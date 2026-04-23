Παναθηναϊκός – ΖΑΟΝ 3-0 σετ: Πρωταθλήτριες οι «πράσινες» με «σκούπα» (vids)

Ο Παναθηναϊκός επιβεβαίωσε την ανωτερότητά του και στον τρίτο τελικό με τον ΖΑΟΝ, νίκησε εύκολα με 3-0 σετ στο κλειστό του Μετς (25-19, 25-16, 25-19) και με 3-0 νίκες, κατέκτησε το εφετινό πρωτάθλημα της Volley League γυναικών στο βόλεϊ επιστρέφοντας στην κορυφή μετά από δύο χρόνια.

Οι αθλήτριες του Αλεσάντρο Κιαπίνι είχαν πολύ σοβαρή εικόνα απ’ το πρώτο σερβίς και με πρωταγωνίστριες της Μικάγια Γουάιτ και Μόνικα Λαμπκόφσκα έφτασαν σε μία πολύ άνετη νίκη που τους χάρισε το 27ο τρόπαιο της Ιστορίας τους.

Στο πρώτο σετ οι «πράσινες» ξεκίνησαν πολύ δυνατά και προηγήθηκαν με 3-0 χάρις στις Γουάιτ και Μπένετ. Ο ΖΑΟΝ «επέστρεψε» κι «έμεινε» στο σετ μέχρι το 8-8, πριν ακολουθήσει ένα σερί 4-0 του Παναθηναϊκού που έδωσε στις αθλήτριες του Κιαπίνι τη δυνατότητα να ελέγξουν καλύτερα το ματς. Η άουτ επίθεση της Τεϊσέιρα ανέβασε τη διαφορά στο 15-9, ενώ όταν πήγαν να μειώσουν πάλι οι φιλοξενούμενες, ξανά η Γουάιτ με δύο σερί επιθέσεις έκανε το 21-15 και η Μπένετ «έκλεισε» το σετ με 25-19, για το 1-0 του «τριφυλλιού».

Οι φιλοξενούμενες είχαν πολύ πιο ανταγωνιστική εικόνα στο δεύτερο σετ, όταν πήραν διαφορά δύο πόντων (7-9) με την άουτ επίθεση της Λαμπκόφσκα, όμως το τάιμ-άουτ του Κιαπίνι «ξύπνησε» την ομάδα του που έκανε ένα 5-0 σερί (12-9) κι ανέκτησε τα ηνία στο σκορ. Η Γουάιτ συνέχισε να εκτελεί από παντού στην επίθεση του Παναθηναϊκού, όμως ο ΖΑΟΝ που είχε προσθέσει πλέον στη δική του «εξίσωση» τις Τικμανίδου και Αλεξάκου παρέμεινε σε απόσταση… βολής.

Από το 21-16 κι έπειτα, όταν πήγε στο σερβίς η Μόνικα Λαμπκόφσκα, ο Παναθηναϊκός έχτισε ένα νέο σερί 4-0 (με δύο άσσους της Πολωνής) και «καθάρισε» και το δεύτερο σετ ακόμη πιο εύκολα με 25-16.

Στο τρίτο σετ ο Παναθηναϊκός ήταν καταιγιστικός, προηγήθηκε με 8-1 παίρνοντας πόντους απ’ όλα τα «βαριά χαρτιά» του κι απλοποίησε τα πράγματα. Οι Γουάιτ, Μπένετ και Λαμπκόφσκα συνέχισαν στον ίδιο ρυθμό με τον Παναθηναϊκό να φτάνει στο 16-6 και στο 19-9. Ο ΖΑΟΝ έβγαλε αντίδραση με ένα 5-0 σερί (19-14), μέχρι τον πόντο της Χατζηευστρατιάδου με τις «πράσινες» να «τελειώνουν» το ματς και το πρωτάθλημα με την επίθεση ξανά της Χατζηευστρατιάδου για το τελικό 25-19 και το 3-0 στα σετ.

Τα σετ: 3-0 (25-19, 25-16, 25-19) σε 80′.

Διακύμανση:

1ο σετ: 8-5, 16-12, 21-17, 25-19

2ο σετ: 7-8, 16-13, 21-16, 25-16

3ο σετ: 8-1, 16-16, 21-15, 25-19

*Οι πόντοι του Παναθηναϊκού προήλθαν από 4 άσσους, 48 επιθέσεις, 13 μπλοκ και 10 λάθη αντιπάλων και του ΖΑΟΝ προήλθαν από 3 άσσους, 35 επιθέσεις, 4 μπλοκ και 12 λάθη αντιπάλων.

