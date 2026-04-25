Ιταλία: Σκιά νέου «Calciopoli» – Υπό έρευνα ο αρχιδιαιτητής Τζανλούκα Ρόκι

Ένα νέο, βαθιά ανησυχητικό κεφάλαιο ανοίγει για το ιταλικό ποδόσφαιρο, καθώς η Εισαγγελία του Μιλάνου διερευνά υπόθεση που αγγίζει τον πυρήνα της αξιοπιστίας της διαιτησίας. Ο αρχιδιαιτητής των επαγγελματικών κατηγοριών της Ιταλίας, Τζανλούκα Ρόκι, βρίσκεται στο επίκεντρο έρευνας για «συμμετοχή σε αθλητική απάτη», πάντα με βάση το κατηγορητήριο, σε μια υπόθεση που ήδη προκαλεί συνειρμούς με το σκάνδαλο Calciopoli του 2006, το οποίο είχε συγκλονίσει το ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο, όχι μόνο το ιταλικό.

Η έρευνα, που φαίνεται να «τρέχει» εδώ και μήνες μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας, εστιάζει στη σεζόν 2024-2025 και επιχειρεί να χαρτογραφήσει πιθανές παρεμβάσεις ή επιρροές στη διαδικασία λήψης διαιτητικών αποφάσεων. Στο μικροσκόπιο των αρχών δεν βρίσκονται μόνο διαιτητές, αλλά ένα ευρύτερο πλέγμα που περιλαμβάνει τη διαιτητική επιτροπή, τη ιταλική ομοσπονδία, αγγίζει ακόμη και τον τρόπο λειτουργίας της αθλητικής δικαιοσύνης.

Κεντρικό ρόλο στην υπόθεση φαίνεται να διαδραματίζει η χρήση του VAR, το οποίο από εργαλείο ενίσχυσης της διαφάνειας μετατρέπεται – εφόσον επιβεβαιωθούν οι υποψίες και οι κατηγορίες – σε πιθανό πεδίο αθέμιτων παρεμβάσεων. Η βασική αρχή της απομόνωσης της αίθουσας VAR, όπου οι διαιτητές καλούνται να λαμβάνουν κρίσιμες αποφάσεις χωρίς εξωτερικές επιρροές, τίθεται ευθέως υπό αμφισβήτηση.

Η πρώτη υπόθεση που εξετάζεται αφορά τον αγώνα Ουντινέζε – Πάρμα την 1η Μαρτίου 2025. Σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουν συγκεντρωθεί, οι διαιτητές του VAR αρχικά εμφανίζονται επιφυλακτικοί ως προς τον καταλογισμό πέναλτι για χέρι. Ωστόσο, σε μια χρονική στιγμή που έχει καταγραφεί και σε βίντεο, η στάση τους αλλάζει αιφνιδιαστικά και συστήνεται στον διαιτητή του αγώνα επανεξέταση της φάσης μέσω on-field review, οδηγώντας τελικά στην υπόδειξη της εσχάτης των ποινών. Το σημείο που έχει προκαλέσει τις μεγαλύτερες υποψίες είναι η φερόμενη παρουσία και παρέμβαση του Ρόκι εκτός της αίθουσας VAR, με αναφορές ότι ενδέχεται να επιχείρησε να προσελκύσει την προσοχή των διαιτητών μέσω χτυπημάτων στο τζάμι!

Το δεύτερο περιστατικό αφορά τον αγώνα Ίντερ – Βερόνα τον Ιανουάριο του 2024, όπου εξετάζεται φάση με πιθανή αγκωνιά του αμυντικού της Ίντερ, Αλεσάντρο Μπαστόνι. Παρά τη σοβαρότητα της επαφής, δεν ζητήθηκε επανεξέταση από τον διαιτητή μέσω VAR και το παιχνίδι συνεχίστηκε, με την ομάδα του Μιλάνου να πετυχαίνει καθοριστικό γκολ. Οι εισαγγελικές αρχές εξετάζουν κατά πόσο υπήρξε παράλειψη σε καταλογισμό πέναλτι που ενδέχεται να επηρέασε άμεσα το τελικό αποτέλεσμα.

Ιδιαίτερο βάρος αποκτά και η εξέλιξη της κατάθεσης ενός εκ των διαιτητών VAR, ο οποίος αρχικά κλήθηκε ως μάρτυρας, αλλά στη συνέχεια η ιδιότητά του μεταβλήθηκε σε κατηγορούμενος για ψευδορκία, όταν κρίθηκε ότι τα στοιχεία που παρουσίασε δεν ανταποκρίνονταν στην πραγματικότητα. Το γεγονός αυτό ενισχύει την εκτίμηση ότι η υπόθεση ενδέχεται να έχει μεγαλύτερο βάθος από ό,τι αρχικά φαινόταν.

Παράλληλα, η υπόθεση έχει ήδη προκαλέσει θεσμικές αντιδράσεις. Η ιταλική ομοσπονδία προχώρησε σε αλλαγές κανονισμών σχετικά με την παρουσία παραγόντων στη μονάδα VAR, επιβάλλοντας αυστηρότερη καταγραφή δραστηριοτήτων και ενισχύοντας τον έλεγχο μέσω της εισαγγελίας της ομοσπονδίας. Οι σχέσεις μεταξύ της διαιτητικής επιτροπής και της ένωσης διαιτητών έχουν επιδεινωθεί, ενώ δεν λείπουν και οι φωνές που ζητούν ριζικές αλλαγές στη δομή και στον έλεγχο της διαιτησίας.

Η σκιά νέου Calciopoli πλανάται αναπόφευκτα πάνω από τις εξελίξεις. Αν και οι μέθοδοι που εξετάζονται σήμερα διαφέρουν – με το βάρος να μετατοπίζεται από τις τηλεφωνικές παρεμβάσεις στη δυνατότητα επιρροής μέσω της τεχνολογίας – το βασικό ερώτημα παραμένει το ίδιο: κατά πόσο το σύστημα διασφαλίζει την ακεραιότητα των αγώνων.

Σε μια εποχή όπου το ποδόσφαιρο επενδύει ολοένα και περισσότερο στην τεχνολογία για τη διασφάλιση της διαφάνειας, η πιθανότητα η ίδια αυτή τεχνολογία να αποτελεί πεδίο χειραγώγησης αγώνων συνιστά ένα εξαιρετικά ανησυχητικό σενάριο. Η ολοκλήρωση της έρευνας αναμένεται με ιδιαίτερο ενδιαφέρον, καθώς τα συμπεράσματά της ενδέχεται να έχουν ευρύτερες επιπτώσεις, όχι μόνο για το ιταλικό ποδόσφαιρο, αλλά και για τον τρόπο με τον οποίο αντιλαμβάνεται το άθλημα τη σχέση του με την τεχνολογία και τη δικαιοσύνη.