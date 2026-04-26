ΠΑΟΚ – Παναθηναϊκός 3-0 σετ: Εύκολα το 1-1 στη σειρά των τελικών ο «δικέφαλος» (vid)
Βόλεϊ 26 Απριλίου 2026, 22:35

ΠΑΟΚ – Παναθηναϊκός 3-0 σετ: Εύκολα το 1-1 στη σειρά των τελικών ο «δικέφαλος» (vid)

Κάνοντας μία από τις καλύτερες και πιο αποτελεσματικές εμφανίσεις της σεζόν ο ΠΑΟΚ νίκησε τον Παναθηναϊκό με 3-0 σετ στον δεύτερο τελικό και ισοφάρισε την σειρά σε 1-1 νίκες.

Αρνητικές σκέψεις: Η πιο απλή τεχνική για να βάλεις «στοπ»

Αρνητικές σκέψεις: Η πιο απλή τεχνική για να βάλεις «στοπ»

Ο ΠΑΟΚ δεν άφησε περιθώρια στον Παναθηναϊκό, στον δεύτερο τελικό της Volley League των Ανδρών και επικρατώντας με 3-0 σετ ισοφάρισε την σειρά σε 1-1 νίκες. Επόμενο ραντεβού των δύο ομάδων θα είναι σε 8 ημέρες, στις 4/5/26, στις 19:00 (ΕΡΤ-2 ΣΠΟΡ) στο Μετς για τον τρίτο τελικό.

Με MVP τον Μάρκο Γαλιώτο, επίθεση με 56% αποτελεσματικότητα και τη δυναμική υποστήριξη των οπαδών του ο Δικέφαλος πήρε τη νίκη μόλις σε 80 λεπτά και πλέον ο τίτλος θα χρειαστεί τουλάχιστον τέσσερις τελικούς για να ολοκληρωθεί.

Ο Παναθηναϊκός είχε προβλήματα στην υποδοχή, μπήκε στο ματς μόνο στο 3ο σετ και αυτό μέχρι τον 20ο πόντο και όπως παραδέχτηκε και ο προπονητής του Δημήτρης Ανδρεόπουλος «Δεν πήγε καλά για εμάς ο αγώνας». Σημειωτέων πως ο ΠΑΟΚ αγωνίστηκε χωρίς τον Ούρος Κοβάσεβιτς και με τον Τόρες να έχει πρωταγωνιστικό ρόλο.

Όπως φαίνεται και από τη διακύμανση ο Παναθηναϊκός φάνηκε μόνο στο 3ο σετ και αυτό από τα αποτελεσματικά σερβίς του Κασαμπαλή που έφεραν σερί 4-0 και από το 18-14 έκαναν το 18-18. Ο αποτελεσματικός Τόρες έκανε το 24-22 και ο Μούχλιας που πήρε τη θέση του Κοκκινάκη στο 24-22 πήρε τον τελευταίο πόντο του αγώνα για το 25-22 και το 3-0 σετ.

Είχαν προηγηθεί δύο σετ που ο ΠΑΟΚ επιβλήθηκε πλήρως φτάνοντας αποτελεσματικότητα επίθεσης 77% και 71% αντίστοιχα. Εξαιρετική εμφάνιση από τον MVP Γαλιώτο μοίρασε γρήγορα το παιχνίδι και έβγαλε γρήγορα τους επιθετικούς στο φιλέ.

Διαιτητές: Βασιλειάδης – Αβραμίδης. Διαιτητής challenge: Θεμελής. Παρατηρητές: Αγώνα: Μιχελινάκης Διαιτησίας: Αντωνούλης. Επόπτες: Ψύχου-Βασδέκης. Γραμματεία: Κουμπλή.

Διακύμανση:
1ο σετ: 8-7, 16-12, 21-14, 25-18
2ο σετ: 8-6, 16-13, 21-15, 25-17
3ο σετ: 8-4, 16-12, 21-19, 25-22

*Οι πόντοι του ΠΑΟΚ προήλθαν από 8 άσσους, 33 επιθέσεις (56% αποτελεσματικότητα), 6 μπλοκ και 28 λάθη αντιπάλων και του Παναθηναϊκού προήλθαν από 7 άσσους, 25 επιθέσεις (42% αποτελεσματικότητα), 4 μπλοκ και 21 λάθη αντιπάλων.

