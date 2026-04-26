Τερματοφύλακας στην Ισπανία γρονθοκόπησε αντίπαλο και ακολούθησε χαμός! (vid)

Ουέσκα – Σαραγόσα: Τερματοφύλακας γρονθοκόπησε αντίπαλο και ακολούθησε χαμός! (vid)
Το... έλα να δεις έγινε σε ματς της Ουέσκα με τη Σαραγόσα, όταν ο τερματοφύλακας των φιλοξενούμενων, αφού αντίκρισε τη κόκκινη κάρτα, στη συνέχεια όρμησε σε αντίπαλο και τον ξάπλωσε κάτω με μπουνιά!
Σκηνικό «πολέμου» στο παιχνίδι της Ουέσκα με τη Σαραγόσα, για την 37η Β’ κατηγορία της Ισπανίας, το οποίο κατέληξε σε αγώνα… μποξ.
Συγκεκριμένα με το σκορ στο 1-0 υπέρ των γηπεδούχων και το ματς στις καθυστερήσεις, ο τερματοφύλακας των φιλοξενούμενων Εστεμπάν Αντράντα διαμαρτυρήθηκε στον διαιτητή και ένας παίκτης των γηπεδούχων έσπευσε να του ζητήσει τον λόγο. Τότε Αντράτα τον απώθησε με αρκετή δύναμη και ο «άρχοντας του αγώνα» του έδειξε κίτρινη κάρτα που ήταν η δεύτερή του στο ματς κι έτσι τον απέβαλε.
Η εξέλιξη αυτή τον έκανε να βγει εκτός εαυτού, με αποτέλεσμα να τρέξει μαινόμενος προς τον παίκτη της Ουέσκα και να του ρίξει μια μπουνιά την οποία ζήλευε και ο Μάικ Τάισον!
Όπως γίνεται εύκολα αντιληπτό ακολούθησε γενική σύρραξη στον αγωνιστικό ανάμεσα τους ποδοσφαιριστές και των δύο ομάδων, ενώ ο κόσμος των γηπεδούχων ήδη «έβραζε» με όσα είχε κάνει ο Αντράντα.
Τελικά εκτός από εκείνον με κόκκινη αποβλήθηκε τόσο ο τερματοφύλακας της Ουέσκα Ντάνι Χιμένεθ όσο και αμυντικός της Σαραγόσα Ντάνι Τασέντε, με το ματς να λήγει στο 90+15′!
Τα νεύρα ήταν τεντωμένα καθώς οι δυο ομάδες μάχονται για την παραμονή τους με τη Σαραγόσα να είναι προτελευταία μετά την ήττα αυτή () και την Ουέσκα με έναν βαθμό περισσότερο πλέον λίγο πιο ψηλά.
Δείτε βίντεο:
Esteban Andrada, hoy arquero del Zaragoza, fue EXPULSADO, SE VOLVIÓ LOCO Y LE PEGÓ UNA PIÑA en la cara al capitán del Huesca.
INSÓLITO TODO. 😳🇦🇷🇪🇸 pic.twitter.com/7wfO12gMFi
— Ataque Futbolero (@AtaqueFutbolero) April 26, 2026
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις