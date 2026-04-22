Θλίψη στον ΠΑΟΚ: Πέθανε ο αδελφός του Ιβάν Σαββίδη, Παύλος

Θλίψη στον ΠΑΟΚ και την οικογένεια Σαββίδη, αφού έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 72 ετών ο μεγαλύτερος αδελφός του ιδιοκτήτη της ΠΑΕ, Πάυλος.

Πένθος και πάλι στην οικογένεια του ΠΑΟΚ, μετά τις απώλειες των παιδιών στην Ρουμανία, τον Μιρτσέα Λουτσέσκου και του Στέφανου Μπορμπόκη, μεταξύ άλλων.

Μάλιστα, αυτός ήταν και ο λόγος που βρέθηκε στην Ελλάδα και συγκεκριμένα στη Θεσσαλονίκη ο Ιβάν Σαββίδης.

Η κατάσταση του αδερφού του Ιβάν Σαββίδη

Ο Παύλος ήταν ο μεγάλος αδερφός του Ιβάν Σαββίδη και νοσηλευόταν στο νοσοκομείο τελευταίο χρονικό διάστημα, καθώς η υγεία του είχε επιβαρυνθεί έντονα.

Η κατάσταση της υγείας του αδερφού του ιδιοκτήτη του ΠΑΟΚ, ήταν και ο λόγος της ξαφνικής παρουσίας του διοικητικού ηγέτη του «δικεφάλου» στην Θεσσαλονίκη από χθες.