Τα σετ: 3-0 (25-18, 25-17, 25-22) σε 80′

ΠΑΟΚ (Βαλάντης Μαμάης): Τζέντρικ 5 (4/4 επ., 1 μπλοκ), Κοκκινάκης 4 (3/9 επ., 1 μπλοκ, 50% υπ. – 42% άριστες), Τόρες 10 (8/12 επ., 1 άσσος, 1 μπλοκ, 29% υπ. – 0% άριστες), Κόλεφ 9 (5/8 επ., 2 άσσοι, 2 μπλοκ), Γαλιώτος 4 (1/3 επ., 2 άσσοι, 1 μπλοκ), Ερνάντες 14 (11/22 επ., 3 άσσοι) / Μιχελάκης (λ, 53% υπ. – 32% άριστες), Καρασαββίδης, Μούχλιας 1 (1/1 επ.).

Παναθηναϊκός (Δημήτρης Ανδρεόπουλος): Γιάντσουκ 7 (6/15 επ., 1 άσσος, 53% υπ. – 27% άριστες), Νίλσεν 9 (7/17 επ., 1 άσσος, 1 μπλοκ), Βουλκίδης 3 (1/4 επ., 1 άσσος, 1 μπλοκ), Σαβόφσκι 4 (3/6 επ., 1 μπλοκ), Σπίριτο 2 (1 άσσος, 1 μπλοκ), Πρωτοψάλτης 1 (1/3 επ., 50% υπ. – 30% άριστες) / Χανδρινός (λ, 33% υπ. – 25% άριστες), Κασαμπαλής 2 (2 άσσοι), Ανδρεόπουλος 8 (7/14 επ., 1 άσσος, 25% υπ. – 25% άριστες), Μανδηλάρης.

Οι δηλώσεις

Ο προπονητής του ΠΑΟΚ, Βαλάντης Μαμάης, δήλωσε: «Ήταν μια πάρα πολύ σημαντική νίκη. Το θέλαμε, το περιμέναμε. Όταν παίζουμε στο σπίτι μας παίζουμε πολύ καλύτερα. Ξέραμε σε ποια στοιχεία του Παναθηναϊκού έπρεπε να δουλέψουμε. Προπονηθήκαμε πολύ όλη την εβδομάδα, ώστε να έρθει αυτή η νίκη. Νομίζω ήμασταν πάρα πολύ καλοί σε όλο το παιχνίδι, αλλά κυρίως στα δύο πρώτα σετ. Τώρα ξεκινάμε πάλι από το μηδέν. Τώρα θα πρέπει να συγκεντρωθούμε γιατί το επόμενο παιχνίδι στην έδρα του Παναθηναϊκού θα είναι πολύ δύσκολο. Ήταν πρώτοι στο πρωτάθλημα, έχουν το πλεονέκτημα έδρας και για αυτό πρέπει να κάνουμε ένα πάρα πολύ καλό παιχνίδι εκεί μέσα.

Το σημαντικότερο είναι ότι θα ξανά παίξουμε στην έδρα μας, αυτό θέλαμε, και είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι που το καταφέραμε αυτό. Τώρα η ομάδα πρέπει να είναι συγκεντρωμένη και να δούμε μέχρι πού μπορούμε να φτάσουμε.

Σίγουρα, είναι μεγάλη απώλεια η απουσία του Κοβάσεβιτς, αλλά όλα τα παιδιά δίνουν τον καλύτερό τους εαυτό. Σήμερα ο Τόρες ήταν εξαιρετικός, όπου χρειάζεται είναι πάντα εκεί για την ομάδα, όπως έκανε και στο παιχνίδι με τον Μίλωνα. Όλη η ομάδα παίζει για τον ίδιο στόχο, και το σημαντικότερο είναι ότι όταν παίζουμε όλοι μαζί, παίζουμε πολύ ωραίο βόλεϊ. Θέλω να πω ένα τεράστιο ¨ευχαριστώ¨στον κόσμο, ελπίζω να τους κάναμε λίγο χαρούμενους γιατί ξέρω ότι μετά το χθεσινό αποτέλεσμα υπήρχε στεναχώρια. Μας δίνουν τρομερή δύναμη. Εύχομαι να είναι ευχαριστημένοι με το σημερινό αποτέλεσμα και την εμφάνισή μας ».

