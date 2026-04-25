newspaper
Σάββατο 25 Απριλίου 2026
weather-icon 19o
Stream

in
newspaper

# ΟΥΓΓΑΡΙΑ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΙΡΑΝ
# ΤΕΜΠΗ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΕΠΣΤΑΪΝ
# ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Ο Βασίλης Κικίλιας κρούει κώδωνα κινδύνου για την κρίση στο Ορμουζ και το κόστος της πράσινης μετάβασης στη ναυτιλία
Πολιτική Γραμματεία 25 Απριλίου 2026, 21:39

Ο Βασίλης Κικίλιας κρούει κώδωνα κινδύνου για την κρίση στο Ορμουζ και το κόστος της πράσινης μετάβασης στη ναυτιλία

Σε μια ηχηρή παρέμβαση από το φόρουμ των Δελφών ο υπουργός Ναυτιλίας Βασίλης Κικίλιας με ρεαλισμό ανέδειξε τους κινδύνους που ελλοχεύουν για το σημαντικό «εθνικό κεφάλαιο» τη ναυτιλία και την πραγματική οικονομία από την ένταση στο Ορμούζ. Καμπανάκι κινδύνου έκρουσε για το δυσβάσταχτο κόστος μετάβασης στην πράσινη ναυτιλία, ασκώντας κριτική στον ανεδαφικό ευρωπαϊκό σχεδιασμό.

Σύνταξη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Οι επικίνδυνες γεωπολιτικές εντάσεις με άμεσες επιπτώσεις στη ναυτιλία και στην πραγματική οικονομία βρέθηκαν στο επίκεντρο της μεστής τοποθέτησης του Βασίλη Κικίλια στο οικονομικό Φόρουμ των Δελφών.

Αναλύοντας τις διεθνείς εξελίξεις ο κ. Κικίλιας, επισήμανε την επιτακτική ανάγκη λήψης μέτρων στήριξης της ελληνικής οικογένειας, μίλησε για τον στρατηγικό ρόλο της ναυτιλίας στην ελληνική και ευρωπαϊκή οικονομία και τις προοπτικές της, ενώ άσκησε κριτική στις ευρωπαϊκές πολιτικές για τον κλάδο, τονίζοντας ότι το υπάρχον σχέδιο για απανθρακοποίηση της ναυτιλίας στερείται ρεαλισμού και εγκυμονεί κινδύνους για έκρηξη ακρίβειας, με το κόστος για τις κονωνίες να είναι δυσβάστακτο.

Πραγματική απειλή για την οικονομία και την καθημερινότητα

Ο κ. Κικίλιας περιγράφοντας τη διεθνή συγκυρία μίλησε για πραγματική απειλή για την οικονομία και την καθημερινότητα.

«O πόλεμος, είναι ό,τι χειρότερο υπάρχει. Βεβαίως, πρώτα απ’ όλα, ενδιαφερόμαστε για την αξία της ανθρώπινης ζωής και την προστασία των ναυτικών μας. Όμως είναι ένας πόλεμος, που γεωστρατηγικά και γεωπολιτικά, γίνεται σε ένα σημείο το οποίο είναι κομβικό για την ενεργειακή αλυσίδα, για την οικονομία και την πρωτογενή παραγωγή.  Το 80% του παγκόσμιου εμπορίου γίνεται δια θαλάσσης και από τα στενά του Ορμούζ διακινείται το 20% του παγκόσμιου πετρελαίου, το 25% του παγκόσμιου φυσικού αερίου, τα λιπάσματα και η πρωτογενής παραγωγή. Όσο περνούν οι μέρες και αυτό επεκτείνεται, τόσο υπέρ πολλαπλασιάζονται τα προβλήματα και δυσκολεύει η κατάσταση για την οικονομία, για την ενεργειακή ασφάλεια, για την καθημερινότητα των πολιτών» τόνισε.

Συνδέοντας άμεσα τη ναυτιλία με την καθημερινότητα των πολιτών, υπογράμμισε ότι «κάθε 10 δολάρια που αυξάνει η τιμή του βαρελιού του πετρελαίου, είναι 10 εκατομμύρια ευρώ το μήνα για την ελληνική ακτοπλοΐα, που σε συνάρτηση με τον τουρισμό και τις υπηρεσίες real estate, αποτελούν το μεγαλύτερο κομμάτι του ΑΕΠ της χώρας», καθιστώντας σαφές ότι η ενεργειακή κρίση και οι διεθνείς εξελίξεις μεταφράζονται άμεσα σε κόστος ζωής για την ελληνική οικογένεια.

