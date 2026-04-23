23.04.2026 | 09:04
Μετωπική σύγκρουση τρένων στη Δανία – Τραυματίστηκαν «αρκετά άτομα»
23.04.2026 | 08:46
Στο «κόκκινο» η κίνηση στους δρόμους της Αττικής – Επιδεινώνει την κατάσταση η βροχή
Μια αμήχανη κυβέρνηση καταφεύγει σε φτηνά τεχνάσματα για να αποσπάσει την προσοχή της κοινής γνώμης
Editorial 23 Απριλίου 2026, 08:56

Μια αμήχανη κυβέρνηση καταφεύγει σε φτηνά τεχνάσματα για να αποσπάσει την προσοχή της κοινής γνώμης

Στο Μέγαρο Μαξίμου προφανώς και έχουν ξεμείνει από ιδέες για να αντιμετωπίσουν τη λαϊκή οργή

Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Γράφει ο Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Έντερο: Πώς επηρεάζεται από τον σύγχρονο τρόπο ζωής;

Έντερο: Πώς επηρεάζεται από τον σύγχρονο τρόπο ζωής;

Ήταν σαν να έβγαινε από κακό σενάριο ταινίας για το πώς συμπεριφέρονται οι πολιτικοί όταν είναι σε δύσκολη θέση.

Την ημέρα που η Βουλή θα ψήφιζε για την άρση της ασυλίας 13 βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας, που αναφέρονται στις δικογραφίες της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, δηλαδή μια ημέρα που η προσοχή της κοινής γνώμης θα ήταν στραμμένη στο ζήτημα αυτό και το ποια στάση θα κρατούσαν οι κυβερνητικοί βουλευτές, τι θα υποστήριζαν από βήματος Βουλής οι εμπλεκόμενοι βουλευτές και τελικά το εάν θα υπήρχε κάποιο «αντάρτικο» ενάντια στην επίσημη κυβερνητική γραμμή για υπερψήφιση των προτάσεων ασυλίας, αυτή ακριβώς την ημέρα, αυτό ακριβώς το πρωινό διάλεξε ο Πρωθυπουργός  για να ανακοινώσει «φιλολαϊκά» μέτρα.

Δεν τα ανακοίνωσε την προηγούμενη μέρα, ούτε τα άφησε για την επόμενη. Έπρεπε να τα ανακοινώσει εκείνο το πρωινό που θα ξεκινούσε η συζήτηση στη Βουλή.

Ο πολιτικός υπολογισμός προφανής. Στο βαθμό που η κυβέρνηση έχει μια σειρά από «φιλικά» μέσα ενημέρωσης – μια «φιλία» χτισμένη πάνω στην επιλεκτική διαχείριση της κρατικής διαφήμισης και σε επιλεκτικές σχέσεις με επιχειρηματικούς ομίλους – αυτό που περίμενε ήταν ότι το πρωί της συζήτησης στη Βουλή τα μέσα αυτά θα πρότασσαν τις εξαγγελίες του πρωθυπουργού και όχι τη συζήτηση. Η τελευταία, θα έπεφτε αρκετές «θέσεις» στις αντίστοιχες ιστοσελίδες, δηλαδή θα έπρεπε κάποιος να «σκρολάρει» αρκετά προς τα κάτω για να βρει τη ειδησεογραφία για τη Βουλή. Προσθέστε σε όλα αυτά και τη δυνατότητα της των διαφόρων κομματικών τρολ να αναπαράγουν τη «θετική» είδηση αντί να πρέπει να απαντάνε σε όσους επεσήμαναν ότι η κυβέρνηση αυτή τη στιγμή έχει έναν εντυπωσιακό αριθμό βουλευτών και στελεχών με «προβλήματα με τον νόμο».

Μόνο που όλα αυτά είναι τόσο προφανή, που εκ των πραγμάτων καθίστανται αναποτελεσματικά. Δηλαδή, ήταν τόσο σαφές ότι επρόκειτο για μια επιχείρηση αντιπερισπασμού που στο τέλος κανείς δεν έδωσε προσοχή στις κυβερνητικές εξαγγελίες, ενώ αντιθέτως η πραγματική είδηση, αυτή με την οποία ασχολήθηκαν οι περισσότεροι ήταν όντως τα όσα έγιναν και ακούστηκαν στη Βουλή.

