Ο Βασίλης Κικίλιας κρούει κώδωνα κινδύνου για την κρίση στο Ορμουζ και το κόστος της πράσινης μετάβασης στη ναυτιλία

Οι επικίνδυνες γεωπολιτικές εντάσεις με άμεσες επιπτώσεις στη ναυτιλία και στην πραγματική οικονομία βρέθηκαν στο επίκεντρο της μεστής τοποθέτησης του Βασίλη Κικίλια στο οικονομικό Φόρουμ των Δελφών.

Αναλύοντας τις διεθνείς εξελίξεις ο κ. Κικίλιας, επισήμανε την επιτακτική ανάγκη λήψης μέτρων στήριξης της ελληνικής οικογένειας, μίλησε για τον στρατηγικό ρόλο της ναυτιλίας στην ελληνική και ευρωπαϊκή οικονομία και τις προοπτικές της, ενώ άσκησε κριτική στις ευρωπαϊκές πολιτικές για τον κλάδο, τονίζοντας ότι το υπάρχον σχέδιο για απανθρακοποίηση της ναυτιλίας στερείται ρεαλισμού και εγκυμονεί κινδύνους για έκρηξη ακρίβειας, με το κόστος για τις κονωνίες να είναι δυσβάστακτο.

Πραγματική απειλή για την οικονομία και την καθημερινότητα

Ο κ. Κικίλιας περιγράφοντας τη διεθνή συγκυρία μίλησε για πραγματική απειλή για την οικονομία και την καθημερινότητα.

«O πόλεμος, είναι ό,τι χειρότερο υπάρχει. Βεβαίως, πρώτα απ’ όλα, ενδιαφερόμαστε για την αξία της ανθρώπινης ζωής και την προστασία των ναυτικών μας. Όμως είναι ένας πόλεμος, που γεωστρατηγικά και γεωπολιτικά, γίνεται σε ένα σημείο το οποίο είναι κομβικό για την ενεργειακή αλυσίδα, για την οικονομία και την πρωτογενή παραγωγή. Το 80% του παγκόσμιου εμπορίου γίνεται δια θαλάσσης και από τα στενά του Ορμούζ διακινείται το 20% του παγκόσμιου πετρελαίου, το 25% του παγκόσμιου φυσικού αερίου, τα λιπάσματα και η πρωτογενής παραγωγή. Όσο περνούν οι μέρες και αυτό επεκτείνεται, τόσο υπέρ πολλαπλασιάζονται τα προβλήματα και δυσκολεύει η κατάσταση για την οικονομία, για την ενεργειακή ασφάλεια, για την καθημερινότητα των πολιτών» τόνισε.

Συνδέοντας άμεσα τη ναυτιλία με την καθημερινότητα των πολιτών, υπογράμμισε ότι «κάθε 10 δολάρια που αυξάνει η τιμή του βαρελιού του πετρελαίου, είναι 10 εκατομμύρια ευρώ το μήνα για την ελληνική ακτοπλοΐα, που σε συνάρτηση με τον τουρισμό και τις υπηρεσίες real estate, αποτελούν το μεγαλύτερο κομμάτι του ΑΕΠ της χώρας», καθιστώντας σαφές ότι η ενεργειακή κρίση και οι διεθνείς εξελίξεις μεταφράζονται άμεσα σε κόστος ζωής για την ελληνική οικογένεια.

Στήριξη των πολιτών, 57 εκατ. για να μην αυξηθούν τα εισιτήρια

Στο πλαίσιο αυτό, αναφέρθηκε στις τιμές των ακτοπλοϊκών εισιτηρίων και στις παρεμβάσεις της κυβέρνησης, τονίζοντας ότι «προς τον παρόν ταξιδεύει ο κόσμος με τις ίδιες τιμές που συγκρατήσαμε πέρσι, όταν όλη η αγορά είχε προαναγγείλει αυξήσεις. Βρήκαμε τρόπο με μείον 50% στα λιμενικά τέλη και δεν αυξήθηκαν οι τιμές. Μέχρι τώρα το κράτος έδωσε 55 – 57 εκατομμύρια ευρώ για να μην αυξηθούν τα ακτοπλοϊκά εισιτήρια. Δεν αυξήθηκαν μέχρι τώρα και θα είμαστε εδώ για να δούμε πώς θα βοηθήσουμε ξανά. Γιατί τα έσοδα από τον τουρισμό και την ακτοπλοΐα τα χρειάζεται η απλή ελληνική οικογένεια».

