Υπερψηφίστηκε στη Βουλή με συντριπτική πλειοψηφία η άρση ασυλίας των 13 βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας που αναφέρονται στις δύο δικογραφίες που διαβιβάστηκαν από την ευρωπαϊκή εισαγγελία αναφορικά με το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Με ιδιαίτερο πολιτικό ενδιαφέρον διεξήχθη η συζήτηση στην Ολομέλεια

Οι άρσεις ασυλίας αφορούν τους βουλευτές της ΝΔ: Κατερίνα Παπακώστα, Κώστα Αχ. Καραμανλή, Γιάννη Κεφαλογιάννη, Νότη Μηταράκη, Κώστα Τσιάρα, Κώστα Σκρέκα, Δημήτρη Βαρτζόπουλο, Μάξιμο Σενετάκη, Λάκη Βασιλειάδη, Χρήστο Μπουκώρο, Θεόφιλο Λεονταρίδη, Χαράλαμπο Αθανασίου και Τάσο Χατζηβασιλείου.

Αναλυτικά από τους 288 βουλευτές που ψήφισαν

Για την Κατερίνα Παπακώστα, υπέρ της άρσης ψήφισαν 287 , 1 κατά.

Για τον Κώστα Αχ. Καραμανλή, υπέρ της άρσης 286, 2 κατά.

Για τον Γιάννη Κεφαλογιάννη, 286 υπερ, 2 κατά.

Για τον Νότη Μηταράκη 286 υπέρ, 2 κατά.

Για τον Κώστα Τσιάρα. 285 υπερ, 2 κατά

Για τον Κώστα Σκρέκα, 286 υπέρ , 2 κατά.

Για τον Δημήτρη Βαρτζόπουλο, 286 υπέρ, 2 κατά.

Για τον Μάξιμο Σενετάκη, 286 υπέρ, 2 κατά.

Για τον Λάκη Βασιλειάδη, 286 υπερ΄, 2 κατά.

Για τον Χρήστο Μπουκώρο 286 υπερ, 2 κατά.

Για τον Θεόφιλο Λεονταρίδη, 286 υπερ, 2 κατά

Για τον Χαράλαμπο Αθανασίου 285 υπερ, 2 κατά, 1 παρών

Για τον Τάσο Χατζηβασιλείου 286 υπερ, 2 κατά.

Τα δύο «κατά»

Η συζήτηση σύμφωνα με το άρθρο 62 του Συντάγματος και τα άρθρα 43Α και 83 του Κανονισμού της Βουλής, για την αίτηση άρσης ασυλίας βουλευτών, ξεκίνησε στις 12 η ώρα το μεσημέρι και ολοκληρώθηκε μετά από σχεδόν 4 ώρες.

Το ένα «κατά» στην ψηφοφορία προέρχεται από τον ανεξάρτητο βουλευτή, προερχόμενο από τους «Σπαρτιάτες» Κωνσταντίνο Φλώρο και το δεύτερο «κατά» είναι της Κατερίνα Παπακώστα που ψήφισε τον εαυτό της αλλά τα υπόλοιπα τα καταψήφισε. Ο Χαράλαμπος Αθανασίου, ψήφισε «παρών» στην ψηφοφορία για τον ίδιο και υπερψήφισε αυτές των υπολοίπων. Ο Κώστας Τσιάρας απείχε από την ψηφοφορία για τον ίδιο.

Οι απουσίες στη Βουλή

Από την ψηφοφορία απείχαν οι «γαλάζιοι» Στέλιος Πέτσας (το είχε προαναγγείλει), Νότης Μηταράκης και Μίλτος Χρυσομάλλης (βουλευτής Μεσσηνίας) Επίσης, οι Αντώνης Σαμαράς, Μάριος Σαλμάς και Γιώργος Ασπιώτης.

Το απρόοπτο

Εκ παραδρομής η γραμματεία της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ δεν έστειλε την επιστολική ψήφο της Κατερίνας Νοτοπούλου η οποία ψήφος είναι θετική για τις άρσεις ασυλίας.

Στις τοποθετήσεις, τα κόμματα της αντιπολίτευσης εκτόξευσαν πυρά κατά της κυβέρνησης για τη στάση της στο σκάνδαλο.