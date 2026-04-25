Μακρόν: Η στρατηγική σχέση Ελλάδας – Γαλλίας εμπνέει την Ευρώπη και υλοποιείται στην πράξη

Ο Πρόεδρος της Γαλλίας, Εμανουέλ Μακρόν, στις κοινές δηλώσεις του με τον Έλληνα πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη, υπογράμμισε το βάθος και τη διάρκεια της φιλίας που συνδέει τις δύο χώρες, σημειώνοντας πως σε έναν κόσμο «όλο και πιο βίαιο και ασταθή», η ελληνογαλλική σχέση αποδεικνύεται σταθερή και ανθεκτική.

Ο κ. Μακρόν τόνισε πως η Γαλλία αντέδρασε άμεσα απέναντι στις απειλές που έπλητταν την Ελλάδα, προσθέτοντας ότι η στρατηγική εταιρική σχέση που ανανεώνεται τα τελευταία πέντε χρόνια έχει επεκταθεί ουσιαστικά και στον τομέα της ασφάλειας. Όπως είπε, η συνεργασία αυτή αποτελεί παράδειγμα για την υπόλοιπη Ευρώπη και ενισχύει τον ευρωπαϊκό πυλώνα της Συμμαχίας του ΝΑΤΟ.

Μακρόν: Μην ανησυχείτε, θα είμαστε στο πλευρό σας

Ο Γάλλος Πρόεδρος υπενθύμισε ότι, λίγους μήνες μετά την υπογραφή της στρατηγικής εταιρικής σχέσης το 2021, ξεκίνησαν κοινές ασκήσεις, ενώ τον περασμένο Μάρτιο, με αποφάσεις του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, ενισχύθηκε περαιτέρω η ευρωπαϊκή άμυνα. Τόνισε, εξάλλου, πως η ρήτρα αμοιβαίας συνδρομής «δεν είναι μόνο λόγια», αλλά εφαρμόστηκε στην πράξη κατά τα γεγονότα της 1ης και 2ας Μαρτίου στην Κύπρο.

«Υπάρχει ρήτρα αμοιβαίας συνδρομής που συνδέει άρρηκτα τις δύο χώρες. Μην ανησυχείτε, θα είμαστε στο πλευρό σας», διαβεβαίωσε, προσθέτοντας πως έχουμε κοινά προγράμματα εξοπλισμών.

Αναφερόμενος στη συνεργασία των δύο χωρών στον τομέα της αμυντικής βιομηχανίας, ο Εμανουέλ Μακρόν σημείωσε ότι η Ελλάδα επέλεξε 24 μαχητικά Rafale και τέσσερις φρεγάτες της Naval Group, με την πρώτη, τον «Κίμωνα», να έχει ήδη παραδοθεί τον Ιανουάριο. Πρόκειται, όπως είπε, για συγκεκριμένα βήματα, που αποδεικνύουν το βάθος της στρατηγικής σχέσης και την επιχειρησιακή σύγκλιση της Ελλάδας και της Γαλλίας.