Ο στρατηγικός ρόλος της ναυτιλίας

Ο κ. Κικίλιας έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στο στρατηγικό ρόλο της ναυτιλίας ως αναπτυξιακού εργαλείου για την Ελλάδα και την Ευρώπη, μιλώντας για σημαντικό «εθνικό κεφάλαιο».

«Το 27% της παγκόσμιας ποντοπόρου ναυτιλίας ελέγχεται από ευρωπαϊκές εταιρείες και το 60% της ευρωπαϊκής ναυτιλίας ελέγχεται από την Ελλάδα. Αυτό θα μπορούσε να είναι πηγή ανάπτυξης εσόδων, θέσεων εργασίας και ισχυρής διαπραγματευτικής δύναμης για την Ευρώπη» τόνισε.

«Ο Μ. Ντράγκι είχε δηλώσει ότι η ευρωπαϊκή ναυτιλία και η ευρωπαϊκή ναυτιλιακή βιομηχανία αποτελούν πολύ κρίσιμο μέρος της οικονομίας, όπου η Ευρώπη πρέπει να προχωρήσει όσον αφορά την ανταγωνιστικότητα, αλλιώς η προσπάθεια να μειωθεί η διαφορά από τις ΗΠΑ και την Κίνα, δεν είναι δυνατή. Δυστυχώς, ενάμιση χρόνο μετά δεν έχει γίνει τίποτε ή πολύ λίγα» υπογράμμισε ο υπουργός, ασκώντας σαφή κριτική στις καθυστερήσεις και τη γραφειοκρατία σε ευρωπαϊκό επίπεδο, εν μέσω μάλιστα πολλαπλών κρίσεων.

Δυσβάστακτο το κόστος της πράσινης μετάβασης στη ναυτιλία

Επικριτικός εμφανίστηκε ο κ. Κικίλιας και για τον ευρωπαϊκό σχεδιασμό για την απανθρακοποίηση της ναυτιλίας, εκφράζοντας τις έντονες επιφυλάξεις της Ελλάδας και την ανάγκη για ρεαλιστική προσέγγιση με γνώμονα τις πραγματικές συνθήκες στην αγορά και τις ανάγκες της οικονομίας και της κοινωνίας.

«Πολλά από αυτά δεν είναι εφαρμόσιμα», τόνισε χαρακτηριστικά, επισημαίνοντας ότι απαιτείται ισορροπία ανάμεσα στη φιλοδοξία και τον ρεαλισμό.

Αναφερόμενος ειδικότερα στις συζητήσεις που διεξάγονται στον Διεθνή Ναυτιλιακό Οργανισμό (ΙΜΟ) για την απανθρακοποίηση της ναυτιλίας ανέφερε χαρακτηριστικά: «μη μου μιλάτε για πλήρη απεξάρτηση από τα ορυκτά καύσιμα το 2050, όταν η μέση ευρωπαϊκή οικογένεια πρέπει να ζήσει τώρα με πληθωρισμό, ακρίβεια και ενεργειακή κρίση. Όταν τα εναλλακτικά καύσιμα που υπάρχουν παγκοσμίως είναι το 0,5% της παγκόσμιας ανάγκης, πώς θέλετε εσείς να καταργήσετε αυτά με τα οποία κυκλοφορούμε τώρα».

Όπως τόνισε, η υποχρεωτική χρήση εναλλακτικών καυσίμων θα δημιουργούσε μεγάλα κόστη στους πλοιοκτήτες τα οποία θα μετακυλίονταν στις οικονομίες των κρατών, προκαλώντας τεράστιο πληθωρισμό, μαζική αύξηση στις τιμές ενέργειας και των αγαθών, ακρίβεια και δυσβάστακτο κόστος στην καθημερινή ζωή των πολιτών.

