Γιατί ο Πογκμπά έστειλε… προειδοποίηση στον Μέινου για τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ

Η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ φέρεται να βρίσκεται σε προχωρημένες συζητήσεις για την επέκταση της συνεργασίας της με τον Κόμπι Μέινου. Παρόλα αυτά, ο πρώην παίκτης των «κόκκινων διαβόλων», Πολ Πογκμπά, «προειδοποίησε» τον νεαρό μέσο, προτού υπογράψει κάποιο νέο συμβόλαιο, να δώσει προτεραιότητα στον χρόνο συμμετοχής του.

Ο 21χρονος, όσο βρισκόταν στον πάγκο της ομάδας ο Ρούμπεν Αμορίμ είχε ελάχιστο χρόνο συμμετοχής. Όλα αυτά άλλαξαν με την πρόσληψη του Μάικλ Κάρικ.Από τότε ο χρόνος συμμετοχής του Μέινου έχει αυξηθεί σημαντικά, καθώς ο απόφοιτος της ακαδημίας έχει ξεκινήσει βασικός σε κάθε διαθέσιμο αγώνα υπό τις οδηγίες του Άγγλου τεχνικού, καταγράφοντας μάλιστα 2 ασίστ σε 23 εμφανίσεις.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του Πογκμπά στον Ρίο Φέρντιναντ:

«Είναι ένα τόσο ταλαντούχο παιδί. Είναι ακόμα νέος. Είναι πραγματικά δύσκολο. Όλα έχουν να κάνουν με το πώς νιώθει. Θα έχει όλες τις ομάδες να τον κυνηγούν, αυτό είναι σίγουρο. Ίσως δεν είναι η σωστή απόφαση. Και είναι πραγματικά δύσκολο για μένα να πω ότι πρέπει να φύγει όταν τον αγαπούν οι άνθρωποι στη Γιουνάιτεντ».

«Είναι ένας τόσο σπουδαίος παίκτης, με μεγάλες δυνατότητες και μπορεί να κάνει μια σπουδαία καριέρα και στη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ. Οπότε δεν ξέρω, αλλά του εύχομαι τα καλύτερα. Δεν ξέρω ποια απόφαση θα πάρει. Θέλω απλώς να δω αυτό το παιδί να παίζει γιατί είναι ευχάριστο να τον βλέπεις να παίζει ποδόσφαιρο».

«Έχει να κάνει με το πώς αισθάνεται, αν είναι καλός με τον προπονητή και αν ο προπονητής τον εμπιστεύεται πραγματικά, επειδή θα έχει όλες τις ομάδες στο πλευρό του», δήλωσε ο Πογκμπά.