Γιατί αυτό που δεν έχει καταλάβει η κυβέρνηση είναι ακριβώς ότι το τείχος της απονομιμοποίησης που έχει μπροστά της δεν αντιμετωπίζεται με επικοινωνιακά τεχνάσματα. Όπως ακριβώς και το σοβαρότατο πρόβλημα της ακρίβειας δεν αντιμετωπίζεται με επιλεκτικές «παροχές» που σε κανένα βαθμό δεν αντιστρέφουν την κατάσταση. Και βέβαια καμιά παροχή δεν μπορεί να αντιστρέψει τη ριζωμένη πεποίθηση σε μεγάλο μέρος της κοινωνίας ότι αυτή η κυβέρνηση περιφρονεί τους θεσμούς και τους κανόνες του κράτους δικαίου. Όπως και ότι τα σκάνδαλα είναι πραγματικά και όχι «σκευωρίες».

Γι’ αυτό τον λόγο και εάν η κυβέρνηση και ο πρωθυπουργός θέλουν όντως να αντιστρέψουν το κλίμα, ας σκεφτούν εάν έχουν κάτι πραγματικά να πουν για όλα αυτά που απασχολούν την κοινή γνώμη. Εάν έχουν κάτι πραγματικά να πουν για τα σκάνδαλα και κάποια εγγύηση να προσφέρουν ότι θα σταματήσει αυτός ο θεσμικός κατήφορος που εκθέτει τη χώρα και διακινδυνεύει ευρωπαϊκούς πόρους. Εάν θα φερθούν πραγματικά ευρωπαϊκά και θα σταματήσουν να καταγγέλλουν τους ευρωπαϊκούς θεσμούς. Εάν θα πάρουν πραγματικά μέτρα για να αντιμετωπίσουν την έκρηξη της ακρίβειας. Κοντολογίς εάν θα σταματήσουν να θεωρούν ότι τα πάντα είναι υπόθεση «επικοινωνιακών χειρισμών».

Γιατί αντίθετα από ό,τι ίσως πιστεύουν οι άνθρωποι δεν χειραγωγούνται τόσο εύκολα, αλλά απαιτούν πραγματικές απαντήσεις. Και όσο δεν τις λαμβάνουν τόσο περισσότερο βαθαίνει η οργή, η δυσαρέσκεια, η αγανάκτηση και – αναπόφευκτα – και η εκλογική κατάρρευση της κυβέρνησης.

Και κάποια στιγμή δεν θα έχουν απομείνει άλλα τεχνάσματα και επικοινωνιακά τερτίπια στο ρεπερτόριο της κυβέρνησης, ενώ θα στερέψει και η δυνατότητα να «τροφοδοτείται» το φιλοκυβερνητικό μηντιακό οικοσύστημα. Και τότε τίποτα δεν θα υπάρχει να σταματήσει την πτώση.

Μέτρα στήριξης: Τι κερδίζουν ενοικιαστές, συνταξιούχοι, οικογένειες με παιδιά και οφειλέτες

Μέτρα στήριξης: Τι κερδίζουν ενοικιαστές, συνταξιούχοι, οικογένειες με παιδιά και οφειλέτες

Έντερο: Πώς επηρεάζεται από τον σύγχρονο τρόπο ζωής;

Έντερο: Πώς επηρεάζεται από τον σύγχρονο τρόπο ζωής;

Στον «πάγο» οι συνομιλίες Ιράν-ΗΠΑ εν μέσω έντασης στο Ορμούζ – Συνεχίζονται οι φονικές επιθέσεις των IDF στον Λίβανο

Στον «πάγο» οι συνομιλίες Ιράν-ΗΠΑ εν μέσω έντασης στο Ορμούζ – Συνεχίζονται οι φονικές επιθέσεις των IDF στον Λίβανο

Οι Χειμερινοί Κολυμβητές στο Θέατρο «Δόρα Στράτου»
Music 22.04.26

Οι Χειμερινοί Κολυμβητές επιστρέφουν στο πανέμορφο Θέατρο «Δόρα Στράτου»

Ο Αργύρης Μπακιρτζής και οι Χειμερινοί Κολυμβητές επιστρέφουν στον λόφο του Φιλοπάππου, με τα τραγούδια τους αλλά και τις ιστορίες που κάνουν κάθε φορά αυτή τη συνάντηση μοναδική.

