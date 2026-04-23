Αδιανόητα νούμερα: Τα «τρελά» ποσά που έχει πληρώσει σε αποζημιώσεις η Τσέλσι
Ο Λίαμ Ροσένιορ αποχώρησε από την Τσέλσι, με τον Άγγλο προπονητή να λαμβάνει αποζημίωση που αγγίζει τα 27 εκατομμύρια ευρώ.
Η Τσέλσι συνεχίζει ακάθεκτη να προσλαμβάνει και να απολύει προπονητές σαν να είναι μια κανονικότητα. Ο Λίαμ Ροσένιορ αποτελεί παρελθόν από τον πάγκο των μπλε και μπαίνει πλέον σε ένα όχι και τόσο κλειστό κλαμπ προπονητών, που έχασαν σε γρήγορο χρονικό διάστημα τη δουλειά τους στο δυτικό Λονδίνο.
Όπως αναφέρουν Μέσα από το «Νησί», ο Ροσένιορ θα λάβει περίπου 27 εκατομμύρια ευρώ ως αποζημίωση από την Τσέλσι. Την ίδια στιγμή, τα χρήματα που έχουν δώσει οι “μπλε” σε προπονητές -προκειμένου να αποχωρήσουν- τα τελευταία 16 χρόνια, ξεπερνούν τα 165 εκατομμύρια ευρώ.
Ο Ένζο Μαρέσκα έλαβε περίπου πέντε εκατομμύρια από την Τσέλσι, ενώ η αποζημίωση του Ποκετίνο ξεπέρασε τα 10 εκατομμύρια ευρώ. Από την άλλη, ο Πότερ έγινε πλουσιότερος κατά 15 εκατομμύρια ευρώ προκειμένου να φύγει από το… Λονδίνο, με τον Τούχελ να βάζει το ίδιο ποσό στον δικό του τραπεζικό λογαριασμό.
Ο Λάμπαρντ πήρε κάτι παραπάνω από 3 εκατομμύρια ευρώ, με τον Αντόνιο Κόντε να έχει την πρωτιά, μιας και προκειμένου η Τσέλσι να τον απολύσει χρειάστηκε να δαπανήσει 30 εκατομμύρια ευρώ. Στην περίπτωση του Μουρίνιο, η ομάδα του Λονδίνου έδωσε 12 εκατομμύρια.
Τα «τρελά» νούμερα της Τσέλσι
Chelsea have now spent over £100m sacking managers since 2015 🤯💰
No club has spent more money on compensation in football history than The Blues 🔵 pic.twitter.com/X6ghwYb80M
— LiveScore (@livescore) April 22, 2026
Τα ποσά που έχουν δώσει σε αποζημιώσεις οι ομάδες του «Big 6»:
Τσέλσι – 166 εκατομμύρια ευρώ
Τότεναμ – 77 εκατομμύρια ευρώ
Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ – 71,9 εκατομμύρια ευρώ
Λίβερπουλ – 58 εκατομμύρια ευρώ
Άρσεναλ – 34 εκατομμύρια ευρώ
Μάντσεστερ Σίτι – 28,1 εκατομμύρια ευρώ
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις