Μητσοτάκης σε Μακρόν: Η κορωνίδα των συμφωνιών Ελλάδας – Γαλλίας είναι οι δεσμεύσεις αμοιβαίας συνδρομής

«Η Γαλλία είναι πραγματικός σύμμαχος της Ελλάδας και ο Εμανουέλ Μακρόν φίλος της χώρας και μπορώ να πω και προσωπικός μου φίλος», δήλωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, στη διάρκεια των κοινών δηλώσεων του πρωθυπουργού με τον Πρόεδρο της Γαλλίας, στο Μέγαρο Μαξίμου.

Ο κ. Μητσοτάκης τόνισε, μάλιστα, πως «αποδείξαμε ότι η ευρωπαϊκή αλληλεγγύη θεμελιώνεται με πράξεις και όχι με λόγια» και αναφέρθηκε στην Κύπρο.

«Οι δυνατότητες της Πολεμικής Αεροπορίας έχουν αναβαθμιστεί ουσιαστικά με τα 24 Rafale αλλά και μέσα από μια πολύπλευρη συμμαχία, όπως με την αναβάθμιση των πυραύλων Mika. Δεν είναι τυχαίο που η Γαλλία έσπευσε να ενισχύσει την άμυνα της Μεγαλονήσου», τόνισε ο πρωθυπουργός, σημειώνοντας πως «η ελληνογαλλική συμπόρευση είχε προηγηθεί των γεωπολιτικών ανακατατάξεων».

«Σήμερα κάνουμε ένα επόμενο βήμα, η διακήρυξη για τη στρατηγική σχέση Ελλάδας – Γαλλίας αποτυπώνει το εύρος της συνεργασίας μας», υπογράμμισε.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης σημείωσε χαρακτηριστικά πως «υπάρχουν συμφωνίες για να μένουν στα χαρτιά και υπάρχουν συμφωνίες με πραγματικά στρατηγικό βάθος και περιεχόμενο», για να προσθέσει πως «η συμφωνία του 2021 απέδειξε ότι ανήκει στο δεύτερο. Οι δύο χώρες ήταν εξαιρετικά προνοητικές, ήταν μια φιλόδοξη συμφωνία»

Αναφέρθηκε στην αγορά των φρεγατών Belharra και των μαχητικών Rafale από την Γαλλία, λέγοντας πως «τα πλοία που αποκτήσαμε είναι δίδυμα με αυτά της Γαλλίας» και τονίζοντας πως «είχαμε τη λογική του SAFE πριν το SAFE».

Για το άρθρο 42 παράγραφος 7 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΣΕΕ), που αποτελεί τη ρήτρα αμοιβαίας συνδρομής της ΕΕ και προβλέπει ότι, εάν ένα κράτος-μέλος δεχθεί ένοπλη επίθεση στο έδαφός του, τα άλλα κράτη-μέλη οφείλουν να του παράσχουν βοήθεια και συνδρομή με όλα τα μέσα που διαθέτουν, ο κ. Μητσοτάκης επισήμανε πως χαίρεται που συζητείται πλέον στην Ευρώπη.

«Τώρα υπάρχει ευρεία αναγνώριση. Αποτελεί ευρωπαϊκή ευθύνη, ευρωπαϊκή αλληλεγγύη, η οποία δοκιμάστηκε στην Κύπρο», όπως είπε.

Μητσοτάκης: Έχουμε το ίδιο ενδιαφέρον για την προάσπιση της ναυσιπλοΐας

«Θέλω να ευχαριστήσω τον Γάλλο πρόεδρο γιατί με επιμονή θέτει τη στρατηγική αυτονομία της Ευρώπης», τόνισε επίσης ο Έλληνας πρωθυπουργός, συμπληρώνοντας πως «οι εξελίξεις επηρεάζουν άμεσα την ασφάλεια όλης της Ευρώπης. Για αυτό, χρειάζεται μακρόπνοη πολιτική».

«Χωρίς ανταγωνισμό δεν υπάρχει ανάπτυξη και ευημερία», ανέφερε.

Για τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή, ο κ. Μητσοτάκης επισήμανε πως οι δύο χώρες έπαιξαν διακριτικά τον ρόλο τους για τις συνομιλίες Ισραήλ – Λιβάνου. «Έχουμε το ίδιο ενδιαφέρον για την προάσπιση της ναυσιπλοΐας», ανέφερε ο πρωθυπουργός.

«Είμαστε έτοιμοι», δήλωσε, «να συμβάλουμε στη διαμόρφωση όλων εκείνων των πολιτικών που ξέρει και μπορεί να υπερασπίζεται τα κράτη μέλη της».