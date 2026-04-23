Πέμπτη 23 Απριλίου 2026
Σπουδαία ανατροπή για τον Τσιτσιπά και πρόκριση στον δεύτερο γύρο της Μαδρίτης (vid)
Άλλα Αθλήματα 23 Απριλίου 2026, 19:06

Σπουδαία ανατροπή για τον Τσιτσιπά και πρόκριση στον δεύτερο γύρο της Μαδρίτης (vid)

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς νίκησε με ανατροπή 2-1 σετ τον Πάτρικ Κίπσον και προκρίθηκε στον δεύτερο γύρο του τουρνουά της Μαδρίτης.

7 υγιεινά σνακ που σας δίνουν ενέργεια πριν την προπόνηση

Επιτέλους νίκη για τον Στέφανο Τσιτσιπά. Ο Έλληνας τενίστας επικράτησε με ανατροπή 2-1 σετ (3-6, 7-6 [8-6], 7-6 [7-4]) του Αμερικανού Πάτρικ Κίπσον (Νο. 90) και προκρίθηκε στον δεύτερο γύρο του 1000άρι τουρνουά που πραγματοποιείται στη Μαδρίτη, ενώ επέστρεψε στις νίκες μετά από τρεις σερί ήττες.

Μια πάρα πολύ δύσκολη νίκη, καθώς ο συμπατριώτης μας βρέθηκε με την πλάτη στον τοίχο όταν ο Κίπσον πήρε το πρώτο σετ, αλλά κατάφερε να φέρει τούμπα το παιχνίδι και να πάρει το εισιτήριο για την επόμενη φάση του τουρνουά, όπου θα αντιμετωπίσει τον Αλεξάντερ Μπούμπλικ, Νο.11 στην παγκόσμια κατάταξη.

Ένα παιχνίδι που στιγματίστηκε από το ξέσπασμα του Στέφανου Τσιτσιπά κατά τη διάρκεια του πρώτου σετ, με τον Έλληνα τενίστα να λέει κάποια… γαλλικά προς το box του, όπου βρισκόταν μεταξύ άλλων ο πατέρας του και προπονητή του, Απόστολος.

Η εξέλιξη της αναμέτρησης

Ο Αμερικανός ξεκίνησε καλύτερα το παιχνίδι και με μπρέικ στο δεύτερο γκέιμ προηγήθηκε με 3-0. Στη συνέχεια έφτασε στο 5-2 και χωρίς να αντιμετωπίσει ιδιαίτερα προβλήματα στο 6-3, που του έδωσε το πρώτο σετ.

Το δεύτερο σετ ήταν ένα πραγματικό ντέρμπι, με τους δύο τενίστες να πηγαίνουν χέρι – χέρι στο σκορ (2-2, 3-3, 5-5) και να οδηγούνται στο τάι μπρέικ (6-6). Εκεί ο Στέφανος προηγήθηκε με 5-0, αλλά ο Αμερικανός απάντησε με πέντε δικούς του πόντους για το 5-5. Ο Τσιτσιπάς, όμως, δεν πτοήθηκε. Πήρε τους τρεις από τους επόμενους τέσσερις πόντους και με 8-6 ισοφάρισε σε 1-1 το παιχνίδι και το έστειλε σε τρίτο σετ.

Ίδια εικόνα και στο τρίτο (3-3, 5-5, 6-6), όπου είχαμε ένα ακόμα τάι μπρέικ, με τον Ελληνα τενίστα να κυριαρχεί και με 7-4 να κάνει το 2-1, που του έδωσε τη νίκη και την πρόκριση στον δεύτερο γύρο της μαδριλένικης διοργάνωσης.

