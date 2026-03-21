Μια αμήχανη κυβέρνηση παρακολουθεί την οικονομική κρίση να έρχεται χωρίς να κάνει τίποτα γι' αυτό
Editorial 21 Μαρτίου 2026, 10:13

Μια αμήχανη κυβέρνηση παρακολουθεί την οικονομική κρίση να έρχεται χωρίς να κάνει τίποτα γι’ αυτό

Ο πόλεμος στο Ιράν προκαλεί σοβαρά προβλήματα στην παγκόσμια οικονομία, όμως η κυβέρνηση παρακολουθεί αμήχανη τις εξελίξεις

Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Γράφει ο Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Vita.gr
Η χειρότερη ώρα για να φας γλυκό, σύμφωνα με την επιστήμη

Η χειρότερη ώρα για να φας γλυκό, σύμφωνα με την επιστήμη

Spotlight

Όλα δείχνουν ότι δεν θα αποφύγουμε ούτε την παράταση του πολέμου των ΗΠΑ και του Ισραήλ κατά του Ιράν, ούτε τα σοβαρά οικονομικά προβλήματα που αυτός θα προκαλέσει.

Ο επικεφαλής του Διεθνούς Οργανισμού Ενέργειας, Φατίχ Μπιρόλ, ήταν απολύτως σαφής: ο πόλεμος έχει ήδη προκαλέσει τη μεγαλύτερη διαταραχή στην προσφορά πετρελαίου στην ιστορία της παγκόσμιας αγοράς.

Πράγμα λογικό εάν αναλογιστούμε τις εγκαταστάσεις που τίθενται εκτός λειτουργίας στην ευρύτερη περιοχή του Περσικού Κόλπου, τη διατάραξη στη μεταφορά πετρελαίου και φυσικού αερίου, το γεγονός ότι χώρες όπως η Κίνα κρατούν τα δικά τους αποθέματα για λογαριασμό τους.

Και μπορεί η μερική μετάβαση σε άλλες μορφές ενέργειας να σημαίνει ότι μια ενεργειακή κρίση σήμερα δεν έχει τις ίδιες επιπτώσεις που είχαν τα ενεργειακά σοκ της δεκαετίας του 1970, όμως αυτό δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχει σοβαρότατο πρόβλημα παγκοσμίως.

Αρκεί να σκεφτούμε ότι ήδη οι τιμές του πετρελαίου και της βενζίνης έχουν πάρει την ανηφόρα, ενώ κλάδοι όπως των αεροπορικών εταιριών ήδη αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα. Για να μην αναφερθούμε στο ότι αύξηση των τιμών των καυσίμων σημαίνει αύξηση των μεταφορικών άρα και του κόστους όλων των προϊόντων που καταναλώνουμε.

Η χώρα μας αυτή τη στιγμή κινδυνεύει να έχει μεγάλο κόστος από αυτές τις εξελίξεις. Τα ακριβά καύσιμα θα είναι ένα πλήγμα για τα νοικοκυριά, το ίδιο και ευρύτερες τάσεις αύξησης της τιμής προϊόντων. Η χώρα μας είναι αρκετά μακριά από το πεδίο των πολεμικών επιχειρήσεων για να θεωρείται ότι κινδυνεύει άμεσα, όμως ο τρόπος που αντιλαμβάνονται οι άνθρωποι τη «ζώνη κινδύνου» μπορεί να οδηγήσει κάποιους να προτιμήσουν άλλους προορισμούς. Και βέβαια, ακόμη και εάν επιλέξουν να έρθουν, μπορεί να τους αποθαρρύνουν τυχόν αυξήσεις των αεροπορικών εισιτηρίων.

Προσθέστε σε όλα αυτά τις «αλυσιδωτές» επιπτώσεις που έχουν οι αυξήσεις στις τιμές των καυσίμων σε ένα φάσμα προϊόντων, αλλά και το οικονομικό κόστος της ίδιας της ανασφάλειας που δημιουργείται και έχετε στην πραγματικότητα τη συνταγή μιας σοβαρής οικονομικής κρίσης.

Στη χώρα μας όλα αυτά έρχονται ακριβώς στη στιγμή που βαίνουμε προς την ολοκλήρωση του Ταμείου Ανάκαμψης που αποτέλεσε μια σημαντική οικονομική ώθηση. Δηλαδή, εκεί όπου ούτως ή άλλως συζητούσαμε για την οικονομική επιβράδυνση από το 2027 και μετά, έρχεται και προστίθεται ένας ακόμη παράγοντας σοβαρής οικονομικής αβεβαιότητας.

Για όλα αυτά θα περίμενε κανείς η κυβέρνηση να έχει ήδη προχωρήσει σε αποφασιστικές ενέργειες, να είχε κάνει παρεμβάσεις, να έχει εξαγγείλει έκτακτα μέτρα, και γενικώς να έχει καθησυχάσει, κατά το δυνατόν, τους παράγοντες της οικονομίας.

Και μένω σε αυτό το επίπεδο, γιατί κανονικά η κυβέρνηση θα έπρεπε από την πρώτη στιγμή να ξεσήκωνε τους υπόλοιπους Ευρωπαίους για μια αποφασιστική πρωτοβουλία για την άμεση κατάπαυση του πυρός, ακριβώς γιατί πληρώνουμε μεγάλο κόστος.

Όμως, η κυβέρνηση επί της ουσίας παρακολουθεί αμήχανη τις εξελίξεις. Έκανε κάποιες παρεμβάσεις κατά της αισχροκέρδειας παραβλέποντας ότι το πρόβλημα δεν θα είναι απλώς ότι κάποιοι θα πάνε να κερδοσκοπήσουν αλλά ότι θα φτάνει το πετρέλαιο εξαρχής σε πολύ υψηλές τιμές. Δηλαδή, επρόκειτο για παρεμβάσεις καταδικασμένες εξαρχής σε αποτυχία ως προς τον πυρήνα του προβλήματος.

Στη συνέχεια η κυβέρνηση έστρεψε την προσοχή της στην Ευρώπη ελπίζοντας ότι εκεί θα υπήρχε μια συναίνεση στη δημοσιονομική χαλάρωση. Βεβαίως, αυτό δεν ήρθε, και γιατί στην Ευρώπη ακόμη δεν έχει διαμορφωθεί συσχετισμός υπέρ μιας τέτοιας πολιτικής και γιατί ούτως ή άλλως στην Ευρώπη αποφάσεις σε κεντρικό επίπεδο ποτέ δεν έρχονται γρήγορα.

Μόνο που αυτή η προσπάθεια της κυβέρνησης να πει ουσιαστικά ότι «εμείς θέλουμε, αλλά δεν μας αφήνει η Ευρώπη» φαίνεται κάπως ως «προφάσεις εν αμαρτίαις», εάν δούμε ότι τόσο η Ισπανία όσο και η Ιταλία έχουν προχωρήσει στα πρώτα μέτρα με δική τους πρωτοβουλία.

Και πρωτίστως αυτό που έχουν κάνει είναι να χρησιμοποιήσουν το βασικό εργαλείο που έχουν για να αποτρέψουν τη μεταφορά του κόστους του πολέμου στην οικονομία μέσω υπέρογκων αυξήσεων στις τιμές του πετρελαίου. Και αυτό δεν είναι άλλο από τη μείωση των ειδικών φόρων κατανάλωσης στα καύσιμα.

Γιατί γενναίες μειώσεις εκεί θα μπορούσαν να εξασφαλίσουν σημαντική συγκράτηση των τιμών των καυσίμων και θα απέτρεπαν επιπλέον πληθωριστικές πιέσεις. Ούτως ή άλλως, η μείωση των εμμέσων φόρων – που είναι οι πιο ταξικοί και άδικοι – είναι κάτι που επίμονα αρνείται να κάνει η κυβέρνηση, φτάνοντας μέχρι του σημείου να διατυπώνει καινοφανείς θεωρίες όπως ότι δήθεν τυχόν μείωση των έμμεσων φόρων θα ήταν κοινωνικά άδικη για τα πιο φτωχά στρώματα της κοινωνίας.

