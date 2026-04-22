newspaper
Τετάρτη 22 Απριλίου 2026
weather-icon 20o
Stream

in
newspaper

Σημαντική είδηση:
22.04.2026 | 09:39
Ακινητοποιήθηκε αμαξοστοιχία μετά από σύγκρουση με ζώο στη Σκύδρα
# ΟΥΓΓΑΡΙΑ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΙΡΑΝ
# ΤΕΜΠΗ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΕΠΣΤΑΪΝ
# ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Βουλή: Πόσοι ψήφισαν κατά στις άρσεις ασυλίας – Ποιοι «γαλάζιοι» βουλευτές απείχαν από την ψηφοφορία
Πολιτική Γραμματεία 22 Απριλίου 2026, 17:54

Βουλή: Πόσοι ψήφισαν κατά στις άρσεις ασυλίας – Ποιοι «γαλάζιοι» βουλευτές απείχαν από την ψηφοφορία

«Πράσινο φως» για την παραπομπή και των 13 «γαλάζιων» βουλευτών στη Δικαιοσύνη άναψε η Ολομέλεια. Οι απουσίες, τα «κατά» και ένα απρόοπτο στη Βουλή.

Σύνταξη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Σπιτικό φαγητό: 8 εύκολοι τρόποι να τρώμε υγιεινά και θρεπτικά

Σπιτικό φαγητό: 8 εύκολοι τρόποι να τρώμε υγιεινά και θρεπτικά

Spotlight

Υπερψηφίστηκε στη Βουλή με συντριπτική πλειοψηφία η άρση ασυλίας των 13 βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας που αναφέρονται στις δύο δικογραφίες που διαβιβάστηκαν από την ευρωπαϊκή εισαγγελία αναφορικά με το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Με ιδιαίτερο πολιτικό ενδιαφέρον διεξήχθη η συζήτηση στην Ολομέλεια

Οι άρσεις ασυλίας αφορούν τους βουλευτές της ΝΔ: Κατερίνα Παπακώστα, Κώστα Αχ. Καραμανλή, Γιάννη Κεφαλογιάννη, Νότη Μηταράκη, Κώστα Τσιάρα, Κώστα Σκρέκα, Δημήτρη Βαρτζόπουλο, Μάξιμο Σενετάκη, Λάκη Βασιλειάδη, Χρήστο Μπουκώρο, Θεόφιλο Λεονταρίδη, Χαράλαμπο Αθανασίου και Τάσο Χατζηβασιλείου.

Το in σας μετέφερε λεπτό προς λεπτό τη συνεδρίαση της Βουλής

Αναλυτικά από τους 288 βουλευτές που ψήφισαν

  • Για την Κατερίνα Παπακώστα, υπέρ της άρσης ψήφισαν 287 , 1 κατά.
  • Για τον Κώστα Αχ. Καραμανλή, υπέρ της άρσης 286, 2 κατά.
  • Για τον Γιάννη Κεφαλογιάννη, 286 υπερ, 2 κατά.
  • Για τον Νότη Μηταράκη 286 υπέρ, 2 κατά.
  • Για τον Κώστα Τσιάρα.  285 υπερ, 2 κατά
  • Για τον Κώστα Σκρέκα, 286 υπέρ , 2 κατά.
  • Για τον Δημήτρη Βαρτζόπουλο, 286 υπέρ, 2 κατά.
  • Για τον Μάξιμο Σενετάκη, 286 υπέρ, 2 κατά.
  • Για τον Λάκη Βασιλειάδη, 286 υπερ΄, 2 κατά.
  • Για τον Χρήστο Μπουκώρο 286 υπερ, 2 κατά.
  • Για τον Θεόφιλο Λεονταρίδη, 286 υπερ, 2 κατά
  • Για τον Χαράλαμπο Αθανασίου 285 υπερ,  2 κατά, 1 παρών
  • Για τον Τάσο Χατζηβασιλείου 286 υπερ, 2 κατά.

