιουβέντους, δεν τα τράβηξε κάποιο γκολ, αλλά ο τραυματισμός του «θρυλικού» Λούκα Μόντριτς.
Ο 40χρονος Κροάτης μέσος στάθηκε αποχώρησε τραυματίας στο 80ο λεπτό της αναμέτρησης (δέχτηκε ακούσιο χτύπημα στο κεφάλι από τον Λοκατέλι) και την Δευτέρα υποβλήθηκε σε ιατρικές εξετάσεις, με τους ροσονέρι να ανακοινώνουν πως υπέστη κάταγμα στο αριστερό του ζυγωματικό που θα τον υποχρεώσουν να μπει άμεσα στο χειρουργείο.
Σύμφωνα με κροατικά και ισπανικά ΜΜΕ αναφέρουν ότι, ο Μόντριτς δεν θα είναι διαθέσιμος για τα υπολειπόμενα παιχνίδια της Μίλαν, αλλά αναμένεται να είναι 100% έτοιμος για τα ματς της εθνικής Κροατίας στην τελική φάση του Μουντιάλ 2026, φορώντας ακόμη και προστατευτική μάσκα.
🚨 𝐔𝐏𝐃𝐀𝐓𝐄: Luka Modrić has suffered a double cheekbone fracture, ENDING his club season with AC Milan.
Modrić is still expected to be fit for the World Cup and could play wearing a protective mask.
[Sportske Novosti] https://t.co/T0nBH2Vyue pic.twitter.com/NKeOqrpYWx
— Croatian Football (@CroatiaFooty) April 27, 2026
