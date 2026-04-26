Νεκρός άνδρας εντοπίστηκε στο γήπεδο της Σάλκε – Τι συνέβη
Το πτώμα ηλικιωμένου άνδρα εντοπίστηκε σε τουαλέτα της «Bέλτινς Αρένα» της Σάλκε. Δεν υπάρχει εγκληματική πράξη σύμφωνα με τις Αρχές.
Ένα μακάβριο περιστατικό σημειώθηκε στο γήπεδο της Σάλκε με μία καθαρίστρια να βρίσκει νεκρό έναν ηλικιωμένο άνδρα στις τουαλέτες του «Βέλτινς Αρένα».
Όπως αναφέρουν γερμανικά ΜΜΕ, επρόκειτο για 85χρονο ο οποίος είχε πάρει μέρος σε ξενάγηση της αρένας μία μέρα πριν και έφυγε από τη ζωή από φυσικά αίτια.
Τα γερμανικά δημοσιεύματα κάνουν λόγο για ανακοπή ή έμφραγμα, την ώρα που εγείρονται απορίες από το γεγονός πως κανένας δεν αντιλήφθηκε την απουσία του
Η Σάλκε εξέφρασε τα συλλυπητήριά της στην οικογένεια του θανόντος και ανακοίνωσε πως διεξάγεται έρευνα για το περιστατικό. Σημειώνεται ότι ο εντοπισμός του πτώματος έγινε την Πέμπτη (23/4), με τον άντρα να χάνει τη ζωή του μία ημέρα πριν.
Δείτε το δημοσίευμα με το περιστατικό στο γήπεδο της Σάλκε
Reinigungskraft findet Leiche in Schalker Veltins-Arena https://t.co/olGTihN5XW pic.twitter.com/HlQsWGTQpg
— WELT (@welt) April 25, 2026
