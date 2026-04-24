Παρασκευή 24 Απριλίου 2026
Δημόσιο: Τα μυστικά για σύνταξη πριν από τα 62
Οικονομικές Ειδήσεις 24 Απριλίου 2026, 06:01

Αναλυτικά οι 8 κατηγορίες ασφαλισμένων που θεμελιώνουν δικαίωμα για σύνταξη - Αφορά κατά κανόνα τους παλαιούς, πριν από το 1993, χωρίς απαραίτητα να έχουν και το πέναλτι της μειωμένης σύνταξης

Ηλίας Γεωργάκης
Το skincare συστατικό που «χτυπά» τα superbugs

Οι δημόσιοι υπάλληλοι μπορούν να συνταξιοδοτηθούν πριν από τα 62 έτη, εντός του 2026, κυρίως μέσω αναγνώρισης πλασματικών ετών (παιδιά, σπουδές) για συμπλήρωση 25ετίας μεταξύ 2010-2012, ενώ ειδικές διατάξεις αφορούν γονείς ανηλίκων, τρίτεκνους και 35ετίες/37ετίες, με όρια ηλικίας που κυμαίνονται από 55 έως 61,5 ετών.

Επισημαίνεται ότι η κυβέρνηση έχει δεσμευτεί ότι δεν θα προχωρήσει σε αλλαγές στα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης από το 2027 λόγω Δημογραφικού και παραπέμπει σχετικές τις αποφάσεις μετά το 2029.

Ειδικότερα η έξοδος για πρόωρη σύνταξη στο Δημόσιο πριν από τα 62 αφορά κατά κανόνα τους παλαιούς, πριν από το 1993, ασφαλισμένους και δεν συνεπάγεται απαραίτητα ότι θα έχουν και το πέναλτι της μειωμένης σύνταξης που ισοδυναμεί με μείωση 30% στο ποσό της εθνικής σύνταξης.

Η συνταξιοδότηση από το Δημόσιο το 2026 απαιτεί συνήθως 40 έτη ασφάλισης για πλήρη σύνταξη στα 62 ή 25ετία με θεμελίωση έως το 2012 για μειωμένη σύνταξη (από 56-62 ετών) ή πλήρη πριν από τα 62.

Σύνταξη πριν τα 62 έτη: Αναλυτικά οι κατηγορίες

Πιο αναλυτικά, οι 8 κατηγορίες ασφαλισμένων στο Δημόσιο που θεμελιώνουν δικαίωμα συνταξιοδότησης ακόμη και πριν από τα 62 έτη είναι οι εξής:

1. Δημόσιοι υπάλληλοι οι οποίοι συμπλήρωσαν 25ετία ως το 2010 μπορούν να συνταξιοδοτηθούν με πλήρη σύνταξη και όριο ηλικίας 61,6 έτη εφόσον έκλεισαν το 58ο έτος με 35ετία ως το 2021. Τα ίδια όρια ηλικίας ισχύουν και για τους υπαλλήλους οι οποίοι συμπλήρωσαν 25ετία το 2011 με τη διαφορά ότι απαιτούνται 36 έτη συνολικά ως το 2021.

2. Δημόσιοι υπάλληλοι οι οποίοι διορίστηκαν μετά το 1983 και συμπλήρωσαν 25ετία ως το 2010 με συνολικό χρόνο ασφάλισης τα 37 έτη συνολικά ως το 2021 αποχωρούν το 2026 με όριο ηλικίας 60,3 ετών, εφόσον συμπλήρωσαν το 55ο έτος το 2020, και 61,2 ετών με 37 έτη το 2021.

3. Γονείς υπάλληλοι οι οποίοι συμπλήρωσαν την 25ετία το 2011 με ανήλικο τέκνο, είτε το 2011, είτε μεταγενέστερα και κλεισμένο το 52ο έτος της ηλικίας τους ως το 2017. Εχουν ήδη θεμελιωμένο δικαίωμα για πλήρη σύνταξη στην ηλικία των 58,5 ετών. Οσοι έκλεισαν τα 52 στα μέσα του 2018 θεμελιώνουν δικαίωμα τον Αύγουστο του 2026 με όριο ηλικίας 60 ετών και 2 μηνών.

4. Γονείς οι οποίοι συμπλήρωσαν την 25ετία το 2012 με ανήλικο τέκνο το 2012 ή μεταγενέστερα και έκλεισαν το 55ο έτος της ηλικίας τους το 2018. Βγαίνουν φέτος με πλήρη σύνταξη και όριο ηλικίας 61 ετών ή στο 62ο έτος και 6 μήνες που το συμπληρώνουν το 2027 αν έκλεισαν τα 55 το 2019.

5. Τρίτεκνοι γονείς με 21 έτη το 2011. Βγαίνουν με πλήρη σύνταξη με το όριο ηλικίας που ισχύει όταν κλείνουν τα 52. Γονέας τριών παιδιών που έκλεισε τα 52 το 2018 θα πάρει πλήρη σύνταξη με όριο ηλικίας 58,5 ετών. Αν έκλεισε τα 52 το 2018, θα βγει όταν γίνει 60 και 2 μήνες.

6. Τρίτεκνοι γονείς με 23 έτη το 2012. Βγαίνουν με πλήρη σύνταξη με το όριο ηλικίας που ισχύει όταν κλείνουν τα 55. Μητέρα τριών παιδιών που συμπλήρωσε 23 έτη το 2012 και την ηλικία των 55 ετών το 2018 έχει θεμελιωμένο δικαίωμα για πλήρη σύνταξη στα 61 έτη.

7. Ασφαλισμένοι με 25ετία ως το 2010 και συμπληρωμένες τις ηλικίες των 55 ετών οι γυναίκες και των 60 ετών οι άνδρες ως το 2022. Βγαίνουν οποτεδήποτε με μειωμένη σύνταξη.

8. Ανδρες και γυναίκες στο Δημόσιο με 25ετία το 2011 ή το 2012 και συμπληρωμένη την ηλικία των 56 και 58 ετών αντίστοιχα ως το 2022. Βγαίνουν επίσης οποτεδήποτε με μειωμένη σύνταξη.

Το skincare συστατικό που «χτυπά» τα superbugs

Πάνος Τσίκαλας
Στράτος Ιωακείμ
Φύλλια Πολίτη
Φροίξος Φυντανίδης
Γεώργιος Μαζιάς
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