Editorial
Σήμερα κρίνεται εάν η κυβερνητική παράταξη έχει έστω και επίφαση σεβασμού στους θεσμούς
Editorial 22.04.26

Σήμερα κρίνεται εάν η κυβερνητική παράταξη έχει έστω και επίφαση σεβασμού στους θεσμούς

Το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας για τις άρσεις ασυλίας θα δείξει εάν η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας όντως σκοπεύει έστω αυτή τη φορά να σεβαστεί τους θεσμούς

Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Γράφει ο Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Η κοινωνία ήδη πληρώνει το μάρμαρο
Editorial 16.04.26

Η κοινωνία ήδη πληρώνει το μάρμαρο

Η εντυπωσιακή αύξηση του πληθωρισμού είναι απλώς ένα προμήνυμα της επιδείνωσης της κατάστασης στην οικονομία

Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Γράφει ο Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Κυβέρνηση Μητσοτάκη: η «νέα κανονικότητα» θεσμικής παραβατικότητας, κυνισμού, υπονόμευσης της δημοκρατίας
Editorial 15.04.26

Κυβέρνηση Μητσοτάκη: η «νέα κανονικότητα» θεσμικής παραβατικότητας, κυνισμού, υπονόμευσης της δημοκρατίας

Η χειρότερη κληρονομιά που θα αφήσει η κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη είναι η «κανονικοποίηση» της περιφρόνησης στους θεσμούς και της αυθαιρεσίας της εξουσίας.

Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Γράφει ο Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Η ήττα του Ορμπανισμού δείχνει το μέλλον του Μητσοτακισμού
Editorial 14.04.26

Η ήττα του Ορμπανισμού δείχνει το μέλλον του Μητσοτακισμού

Η Ουγγαρία με την ήττα του Όρμπαν δείχνει πώς πέφτουν οι κυβερνήσεις που γίνονται «καθεστώτα». Στις δημοκρατίες καμιά κυβέρνηση δεν είναι αιώνια και η αλαζονεία είναι πάντα ο χειρότερος οδηγός.

Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Γράφει ο Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Ούτε «ψεκασμένη», ούτε «εξεγερμένη»: η «αντισυστημική ψήφος» αναζητά την πολιτική αλλαγή
Editorial 10.04.26

Ούτε «ψεκασμένη», ούτε «εξεγερμένη»: η «αντισυστημική ψήφος» αναζητά την πολιτική αλλαγή

Στη σημερινή κρίση εκπροσώπησης, τις εκλογές θα κρίνει η «αντισυστημική ψήφος», αν όμως βρει ψηφοδέλτιο που πραγματικά την αντιπροσωπεύει

Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Γράφει ο Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Οι «βόλτες» της δικογραφίας για τις υποκλοπές ας μην οδηγήσουν σε παραγραφή και συγκάλυψη
Editorial 09.04.26

Οι «βόλτες» της δικογραφίας για τις υποκλοπές ας μην οδηγήσουν σε παραγραφή και συγκάλυψη

Οι χειρισμοί γύρω από τη δικογραφία για τις υποκλοπές πρέπει να είναι γρήγοροι και να μην αφήσουν κανένα περιθώριο παραγραφής αδικημάτων, αλλά ήδη σπαταλάται -εσκεμμένα;-πολύτιμος χρόνος

Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Γράφει ο Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Ασυμβίβαστο μεταξύ της «κανονικότητας» της κυβέρνησης Μητσοτάκη και του «μένουμε Ευρώπη»
Editorial 08.04.26

Ασυμβίβαστο μεταξύ της «κανονικότητας» της κυβέρνησης Μητσοτάκη και του «μένουμε Ευρώπη»

«Δικαιολογημένη» η διαφθορά, «σκευωρίες» της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας: γαλάζιοι βουλευτές και υπουργοί, από κοντά φιλοκυβερνητικοί σχολιαστές προσπαθούν να δικαιολογήσουν τα αδικαιολόγητα, προσκρούοντας στον υποτιθέμενο «ευρωπαϊσμό» τους.

Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Γράφει ο Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Ο πρωθυπουργός νομίζει ότι οι πολίτες είναι τα πρόβατα του ΟΠΕΚΕΠΕ
Editorial 06.04.26

Ο πρωθυπουργός νομίζει ότι οι πολίτες είναι τα πρόβατα του ΟΠΕΚΕΠΕ

Το διάγγελμα του πρωθυπουργού απέδειξε ότι εξακολουθεί να προσποιείται ότι δεν καταλαβαίνει τι ακριβώς συμβαίνει στη χώρα τις τελευταίες μέρες. Μνημείο προκλητικότητας ο πολιτικός προϊστάμενος δεκάδων κατηγορουμένων να πλασάρεται ως αναμορφωτής της χώρας

Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Γράφει ο Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Ο Κυριάκος Μητσοτάκης και η χαμένη τιμή της ελληνικής κεντροδεξιάς
Editorial 03.04.26

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης και η χαμένη τιμή της ελληνικής κεντροδεξιάς

Οι βαριές κουβέντες του Αντώνη Σαμαρά στη Βουλή υπογράμμισαν το ρήγμα που έχει προκαλέσει στον «λαό της δεξιάς και της κεντροδεξιάς» η πρακτική της κυβέρνησης του Κυριάκου Μητσοτάκη

Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Γράφει ο Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
ΟΠΕΚΕΠΕ 1-2-3, υποκλοπές, Τέμπη, «συστήματα καταμέτρησης»: όποτε και εάν κάνει εκλογές ο Μητσοτάκης με την κατσίκα στην πλάτη θα πάει
Editorial 02.04.26

ΟΠΕΚΕΠΕ 1-2-3, υποκλοπές, Τέμπη, «συστήματα καταμέτρησης»: όποτε και εάν κάνει εκλογές ο Μητσοτάκης με την κατσίκα στην πλάτη θα πάει

Λίγες κυβερνήσεις έχουν τόσες πολλές ανοιχτές υποθέσεις σκανδάλων όσο αυτή του Κυριάκου Μητσοτάκη. Και αυτό θα «εκτιμηθεί» δεόντως και στις εκλογές

Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Γράφει ο Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
«Κρύβεται» η κυβέρνηση για το σκάνδαλο των υποκλοπών, ελπίζοντας ότι θα το «ελέγξει» και θα αποφύγει νέες αποκαλύψεις
Editorial 01.04.26

«Κρύβεται» η κυβέρνηση για το σκάνδαλο των υποκλοπών, ελπίζοντας ότι θα το «ελέγξει» και θα αποφύγει νέες αποκαλύψεις

Η απόφαση της κυβέρνησης να αναβάλει τη συζήτηση για το κράτος δικαίου και τις υποκλοπές στη Βουλή, παρατείνοντας την ένοχη σιωπή της, είναι μια απέλπιδα προσπάθεια «χειρισμού» ενός ζητήματος με το οποίο αργά ή γρήγορα θα έρθει αντιμέτωπη

Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Γράφει ο Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Αυτοκρατορική αλαζονεία
Editorial 31.03.26

Αυτοκρατορική αλαζονεία

Ολοένα και περισσότερο ο πόλεμος στο Ιράν καταδεικνύει την αλαζονεία της ισχύος που δεν συνδυάζεται με μια στρατηγική που να πατάει στην πραγματικότητα

Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Γράφει ο Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
inStream - Ροή Ειδήσεων
Μετωπική σύγκρουση τρένων στη Δανία – Τραυματίστηκαν «αρκετά άτομα»
Στο Χίλεροντ 23.04.26

Μετωπική σύγκρουση τρένων στη Δανία – Τραυματίστηκαν «αρκετά άτομα»

Το περιστατικό συνέβη κοντά στο Χίλεροντ, βόρεια της Κοπεγχάγης. «Πρόκειται για δύο τοπικά τρένα που συγκρούστηκαν μετωπικά», δήλωσε εκπρόσωπος της πυροσβεστικής υπηρεσίας της Κοπεγχάγης

