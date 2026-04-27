Χάνει το υπόλοιπο της σεζόν ο Λούκα Μόντριτς

Τα βλέμματα στην λευκή ισοπαλία της Μίλαν απέναντι στην Γιουβέντους, δεν τα τράβηξε κάποιο γκολ, αλλά ο τραυματισμός του «θρυλικού» Λούκα Μόντριτς.

Ο 40χρονος Κροάτης μέσος στάθηκε αποχώρησε τραυματίας στο 80ο λεπτό της αναμέτρησης (δέχτηκε ακούσιο χτύπημα στο κεφάλι από τον Λοκατέλι) και την Δευτέρα υποβλήθηκε σε ιατρικές εξετάσεις, με τους ροσονέρι να ανακοινώνουν πως υπέστη κάταγμα στο αριστερό του ζυγωματικό που θα τον υποχρεώσουν να μπει άμεσα στο χειρουργείο.

Σύμφωνα με κροατικά και ισπανικά ΜΜΕ αναφέρουν ότι, ο Μόντριτς δεν θα είναι διαθέσιμος για τα υπολειπόμενα παιχνίδια της Μίλαν, αλλά αναμένεται να είναι 100% έτοιμος για τα ματς της εθνικής Κροατίας στην τελική φάση του Μουντιάλ 2026, φορώντας ακόμη και προστατευτική μάσκα.