Παρί Σεν Ζερμέν – Ναντ 3-0: Άνετη νίκη και +4 για τους πρωταθλητές
Η Παρί Σεν Ζερμέν κέρδισε με άνεση 3-0 τη Ναντ στο Παρκ Ντε Πρενς και αύξησε τη διαφορά της στους τέσσερις βαθμούς από τη Λανς, φουλάροντας για ακόμα μία κούπα
- Εντι Ράμα: «Χιούμορ» η ατάκα για τον Πλάτωνα – Τι είπε για συνυποσχετικό παραπομπής στη Χάγη για ΑΟΖ
- Βιασμό κατήγγειλε 30χρονη στο κέντρο της Αθήνας – Ελεύθερος με όρους μετά την απολογία του ο 22χρονος κατηγορούμενος
- «Drill, baby, drill»: Ο Τραμπ ανοίγει «παράθυρο» θανάτωσης των πολικών αρκούδων στην Αλάσκα
- ΗΠΑ εναντίον Ιράν: Η σύγκρουση μεταφέρεται στον Ινδικό Ωκεανό και το διπλωματικό αδιέξοδο βαθαίνει
Κανένα πρόβλημα δεν είχε η Παρί Σεν Ζερμέν στον εξ αναβολής αγώνα της Ligue 1 με τη Ναντ, η οποία οδεύει ολοταχώς προς τον υποβιβασμό.
Οι πρωταθλητές Ευρώπης επικράτησαν άνετα 3-0 στο «Παρκ ντε Πρενς» και βρίσκονται 4 βαθμούς πάνω από τη Λανς με τις δύο «μονομάχους» να έχουν να δώσουν άλλους πέντε αγώνες έως το τέλος της σεζόν, ανάμεσά τους και το μεταξύ τους ντέρμπι στις 13 Μαϊου.
Ο Κβαρατσχέλια άνοιξε το σκορ στο 13ο λεπτό με εύστοχο χτύπημα πέναλτι. Η Ναντ βρήκε δίχτυα στο 22ο λεπτό με τον Λερού, όμως ακυρώθηκε μέσω VAR για οφσάιντ. Έτσι με το 1-0 να παραμένει οι γηπεδούχοι πήραν έναυσμα και πέτυχαν δεύτερο γκολ με τον Ντεζιρέ Ντουέ.
Στο δεύτερο μέρος η Παρί πέτυχε και τρίτο γκολ με τον Κβαρατσχέλια που διαμόρφωσε και το τελικό σκορ. Η Ναντ παραμένει κάτω από τη ζώνη του υποβιβασμού στο -5 από τη 16η Οσέρ.
Η βαθμολογία
- Μπαρτσελόνα – Θέλτα 1-0: Στο +9 από την άσπρη βούλα – Αγωνία για Γιαμάλ
- Κύπελλο Ιταλίας: Ο τρομερός Μότα απέκρουσε τέσσερα πέναλτι και έστειλε την Λάτσιο στον τελικό
- Απόλλων Λεμεσού – ΑΠΟΕΛ: Επεισόδια με πρωταγωνιστή τον Πάμπλο Γκαρσία (vid+pic)
- Mπέρνλι – Μάντσεστερ Σίτι 0-1: Στην κορυφή με Χάαλαντ
- Λεβερκούζεν – Μπάγερν Μονάχου 0-2: Στον τελικό του Κυπέλλου οι Βαυαροί
- Μπαρτσελόνα – Θέλτα: Οπαδός κατέρρευσε στο Καμπ Νου – Τον επανέφεραν οι γιατροί
- Το «έπος» του Μεντιλίμπαρ – 19 χρόνια από την ιστορική άνοδο της «Πουσέλα» (Vid)
- Ολυμπιακός: Παίκτες και κόσμος πανηγύρισαν τη μεγάλη νίκη απέναντι στην Νόβι Μπέογκραντ (vid)