Βεβαίως αυτό θα σήμαινε έναν διαφορετικό τρόπο διακυβέρνησης από αυτόν που έχει υιοθετήσει μέχρι τώρα η κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη και που κυρίως επενδύει στα υψηλά πλεονάσματα, γιατί αυτά θα επιτρέψουν επιλεκτικές προεκλογικές «παροχές» στοχευμένες σε κοινωνικά στρώματα που η ΝΔ θεωρεί κορμό της εκλογικής της βάσης, παρά σε μια προσπάθεια συνολικής θωράκισης της κοινωνίας απέναντι στην επερχόμενη κρίση.

Ούτως ή άλλως αυτή η κυβέρνηση δεν είναι φτιαγμένη για δύσκολες οικονομικές καταστάσεις. Στην περίοδο της πανδημίας εκμεταλλεύτηκε την αυξημένη δαπάνη και τη δημοσιονομική χαλάρωση για να ενισχύσει πρωτίστως ένα τμήμα της εκλογικής της βάσης, παρά ως μηχανισμό ανασυγκρότησης. Σχέδιο για την ανάπτυξη με όρους κλάδων, παραγωγικής διάρθρωσης, ποιότητας εργατικού δυναμικού, δεν έχει πέραν της γενικής προσπάθειας προσέλκυσης επενδυτών, που ενίοτε καταλήγει και στο «επένδυση να’ ναι κι ας είναι ό,τι θέλει ο επενδυτής». Η προετοιμασία της για έκτακτες καταστάσεις περνάει κυρίως μέσα από αιτήματα προς την Ευρώπη, υποτιμώντας την ανάγκη αυτοτελώς να αναμετριέται με κρίσιμα προβλήματα. Ουσιαστικά, ό,τι είναι «εντός σεναρίου», δηλαδή εντός ονομαστικής μεγέθυνσης, αύξησης των πλεονασμάτων, διαρκούς παραχώρησης χώρου στον ιδιωτικό τομέα μπορεί να το διαχειριστεί. Ό,τι είναι «εκτός σεναρίου», δηλαδή μια μείζονα αναστάτωση και οικονομική κρίση, η ανάγκη πρόκρισης της κοινωνικής συνοχής απέναντι στα πλεονάσματα και τους δημοσιονομικούς στόχους, η αναδιανομή, η αποφασιστική παρέμβαση του κράτους στην οικονομία, είναι στην πραγματικότητα εκτός του διανοητικού της ορίζοντα. Και αυτό κάνει αυτή την κυβέρνηση «δομικά» αδύναμη να αναμετρηθεί με μια μεγάλη οικονομική κρίση.

Προσθέστε σε αυτό και το γεγονός ότι ανεξαρτήτως ρητορικής, αυτή η κυβέρνηση κυρίως ασχολήθηκε με συγκεκριμένα κοινωνικά στρώματα που αποτελούν τον κορμό της εκλογικής της βάσης. Αυτό τη δυσκολεύει να σκεφτεί τι μπορεί να γίνει με άλλα στρώματα (γι’ αυτό και τα στελέχη της κάποιες φορές μοιάζουν να αναρωτιούνται «μα γιατί δεν τρώνε παντεσπάνι;»). Μόνο που τώρα έχει μπροστά της μια κρίση απέναντι στην οποία δεν μπορεί να προστατεύσει ούτε τη «στενή» της βάση (φανταστείτε απλώς τι θα σημαίνει για αυτήν ακριβώς τη βάση η βενζίνη να φτάσει στο 2,5 ευρώ / λίτρο), ούτε προφανώς την κοινωνία.

Πράγμα που σημαίνει ότι όσο και εάν επικαλείται τη σταθερότητα και την αποφυγή περιττών αναστατώσεων, θέλοντας έτσι να υπογραμμίσει ότι αυτή είναι «πυλώνας της σταθερότητας», στην πραγματικότητα η «σταθερότητα» περισσότερο παρά ποτέ προϋποθέτει πολιτική αλλαγή.

Economy
Μέση Ανατολή: Τι φοβάται ο επιχειρηματικός κόσμος

Μέση Ανατολή: Τι φοβάται ο επιχειρηματικός κόσμος

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Η χειρότερη ώρα για να φας γλυκό, σύμφωνα με την επιστήμη

Η χειρότερη ώρα για να φας γλυκό, σύμφωνα με την επιστήμη

Κόσμος
ΗΠΑ και Ισραήλ βομβάρδισαν την πυρηνική εγκατάσταση στη Νατάνζ

ΗΠΑ και Ισραήλ βομβάρδισαν την πυρηνική εγκατάσταση στη Νατάνζ

inWellness
inTown
Editorial
Η χώρα χρειάζεται εθνική στρατηγική στην εξωτερική πολιτική και όχι απλώς να προσπαθεί να καταλάβει προς τα πού φυσάει ο άνεμος
Editorial 20.03.26

Η χώρα χρειάζεται εθνική στρατηγική στην εξωτερική πολιτική και όχι απλώς να προσπαθεί να καταλάβει προς τα πού φυσάει ο άνεμος

Η κυβέρνηση θεωρεί ότι η εξωτερική πολιτική είναι το ισχυρό σημείο της. Στην πραγματικότητα απλώς σωρεύονται κίνδυνοι

Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Γράφει ο Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Ακριβός στα προσωπικά δεδομένα όταν τρώει κρακεράκια και φθηνός όταν παρακολουθείται με Predator, ο Άδωνις
Editorial 19.03.26

Ακριβός στα προσωπικά δεδομένα όταν τρώει κρακεράκια και φθηνός όταν παρακολουθείται με Predator, ο Άδωνις

Ο Άδωνις Γεωργιάδης είναι έτοιμος να καταγγείλει παραβίαση προσωπικών δεδομένων όταν τον βιντεοσκοπούν να μασά κρακεράκια, αλλά είναι αδιάφορο στον υπουργό αν υποκλέπτεται το τηλέφωνό του και τον «ακούνε» ντόπιες και ξένες υπηρεσίες ασφαλείας

Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Γράφει ο Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Μαξίμου gate: Η κυβέρνηση πρέπει να καταλάβει ότι θα λογοδοτήσει για τις υποκλοπές
Editorial 17.03.26

Μαξίμου gate: Η κυβέρνηση πρέπει να καταλάβει ότι θα λογοδοτήσει για τις υποκλοπές

Η κυβέρνηση οφείλει να καταλάβει ότι δεν μπορεί άλλο να συγκαλύπτει την ευθύνη της για τις υποκλοπές και πλέον ό,τι λέει μπορεί να χρησιμοποιηθεί εναντίον της

Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Γράφει ο Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Επισήμως Μαξίμου gate: Ο Ντίλιαν έδωσε στεγνά την κυβέρνηση
Editorial 13.03.26

Επισήμως Μαξίμου gate: Ο Ντίλιαν έδωσε στεγνά την κυβέρνηση

Η υπόθεση με τις υποκλοπές τώρα ανοίγει πραγματικά. Γιατί οι «ιδιώτες» δεν θέλουν να είναι τα εξιλαστήρια θύματα, την ώρα που η κυβέρνηση αναζητά απελπισμένα τρόπους συγκάλυψης

Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Γράφει ο Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Και η επόμενη μέρα;
Editorial 07.03.26

Και η επόμενη μέρα;

Το ερώτημα δεν είναι μόνο τι θα γίνει με τον πόλεμο στο Ιράν, αλλά και ποια θα είναι η επόμενη μέρα

Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Γράφει ο Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Ο Κωνσταντίνος Καραμανλής και ο Ανδρέας Παπανδρέου δεν θα έκαναν ποτέ μήνυση σε κάποιον που τους σατίριζε
Editorial 06.03.26

Ο Κωνσταντίνος Καραμανλής και ο Ανδρέας Παπανδρέου δεν θα έκαναν ποτέ μήνυση σε κάποιον που τους σατίριζε

Ο Άδωνις Γεωργιάδης ξεχνά ότι η κριτική στους υπουργούς είναι αυτονόητη πλευρά της δημοκρατίας. Όπως και η ελευθερία της έκφρασης την οποία ο ίδιος σαφώς περιφρονεί

Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Γράφει ο Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Η κυβερνητική προσπάθεια να εκμεταλλευτεί τον πόλεμο για να εξασφαλίσει επανεκλογή θα πέσει στο κενό
Editorial 04.03.26

Η κυβερνητική προσπάθεια να εκμεταλλευτεί τον πόλεμο για να εξασφαλίσει επανεκλογή θα πέσει στο κενό

Η κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη προσπαθεί να χρησιμοποιήσει τη συγκυρία του πολέμου ως αφετηρία για την επανεκλογή της. Μια επένδυση μεγάλου ρίσκου

Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Γράφει ο Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Η κάθοδος στην άβυσσο
Editorial 01.03.26

Η κάθοδος στην άβυσσο

Ο πόλεμος που κήρυξαν ΗΠΑ και Ισραήλ εναντίον του Ιράν διαμορφώνει ένα νέο τοπίο. Με μεγαλύτερους κινδύνους

Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Γράφει ο Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Φάμελλος: Η ανασύνθεση και ενότητα του προοδευτικού κόσμου είναι και απαίτηση και ανάγκη της κοινωνίας
Κεντρική Επιτροπή 21.03.26

Φάμελλος: Η ανασύνθεση και ενότητα του προοδευτικού κόσμου είναι και απαίτηση και ανάγκη της κοινωνίας

Σκληρή κριτική στην κυβέρνηση άσκησε ο Σωκράτης Φάμελλος στη συνεδρίαση της Κ.Ε. του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, ενώ επανέλαβε ότι είναι «λάθος» του ΠΑΣΟΚ η αυτόνομη κάθοδος στις εκλογές, τονίζοντας πως η προοδευτική διακυβέρνηση είναι η μόνη λύση απέναντι στην κυβέρνηση Μητσοτάκη

Σύνταξη
Την Εθνική Αλβανίας επέλεξε ο Πήλιος, κλήθηκε και ο Στρακόσα
Ποδόσφαιρο 21.03.26

Την Εθνική Αλβανίας επέλεξε ο Πήλιος, κλήθηκε και ο Στρακόσα

Με τα χρώματα της Αλβανίας θα αγωνίζεται σε επίπεδο εθνικών ομάδων ο Σταύρος Πήλιος, όπως επέλεξε ο αμυντικός της Ένωσης που συμπεριλήφθηκε στις κλήσεις για τα φιλικά του Μαρτίου - Κλήθηκε και ο Στρακόσα.

Σύνταξη
Αχτσιόγλου: Επικίνδυνη εμπλοκή της Ελλάδας στον πόλεμο – Αστείες οι εξηγήσεις της κυβέρνησης
Πολιτική Γραμματεία 21.03.26

Αχτσιόγλου: Επικίνδυνη εμπλοκή της Ελλάδας στον πόλεμο – Αστείες οι εξηγήσεις της κυβέρνησης

Η Έφη Αχτσιόγλου τόνισε ότι «είναι αστείο το επιχείρημα της κυβέρνησης πως εμπλέκει τη χώρα σε έναν πόλεμο, που εκτοξεύει τις τιμές της ενέργειας, δήθεν για να προστατεύσει τους πολίτες»

Σύνταξη
Τσαγκαράκης: Εξελίξεις στη υπόθεση – Συνελήφθη μία υπάλληλός του
Ελλάδα 21.03.26

Εξελίξεις στη υπόθεση Τσαγκαράκη: Συνελήφθη μία υπάλληλός του - Γνήσια μόνο 7 έργα

Μαζί με τον γκαλερίστα συνελήφθη και μια υπάλληλός του, στην οποία φέρεται να είχε αναθέσει να κρύψει το Ευαγγέλιο, όταν αντιλήφθηκε πως γίνουν έλεγχοι εναντίον του

Αναστασία Σταματοπούλου
Αναστασία Σταματοπούλου
Συνεχίζεται το… δράμα στο Κόπα Άφρικα – Αρνείται το τρόπαιο ο αρχηγός του Μαρόκου: «Η Σενεγάλη μας νίκησε δίκαια»
Ποδόσφαιρο 21.03.26

Συνεχίζεται το… δράμα στο Κόπα Άφρικα – Αρνείται το τρόπαιο ο αρχηγός του Μαρόκου: «Η Σενεγάλη μας νίκησε δίκαια»

Ο... κακός χαμός με το Κόπα Άφρικα συνεχίζεται, με τον αρχηγό του Μαρόκου, Ασράφ Χακίμι, να δηλώνει ότι η Σενεγάλη νίκησε δίκαια και πως δεν θα αποδεχθεί το τρόπαιο...

Σύνταξη
ΚΚΕ για την Παγκόσμια Ημέρα κατά του Ρατσισμού: Βαθιά ταξικός ο ρατσισμός που καλλιεργείται
Επικαιρότητα 21.03.26

ΚΚΕ για την Παγκόσμια Ημέρα κατά του Ρατσισμού: Βαθιά ταξικός ο ρατσισμός που καλλιεργείται

«Στην Ελλάδα, η κυβέρνηση της ΝΔ, που έχει βάλει τη χώρα για τα καλά μέσα στο μακελειό του πολέμου για να εξασφαλίσει μερίδιο από τη μοιρασιά και τη λεία για λογαριασμό της αστικής τάξης, ταυτόχρονα φιλοδοξεί να έχει πρωταγωνιστικό ρόλο στην εφαρμογή του νέου Συμφώνου» για τη Μετανάστευση, λέει το ΚΚΕ

Σύνταξη
ΣΥΡΙΖΑ: Οι κτηνοτρόφοι στη Λέσβο πληρώνουν την κυβερνητική ανεπάρκεια
Επικαιρότητα 21.03.26

ΣΥΡΙΖΑ: Οι κτηνοτρόφοι στη Λέσβο πληρώνουν την κυβερνητική ανεπάρκεια

«Αντί για ένα ολοκληρωμένο σχέδιο διαχείρισης της κρίσης, η κυβέρνηση επιβάλλει μέτρα χωρίς να αναλαμβάνει το κόστος τους, μετακυλίοντάς το στους ίδιους τους κτηνοτρόφους», λέει ο ΣΥΡΙΖΑ

Σύνταξη
Η ακρίβεια καλπάζει, η κυβέρνηση… μελετά τα μέτρα που πρέπει να παρθούν
Οικονομία 21.03.26

Η ακρίβεια καλπάζει, η κυβέρνηση… μελετά τα μέτρα που πρέπει να παρθούν

Την ώρα που το τσουνάμι ακρίβειας γονατίζει τα νοικοκυριά, η κυβέρνηση για μία ακόμη φορά φαίνεται πως δεν έχει αντανακλαστικά. Ο υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκης υποστήριξε ότι η χώρα μας θα πάρει μέτρα τα οποία αυτή τη στιγμή... μελετώνται

Σύνταξη
Ο Γιώργος Κοροπούλης και οι «Αναμνήσεις από τη ζωή του Παπαδιαμάντη» ως αντίδοτο στη γενικευμένη λήθη
Ταινία möbius 21.03.26

Ο Γιώργος Κοροπούλης και οι «Αναμνήσεις από τη ζωή του Παπαδιαμάντη» ως αντίδοτο στη γενικευμένη λήθη

Μια νέα και συμπληρωμένη έκδοση ενός παλαιότερου βιβλίου του Γιώργου Κοροπούλη μας πηγαίνει από τους Παλαιοημερολογίτες στον Ρωμανό Μελωδό, περνώντας από τον Παπαδιαμάντη, και τον Προφήτη Ιεζεκιήλ

