Σπουδαία ανατροπή για τον Τσιτσιπά και πρόκριση στον δεύτερο γύρο της Μαδρίτης (vid)

Επιτέλους νίκη για τον Στέφανο Τσιτσιπά. Ο Έλληνας τενίστας επικράτησε με ανατροπή 2-1 σετ (3-6, 7-6 [8-6], 7-6 [7-4]) του Αμερικανού Πάτρικ Κίπσον (Νο. 90) και προκρίθηκε στον δεύτερο γύρο του 1000άρι τουρνουά που πραγματοποιείται στη Μαδρίτη, ενώ επέστρεψε στις νίκες μετά από τρεις σερί ήττες.

Μια πάρα πολύ δύσκολη νίκη, καθώς ο συμπατριώτης μας βρέθηκε με την πλάτη στον τοίχο όταν ο Κίπσον πήρε το πρώτο σετ, αλλά κατάφερε να φέρει τούμπα το παιχνίδι και να πάρει το εισιτήριο για την επόμενη φάση του τουρνουά, όπου θα αντιμετωπίσει τον Αλεξάντερ Μπούμπλικ, Νο.11 στην παγκόσμια κατάταξη.

A true nail-biter 😳 Tsitsipas gets past Kypson 3-6 7-6(6) 7-6(4) to reach the second round!#MMOpen pic.twitter.com/31YKSHUzRS — Tennis TV (@TennisTV) April 23, 2026

Ένα παιχνίδι που στιγματίστηκε από το ξέσπασμα του Στέφανου Τσιτσιπά κατά τη διάρκεια του πρώτου σετ, με τον Έλληνα τενίστα να λέει κάποια… γαλλικά προς το box του, όπου βρισκόταν μεταξύ άλλων ο πατέρας του και προπονητή του, Απόστολος.

Η εξέλιξη της αναμέτρησης

Ο Αμερικανός ξεκίνησε καλύτερα το παιχνίδι και με μπρέικ στο δεύτερο γκέιμ προηγήθηκε με 3-0. Στη συνέχεια έφτασε στο 5-2 και χωρίς να αντιμετωπίσει ιδιαίτερα προβλήματα στο 6-3, που του έδωσε το πρώτο σετ.

Το δεύτερο σετ ήταν ένα πραγματικό ντέρμπι, με τους δύο τενίστες να πηγαίνουν χέρι – χέρι στο σκορ (2-2, 3-3, 5-5) και να οδηγούνται στο τάι μπρέικ (6-6). Εκεί ο Στέφανος προηγήθηκε με 5-0, αλλά ο Αμερικανός απάντησε με πέντε δικούς του πόντους για το 5-5. Ο Τσιτσιπάς, όμως, δεν πτοήθηκε. Πήρε τους τρεις από τους επόμενους τέσσερις πόντους και με 8-6 ισοφάρισε σε 1-1 το παιχνίδι και το έστειλε σε τρίτο σετ.

Ίδια εικόνα και στο τρίτο (3-3, 5-5, 6-6), όπου είχαμε ένα ακόμα τάι μπρέικ, με τον Ελληνα τενίστα να κυριαρχεί και με 7-4 να κάνει το 2-1, που του έδωσε τη νίκη και την πρόκριση στον δεύτερο γύρο της μαδριλένικης διοργάνωσης.