Ο προπονητής του Παναθηναϊκού, Δημήτρης Ανδρεόπουλος, τόνισε: «Δεν πήγε καλά για εμάς ο αγώνας. Αργές κινήσεις από την αρχή. Ο ΠΑΟΚ μπήκε δυνατά και στα τρία σετ ήταν καλύτερος. Οι ομάδες είναι προετοιμασμένες, με απουσίες είτε όχι, να παίζουν».

Ο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΤΕΛΙΚΩΝ (τίτλος στις 3 νίκες)

1ος τελικός
Σάββατο 18 Απριλίου 2026
Γυμναστήριο Μετς, Αθήνα, 20:30 (ΕΡΤ-2 ΣΠΟΡ): Παναθηναϊκός Α.Ο. – Π.Α.Ο.Κ. 3-1 (25-22, 25-15, 33-35, 25-16) (νίκες: 1-0)

2ος τελικός
Κυριακή 26 Απριλίου 2026
Γυμναστήριο PAOK Sports Arena, 18:30 (ΕΡΤ-2 ΣΠΟΡ): Π.Α.Ο.Κ. – Παναθηναϊκός Α.Ο. 3-0 (25-18, 25-17, 25-22) (νίκες: 1-0)

3ος τελικός
Δευτέρα 4 Μαΐου 2026
Γυμναστήριο Μετς, Αθήνα, 19:00 (ΕΡΤ-2 ΣΠΟΡ): Παναθηναϊκός Α.Ο. – Π.Α.Ο.Κ.

4ος τελικός
Σάββατο 9 Μαΐου 2026
Γυμναστήριο PAOK Sports Arena, 17:30 (ΕΡΤ-2 ΣΠΟΡ): Π.Α.Ο.Κ. – Παναθηναϊκός Α.Ο.

5ος τελικός
Γυμναστήριο Μετς, Αθήνα, (ΕΡΤ-2 ΣΠΟΡ): Παναθηναϊκός Α.Ο. – Π.Α.Ο.Κ. (αν χρειαστεί)

Στενά του Ορμούζ: Μπορεί να ανοίξουν ξανά, αλλά το σύστημα έχει ήδη διαλυθεί

Στενά του Ορμούζ: Μπορεί να ανοίξουν ξανά, αλλά το σύστημα έχει ήδη διαλυθεί

Αρνητικές σκέψεις: Η πιο απλή τεχνική για να βάλεις «στοπ»

Αρνητικές σκέψεις: Η πιο απλή τεχνική για να βάλεις «στοπ»

Ο Αραγτσί θέτει τα όρια του Ιράν προς τις ΗΠΑ

Ο Αραγτσί θέτει τα όρια του Ιράν προς τις ΗΠΑ

On Field 26.04.26

Το πιο καλό νέο είναι ο… Τζόουνς

Η επιστροφή του Αμερικανού προσφέρει πολλά στον Μπαρτζώκα ενόψει Μονακό και ο σέντερ των πειραιωτών έδειξε κόντρα στην ΑΕΚ πως είναι έτοιμος να δώσει σημαντικές λύσεις

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Ελλάδα – Ουγγαρία 13-12: Πετυχημένη πρόβα για την Εθνική πριν τα προκριματικά του World Cup (vids)

Η Εθνική πόλο των γυναικών νίκησε 13-12 την Ουγγαρία στο κολυμβητήριο του ΟΑΚΑ σε φιλικό τεστ κι έκανε ιδανική πρόβα ενόψει της συμμετοχής των δύο ομάδων στην προκριματική φάση του World Cup.

Το πιο καλό νέο είναι ο… Τζόουνς
On Field 26.04.26

Το πιο καλό νέο είναι ο… Τζόουνς

Η επιστροφή του Αμερικανού προσφέρει πολλά στον Μπαρτζώκα ενόψει Μονακό και ο σέντερ των πειραιωτών έδειξε κόντρα στην ΑΕΚ πως είναι έτοιμος να δώσει σημαντικές λύσεις

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Ελλάδα – Ουγγαρία 13-12: Πετυχημένη πρόβα για την Εθνική πριν τα προκριματικά του World Cup (vids)
Άλλα Αθλήματα 26.04.26

Ελλάδα – Ουγγαρία 13-12: Πετυχημένη πρόβα για την Εθνική πριν τα προκριματικά του World Cup (vids)

Η Εθνική πόλο των γυναικών νίκησε 13-12 την Ουγγαρία στο κολυμβητήριο του ΟΑΚΑ σε φιλικό τεστ κι έκανε ιδανική πρόβα ενόψει της συμμετοχής των δύο ομάδων στην προκριματική φάση του World Cup.