Τα δύο «κατά»

Η συζήτηση σύμφωνα με το άρθρο 62 του Συντάγματος και τα άρθρα  43Α και 83 του Κανονισμού της Βουλής, για την αίτηση άρσης ασυλίας βουλευτών, ξεκίνησε στις 12 η ώρα το μεσημέρι και ολοκληρώθηκε μετά από σχεδόν 4 ώρες.

Το ένα «κατά» στην ψηφοφορία προέρχεται από τον ανεξάρτητο βουλευτή, προερχόμενο από τους «Σπαρτιάτες» Κωνσταντίνο Φλώρο και το δεύτερο «κατά» είναι της Κατερίνα Παπακώστα που ψήφισε τον εαυτό της αλλά τα υπόλοιπα τα καταψήφισε. Ο Χαράλαμπος Αθανασίου, ψήφισε «παρών» στην ψηφοφορία για τον ίδιο και υπερψήφισε αυτές των υπολοίπων. Ο Κώστας Τσιάρας απείχε από την ψηφοφορία για τον ίδιο.

Οι απουσίες στη Βουλή

Από την ψηφοφορία απείχαν οι «γαλάζιοι» Στέλιος Πέτσας (το είχε προαναγγείλει), Νότης Μηταράκης και Μίλτος Χρυσομάλλης (βουλευτής Μεσσηνίας) Επίσης, οι Αντώνης Σαμαράς, Μάριος Σαλμάς και Γιώργος Ασπιώτης.

Το απρόοπτο

Εκ παραδρομής η γραμματεία της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ δεν έστειλε την επιστολική ψήφο της Κατερίνας Νοτοπούλου η οποία ψήφος είναι  θετική για τις άρσεις ασυλίας.

Στις τοποθετήσεις, τα κόμματα της αντιπολίτευσης εκτόξευσαν πυρά κατά της κυβέρνησης για τη στάση της στο σκάνδαλο.

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Xρηματιστήριο Αθηνών
Χρηματιστήριο Αθηνών: Διολίσθηση και «χτύπημα» σε ΔΑΑ και Aegean

Χρηματιστήριο Αθηνών: Διολίσθηση και «χτύπημα» σε ΔΑΑ και Aegean

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Σπιτικό φαγητό: 8 εύκολοι τρόποι να τρώμε υγιεινά και θρεπτικά

Σπιτικό φαγητό: 8 εύκολοι τρόποι να τρώμε υγιεινά και θρεπτικά

Κόσμος
Τραμπ: Μπορεί την Παρασκευή οι συζητήσεις με Ιράν

Τραμπ: Μπορεί την Παρασκευή οι συζητήσεις με Ιράν

inWellness
inTown
Οι Χειμερινοί Κολυμβητές στο Θέατρο «Δόρα Στράτου»
Music 22.04.26

Οι Χειμερινοί Κολυμβητές επιστρέφουν στο πανέμορφο Θέατρο «Δόρα Στράτου»

Ο Αργύρης Μπακιρτζής και οι Χειμερινοί Κολυμβητές επιστρέφουν στον λόφο του Φιλοπάππου, με τα τραγούδια τους αλλά και τις ιστορίες που κάνουν κάθε φορά αυτή τη συνάντηση μοναδική.

Σύνταξη
sp_banner_Desk
Stream newspaper
Ευρωπαϊκή Εισαγγελία: Παραληρηματικές δηλώσεις Βούλτεψη κατά της Κοβέσι με «άρωμα» Τσαουσέσκου
Παρασκήνιο 22.04.26

Παραληρηματικές δηλώσεις Βούλτεψη κατά της Κοβέσι με «άρωμα» Τσαουσέσκου

Έχει χαθεί το μέτρο στη Νέα Δημοκρατία… Νέα σφοδρή επίθεση στη Λάουρα Κοβέσι, αυτή τη φορά από τη Σοφία Βούλτεψη. Θα επιθυμούσε γαλλικό «άρωμα» στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία και όχι… καθεστώς Τσαουσέσκου.

Σύνταξη
Αίρεται η ασυλία των 13 του ΟΠΕΚΕΠΕ – Θύματα και απροστάτευτοι δηλώνουν οι εγκαλούμενοι που ζήτησαν την άρση
Πολιτική Γραμματεία 22.04.26

Αίρεται η ασυλία των 13 του ΟΠΕΚΕΠΕ – Θύματα και απροστάτευτοι δηλώνουν οι εγκαλούμενοι που ζήτησαν την άρση

Στις τοποθετήσεις τους, και οι 13 ζήτησαν από το Σώμα να ψηφίσει θετικά, για να τους δοθεί η δυνατότητα να αποδείξουν την αθωότητά τους, ωστόσο, σε αρκετές περιπτώσεις, έφτασαν στο σημείο να κουνήσουν και το δάχτυλο στους συναδέλφους τους αλλά και στην ευρωπαϊκή εισαγγελία

Παναγιώτης Τζαννετάτος
Παναγιώτης Τζαννετάτος
Για όλα φταίει το «επώνυμο», λέει ο Καραμανλής – Δηλώνει αθώος και επαναλαμβάνει ότι δεν θα πολιτευτεί
Άρση ασυλίας 22.04.26

Για όλα φταίει το «επώνυμο», λέει ο Καραμανλής – Δηλώνει αθώος και επαναλαμβάνει ότι δεν θα πολιτευτεί

Στο επώνυμο της οικογένειας Καραμανλή αποδίδει ο βουλευτής Σερρών της ΝΔ, Κώστας Αχ. Καραμανλής, το γεγονός ότι ζητείται η διερεύνησή του από την Δικαιοσύνη για το αδίκημα της ηθικής αυτουργίας σε βάρος των συμφερόντων της ΕΕ σε βαθμό κακουργήματος για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, ενώ εντύπωση προκάλεσε η δήλωση ότι «προτάσσει το καθήκον για την πατρίδα από τον επαγγελματισμό της πολιτικής», με νωπές τις μνήμες από την εκλογική του κάθοδο λίγους μήνες μετά την τραγωδία των Τεμπών

Σύνταξη
ΚΚΕ: Το μέρισμα κοροϊδίας που παρουσίασε ως «επιτυχία» ο Μητσοτάκης δεν αγγίζει στο ελάχιστο το πρόβλημα της ακρίβειας
Επικαιρότητα 22.04.26

ΚΚΕ: Το μέρισμα κοροϊδίας που παρουσίασε ως «επιτυχία» ο Μητσοτάκης δεν αγγίζει στο ελάχιστο το πρόβλημα της ακρίβειας

«Επιβεβαιώνεται για μια ακόμη φορά για ποιους 'πιάνουν τόπο οι θυσίες'», τονίζει το ΚΚΕ, επισημαίνοντας ότι η κυβέρνηση ανακοίνωσε μέτρα περίπου 500 εκατ. ευρώ, ενώ το «ματωμένο» πλεόνασμα άγγιξε τα 4,4 δισ.

Σύνταξη
Φάμελλος: Υποκριτική και προσβλητική προς την κοινωνία η συμπεριφορά Μητσοτάκη – Τον νοιάζουν μόνο τα υπερκέρδη των καρτέλ
Πολιτική Γραμματεία 22.04.26

Φάμελλος: Υποκριτική και προσβλητική προς την κοινωνία η συμπεριφορά Μητσοτάκη – Τον νοιάζουν μόνο τα υπερκέρδη των καρτέλ

«Όλο το φετινό υπερπλεόνασμα των 3 δισ. να δοθεί τώρα για αναστολή του ΦΠΑ σε τρόφιμα και φάρμακα, για μείωση του ΕΦΚ στο χαμηλότερο επίπεδο που έχει η ΕΕ και στη 13η σύνταξη για όλους», ζητά ο Σωκράτης Φάμελλος

Σύνταξη
ΠΑΣΟΚ: Ημίμετρα για να βγει από το πολιτικό τέλμα ο Μητσοτάκης
Επικαιρότητα 22.04.26

ΠΑΣΟΚ: Ημίμετρα για να βγει από το πολιτικό τέλμα ο Μητσοτάκης

«Οι σημερινές κυβερνητικές εξαγγελίες έρχονται καθυστερημένα και κινούνται στην ίδια αποσπασματική λογική επιδομάτων, που επιστρέφουν μόνο ένα μέρος της αγοραστικής δύναμης που αφαιρείται από τους πολίτες», τονίζει το ΠΑΣΟΚ

Σύνταξη
Κίνηση στην κεντροαριστερά, νευρικότητα στελεχών εν αναμονή Τσίπρα – Οι κλεφτές ματιές στον Ανδρουλάκη
Πολιτική Γραμματεία 22.04.26

Κίνηση στην κεντροαριστερά, νευρικότητα στελεχών εν αναμονή Τσίπρα – Οι κλεφτές ματιές στον Ανδρουλάκη

Άρχισαν τις εμφανίσεις τους τα νέα πρόσωπα της Αμαλίας, ασκήσεις υπομονής για τους εν ενεργεία βουλευτές, αντιπολιτευτική σύμπνοια ΣΥΡΙΖΑ – ΠΑΣΟΚ με το βλέμμα στην επόμενη μέρα

Σωτήρης Μπολάκης
Σωτήρης Μπολάκης
Τρεις τροπολογίες για τις τράπεζες κατέθεσε το ΠΑΣΟΚ – Τι προβλέπουν
Οικονομικές Ειδήσεις 22.04.26

Τρεις τροπολογίες για τις τράπεζες κατέθεσε το ΠΑΣΟΚ – Τι προβλέπουν

Οι προτάσεις του ΠΑΣΟΚ για τραπεζικές προμήθειες, επιβολή έκτακτης εισφοράς για τις τράπεζες και επιτάχυνση της απόσβεσης των αναβαλλόμενων φορολογικών πιστώσεων των συστημικών τραπεζών περιλαμβάνονται σε τρεις τροπολογίες που κατατέθηκαν από την Κοινοβουλευτική Ομάδα με επικεφαλής τον Νίκο Ανδρουλάκη

Σύνταξη
Ηλιόπουλος: Το μόνο που δεν ακούσαμε από τους βουλευτές της ΝΔ είναι το «νόμος είναι το δίκιο του αγρότη»
Πολιτική Γραμματεία 22.04.26

Ηλιόπουλος: Το μόνο που δεν ακούσαμε από τους βουλευτές της ΝΔ είναι το «νόμος είναι το δίκιο του αγρότη»

«Σας εκβιάζει κάποιος, που ο κ. Μητσοτάκης δεν θυμόταν το όνομά του - ευτυχώς που δεν τον είπε Μπομπ Μάρλει, τον κ. Ντίλιαν», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Νάσος Ηλιόπουλος

Σύνταξη
Κουτσούμπας για τις άρσεις ασυλίας: Από τη μία το φαγοπότι του ΟΠΕΚΕΠΕ και από την άλλη ο λαός χωρίς εισόδημα
Πολιτική 22.04.26

Κουτσούμπας για τις άρσεις ασυλίας: Από τη μία το φαγοπότι του ΟΠΕΚΕΠΕ και από την άλλη ο λαός χωρίς εισόδημα

«Η αυτονόητη άρση ασυλίας για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, των βουλευτών και υπουργών της ΝΔ, είναι το ελάχιστο που μπορεί να γίνει αυτή τη στιγμή, προκειμένου να αναδειχθεί όλη η αλήθεια και να πληρώσουν οι πραγματικοί υπεύθυνοι» τόνισε ο Δημήτρης Κουτσούμπας