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ Α.Ο. (Αλεσάντρο Κιαπίνι): Χατζηευστρατιάδου 9 (5/7 επ., 4 μπλοκ), Γουάιτ 16 (14/25 επ., 1 άσσος, 2 μπλοκ, 27% υπ. – 09% άριστες), Μπένετ 13 (11/27 επ., 1 άσσος, 1 μπλοκ), Κωνσταντινίδου 4 (2/3 επ., 2 μπλοκ), Λαμπκόφσκα 10 (8/21 επ., 2 άσσοι, 50% υπ. – 38% άριστες), Σάμανταν 13 (8/8 επ., 1 άσσος, 4 μπλοκ) / Αντωνακάκη (λ, 22% υπ. – 00% άριστες), Ρόγκα (λ), Στράντζαλη, Ράπτη.

Ζ.Α.Ο.Ν. (Μπάμπης Μυτσκίδης): Γιώτα 5 (4/6 επ., 1 μπλοκ), Τικμανίδου 12 (10/29 επ., 1 άσσος, 1 μπλοκ, 44% υπ. – 25% άριστες), Νικόλοβα 2 (2/4 επ., 60% υπ. – 30% άριστες), Τεϊσέιρα 10 (9/27 επ., 1 μπλοκ), Γράβαρη 4 (2/9 επ., 1 άσσος, 1 μπλοκ), Κοβαλέφσκα 2 (1/1 επ., 1 άσσος) / Μπελιά (λ, 33% υπ. – 11% άριστες), Φουμάκη, Αλεξάκου 5 (5/17 επ., 17% υπ. – 08% άριστες), Ζιώγα 2 (2/8 επ.).

Το πανόραμα της Volley League Γυναικών

Τελικοί

Πέμπτη 16 Απριλίου 2026 – Πρώτος αγώνας

Παναθηναϊκός Α.Ο. – Ζ.Α.Ο.Ν. 3-0 (25-10, 25-19, 26-24)

Κυριακή 19 Απριλίου 2026 – Δεύτερος αγώνας

Ζ.Α.Ο.Ν. – Παναθηναϊκός Α.Ο. 1-3 (25-14, 15-25, 18-25, 16-25)

Πέμπτη 23 Απριλίου 2026 – Τρίτος αγώνας

Παναθηναϊκός Α.Ο. – Ζ.Α.Ο.Ν. 3-0 (25-19, 25-16, 25-19)

Volley League Γυναικών – Play Offs θέσεις 1-4

Κυριακή 5 Απριλίου 2026 – Πρώτος αγώνας

Α.Ε.Κ. – Ζ.Α.Ο.Ν. 2-3 (25-23, 27-25, 12-25, 25-27, 12-15)

Παναθηναϊκός Α.Ο. – Α.Ο. Θήρας 3-1 (25-15, 25-20, 20-25, 25-15)

Μ. Τετάρτη 8 Απριλίου 2026 – Δεύτερος αγώνας

Ζ.Α.Ο.Ν. – Α.Ε.Κ. 3-2 (21-25, 22-25, 25-21, 25-20, 15-9)

Α.Ο. Θήρας – Παναθηναϊκός Α.Ο. 1-3 (25-18, 15-25, 23-25, 19-25)

Volley League Γυναικών – Play Offs 1-8

Τετάρτη 25 Μαρτίου 2026 – Πρώτος Αγώνας

Παναθηναϊκός Α.Ο. – Α.Σ.Π. Θέτις 3-1 (25-23, 25-21, 25-27, 25-22)

Ολυμπιακός Σ.Φ.Π. – Ζ.Α.Ο.Ν. 2-3 (21-25, 25-20, 25-17, 20-25, 21-23)

Α.Ο. Θήρας – Π.Α.Ο.Κ. F&U 3-2 (25-20, 19-25, 25-11, 22-25, 15-12)

Πανιώνιος Betsson – Α.Ε.Κ. 3-0 (25-17, 25-16, 25-15)

Σάββατο 28 Μαρτίου 2026 – Δεύτερος Αγώνας

Α.Ε.Κ. – Πανιώνιος Betsson (1-1 νίκες) 3-1 (17-25, 25-23, 25-22, 26-24)

Α.Σ.Π. Θέτις – Παναθηναϊκός Α.Ο. (0-2 νίκες) 2-3 (18-25, 25-20, 20-25, 25-14, 14-16)

Π.Α.Ο.Κ. F&U – Α.Ο. Θήρας (1-1 νίκες) 3-1 (24-26, 25-17, 25-20, 25-17)

Κυριακή 29 Μαρτίου 2026 – Δεύτερος Αγώνας

Ζ.Α.Ο.Ν. – Ολυμπιακός Σ.Φ.Π. (2-0 νίκες) 3-0 (25-13, 25-18, 25-20)

Τετάρτη 1 Απριλίου 2026 – Τρίτος Αγώνας

Α.Ο. Θήρας – Π.Α.Ο.Κ. F&U (2-1 νίκες) 3-2 (23-25, 18-25, 25-14, 25-20, 15-10)

Πέμπτη 2 Απριλίου 2026

Πανιώνιος Betsson – Α.Ε.Κ. (1-2 νίκες) 2-3 (20-25, 25-19, 25-14, 19-25, 10-15)