Στήριξη των πολιτών, 57 εκατ. για να μην αυξηθούν τα εισιτήρια

Στο πλαίσιο αυτό, αναφέρθηκε στις τιμές των ακτοπλοϊκών εισιτηρίων και στις παρεμβάσεις της κυβέρνησης, τονίζοντας ότι «προς τον παρόν ταξιδεύει ο κόσμος με τις ίδιες τιμές που συγκρατήσαμε πέρσι, όταν όλη η αγορά είχε προαναγγείλει αυξήσεις. Βρήκαμε τρόπο με μείον 50% στα λιμενικά τέλη και δεν αυξήθηκαν οι τιμές. Μέχρι τώρα το κράτος έδωσε 55 – 57 εκατομμύρια ευρώ για να μην αυξηθούν τα ακτοπλοϊκά εισιτήρια. Δεν αυξήθηκαν μέχρι τώρα και θα είμαστε εδώ για να δούμε πώς θα βοηθήσουμε ξανά. Γιατί τα έσοδα από τον τουρισμό και την ακτοπλοΐα τα χρειάζεται η απλή ελληνική οικογένεια».

Ο στρατηγικός ρόλος της ναυτιλίας

Ο κ. Κικίλιας έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στο στρατηγικό ρόλο της ναυτιλίας ως αναπτυξιακού εργαλείου για την Ελλάδα και την Ευρώπη, μιλώντας για σημαντικό «εθνικό κεφάλαιο».

«Το 27% της παγκόσμιας ποντοπόρου ναυτιλίας ελέγχεται από ευρωπαϊκές εταιρείες και το 60% της ευρωπαϊκής ναυτιλίας ελέγχεται από την Ελλάδα. Αυτό θα μπορούσε να είναι πηγή ανάπτυξης εσόδων, θέσεων εργασίας και ισχυρής διαπραγματευτικής δύναμης για την Ευρώπη» τόνισε.

«Ο Μ. Ντράγκι είχε δηλώσει ότι η ευρωπαϊκή ναυτιλία και η ευρωπαϊκή ναυτιλιακή βιομηχανία αποτελούν πολύ κρίσιμο μέρος της οικονομίας, όπου η Ευρώπη πρέπει να προχωρήσει όσον αφορά την ανταγωνιστικότητα, αλλιώς η προσπάθεια να μειωθεί η διαφορά από τις ΗΠΑ και την Κίνα, δεν είναι δυνατή. Δυστυχώς, ενάμιση χρόνο μετά δεν έχει γίνει τίποτε ή πολύ λίγα» υπογράμμισε ο υπουργός, ασκώντας σαφή κριτική στις καθυστερήσεις και τη γραφειοκρατία σε ευρωπαϊκό επίπεδο, εν μέσω μάλιστα πολλαπλών κρίσεων.

Δυσβάστακτο το κόστος της πράσινης μετάβασης στη ναυτιλία

Επικριτικός εμφανίστηκε ο κ. Κικίλιας και για τον ευρωπαϊκό σχεδιασμό για την απανθρακοποίηση της ναυτιλίας, εκφράζοντας τις έντονες επιφυλάξεις της Ελλάδας και την ανάγκη για ρεαλιστική προσέγγιση με γνώμονα τις πραγματικές συνθήκες στην αγορά και τις ανάγκες της οικονομίας και της κοινωνίας.

«Πολλά από αυτά δεν είναι εφαρμόσιμα», τόνισε χαρακτηριστικά, επισημαίνοντας ότι απαιτείται ισορροπία ανάμεσα στη φιλοδοξία και τον ρεαλισμό.

Αναφερόμενος ειδικότερα στις συζητήσεις που διεξάγονται στον Διεθνή Ναυτιλιακό Οργανισμό (ΙΜΟ) για την απανθρακοποίηση της ναυτιλίας ανέφερε χαρακτηριστικά: «μη μου μιλάτε για πλήρη απεξάρτηση από τα ορυκτά καύσιμα το 2050, όταν η μέση ευρωπαϊκή οικογένεια πρέπει να ζήσει τώρα με πληθωρισμό, ακρίβεια και ενεργειακή κρίση. Όταν τα εναλλακτικά καύσιμα που υπάρχουν παγκοσμίως είναι το 0,5% της παγκόσμιας ανάγκης, πώς θέλετε εσείς να καταργήσετε αυτά με τα οποία κυκλοφορούμε τώρα».

