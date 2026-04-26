Κηφισιά – Παναιτωλικός 0-0: «Βολεύτηκαν» με την ισοπαλία (vid)
Κηφισιά και Παναιτωλικός ήρθαν ισόπαλοι χωρίς γκολ (0-0) στη Νεάπολη για την 5η πέμπτη αγωνιστική των play-out της Super League, με τις δύο ομάδες να πηγαίνουν μαζί στους 31 βαθμούς στο +7 από την ΑΕΛ
Κηφισιά και Παναιτωλικός έφεραν 0-0 στο γήπεδο της Νεάπολης για την 5η αγωνιστική των play-out της Stoiximan Super League, σε ένα ματς με αρκετές μοιρασμένες ευκαιρίες και ανέβηκαν μαζί στους 31 βαθμούς και βρίσκονται πλέον στο +7 από τη ζώνη του υποβιβασμού στην οποία βρίσκεται η ΑΕΛ Novibet.
Οι γηπεδούχοι πέτυχαν την τέταρτη διαδοχική ισοπαλία τους, ενώ οι φιλοξενούμενοι έβαλαν τέλος στο αρνητικό σερί των δύο συνεχόμενων ηττών.
Ελάχιστες οι καλές στιγμές στο παιχνίδι με αποκορύφωμα τη φάση του 85ου λεπτού με την Κηφισιά να χάνει διπλή ευκαιρία για να πάρει το τρίποντο, αλλά να μην τα καταφέρνει, με συνέπεια το 0-0 να μείνει μέχρι το τέλος.
Ο Αντόνισε επιχείρησε να ανοίξει το σκορ με δυνατό σουτ στο 9ο λεπτό, αλλά ο Κουτσερένκο αντέδρασε σωστά. Στο 14 ο ίδιος παίκτης από τα αριστερά επιχείρησε ένα καλό σουτ με την μπάλα να φεύγει άουτ. Στο 40′ ο Άλεξιτς είχε την πρώτη φάση του Παναιτωλικού, ωστόσο δεν κατάφερε να ανοίξει το σκορ.
Στο δεύτερο ημίχρονο η μεγαλύτερη ευκαιρία ήρθε για την ομάδα του Λέτο στο 85ο λεπτό με τον Ζέρσον να μην μπορεί αν στείλει την μπάλα στα δίχτυα από κοντά και τον Θεοδωρίδη να μην μπορεί να νικήσει τον Κουτσερένκο στην επαναφορά.
Κηφισιά: Ραμίρες, Πέτκοφ, Πόμπο (46’Μπένι), Αντόνισε (71’Θεοδωρίδης), Ρουκουνάκης, Κονατέ, Ποκόρνι (49’Μποτία), Χριστόπουλος (71’Ίλιτς), Λαρουσί, Ταβάρες (46’Ζέρσον), Αμανί.
Παναιτωλικός: Κουτσερένκο, Μαυρίας, Γκρανάθ, Σιέλης, Μανρίκε, Μπουχαλάκης (82’Κόγιτς), Εστέμπαν, Ματσάν (59’Σμυρλής), Ρόσα (71’Μπρέγκου), Άλεξιτς, Μπάτζι (59’Αγκίρε).
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις