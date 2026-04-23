Γιατί ο Πογκμπά έστειλε… προειδοποίηση στον Μέινου για τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ
Ο Πολ Πογκμπά σε πρόσφατη συνέντευξη του συμβούλεψε τον Κόμπι Μέινου να σκεφτεί καλά τις επιλογές του, προτού υπογράψει την επέκταση της συνεργασίας του με τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ.
- Συντάξεις Μαΐου: Ξεκινούν σήμερα οι πληρωμές – Πότε εμφανίζονται τα χρήματα στα ΑΤΜ
- Οι 15 παραβάσεις που μπορούν να σας κάνουν να χάσετε το δίπλωμά σας και να δώσετε ξανά εξετάσεις
- Ανοιξε το νέο Xilton: Νέα εποχή για το εμβληματικό ξενοδοχείο Conrad Athens The Ilisia
- Σοβαρή συμπλοκή ανάμεσα σε δύο 19χρονες – Την έσπρωξε σε τζαμαρία
Η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ φέρεται να βρίσκεται σε προχωρημένες συζητήσεις για την επέκταση της συνεργασίας της με τον Κόμπι Μέινου. Παρόλα αυτά, ο πρώην παίκτης των «κόκκινων διαβόλων», Πολ Πογκμπά, «προειδοποίησε» τον νεαρό μέσο, προτού υπογράψει κάποιο νέο συμβόλαιο, να δώσει προτεραιότητα στον χρόνο συμμετοχής του.
Ο 21χρονος, όσο βρισκόταν στον πάγκο της ομάδας ο Ρούμπεν Αμορίμ είχε ελάχιστο χρόνο συμμετοχής. Όλα αυτά άλλαξαν με την πρόσληψη του Μάικλ Κάρικ.Από τότε ο χρόνος συμμετοχής του Μέινου έχει αυξηθεί σημαντικά, καθώς ο απόφοιτος της ακαδημίας έχει ξεκινήσει βασικός σε κάθε διαθέσιμο αγώνα υπό τις οδηγίες του Άγγλου τεχνικού, καταγράφοντας μάλιστα 2 ασίστ σε 23 εμφανίσεις.
Αναλυτικά οι δηλώσεις του Πογκμπά στον Ρίο Φέρντιναντ:
«Είναι ένα τόσο ταλαντούχο παιδί. Είναι ακόμα νέος. Είναι πραγματικά δύσκολο. Όλα έχουν να κάνουν με το πώς νιώθει. Θα έχει όλες τις ομάδες να τον κυνηγούν, αυτό είναι σίγουρο. Ίσως δεν είναι η σωστή απόφαση. Και είναι πραγματικά δύσκολο για μένα να πω ότι πρέπει να φύγει όταν τον αγαπούν οι άνθρωποι στη Γιουνάιτεντ».
«Είναι ένας τόσο σπουδαίος παίκτης, με μεγάλες δυνατότητες και μπορεί να κάνει μια σπουδαία καριέρα και στη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ. Οπότε δεν ξέρω, αλλά του εύχομαι τα καλύτερα. Δεν ξέρω ποια απόφαση θα πάρει. Θέλω απλώς να δω αυτό το παιδί να παίζει γιατί είναι ευχάριστο να τον βλέπεις να παίζει ποδόσφαιρο».
🚨🎙️ | Paul Pogba on whether Kobbie Mainoo should stay at #MUFC:
“He’s such a talented kid. He’s still young. It’s really DIFFICULT. It’s all about how he feels. He’s going to have all the clubs after him, this is for SURE.
“Maybe it’s NOT the right decision. And it’s really… pic.twitter.com/u6DowWzvBv
— (fan) Frank 🧠🇾🇪 (@FrankEra_) April 22, 2026
«Έχει να κάνει με το πώς αισθάνεται, αν είναι καλός με τον προπονητή και αν ο προπονητής τον εμπιστεύεται πραγματικά, επειδή θα έχει όλες τις ομάδες στο πλευρό του», δήλωσε ο Πογκμπά.
- Ξέφυγε στη Μαδρίτη ο Στέφανος Τσιτσιπάς: Ακραίοι χαρακτηρισμοί κατά τη διάρκεια αγώνα (vid)
- Τα ονόματα που ακούγονται για την τεχνική ηγεσία της Τσέλσι
- Τρομερή ατάκα του Αρμπελόα: «Δεν με νοιάζει αν ο Εμπαπέ κάνει like στον Μουρίνιο ή στην Τζούλια Ρόμπερτς»
- Άρης Betsson: Γκάλης και Αντετοκούνμπο θα παρακολουθήσουν μαζί το ματς με τον Πανιώνιο
- Μάικ Τζέιμς για Σλούκα: «Τον αγαπώ, αλλά δεν ήταν ποτέ πιο γρήγορος από μένα»
- Ποια είναι η αντίπαλος της Μαρίας Σάκκαρη στο Madrid Open
- «Κράξιμο» από τον Νέβιλ: «Στην Τσέλσι δεν ξέρουν τι κάνουν»