Όπως τόνισε, η υποχρεωτική χρήση εναλλακτικών καυσίμων θα δημιουργούσε μεγάλα κόστη στους πλοιοκτήτες τα οποία θα μετακυλίονταν στις οικονομίες των κρατών, προκαλώντας τεράστιο πληθωρισμό, μαζική αύξηση στις τιμές ενέργειας και των αγαθών, ακρίβεια και δυσβάστακτο κόστος στην καθημερινή ζωή των πολιτών.

Στην ίδια κατεύθυνση υπενθύμισε την εμπειρία της πανδημίας ως χαρακτηριστικό παράδειγμα στρατηγικής αδυναμίας, τονίζοντας ότι «έλεγα ως Υπουργός Υγείας στην πανδημία ότι ‘ξεγυμνωθήκαμε’ ως δυτικός κόσμος γιατί δεν παράγουμε μέσα ατομικής προστασίας, ούτε οι Αμερικάνοι, ούτε εμείς, ούτε κανείς και ‘σφαζόμαστε’ μεταξύ μας για μάσκες που παράγει μόνο η Κίνα ή για αναπνευστήρες σε έναν πραγματικό οικονομικό πόλεμο. Πρέπει να μάθουμε από τα λάθη μας, πρέπει να κινηθούμε πιο γρήγορα» σημείωσε ο κ. Κικίλιας.

«Η Ευρώπη ήδη δοκιμάζεται από την ακρίβεια, τους πολέμους και την ενεργειακή κρίση. Δεν μπορεί να προστεθεί ένα τέτοιο βάρος πάνω από τις κοινωνίες», υπογράμμισε, κάνοντας λόγο για ανάγκη υπεράσπισης της κοινής λογικής και εξεύρεσης εφαρμόσιμων λύσεων.

Προκλήσεις, ευκαιρίες και στήριξη της νέας γενιάς

Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε ο κ. Κικίλιας και στη νέα γενιά, αναδεικνύοντας τη ναυτιλία ως πεδίο επαγγελματικής προοπτικής και κοινωνικής ανόδου.

«Το έκαναν οι παππούδες μας, ξεκίνησαν καπεταναίοι, ναυτικοί και κατάφεραν να φτιάξουν  αυτόν τον «μύθο» της ελληνικής ναυτιλίας. Προσέξτε, στο ελληνικό δημόσιο πλέον οι μισθοί είναι χίλια ευρώ ή κάτι παραπάνω. Με αγωνιώδεις προσπάθειες η ελληνική κυβέρνηση τους αυξάνει. Δεν φτάνουν με το σημερινό κόστος ζωής για να αγοράσει, να νοικιάσει ένα σπίτι ένα νέο παιδί, να κάνει παιδιά, να φύγει από την οικία του. Στη ναυτιλία φτάνει και περισσεύει. Για κάποιο παιδί που δεν έχει τίποτα από τον πατέρα του και τη μητέρα του και βρίσκεται, ξεκινάει από τη Δυτική Μακεδονία και δεν έχει στον ήλιο μοίρα. Θεωρώ ότι είναι το κλειδί της ελληνικής οικογένειας, της ανάταξης και της επόμενης γενιάς. Τίποτε δεν θα χαριστεί. Τίποτε που αξίζει δεν χαρίζεται σε αυτή τη ζωή» είπε χαρακτηριστικά ο κ. Κικίλιας.

Όπως ανέφερε, οι αμοιβές μπορεί να φτάνουν έως και 17.000 ευρώ για καπετάνιους LNG, 16.000 ευρώ σε δεξαμενόπλοια και 15.000 ευρώ για μηχανικούς, ενώ ακόμη και ειδικότητες όπως σεφ ή ξενοδοχειακά επαγγέλματα αποφέρουν σημαντικά εισοδήματα.

Παράλληλα, τόνισε ότι οι συνθήκες εργασίας έχουν βελτιωθεί σημαντικά, με μικρότερα συμβόλαια -συνήθως έως τέσσερις μήνες- και σύγχρονες παροχές, όπως επικοινωνία μέσω διαδικτύου και συχνές επιστροφές στη στεριά.

«Μιλάμε για μια καριέρα 40-45 ετών, που μπορεί να εξασφαλίσει τη ζωή ενός νέου ανθρώπου», σημείωσε.

Ο υπουργός ξεκαθάρισε ότι το υπουργείο θα εντείνει τις προσπάθειες ενημέρωσης σε σχολεία και περιφέρεια, με στόχο να αναδειχθούν οι προοπτικές του επαγγέλματος και να επιστρέψει η νέα γενιά στη ναυτιλία.

«Είναι το κλειδί για την επόμενη γενιά, ώστε τα παιδιά να μείνουν στη χώρα, να δημιουργήσουν και να προχωρήσουν», κατέληξε.

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

inWellness
inTown
sp_banner_Desk
Stream newspaper
Οι αυξήσεις μισθών στην ΕΕ από το 2020 – Γιατί οι Ευρωπαίοι δεν ζουν καλύτερα;
Διεθνής Οικονομία 25.04.26

Οι αυξήσεις μισθών στην ΕΕ από το 2020 – Γιατί οι Ευρωπαίοι δεν ζουν καλύτερα;

Παρότι η αύξηση των μισθών στην ΕΕ ήταν ισχυρότερη στις χώρες εκτός της ζώνης του ευρώ και σε εκείνες με χαμηλότερα μισθολογικά επίπεδα, όπως η Ελλάδα, οι πολίτες δεν ζουν καλύτερα σήμερα, εξαιτίας της ακρίβειας και της χαμηλής αγοραστικής δύναμης

Νατάσα Ρουγγέρη
Νατάσα Ρουγγέρη
Ο ΟΤ στο Delphi Economic Forum XI
Οικονομία 25.04.26

Ο ΟΤ στο Delphi Economic Forum XI

Δυναμικό παρών για τέταρτη ημέρα στους Δελφούς δίνει ο ΟΤ μεταδίδοντας με αναλυτική ματιά όλες τις οικονομικές εξελίξεις

Σύνταξη
Ακίνητα: Το ένα στα τρία παραμένει αναξιοποίητο
Οικονομικές Ειδήσεις 25.04.26

Το ένα στα τρία ακίνητα παραμένει αναξιοποίητο

Μεγάλο τμήμα του φαινομενικά κτιριακού αποθέματος σε ακίνητα παραμένει «ανενεργό» γιατί ναι μεν υπάρχει στα χαρτιά, αλλά δεν είναι έτοιμο να καλύψει στεγαστικές ή επενδυτικές ανάγκες

Δήμητρα Σκούφου
Ο ευρωπαϊκός τουρισμός σε συμπληγάδες – Ποια είναι η θέση της Ελλάδας
Τρία σενάρια 25.04.26

Ο ευρωπαϊκός τουρισμός σε συμπληγάδες – Ποια είναι η θέση της Ελλάδας

Αναλυτές προειδοποιούν ότι ο ευρωπαϊκός τουρισμός αντιμετωπίζει ένα «ταραχώδες καλοκαίρι» λόγω ενεργειακής κρίσης. Ανεβαίνουν οι προορισμοί στη Δυτική Μεσόγειο. Ανάμικτα μηνύματα για την Ελλάδα.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Κοινωνικός τουρισμός: Ποια ΑΦΜ μπορούν να κάνουν αίτηση – Η διαδικασία βήμα-βήμα
Πρόγραμμα ΔΥΠΑ 25.04.26

Ποια ΑΦΜ μπορούν να κάνουν αίτηση για κοινωνικό τουρισμό - Η διαδικασία βήμα-βήμα

Οι αιτήσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσω της πλατφόρμας του gov.gr, στο πλαίσιο του προγράμματος που αφορά περίπου 300.000 επιταγές για επιδοτούμενες διακοπές σε όλη τη χώρα

Σύνταξη
OT Delphi Economic Forum XI – Μαργώνης (Παπαστράτος): Τα 95 χρόνια μετασχηματισμού και το στοίχημα της καινοτομίας
Οικονομικές Ειδήσεις 24.04.26

OT Delphi Economic Forum XI – Μαργώνης (Παπαστράτος): Τα 95 χρόνια μετασχηματισμού και το στοίχημα της καινοτομίας

Ο πρόεδρος και CEO της Παπαστράτος μιλώντας στο OT Delphi Economic Forum XI εξηγεί τα κλειδιά της διαχρονικής επιτυχίας και γιατί το ελληνικό μοντέλο αποτελεί case study