ΑΕΛ Novibet – Πανσερραϊκός 0-1: Μία ευκαιρία οι Σερραίοι, ένα «χρυσό» γκολ παραμονής! (vid)
Ποδόσφαιρο 26.04.26

ΑΕΛ Novibet – Πανσερραϊκός 0-1: Μία ευκαιρία οι Σερραίοι, ένα «χρυσό» γκολ παραμονής! (vid)

Η ΑΕΛ πέταξε στα «σκουπίδια» τις αρκετές ευκαιρίες που είχε στο α' μέρος ( μεταξύ των οποίων και δυο δοκάρια), εν αντιθέσει με τον Πανσερραϊκό που σκόραρε με μία και... καλή (50′ Δοϊρανλής) παίρνοντας βαθιά ανάσα στη μάχη της παραμονής

LIVE: Μίλαν – Γιουβέντους
Ποδόσφαιρο 26.04.26

LIVE: Μίλαν – Γιουβέντους

LIVE: Μίλαν – Γιουβέντους. Παρακολουθήστε live στις 21:45 την εξέλιξη της αναμέτρησης Μίλαν – Γιουβέντους για την 34η αγωνιστική της Serie A.

Μεγάλο ρεκόρ από τον Ντιμάρκο
On Field 26.04.26

Μεγάλο ρεκόρ από τον Ντιμάρκο

Ο ακραίος μπακ της Ίντερ έφτασε τις 17 ασίστ και είναι πλέον ο παίκτης με τις περισσότερες τελικές πάσες στην ιστορία της Serie A

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Super League 2: Στην πρώτη θέση στα πλέι άουτ του Α’ ομίλου ο ΠΑΟΚ Β – Η τελική βαθμολογία
Ποδόσφαιρο 26.04.26

Super League 2: Στην πρώτη θέση στα πλέι άουτ του Α’ ομίλου ο ΠΑΟΚ Β – Η τελική βαθμολογία

Ο ΠΑΟΚ Β΄ έκλεισε τη σεζόν στα πλέι άουτ του Α' ομίλου της Super League με άνετο 3-1 απέναντι στον Μακεδονικό και τερμάτισε στην κορυφή της βαθμολογίας. Αναλυτικά τα αποτελέσματα και η κατάταξη.

Ντόρτμουντ-Φράιμπουργκ 4-0: Οι γηπεδούχοι εξασφάλισαν το εισιτήριο για το Champions League
Ποδόσφαιρο 26.04.26

Ντόρτμουντ-Φράιμπουργκ 4-0: Οι γηπεδούχοι εξασφάλισαν το εισιτήριο για το Champions League

Η Ντόρτμουντ έκανε επίδειξη δύναμης, καθώς στο 31’ προηγούνταν 3-0, και παραμένει δεύτερη, με τη Μπάγερν να έχει εξασφαλίσει τον τίτλο. Η Φράιμπουργκ έχασε την 7η θέση που οδηγεί στην Ευρώπη

Ατρόμητος-Αστέρας 2-1: Ήττα-πισωγύρισμα των φιλοξενούμενων, «πετάει» το Περιστέρι (vid)
Ποδόσφαιρο 26.04.26

Ατρόμητος-Αστέρας 2-1: Ήττα-πισωγύρισμα των φιλοξενούμενων, «πετάει» το Περιστέρι (vid)

Ο Ατρόμητος δεν χαρίζεται! Μετά τον Πανσερραϊκό (εκτός έδρας), νίκησε τον Αστέρα στο Περιστέρι και μάλιστα με ανατροπή. Επίσης, είχε και δυο δοκάρια. Μεγάλη απόκρουση από τον Χουτεσιώτη στις καθυστερήσεις.

LIVE: ΑΕΛ Novibet – Πανσερραϊκός
Ποδόσφαιρο 26.04.26

LIVE: ΑΕΛ Novibet – Πανσερραϊκός

LIVE: ΑΕΛ Novibet – Πανσερραϊκός. Παρακολουθήστε live στις 20:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης ΑΕΛ Novibet – Πανσερραϊκός για την 5η αγωνιστική των πλέι άουτ της Stoiximan Super League. Τηλεοπτικά από COSMOTE SPORT 1 HD.