Παναγιώτης Σωτήρης
Παναγιώτης Σωτήρης
Αλίκη Βουγιουκλάκη: Ο μπερές της «Υπολοχαγού Νατάσσα» έγινε έκθεμα σε μουσείο
Culture Live 21.03.26

Αλίκη Βουγιουκλάκη: Ο μπερές της «Υπολοχαγού Νατάσσα» έγινε έκθεμα σε μουσείο

Το αντικείμενο, που συνδέεται με μία από τις πιο εμβληματικές ταινίες του ελληνικού κινηματογράφου, δωρήθηκε στο μουσείο και πλέον αποτελεί μέρος της συλλογής του.

Μαρία Κωνσταντοπούλου
Μαρία Κωνσταντοπούλου
Γιώργος Τσαγκαράκης: Κατασχέθηκαν 400 πίνακες εκ των οποίων 8 είναι πλαστοί
Ελλάδα 21.03.26

Γιώργος Τσαγκαράκης: Κατασχέθηκαν 400 πίνακες εκ των οποίων 8 είναι πλαστοί

Ενώπιον του εισαγγελέα, και ανακριτή θα βρεθεί σήμερα ο γνωστός έμπορος τέχνης, Γιώργος Τσαγκαράκης ο οποίος συνελήφθη με βάση τον νόμο περί Αρχαιοτήτων και πολιτιστικής Κληρονομιάς.

Αναστασία Σταματοπούλου
Αναστασία Σταματοπούλου
Πούτιν: Η Μόσχα παραμένει φίλη και αξιόπιστος εταίρος της Τεχεράνης
Κόσμος 21.03.26

Πούτιν: Η Μόσχα παραμένει φίλη και αξιόπιστος εταίρος της Τεχεράνης

Ο Βλαντίμιρ Πούτιν ευχήθηκε ο ιρανικός λαός να ξεπεράσει τις σκληρές δοκιμασίες με αξιοπρέπεια και υπογράμμισε ότι σε αυτές τις δύσκολες στιγμές η Μόσχα παραμένει πιστή φίλη και αξιόπιστος εταίρος για την Τεχεράνη

Σύνταξη
Τιτανομαχία Καραλή – Ντουπλάντις στο Παγκόσμιο Κλειστού Στίβου
Η ώρα του «Μανόλο» 21.03.26

Τιτανομαχία Καραλή – Ντουπλάντις στο Παγκόσμιο Κλειστού Στίβου

Η σπουδαία μάχη του Εμμανουήλ Καραλή με τον Αρμάντ Ντουπλάντις στον τελικό του άλματος επί κοντώ, ξεχωρίζει από το πρόγραμμα του Σαββατου στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα του Τορούν.

Σύνταξη
Θεσσαλονίκη: Κλήσεις σε 1.750 οδηγούς για παράνομο παρκάρισμα μπροστά σε κάδους – Πόσο είναι το πρόστιμο
Ελλάδα 21.03.26

Κλήσεις σε 1.750 οδηγούς για παράνομο παρκάρισμα μπροστά σε κάδους - Πόσο είναι το πρόστιμο

Περίπου 1.750 οδηγοί «πιάστηκαν» να έχουν παρκάρει παράνομα, εντός του 2025, μπροστά από κάδους ή σε σημεία που εμπόδιζαν τη δουλειά των εργαζομένων στην καθαριότητα,

Σύνταξη
Google Strikes Deals to Secure Data Center Power
English edition 21.03.26

Google Strikes Deals to Secure Data Center Power

Tech giant signs agreements with U.S. utilities to reduce electricity use during peak periods, ensuring reliable energy for rapidly growing AI-focused data centers

Σύνταξη
Το «χτύπημα» στην Ευρώπη, το ξέσπασμα του Μυλωνά, οι ανακατατάξεις του FTSE Russell, το delivery του Στάσση…

Το «χτύπημα» στην Ευρώπη, το ξέσπασμα του Μυλωνά, οι ανακατατάξεις του FTSE Russell, το delivery του Στάσση…

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