Σύνταξη
Πέντε χρόνια ακρίβειας: 39% αυξήθηκε ο πληθωρισμός στα τρόφιμα – 31% στη στέγαση
Οικονομία 24.04.26

Πέντε χρόνια ακρίβειας: 39% αυξήθηκε ο πληθωρισμός στα τρόφιμα – 31% στη στέγαση

Η νέα εγκύκλιος του υπουργείου Ανάπτυξης για τις δημόσιες συμβάσεις, μας δείχνει πόσο έχει αυξηθεί ο πληθωρισμός σε βασικά αγαθά και υπηρεσίες σε σύγκριση με το 2021.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
inStream - Ροή Ειδήσεων
Κρήτη: Νέο βίντεο ντοκουμέντο με τον 40χρονο αφού έχει δολοφονήσει τη 43χρονη
Ελλάδα 25.04.26

Κρήτη: Νέο βίντεο ντοκουμέντο με τον 40χρονο αφού έχει δολοφονήσει τη 43χρονη

Η υπόθεση της δολοφονίας της 43χρονης στην Κρήτη παραμένει ανοικτή σε πολλά επίπεδα - Οι Αρχές ερευνούν εξονυχιστικά το πολύωρο βιντεοληπτικό υλικό, αναλύοντας καρέ καρέ τις κινήσεις του δράστη και αυτόχειρα.

Σύνταξη
Χωρίς τον «αποδιοπομπαίο τράγο» Όρμπαν, ίσως ήρθε η ώρα για την ΕΕ να φτάσει στην ρίζα των προβλημάτων της
Κόσμος 25.04.26

Χωρίς τον «αποδιοπομπαίο τράγο» Όρμπαν, ίσως ήρθε η ώρα για την ΕΕ να φτάσει στην ρίζα των προβλημάτων της

Η ζωή μετά τον Βίκτορ Όρμπαν σημαίνει ότι, στο μέλλον, οι ηγέτες της ΕΕ δεν θα έχουν κανέναν άλλον να κατηγορήσουν παρά μόνο τους εαυτούς τους, γράφει το POLITICO

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Μετά το Baby Reindeer – Αδυσώπητο, ωμό και βίαιο, το Half Man είναι το πρώτο τηλεοπτικό γεγονός της χρονιάς
Πολύ καλή tv 25.04.26

Μετά το Baby Reindeer - Είναι το Half Man το τηλεοπτικό γεγονός της χρονιάς; - «Ωμή ανατομία μιας αρρενωπότητας σε κρίση»

Ο πολυβραβευμένος Ρίτσαρντ Γκαντ του Baby Reindeer, επιστρέφει στην τηλεόραση με το Half Man, ένα αφόρητα σκληρό δράμα για τη βία του να είσαι άνδρας

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Άρσεναλ – Νιούκαστλ 1-0: Επιστροφή στις νίκες για τους «κανονιέρηδες» κι «ανάσα»
Ποδόσφαιρο 25.04.26

Άρσεναλ – Νιούκαστλ 1-0: Επιστροφή στις νίκες για τους «κανονιέρηδες» κι «ανάσα»

Μετά από τις σερί ήττες από Μπόρνμουθ και Σίτι, η Άρσεναλ, επέστρεψε στις νίκες και επικρατώντας με 1-0 της Νιούκαστλ, έμεινε μόνη πρώτη στην κορυφή της Premier League, αλλά με ματς περισσότερο.

Αλέξανδρος Κωτάκης
ΗΠΑ: Η υπόθεση των αγνοούμενων επιστημόνων φτάνει από το ίντερνετ στον Λευκό Οίκο – Θεωρία συνωμοσίας ή αποκάλυψη;
ΗΠΑ 25.04.26

Η υπόθεση των αγνοούμενων επιστημόνων φτάνει από το ίντερνετ στον Λευκό Οίκο - Θεωρία συνωμοσίας ή αποκάλυψη;

Οι ισχυρισμοί για μια δόλια συνωμοσία τραβούν την προσοχή των βουλευτών και του προέδρου των ΗΠΑ – αλλά συνδέονται πραγματικά οι εξαφανίσεις με τους θανάτους;

Σύνταξη
Μάντσεστερ Σίτι – Σαουθάμπτον 2-1: Στον τελικό οι «πολίτες» με ανατροπή και με γκολ στο 83′ και στο 87′!
Ποδόσφαιρο 25.04.26

Μάντσεστερ Σίτι – Σαουθάμπτον 2-1: Στον τελικό οι «πολίτες» με ανατροπή και με γκολ στο 83′ και στο 87′!

