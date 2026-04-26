ΠΑΟΚ – Παναθηναϊκός 3-0 σετ: Εύκολα το 1-1 στη σειρά των τελικών ο «δικέφαλος» (vid)

Ο ΠΑΟΚ δεν άφησε περιθώρια στον Παναθηναϊκό, στον δεύτερο τελικό της Volley League των Ανδρών και επικρατώντας με 3-0 σετ ισοφάρισε την σειρά σε 1-1 νίκες. Επόμενο ραντεβού των δύο ομάδων θα είναι σε 8 ημέρες, στις 4/5/26, στις 19:00 (ΕΡΤ-2 ΣΠΟΡ) στο Μετς για τον τρίτο τελικό.

Με MVP τον Μάρκο Γαλιώτο, επίθεση με 56% αποτελεσματικότητα και τη δυναμική υποστήριξη των οπαδών του ο Δικέφαλος πήρε τη νίκη μόλις σε 80 λεπτά και πλέον ο τίτλος θα χρειαστεί τουλάχιστον τέσσερις τελικούς για να ολοκληρωθεί.

Ο Παναθηναϊκός είχε προβλήματα στην υποδοχή, μπήκε στο ματς μόνο στο 3ο σετ και αυτό μέχρι τον 20ο πόντο και όπως παραδέχτηκε και ο προπονητής του Δημήτρης Ανδρεόπουλος «Δεν πήγε καλά για εμάς ο αγώνας». Σημειωτέων πως ο ΠΑΟΚ αγωνίστηκε χωρίς τον Ούρος Κοβάσεβιτς και με τον Τόρες να έχει πρωταγωνιστικό ρόλο.

Όπως φαίνεται και από τη διακύμανση ο Παναθηναϊκός φάνηκε μόνο στο 3ο σετ και αυτό από τα αποτελεσματικά σερβίς του Κασαμπαλή που έφεραν σερί 4-0 και από το 18-14 έκαναν το 18-18. Ο αποτελεσματικός Τόρες έκανε το 24-22 και ο Μούχλιας που πήρε τη θέση του Κοκκινάκη στο 24-22 πήρε τον τελευταίο πόντο του αγώνα για το 25-22 και το 3-0 σετ.

Είχαν προηγηθεί δύο σετ που ο ΠΑΟΚ επιβλήθηκε πλήρως φτάνοντας αποτελεσματικότητα επίθεσης 77% και 71% αντίστοιχα. Εξαιρετική εμφάνιση από τον MVP Γαλιώτο μοίρασε γρήγορα το παιχνίδι και έβγαλε γρήγορα τους επιθετικούς στο φιλέ.

Διαιτητές: Βασιλειάδης – Αβραμίδης. Διαιτητής challenge: Θεμελής. Παρατηρητές: Αγώνα: Μιχελινάκης Διαιτησίας: Αντωνούλης. Επόπτες: Ψύχου-Βασδέκης. Γραμματεία: Κουμπλή.

Διακύμανση:

1ο σετ: 8-7, 16-12, 21-14, 25-18

2ο σετ: 8-6, 16-13, 21-15, 25-17

3ο σετ: 8-4, 16-12, 21-19, 25-22

*Οι πόντοι του ΠΑΟΚ προήλθαν από 8 άσσους, 33 επιθέσεις (56% αποτελεσματικότητα), 6 μπλοκ και 28 λάθη αντιπάλων και του Παναθηναϊκού προήλθαν από 7 άσσους, 25 επιθέσεις (42% αποτελεσματικότητα), 4 μπλοκ και 21 λάθη αντιπάλων.

Τα σετ: 3-0 (25-18, 25-17, 25-22) σε 80′

ΠΑΟΚ (Βαλάντης Μαμάης): Τζέντρικ 5 (4/4 επ., 1 μπλοκ), Κοκκινάκης 4 (3/9 επ., 1 μπλοκ, 50% υπ. – 42% άριστες), Τόρες 10 (8/12 επ., 1 άσσος, 1 μπλοκ, 29% υπ. – 0% άριστες), Κόλεφ 9 (5/8 επ., 2 άσσοι, 2 μπλοκ), Γαλιώτος 4 (1/3 επ., 2 άσσοι, 1 μπλοκ), Ερνάντες 14 (11/22 επ., 3 άσσοι) / Μιχελάκης (λ, 53% υπ. – 32% άριστες), Καρασαββίδης, Μούχλιας 1 (1/1 επ.).

Παναθηναϊκός (Δημήτρης Ανδρεόπουλος): Γιάντσουκ 7 (6/15 επ., 1 άσσος, 53% υπ. – 27% άριστες), Νίλσεν 9 (7/17 επ., 1 άσσος, 1 μπλοκ), Βουλκίδης 3 (1/4 επ., 1 άσσος, 1 μπλοκ), Σαβόφσκι 4 (3/6 επ., 1 μπλοκ), Σπίριτο 2 (1 άσσος, 1 μπλοκ), Πρωτοψάλτης 1 (1/3 επ., 50% υπ. – 30% άριστες) / Χανδρινός (λ, 33% υπ. – 25% άριστες), Κασαμπαλής 2 (2 άσσοι), Ανδρεόπουλος 8 (7/14 επ., 1 άσσος, 25% υπ. – 25% άριστες), Μανδηλάρης.

