Νεκρός άνδρας εντοπίστηκε στο γήπεδο της Σάλκε – Τι συνέβη

Ένα μακάβριο περιστατικό σημειώθηκε στο γήπεδο της Σάλκε με μία καθαρίστρια να βρίσκει νεκρό έναν ηλικιωμένο άνδρα στις τουαλέτες του «Βέλτινς Αρένα».

Όπως αναφέρουν γερμανικά ΜΜΕ, επρόκειτο για 85χρονο ο οποίος είχε πάρει μέρος σε ξενάγηση της αρένας μία μέρα πριν και έφυγε από τη ζωή από φυσικά αίτια.

Τα γερμανικά δημοσιεύματα κάνουν λόγο για ανακοπή ή έμφραγμα, την ώρα που εγείρονται απορίες από το γεγονός πως κανένας δεν αντιλήφθηκε την απουσία του

Η Σάλκε εξέφρασε τα συλλυπητήριά της στην οικογένεια του θανόντος και ανακοίνωσε πως διεξάγεται έρευνα για το περιστατικό. Σημειώνεται ότι ο εντοπισμός του πτώματος έγινε την Πέμπτη (23/4), με τον άντρα να χάνει τη ζωή του μία ημέρα πριν.

Δείτε το δημοσίευμα με το περιστατικό στο γήπεδο της Σάλκε