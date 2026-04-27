Από καλοκαίρι σε καλοκαίρι νέα δεδομένα για τον Γκονζάλο Γκαρσία στη Ρεάλ

Καλοκαίρι του 2025: Ο Γκονζάλο Γκαρσία ζει μεγάλες στιγμές στο Παγκόσμιο Κύπελλο Συλλόγων στις ΗΠΑ, όπου κλέβει την παράσταση. Ο 22χρονος επιθετικός πάει από το καλό στο καλύτερο και είναι ο «οδηγός» της Ρεάλ Μαδρίτης, καθώς οδήγησε την ομάδα του μέχρι τα ημιτελικά της διοργάνωσης. Απόδειξη της κλάσης του ο απολογισμός του, τέσσερα γκολ και μια ασίστ. Το μέλλον του μοιάζει λαμπρό καθώς κάποιοι θεωρούσαν ότι θα εκτόπιζε τον Εμπαπέ από την βασική ενδεκάδα.

Αγωνιστική περίοδος 2025/26: Σκούρα τα πράγματα για τον Γκονζάλο Γκαρσία. Ο 22χρονος βρίσκεται στην σκιά των Εμπαπέ και τον Βινίσιους, καθώς οι περισσότερες από τις, συνολικά, 30 εμφανίσεις του προήλθαν από τον πάγκο των αναπληρωματικών.

Το αποτέλεσμα: Από καλοκαίρι σε καλοκαίρι νέα δεδομένα για τον Γκονζάλο Γκαρσία. ‘Αλλωστε, μπάλα είναι και γυρίζει. Ο πρωταγωνιστικής του Παγκοσμίου Κυπέλλου Συλλόγων βγαίνει στο «σφυρί» από την Ρεάλ Μαδρίτης. Όμως, σύμφωνα με την Diario AS ο παίκτης θα πουληθεί μόνο αν η «βασίλισσα της Μαδρίτης» βάλει στο ταμείο της ποσό ύψους 60 εκατ. ευρώ.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ το ποσό θεωρείται υψηλό στην ποδοσφαιρική πιάτσα. Υπάρχουν ομάδες στην Ιταλία και τη Γερμανία που θα ήθελαν τον Γκονζάλο Γκαρσία. Για παράδειγμα η Μπορούσια Ντόρτμουντ θα μπορούσε να πληρώσει 30 εκατομμύρια ευρώ για αποκτήσει τον διεθνή Ισπανό επιθετικό με την Εθνική U21, αν και η Ρεάλ Μαδρίτης δεν δείχνει διατεθειμένη να πέσει από τα 60 εκατ. ευρώ.

Η Ρεάλ θέλει να πουλήσει κι άλλους παίκτες. Ο πρωταγωνιστής της Ρεάλ Μαδρίτης στο Παγκόσμιο Κύπελλο Συλλόγων είναι πέμπτος στη λίστα των υπό παραχώρηση παικτών. Έχουν προηγηθεί τα ονόματα των Ντάνι Καρβαχάλ, Νταβίντ Αλάμπα, Εντουάρντο Καμαβίνγκα και Ντάνι Σεμπάγιος που έχουν αναφερθεί ως πιθανοί υποψήφιοι για να αποχωρήσουν από το Μπερναμπέου. Δεν θα φύγουν όλοι, παρά όποιοι προσελκύσουν ενδιαφέρον και προκύψουν προτάσεις. Η Ρεάλ διαμηνύει ότι δεν πουλάει «όσο όσο».