Οι δηλώσεις

Ο προπονητής του ΠΑΟΚ, Βαλάντης Μαμάης, δήλωσε: «Ήταν μια πάρα πολύ σημαντική νίκη. Το θέλαμε, το περιμέναμε. Όταν παίζουμε στο σπίτι μας παίζουμε πολύ καλύτερα. Ξέραμε σε ποια στοιχεία του Παναθηναϊκού έπρεπε να δουλέψουμε. Προπονηθήκαμε πολύ όλη την εβδομάδα, ώστε να έρθει αυτή η νίκη. Νομίζω ήμασταν πάρα πολύ καλοί σε όλο το παιχνίδι, αλλά κυρίως στα δύο πρώτα σετ. Τώρα ξεκινάμε πάλι από το μηδέν. Τώρα θα πρέπει να συγκεντρωθούμε γιατί το επόμενο παιχνίδι στην έδρα του Παναθηναϊκού θα είναι πολύ δύσκολο. Ήταν πρώτοι στο πρωτάθλημα, έχουν το πλεονέκτημα έδρας και για αυτό πρέπει να κάνουμε ένα πάρα πολύ καλό παιχνίδι εκεί μέσα.

Το σημαντικότερο είναι ότι θα ξανά παίξουμε στην έδρα μας, αυτό θέλαμε, και είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι που το καταφέραμε αυτό. Τώρα η ομάδα πρέπει να είναι συγκεντρωμένη και να δούμε μέχρι πού μπορούμε να φτάσουμε.

Σίγουρα, είναι μεγάλη απώλεια η απουσία του Κοβάσεβιτς, αλλά όλα τα παιδιά δίνουν τον καλύτερό τους εαυτό. Σήμερα ο Τόρες ήταν εξαιρετικός, όπου χρειάζεται είναι πάντα εκεί για την ομάδα, όπως έκανε και στο παιχνίδι με τον Μίλωνα. Όλη η ομάδα παίζει για τον ίδιο στόχο, και το σημαντικότερο είναι ότι όταν παίζουμε όλοι μαζί, παίζουμε πολύ ωραίο βόλεϊ. Θέλω να πω ένα τεράστιο ¨ευχαριστώ¨στον κόσμο, ελπίζω να τους κάναμε λίγο χαρούμενους γιατί ξέρω ότι μετά το χθεσινό αποτέλεσμα υπήρχε στεναχώρια. Μας δίνουν τρομερή δύναμη. Εύχομαι να είναι ευχαριστημένοι με το σημερινό αποτέλεσμα και την εμφάνισή μας ».

Ο προπονητής του Παναθηναϊκού, Δημήτρης Ανδρεόπουλος, τόνισε: «Δεν πήγε καλά για εμάς ο αγώνας. Αργές κινήσεις από την αρχή. Ο ΠΑΟΚ μπήκε δυνατά και στα τρία σετ ήταν καλύτερος. Οι ομάδες είναι προετοιμασμένες, με απουσίες είτε όχι, να παίζουν».

Ο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΤΕΛΙΚΩΝ (τίτλος στις 3 νίκες)

1ος τελικός

Σάββατο 18 Απριλίου 2026

Γυμναστήριο Μετς, Αθήνα, 20:30 (ΕΡΤ-2 ΣΠΟΡ): Παναθηναϊκός Α.Ο. – Π.Α.Ο.Κ. 3-1 (25-22, 25-15, 33-35, 25-16) (νίκες: 1-0)

2ος τελικός

Κυριακή 26 Απριλίου 2026

Γυμναστήριο PAOK Sports Arena, 18:30 (ΕΡΤ-2 ΣΠΟΡ): Π.Α.Ο.Κ. – Παναθηναϊκός Α.Ο. 3-0 (25-18, 25-17, 25-22) (νίκες: 1-0)

3ος τελικός

Δευτέρα 4 Μαΐου 2026

Γυμναστήριο Μετς, Αθήνα, 19:00 (ΕΡΤ-2 ΣΠΟΡ): Παναθηναϊκός Α.Ο. – Π.Α.Ο.Κ.

4ος τελικός

Σάββατο 9 Μαΐου 2026

Γυμναστήριο PAOK Sports Arena, 17:30 (ΕΡΤ-2 ΣΠΟΡ): Π.Α.Ο.Κ. – Παναθηναϊκός Α.Ο.

5ος τελικός

Γυμναστήριο Μετς, Αθήνα, (ΕΡΤ-2 ΣΠΟΡ): Παναθηναϊκός Α.Ο. – Π.Α.Ο.Κ. (αν χρειαστεί)