Στην ίδια κατεύθυνση υπενθύμισε την εμπειρία της πανδημίας ως χαρακτηριστικό παράδειγμα στρατηγικής αδυναμίας, τονίζοντας ότι «έλεγα ως Υπουργός Υγείας στην πανδημία ότι ‘ξεγυμνωθήκαμε’ ως δυτικός κόσμος γιατί δεν παράγουμε μέσα ατομικής προστασίας, ούτε οι Αμερικάνοι, ούτε εμείς, ούτε κανείς και ‘σφαζόμαστε’ μεταξύ μας για μάσκες που παράγει μόνο η Κίνα ή για αναπνευστήρες σε έναν πραγματικό οικονομικό πόλεμο. Πρέπει να μάθουμε από τα λάθη μας, πρέπει να κινηθούμε πιο γρήγορα» σημείωσε ο κ. Κικίλιας.

«Η Ευρώπη ήδη δοκιμάζεται από την ακρίβεια, τους πολέμους και την ενεργειακή κρίση. Δεν μπορεί να προστεθεί ένα τέτοιο βάρος πάνω από τις κοινωνίες», υπογράμμισε, κάνοντας λόγο για ανάγκη υπεράσπισης της κοινής λογικής και εξεύρεσης εφαρμόσιμων λύσεων.

Προκλήσεις, ευκαιρίες και στήριξη της νέας γενιάς

Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε ο κ. Κικίλιας και στη νέα γενιά, αναδεικνύοντας τη ναυτιλία ως πεδίο επαγγελματικής προοπτικής και κοινωνικής ανόδου.

«Το έκαναν οι παππούδες μας, ξεκίνησαν καπεταναίοι, ναυτικοί και κατάφεραν να φτιάξουν αυτόν τον «μύθο» της ελληνικής ναυτιλίας. Προσέξτε, στο ελληνικό δημόσιο πλέον οι μισθοί είναι χίλια ευρώ ή κάτι παραπάνω. Με αγωνιώδεις προσπάθειες η ελληνική κυβέρνηση τους αυξάνει. Δεν φτάνουν με το σημερινό κόστος ζωής για να αγοράσει, να νοικιάσει ένα σπίτι ένα νέο παιδί, να κάνει παιδιά, να φύγει από την οικία του. Στη ναυτιλία φτάνει και περισσεύει. Για κάποιο παιδί που δεν έχει τίποτα από τον πατέρα του και τη μητέρα του και βρίσκεται, ξεκινάει από τη Δυτική Μακεδονία και δεν έχει στον ήλιο μοίρα. Θεωρώ ότι είναι το κλειδί της ελληνικής οικογένειας, της ανάταξης και της επόμενης γενιάς. Τίποτε δεν θα χαριστεί. Τίποτε που αξίζει δεν χαρίζεται σε αυτή τη ζωή» είπε χαρακτηριστικά ο κ. Κικίλιας.

Όπως ανέφερε, οι αμοιβές μπορεί να φτάνουν έως και 17.000 ευρώ για καπετάνιους LNG, 16.000 ευρώ σε δεξαμενόπλοια και 15.000 ευρώ για μηχανικούς, ενώ ακόμη και ειδικότητες όπως σεφ ή ξενοδοχειακά επαγγέλματα αποφέρουν σημαντικά εισοδήματα.

Παράλληλα, τόνισε ότι οι συνθήκες εργασίας έχουν βελτιωθεί σημαντικά, με μικρότερα συμβόλαια -συνήθως έως τέσσερις μήνες- και σύγχρονες παροχές, όπως επικοινωνία μέσω διαδικτύου και συχνές επιστροφές στη στεριά.

«Μιλάμε για μια καριέρα 40-45 ετών, που μπορεί να εξασφαλίσει τη ζωή ενός νέου ανθρώπου», σημείωσε.

Ο υπουργός ξεκαθάρισε ότι το υπουργείο θα εντείνει τις προσπάθειες ενημέρωσης σε σχολεία και περιφέρεια, με στόχο να αναδειχθούν οι προοπτικές του επαγγέλματος και να επιστρέψει η νέα γενιά στη ναυτιλία.

«Είναι το κλειδί για την επόμενη γενιά, ώστε τα παιδιά να μείνουν στη χώρα, να δημιουργήσουν και να προχωρήσουν», κατέληξε.