Ο Λίβανος ζητεί να παραταθεί η κατάπαυση του πυρός στις συνομιλίες με το Ισραήλ στις ΗΠΑ
Μέση Ανατολή 23.04.26

Ο Λίβανος ζητεί να παραταθεί η κατάπαυση του πυρός στις συνομιλίες με το Ισραήλ στις ΗΠΑ

Η διπλωματία του Ισραήλ υποστηρίζει ότι δεν έχει «σοβαρές διαφωνίες» με την κυβέρνηση του Λιβάνου, παροτρύνοντας αυτήν την τελευταία να επιλέξει τη διμερή «συνεργασία» εναντίον της Χεζμπολάχ

Πτωτικά κινείται ο χρυσός λόγω της ανόδου των τιμών του πετρελαίου
Αναζωπύρωση ανησυχίας 23.04.26

Πτωτικά κινείται ο χρυσός λόγω της ανόδου των τιμών του πετρελαίου

Ο χρυσός λειτουργεί ως αντιστάθμισμα των πληθωριστικών πιέσεων, αλλά τα υψηλά επιτόκια καθιστούν τα περιουσιακά στοιχεία με απόδοση πιο ελκυστικά επιβαρύνοντας την ελκυστικότητά του

Κοινοβουλευτική Ομάδα ΝΔ: Η οργή παραμένει, πάρα το «μάζεμα» των διαφοροποιήσεων
Πολιτική Γραμματεία 23.04.26

Κοινοβουλευτική Ομάδα ΝΔ: Η οργή παραμένει, πάρα το «μάζεμα» των διαφοροποιήσεων

Παρά τον σχετικά μικρό τελικά αριθμό διαφοροποιήσεων από την πρωθυπουργική γραμμή, η Κ.Ο. της ΝΔ εξακολουθεί να βράζει, ενώ η δυσαρέσκεια για την απαξίωση του ρόλου του βουλευτή, που καταλογίζεται στο Μαξίμου, φουντώνει ενόψει και των προαναγγελθεισών «θεσμικών» πρωτοβουλιών Μητσοτάκη σχετικά με τον εκλογικό νόμο και τον τρόπο εκλογής των βουλευτών.

Γιάννης Μπασκάκης
Γιάννης Μπασκάκης
Βελόπουλος: Το Ταμείο Ανάκαμψης, που χειρίστηκαν Γεωργιάδης – Παπαθανάσης, είναι το επόμενο σκάνδαλο, για αυτό στοχοποιούν την Κοβέσι
Interview 23.04.26

Βελόπουλος: Το Ταμείο Ανάκαμψης, που χειρίστηκαν Γεωργιάδης – Παπαθανάσης, είναι το επόμενο σκάνδαλο, για αυτό στοχοποιούν την Κοβέσι

Λάβρος κατά της κυβέρνησης με το γνωστό πομπώδες ύφος και καταγγελτικό τόνο ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, Κυριάκος Βελόπουλος. Θα έρθουν και άλλα σκάνδαλα, τονίζει, εστιάζοντας στο Ταμείο Ανάκαμψης και στο «ποινικό θέμα» των απευθείας αναθέσεων. Ασκώντας κριτική και καταγγέλλοντας τον Άδωνι Γεωργιάδη για σειρά λόγων, «κι ας μου κάνει 15 μηνύσεις», επιμένει ότι αυτός κυβερνά τη ΝΔ. Για υποκλοπές, ΟΠΕΚΕΠΕ, υπόθεση Λαζαρίδη, αλλά και τις «απανωτές εκλογές» από τον Οκτώβριο, μιλά ακόμη ο κ. Βελόπουλος, που απορρίπτει κατηγορηματικά τη συμμετοχή του σε κυβέρνηση συνεργασίας.

Κρήτη: Πώς έγινε η δολοφονία της 43χρονης Ελευθερίας – Το «θέατρο» του 39χρονου πριν αυτοκτονήσει
Ελλάδα 23.04.26

Πώς έγινε η δολοφονία της 43χρονης Ελευθερίας - Το «θέατρο» του 39χρονου πριν αυτοκτονήσει

Ο 39χρονος είχε στήσει καρτέρι θανάτου στην 43χρονη Ελευθερία στην Κρήτη – Μαρτυρίες αναφέρουν πως ο δράστης ζήλευε την 43χρονη, καθώς στο παρελθόν είχε σκίσει τα λάστιχα του οχήματός της.