ΔΕΗ: Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου 4 δισ. ευρώ

Κόσμος
Τραμπ: Βουλιάξτε κάθε πλοίο που τοποθετεί νάρκες

Τραμπ: Βουλιάξτε κάθε πλοίο που τοποθετεί νάρκες

inWellness
inTown
Οι Χειμερινοί Κολυμβητές στο Θέατρο «Δόρα Στράτου»
Music 22.04.26

Οι Χειμερινοί Κολυμβητές επιστρέφουν στο πανέμορφο Θέατρο «Δόρα Στράτου»

Ο Αργύρης Μπακιρτζής και οι Χειμερινοί Κολυμβητές επιστρέφουν στον λόφο του Φιλοπάππου, με τα τραγούδια τους αλλά και τις ιστορίες που κάνουν κάθε φορά αυτή τη συνάντηση μοναδική.

Σύνταξη
LIVE: Λεβάντε – Σεβίλλη
Ποδόσφαιρο 23.04.26

LIVE: Λεβάντε – Σεβίλλη

LIVE: Λεβάντε – Σεβίλλη. Παρακολουθήστε live στις 20:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Λεβάντε – Σεβίλλη για την 33η αγωνιστική της La Liga.

Σύνταξη
On Field 23.04.26

Όταν όλα «δείχνουν» Μπαρτσελόνα

Ο Ολυμπιακός θα μάθει μετά την «μάχη» Μονακό – Μπάρτσα, την αντίπαλό του στα πλέι οφ της Ευρωλίγκας και το φαβορί είναι ξεκάθαρο στην αυριανή αναμέτρηση

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Ποδόσφαιρο 23.04.26

Παγκόσμιο Κύπελλο 2026: Πόσες πιθανότητες έχει να υπερασπιστεί τον τίτλο της η Αργεντινή

Σύμφωνα με σελίδα που ασχολείται με την στατιστική η Αργεντινή έχει την τέταρτο μεγαλύτερο ποσοστό προκειμένου να κατακτήσει το προσεχές Μουντιάλ και να υπερασπιστεί το «στέμμα» της.

Αλέξανδρος Κωτάκης
Σύνταξη
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Αλέξανδρος Κωτάκης
Ο κύβος ερρίφθη για Μπαλέμπα
On Field 23.04.26

Ο κύβος ερρίφθη για Μπαλέμπα

Η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ «πατάει γκάζι» για την απόκτηση του Καμερουνέζου χαφ της Μπράιτον

Η UEFA στα βάθη της Ασίας: Το Πακιστάν ετοιμάζεται για την πρώτη συμμετοχή σε ευρωπαϊκό τουρνουά
Ποδόσφαιρο 23.04.26

Η UEFA στα βάθη της Ασίας: Το Πακιστάν ετοιμάζεται για την πρώτη συμμετοχή σε ευρωπαϊκό τουρνουά

Η Εθνική ομάδα Κ-16 του Πακιστάν θα συμμετάσχει σε αναπτυξιακό τουρνουά υπό την αιγίδα της UEFA, κάτι που ανοίγει την... συζήτηση και για τις «μεγάλες» ομάδες της χώρας.

Λεάο για το σκάνδαλο με ποδοσφαιριστές και συνοδούς πολυτελείας: «Δεν έχω καμία σχέση με τα γεγονότα»
Ποδόσφαιρο 23.04.26

Λεάο για το σκάνδαλο με ποδοσφαιριστές και συνοδούς πολυτελείας: «Δεν έχω καμία σχέση με τα γεγονότα»

Ο Ραφαέλ Λεάο της Μίλαν υποστηρίζει πως δεν έχει την παραμικρή εμπλοκή στο σκάνδαλο πολυτελούς πορνείας σε Μιλάνο και Μύκονο, μέσω ανάρτησής του.

Η σιωπή των παικτών της Τσέλσι
On Field 23.04.26

Η σιωπή των παικτών της Τσέλσι

Κανείς ποδοσφαιριστής της αγγλικής ομάδας δεν είπε το παραμικρό για τον Λίαμ Ροσένιορ, σε αντίθεση με τα όσα είχαν γίνει μετά το «διαζύγιο» των Λονδρέζων με τον Μαρέσκα

Μπαρτσελόνα: Χάνει την υπόλοιπη σεζόν αλλά παίζει στο Μουντιάλ ο Γιαμάλ – Τι έδειξαν οι εξετάσεις
Ποδόσφαιρο 23.04.26

Μπαρτσελόνα: Χάνει την υπόλοιπη σεζόν αλλά παίζει στο Μουντιάλ ο Γιαμάλ – Τι έδειξαν οι εξετάσεις

Ο Λαμίν Γιαμάλ θα χάσει τα υπόλοιπα ματς της Μπαρτσελόνα μέχρι το τέλος της σεζόν, αλλά θα είναι διαθέσιμος για την Εθνική Ισπανίας ενόψει Μουντιάλ.

Γιατί ο Πογκμπά έστειλε… προειδοποίηση στον Μέινου για τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ
Ποδόσφαιρο 23.04.26

Γιατί ο Πογκμπά έστειλε… προειδοποίηση στον Μέινου για τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ

Ο Πολ Πογκμπά σε πρόσφατη συνέντευξη του συμβούλεψε τον Κόμπι Μέινου να σκεφτεί καλά τις επιλογές του, προτού υπογράψει την επέκταση της συνεργασίας του με τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ.

Κρήτη: Σοκαριστικό τροχαίο στον ΒΟΑΚ – Στο νοσοκομείο ένας σοβαρά τραυματίας
Ελλάδα 23.04.26

Κρήτη: Σοκαριστικό τροχαίο στον ΒΟΑΚ – Στο νοσοκομείο ένας σοβαρά τραυματίας

Ένα ΙΧ αυτοκίνητο συγκρούστηκε με τράκτορα νταλίκας στον ΒΟΑΚ - Από τη σφοδρότητα της σύγκρουσης το αυτοκίνητο καρφώθηκε στις μπαριέρες και χρειάστηκε ο απεγκλωβισμός του οδηγού.

Βενιζέλος κατά κυβέρνησης για την ανανέωση της θητείας των τριών ευρωπαίων εισαγγελέων
11ο Φόρουμ των Δελφών 23.04.26

«Καρφιά» Βενιζέλου κατά κυβέρνησης για την ανανέωση της θητείας των τριών ευρωπαίων εισαγγελέων

Ο Ευάγγελος Βενιζέλος τοποθετήθηκε ως προς τις «άτεχνες» κυβερνητικές επιθέσεις κατά της ευρωπαϊκής εισαγγελίας και το θέμα της ανανέωσης της θητείας των τριών ευρωπαίων εισαγγελέων καθιστώντας τις προϋποθέσεις να καταστεί η ανανέωση «απολύτως υποχρεωτική».

Οι «παππούδες» που λήστεψαν την Κιμ Καρντάσιαν στο Παρίσι γίνονται σειρά
2016 23.04.26

Οι «παππούδες» που λήστεψαν την Κιμ Καρντάσιαν στο Παρίσι γίνονται σειρά

Τη ληστεία πραγματοποίησαν πέντε άνδρες, οι οποίοι εισήλθαν στο διαμέρισμα της Κιμ Καρντάσιαν στο Παρίσι, την έδεσαν, της έκλεισαν το στόμα με κολλητική ταινία και την κλείδωσαν στο μπάνιο.

Κεφαλονιά: Νέο βίντεο ντοκουμέντο για την υπόθεση της 19χρονης – Τι κατέθεσε ο φίλος της Μυρτούς στον ανακριτή
Ελλάδα 23.04.26

Νέο βίντεο ντοκουμέντο για την υπόθεση της 19χρονης - Τι κατέθεσε ο φίλος της Μυρτούς στον ανακριτή

Ο 23χρονος, ο οποίος απέκρυψε από τους αστυνομικούς τις συνομιλίες και τις βιντεοκλήσεις που είχαν με τον 66χρονο από την Πρέβεζα, στην κατάθεσή του είχε υποστηρίξει πως πριν το ξενοδοχείο καθόταν με την Μυρτώ σε ένα παγκάκι.

Άγιος Δημήτριος: Πού κρύβονται τα μυστικά της δολοφονίας του 27χρονου – Το μοιραίο ραντεβού, ο καβγάς και το μαχαίρωμα
Ελλάδα 23.04.26

Άγιος Δημήτριος: Πού κρύβονται τα μυστικά της δολοφονίας του 27χρονου – Το μοιραίο ραντεβού, ο καβγάς και το μαχαίρωμα

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες για την άγρια δολοφονία του 27χρονου γιου υψηλόβαθμου αξιωματικού της ΕΛ.ΑΣ. το βράδυ της Τετάρτης στο Πάρκο Ασυρμάτου στον Άγιο Δημήτριο

Κρήτη: Σοκάρουν τα μηνύματα του 40χρονου στον αδερφό της Ελευθερίας ενώ την έχει σκοτώσει – Προσπαθεί να τον παραπλάνησει
Ελλάδα 23.04.26

Σοκάρουν τα μηνύματα του 40χρονου στον αδερφό της Ελευθερίας ενώ την έχει δολοφονήσει - Η προσπάθεια παραπλάνησης

Μια ημέρα μετά τη δολοφονία της 43χρονης ο πρώην σύντροφος της στέλνει μηνύματα στον αδερφός της δήθεν για να μάθει νεότερα αλλά κυρίως για να τον παραπλανήσει

Αμετανόητος Γεωργιάδης επιτίθεται ξανά στη Λάουρα Κοβέσι – «Όσο μας το επιτρέπει ακόμα, έχουμε δημοκρατία»
Πολιτική Γραμματεία 23.04.26

Αμετανόητος Γεωργιάδης επιτίθεται ξανά στη Λάουρα Κοβέσι – «Όσο μας το επιτρέπει ακόμα, έχουμε δημοκρατία»

«Όσο μας το επιτρέπει ακόμα η κ. Κοβέσι, έχουμε δημοκρατία», είπε ο υπουργός, αφήνοντας για άλλη μια φορά αιχμές για την Ευρωπαία Εισαγγελέα, η οποία αποκαλύπτει το μέγεθος της διαφθοράς που υπάρχει στη χώρα μας.

Ιταλία: Η αμφιλεγόμενη συμφωνία για την αποστολή μεταναστών στην Αλβανία λαμβάνει νομική «σανίδα σωτηρίας»
Δικαστήριο της ΕΕ 23.04.26

Νομική «σανίδα σωτηρίας» για την αμφιλεγόμενη συμφωνία της Ιταλίας για την αποστολή μεταναστών στην Αλβανία

Η Ιταλία υπέγραψε τη συμφωνία με την Αλβανία το 2023. Ωστόσο, το πρόγραμμα σταμάτησε σύντομα μετά την έναρξή του, όταν τα ιταλικά δικαστήρια διέταξαν την επιστροφή των αιτούντων ασύλου

Εντολή Τραμπ: Βουλιάξτε κάθε πλοίο που τοποθετεί νάρκες – Οι ΗΠΑ έχουν τον απόλυτο έλεγχο των Στενών του Ορμούζ
Κόσμος 23.04.26

Εντολή Τραμπ: Βουλιάξτε κάθε πλοίο που τοποθετεί νάρκες – Οι ΗΠΑ έχουν τον απόλυτο έλεγχο των Στενών του Ορμούζ

«Βουλιάξτε κάθε πλοίο που τοποθετεί νάρκες στα Στενά του Ορμούζ», γράφει σε ανάρτησή του ο Ντόναλντ Τραμπ, ενώ επιμένει στην άποψη ότι η ηγεσία του Ιράν έχει διασπαστεί, κάτι που διαψεύδουν Τεχεράνη και αναλυτές

Ο ΟΤ στο Delphi Economic Forum XI, τα ραντεβού Στουρνάρα, τι «παίζει» με Πτολεμαΐδα 5, το reality check της Aegean, το «7 στα 7» της Bally’s Intralot

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

