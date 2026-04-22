Λεβερκούζεν – Μπάγερν Μονάχου 0-2: Στον τελικό του Κυπέλλου οι Βαυαροί

Μετά από έξι χρόνια η Μπάγερν επέστρεψε σε τελικό Κυπέλλου και πάει φουλ για νταμπλ! Η ομάδα του Βινσέντ Κομπανί πέρασε με 2-0 από την έδρα της Λεβερκούζεν και περιμένει να μάθει τον αντίπαλό της από τον άλλο ημιτελικό ανάμεσα σε Στουτγκάρδη και Φράιμπουργκ.

Οι Βαυαροί μπήκαν καλύτερα στο ματς και έχασαν σημαντικές ευκαιρίες με Ουπαμεκανό και Ντίαζ, πριν ανοίξουν το σκορ στο 22′. Τότε που ο Μουσιάλα έκανε το γύρισμα από δεξιά, ο Ντίας δεν βρήκε την μπάλα, αλλά εκείνη έφτασε στον Κέιν που κοντρόλαρε και εκτέλεσε για το 0-1.

Ο Άγγλος σημάδεψε λίγο άουτ από καλή θέση στο 40′ ενώ στο 49′ ο Άντριχ έσωσε σε προσπάθεια του Ντίαζ. Η Λεβερκούζεν απείλησε για πρώτη φορά με τον Τέλα στο 52′, αλλά ο Νόιερ απέκρουσε και στη συνέχεια Κέιν και Ντίαζ έχασαν δύο ακόμα ευκαιρίες. Τελικά, στο 90+3′ ο Ντίαζ έκανε το 0-2 στην κόντρα από ασίστ του Κέιν.

Τα αποτελέσματα των ημιτελικών:

Λεβερκούζεν – Μπάγερν 0-2

Στουτγκάρδη – Φράιμπουργκ (23/4, 21:45)

Τελικός

Μπάγερν – Στουτγκάρδη/Φράιμπουργκ (23/5, 21:00).