Η Μάντσεστερ Σίτι δεν τα παράτησε, αν και έχανε μέχρι το 83′ από τη Σαουθάμπτον, και με μυθική ανατροπή (2-1) μέσα σε 4' πήρε την πρόκριση για τον τελικό του FA Cup, όπου θα παίξει μία εκ των Τσέλσι, Λιντς

Σύνταξη
Λίβανος: Στην κόψη του ξυραφιού η εκεχειρία – Χεζμπολάχ και Ισραήλ συνεχίζουν τις επιθέσεις – Θεατής η Βηρυτός
Μέση Ανατολή 25.04.26

Λίβανος: Στην κόψη του ξυραφιού η εκεχειρία – Χεζμπολάχ και Ισραήλ συνεχίζουν τις επιθέσεις – Θεατής η Βηρυτός

Την κατάπαυση πυρός και την παράτασή της συμφώνησαν το Ισραήλ και η κυβέρνηση του Λιβάνου, ενώ η Χεζμπολάχ, που έχει ισχυρά ερείσματα στη χώρα, ήταν αντίθετη. Και ο αριθμός των νεκρών διαρκώς αυξάνεται.

Σύνταξη
Stoiximan GBL: Υποβιβάστηκε ο Πανιώνιος – Τα αποτελέσματα της τελευταίας αγωνιστικής και η βαθμολογία
Ποδόσφαιρο 25.04.26

Stoiximan GBL: Υποβιβάστηκε ο Πανιώνιος – Τα αποτελέσματα της τελευταίας αγωνιστικής και η βαθμολογία

Ο Άρης επικράτησε του Πανιωνίου (75-65), κι έτσι οι κυανέρυθροι υποβιβάστηκαν στην Α2. – Τα αποτελέσματα της τελευταίας αγωνιστικής της Stoiximan GBL και η τελική βαθμολογία στην κανονική περίοδο.

Σύνταξη
Γιατί οι φετινές καλοκαιρινές διακοπές των ονείρων σας ίσως να μείνουν απλώς ένα όνειρο
Διεθνής Οικονομία 25.04.26

Γιατί οι φετινές καλοκαιρινές διακοπές των ονείρων σας ίσως να μείνουν απλώς ένα όνειρο

Οι υψηλές τιμές των αεροπορικών εισιτηρίων και η γεωπολιτική αβεβαιότητα αναγκάζουν τους ταξιδιώτες να ξανασκεφτούν τις καλοκαιρινές τους διακοπές

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Το σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ γκρεμίζει την εμπιστοσύνη στην κυβέρνηση– Δυσαρεστημένοι οι 8 στους 10
Δημοσκόπηση 25.04.26

Το σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ γκρεμίζει την εμπιστοσύνη στην κυβέρνηση– Δυσαρεστημένοι οι 8 στους 10

Η μεγάλη πλειονότητα των πολιτών αποδοκιμάζει τους κυβερνητικούς χειρισμούς για το σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ. Το 64% θεωρεί ότι με την κυβέρνηση Μητσοτάκη έχουν αυξηθεί τα φαινόμενα διαφθοράς.

Σύνταξη
ΑΕΚ – Ολυμπιακός 84-94: Ο Ολυμπιακός κράτησε το αήττητο στο πρωτάθλημα, με επίδειξη δύναμης πριν τη Μονακό (vid)
Μπάσκετ 25.04.26

ΑΕΚ – Ολυμπιακός 84-94: Ο Ολυμπιακός κράτησε το αήττητο στο πρωτάθλημα, με επίδειξη δύναμης πριν τη Μονακό (vid)

Ο Ολυμπιακός έκανε το καθήκον του, καθώς επικράτησε με 94-84 της ΑΕΚ στη Sunel Arena, στην αυλαία της κανονικής διάρκειας, έχοντας το μυαλό του στα παιχνίδια με τη Μονακό.