LIVE: Τορίνο – Ίντερ
Ποδόσφαιρο 26.04.26

LIVE: Τορίνο – Ίντερ

LIVE: Τορίνο – Ίντερ. Παρακολουθήστε live στις 19:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Τορίνο – Ίντερ για την 34η αγωνιστική της Serie A.

Το πιο καλό νέο είναι ο… Τζόουνς
On Field 26.04.26

Το πιο καλό νέο είναι ο… Τζόουνς

Η επιστροφή του Αμερικανού προσφέρει πολλά στον Μπαρτζώκα ενόψει Μονακό και ο σέντερ των πειραιωτών έδειξε κόντρα στην ΑΕΚ πως είναι έτοιμος να δώσει σημαντικές λύσεις

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Ελλάδα – Ουγγαρία 13-12: Πετυχημένη πρόβα για την Εθνική πριν τα προκριματικά του World Cup (vids)
Άλλα Αθλήματα 26.04.26

Ελλάδα – Ουγγαρία 13-12: Πετυχημένη πρόβα για την Εθνική πριν τα προκριματικά του World Cup (vids)

Η Εθνική πόλο των γυναικών νίκησε 13-12 την Ουγγαρία στο κολυμβητήριο του ΟΑΚΑ σε φιλικό τεστ κι έκανε ιδανική πρόβα ενόψει της συμμετοχής των δύο ομάδων στην προκριματική φάση του World Cup.

ΑΕΛ Novibet – Πανσερραϊκός 0-1: Μία ευκαιρία οι Σερραίοι, ένα «χρυσό» γκολ παραμονής! (vid)
Ποδόσφαιρο 26.04.26

ΑΕΛ Novibet – Πανσερραϊκός 0-1: Μία ευκαιρία οι Σερραίοι, ένα «χρυσό» γκολ παραμονής! (vid)

Η ΑΕΛ πέταξε στα «σκουπίδια» τις αρκετές ευκαιρίες που είχε στο α' μέρος ( μεταξύ των οποίων και δυο δοκάρια), εν αντιθέσει με τον Πανσερραϊκό που σκόραρε με μία και... καλή (50′ Δοϊρανλής) παίρνοντας βαθιά ανάσα στη μάχη της παραμονής

LIVE: Μίλαν – Γιουβέντους
Ποδόσφαιρο 26.04.26

LIVE: Μίλαν – Γιουβέντους

LIVE: Μίλαν – Γιουβέντους. Παρακολουθήστε live στις 21:45 την εξέλιξη της αναμέτρησης Μίλαν – Γιουβέντους για την 34η αγωνιστική της Serie A.

Μεγάλο ρεκόρ από τον Ντιμάρκο
On Field 26.04.26

Μεγάλο ρεκόρ από τον Ντιμάρκο

Ο ακραίος μπακ της Ίντερ έφτασε τις 17 ασίστ και είναι πλέον ο παίκτης με τις περισσότερες τελικές πάσες στην ιστορία της Serie A

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Super League 2: Στην πρώτη θέση στα πλέι άουτ του Α’ ομίλου ο ΠΑΟΚ Β – Η τελική βαθμολογία
Ποδόσφαιρο 26.04.26

Super League 2: Στην πρώτη θέση στα πλέι άουτ του Α’ ομίλου ο ΠΑΟΚ Β – Η τελική βαθμολογία

Ο ΠΑΟΚ Β΄ έκλεισε τη σεζόν στα πλέι άουτ του Α' ομίλου της Super League με άνετο 3-1 απέναντι στον Μακεδονικό και τερμάτισε στην κορυφή της βαθμολογίας. Αναλυτικά τα αποτελέσματα και η κατάταξη.

Ντόρτμουντ-Φράιμπουργκ 4-0: Οι γηπεδούχοι εξασφάλισαν το εισιτήριο για το Champions League
Ποδόσφαιρο 26.04.26

Ντόρτμουντ-Φράιμπουργκ 4-0: Οι γηπεδούχοι εξασφάλισαν το εισιτήριο για το Champions League

Η Ντόρτμουντ έκανε επίδειξη δύναμης, καθώς στο 31’ προηγούνταν 3-0, και παραμένει δεύτερη, με τη Μπάγερν να έχει εξασφαλίσει τον τίτλο. Η Φράιμπουργκ έχασε την 7η θέση που οδηγεί στην Ευρώπη

