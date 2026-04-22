Πανσερραϊκός – Ατρόμητος 0-4: Παράσταση για ένα ρόλο (vid)

Ο Πανσερραϊκός ήθελε νίκη-ανάσα στη «μάχη» της παραμονής, όμως ο Ατρόμητος ήταν καταιγιστικός στο πρώτο 45λεπτο και τελικά επικράτησε 4-0 στο Δημοτικό Γήπεδο Σερρών, για την 4η αγωνιστική των playouts της Super League. Μίχορλ (6′), Μπάκου (31’, 69’) και Πνευμονίδης (37’) τα γκολ που έκριναν το ματς.

Στους 37 βαθμούς πλέον οι Περιστεριώτες και την ένατη θέση, στους 24 παραμένει η ομάδα των Σερρών και την 12η θέση, που κινδυνεύει να μπει στην επικίνδυνη ζώνη ανάλογα με τα αποτελέσματα των ΑΕΛ Novibet και Αστέρα Τρίπολης.

Με το πόδι στο… γκάζι ο Ατρόμητος

Καταιγιστικός ο Ατρόμητος στο πρώτο ημίχρονο στις Σέρρες, με τους Περιστεριώτες να ανοίγουν το σκορ μόλις στο 6ο λεπτό, όταν μετά από πολύ ωραία συνεργασία των παικτών των φιλοξενούμενων, η μπάλα κατέληξε στον Μίχορλ που με ωραίο πλασέ στα όρια της περιοχής και κεντρικά, έκανε το 0-1.

Και δεν σταμάτησε εκεί, αφού στο διάστημα 31’-40’ ο Ατρόμητος πέτυχε δύο γκολ και είχε και χαμένο πέναλτι. Στο 31’ ο Πνευμονίδης μπήκε από αριστερά, το σουτ του κατέληξε στο δοκάρι, με τον Μπάκου να παίρνει το… ριμπάουντ και να πλασάρει σε κενή εστία για το 0-2, ενώ έξι λεπτά μετά ο Πνευμονίδης και πάλι πρωταγωνίστησε όταν πήρε τη μπάλα στα αριστερά και με πλασέ μέσα από την περιοχή, στην απέναντι γωνία, έκανε το 0-3.

Η… ραψωδία ολοκληρώθηκε στο 40’ με το χαμένο πέναλτι του Μπάκου, που μπλόκαρε ο Τιναλίνι και κράτησε το 0-3 που ήταν και το σκορ με τη συμπλήρωση του πρώτου 45λεπτου στις Σέρρες.

Δεν άλλαξε κάτι στο δεύτερο ημίχρονο

Διαχείριση στο δεύτερο ημίχρονο για τον Ατρόμητο, τόσο του σκορ, όσο και των προσώπων που αγωνίζονταν, ωστόσο παρέμεινε επιθετικός στο ματς και είχε στιγμές να πετύχει κι άλλα γκολ. Μάλιστα, στο 69ο λεπτό, ο Μπάκου εντελώς ανενόχλητος έφτασε μέχρι και την μικρή περιοχή, απέναντι στον Τιναλίνι και σκόραρε με ωραίο πλασέ για το 0-4, διπλασιάζοντας τα τέρματά του.

Ο Πανσερραϊκός παραλίγο να πετύχει και το γκολ της τιμής στο 82ο λεπτό, όμως ο Ριέρα ήταν οφσάιντ στο γύρισμα του Τσαούση και το γκολ δεν ακυρώθηκε μετά από παρέμβαση του VAR.

Και κάπως έτσι έληξε η… σεμνή τελετή στις Σέρρες σε ένα ματς που ουσιαστικά ο Ατρόμητος το «τελείωσε» στο πρώτο μισάωρο και πλέον ο Πανσερραϊκός δεν αποκλείεται με την ολοκλήρωση της 4ης αγωνιστικής των playouts, να είναι στις θέσεις των ομάδων που υποβιβάζονται.

Πανσερραϊκός: Τιναλίνι, Φέλτες, Γκελασβίλι, Ντε Μάρκο (37′ Τσαούσης), Λύρατζης, Μπρουκς (37′ Ομεονγκά), Δοϊρανλής (53′ Ριέρα), Κάλινιν, Μασκανάκης (37′ Ίβαν), Μπεν Σαλάμ και Τεσέϊρα.

Ατρόμητος: Χουτεσιώτης, Ούρονεν (75′ Παπαδόπουλος), Σταυρόπουλος, Μήτογλου (61′ λ.τρ. Τσιλούλης), Μουντές, Τσιγγάρας, Μουτουσαμί, Μίχορλ (84′ Φαν Βέερτ), Μπάκου, Ουκάκι και Πνευμονίδης (84′ Αμπαρτζίδης).