Σύνταξη
Επεισόδια ανάμεσα σε ΜΑΤ και οπαδούς του ΠΑΟΚ στον Βόλο (pics)
Ποδόσφαιρο 25.04.26

Επεισόδια ανάμεσα σε ΜΑΤ και οπαδούς του ΠΑΟΚ στον Βόλο (pics)

Αναψαν τα αίματα στον Βόλο. Περίπου 1,5 ώρα πριν την έναρξη του τελικού του Κυπέλλου Ελλάδος Betsson σημειώθηκαν μικρής έκτασης επεισόδια - Τα ΜΑΤ έκαναν χρήση δακρυγόνων για να ελέγξουν την κατάσταση

Σύνταξη
Ψυχική υγεία στην Ευρώπη: Πόσο κοστίζει η ψυχοθεραπεία και ποιοι εργαζόμενοι βρίσκονται πιο κοντά στο burnout
Υγεία 25.04.26

Ψυχική υγεία στην Ευρώπη: Πόσο κοστίζει η ψυχοθεραπεία και ποιοι εργαζόμενοι βρίσκονται πιο κοντά στο burnout

Οι Ευρωπαίοι που νοιώθουν το καθημερινό εργασιακό και προσωπικό άγχος συχνά σκέφτονται να επισκεφθούν κάποιον ψυχοθεραπευτή, αλλά μπορούν πραγματικά οι περισσότεροι να το αντέξουν οικονομικά;

Σύνταξη
Live η συναυλία του ΚΚΕ στο Σκοπευτήριο της Καισαριανής – Κουτσούμπας: Αθάνατοι οι 200 ήρωες κομμουνιστές
Πολιτική 25.04.26

Live η συναυλία του ΚΚΕ στο Σκοπευτήριο της Καισαριανής – Κουτσούμπας: Αθάνατοι οι 200 ήρωες κομμουνιστές

«Διαβάζοντας την ιστορία του κόσμου σε μικρά ονόματα» είναι το θέμα της πολιτικής - πολιτιστικής εκδήλωσης που διοργανώνει το ΚΚΕ στο Σκοπευτήριο της Καισαριανής, για να τιμήσει τους 200 κομμουνιστές που εκτελέστηκαν την Πρωτομαγιά του 1944. «Τιμάμε τους ήρωες του Κόμματός μας, της τάξης μας! Συνεχίζοντας τον αγώνα που ξεκίνησαν μέχρι τη μεγάλη νίκη του λαού μας», τόνισε ο Γ.Γ. του ΚΚΕ.

Σύνταξη
ΠΑΟΚ – ΟΦΗ: Οι εντεκάδες Θεσσαλονικέων και Κρητικών για τον τελικό του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson
Ποδόσφαιρο 25.04.26

ΠΑΟΚ – ΟΦΗ: Οι εντεκάδες Θεσσαλονικέων και Κρητικών για τον τελικό του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson

Ραζβάν Λουτσέσκου και Χρήστος Κόντης έκαναν γνωστές τις αρχικές 11άδες ΠΑΟΚ και ΟΦΗ αντίστοιχα για τον τελικού του Κυπέλλου Ελλάδος Betsson στο Πανθεσσαλικό.

Σύνταξη
LIVE: Άρσεναλ – Νιουκάστλ
Ποδόσφαιρο 25.04.26

LIVE: Άρσεναλ – Νιουκάστλ

LIVE: Άρσεναλ – Νιουκάστλ. Παρακολουθήστε live στις 19:30 την εξέλιξη της αναμέτρησης Άρσεναλ – Νιουκάστλ για την 34η αγωνιστική της Premier League.

Σύνταξη
LIVE: Μάντσεστερ Σίτι – Σαουθάμπτον
Ποδόσφαιρο 25.04.26

LIVE: Μάντσεστερ Σίτι – Σαουθάμπτον

LIVE: Μάντσεστερ Σίτι – Σαουθάμπτον. Παρακολουθήστε live στις 19:15 την εξέλιξη της αναμέτρησης Μάντσεστερ Σίτι – Σαουθάμπτον για τα ημιτελικά του FA Cup.

Σύνταξη
Απίστευτη αποθέωση για τους Αντετοκούνμπο και τον Γκάλη στο «Nick Galis Hall»: «Δεν περίμενα τέτοια υποδοχή!», είπε ο Γιάννης (vids)
Μπάσκετ 25.04.26

Απίστευτη αποθέωση για τους Αντετοκούνμπο στο «Παλέ»: «Δεν περίμενα τέτοια υποδοχή!», είπε ο Γιάννης (vids)

Το κατάμεστο Αλ

Αλέξανδρος Κωτάκης
in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Σάββατο 25 Απριλίου 2026
Cookies