Συνταγή: Κέικ βανίλιας
Απόλαυση 23.04.26

Συνταγή: Κέικ βανίλιας

Μια συνταγή για ένα γλυκό απολαυστικό και ότι πρέπει για αυτή την περίοδο

Στον «πάγο» οι συνομιλίες Ιράν-ΗΠΑ εν μέσω έντασης στο Ορμούζ – Συνεχίζονται οι φονικές επιθέσεις των IDF στον Λίβανο
Κρίσιμες ώρες 23.04.26

Στον «πάγο» οι συνομιλίες Ιράν-ΗΠΑ εν μέσω έντασης στο Ορμούζ – Συνεχίζονται οι φονικές επιθέσεις των IDF στον Λίβανο

Το Ιράν κατηγορεί τις ΗΠΑ για την καθυστέρηση των διαπραγματεύσεων, λόγω του ναυτικού αποκλεισμού των ιρανικών λιμανιών - Ο Λευκός Οίκος δήλωσε ότι ο Τραμπ, δεν έχει θέσει προθεσμία για την λήξη της εκεχειρίας - Ο Λίβανος καταδίκασε το Ισραήλ για τη στοχευμένη δολοφονία δημοσιογράφου - Όλες οι εξελίξεις στο in

Καύσιμα: «Πέταξε» η τιμή του ντίζελ στην Ελλάδα – Αυξήσεις «φωτιά» στην αντλία – Η σύγκριση με τον ευρωπαϊκό μέσο όρο
Eurostat 23.04.26

«Πέταξε» η τιμή του ντίζελ στην Ελλάδα - Αυξήσεις «φωτιά» στην αντλία - Η σύγκριση με τον ευρωπαϊκό μέσο όρο

Μάρτης γδάρτης… με την τιμή του πετρελαίου κίνησης στην Ελλάδα να καταγράφει αύξηση 24,1% σε σύγκριση με τον Φεβρουάριο. Τα στοιχεία της Eurostat για τα καύσιμα.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Πώς η κλιματική κρίση απειλεί τη δημοκρατία – Καύσωνες, πλημμύρες και φωτιές διακόπτουν δεκάδες εκλογές
Έρευνα 23.04.26

Πώς η κλιματική κρίση απειλεί τη δημοκρατία - Καύσωνες, πλημμύρες και φωτιές διακόπτουν δεκάδες εκλογές

To 2024 οι φυσικές καταστροφές που συνδέονται με την κλιματική κρίση διέκοψαν 23 εκλογικές αναμετρήσεις σε 18 χώρες, σύμφωνα με έρευνα του διακυβερνητικού οργανισμού International IDEA

Ιωάννα Κουμπαρέλη
Ιωάννα Κουμπαρέλη
Μπαλκόνια: Η επικίνδυνη φθορά που κρύβει μοιραίες παγίδες
20 ερωταπαντήσεις 23.04.26

Η επικίνδυνη φθορά σε κτίρια και μπαλκόνια που κρύβει μοιραίες παγίδες - Το κόστος της συντήρησης

Η κατάσταση με τα «γερασμένα» ακίνητα και τα μπαλκόνια σήμερα - Ποιος έχει την ευθύνη σε μια πολυκατοικία και ποιος πληρώνει αν πέσει ένα κομμάτι και τραυματιστεί διερχόμενος - Τα κόστη των επισκευών

Ο ΟΤ στο Delphi Economic Forum XI, τα ραντεβού Στουρνάρα, τι «παίζει» με Πτολεμαΐδα 5, το reality check της Aegean, το «7 στα 7» της Bally’s Intralot

Ο ΟΤ στο Delphi Economic Forum XI, τα ραντεβού Στουρνάρα, τι «παίζει» με Πτολεμαΐδα 5, το reality check της Aegean, το «7 στα 7» της Bally’s Intralot

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