Σύνταξη
Ανδρουλάκης: Προεκλογικά τα μέτρα Μητσοτάκη – Βλέπει τους πολίτες ως πελάτες
Πολιτική Γραμματεία 22.04.26

«Προεκλογικά τα μέτρα Μητσοτάκη», λέει ο Ανδρουλάκης - «Βλέπει τους πολίτες ως πελάτες»

Ο Νίκος Ανδρουλάκης κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι κάποια από τα μέτρα που ανακοίνωσε τα είχε προτείνει το ΠΑΣΟΚ αλλά τότε ο Κυριάκος Μητσοτάκης μιλούσε για λαϊκισμό

Σύνταξη
Μητσοτάκης: Ανεπαρκή μέτρα για την ακρίβεια και τους δανειολήπτες – Αποκλειστικά «εισαγόμενη» πάλι η κρίση για τον πρωθυπουργό
Οικονομικές Ειδήσεις 22.04.26

Μητσοτάκης: Ανεπαρκή μέτρα για την ακρίβεια και τους δανειολήπτες – Αποκλειστικά «εισαγόμενη» πάλι η κρίση για τον πρωθυπουργό

Την ώρα που η ακρίβεια καλπάζει ο Κυριάκος Μητσοτάκης, και υπό το βάρος της δημοσκοπικής κατρακύλας της ΝΔ αλλά και της σκανδαλολογίας, ανακοίνωσε μέτρα κατώτερα των περιστάσεων, ενώ υποστήριξε για την ανεπάρκεια των μέτρων ότι «κανένα κράτος, όσο ισχυρό και να είναι, δεν μπορεί να αντιμετωπίσει μόνο του τις συνέπειες μιας παγκόσμιας κρίσης»

Σύνταξη
Σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ: Αίρεται η ασυλία των 13 βουλευτών της ΝΔ – Βολές της αντιπολίτευσης κατά τη συζήτηση
Βουλή 22.04.26 Upd: 16:28

Σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ: Αίρεται η ασυλία των 13 βουλευτών της ΝΔ – Βολές της αντιπολίτευσης κατά τη συζήτηση

Ψηφίστηκαν τα αιτήματα για άρσεις ασυλίας των 13 βουλευτών της ΝΔ έπειτα από τις δύο δικογραφίες που διαβιβάστηκαν από την ευρωπαϊκή εισαγγελία αναφορικά με το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ. Σφοδρά πυρά από την αντιπολίτευση

Σύνταξη
Αρβανίτης: Οι πειραγμένες εκλογές σημαίνει «αλλοίωση συνειδήσεων» – Είχαν δημιουργήσει το 2023 τέτοιον μηχανισμό
ΣΥΡΙΖΑ 22.04.26

Αρβανίτης: Οι πειραγμένες εκλογές σημαίνει «αλλοίωση συνειδήσεων» – Είχαν δημιουργήσει το 2023 τέτοιον μηχανισμό

Ο ευρωβουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ, Κώστας Αρβανίτης, εξηγώντας τη δήλωσή του επισήμανε πως οι πειραγμένες εκλογές σημαίνει «δημιουργώ συνθήκες αλλαγής συνειδήσεων»

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Υποδεχόμαστε την άνοιξη φέρνοντας το «μέσα» έξω και κάνοντας level up στους εξωτερικούς χώρους του σπιτιού
Τα Νέα της Αγοράς 22.04.26

Υποδεχόμαστε την άνοιξη φέρνοντας το «μέσα» έξω και κάνοντας level up στους εξωτερικούς χώρους του σπιτιού

Από μικρά μπαλκόνια μέχρι ευρύχωρες βεράντες, κάθε εξωτερικός χώρος μπορεί να γίνει ο αγαπημένος μας στο σπίτι, αρκεί να σχεδιαστεί με φροντίδα και σύμφωνα με τις ανάγκες μας.

Σύνταξη
ΟΤ Delphi Economic Forum XI – Σταμπουλίδης: Πολύ κοντά ο διαγωνισμός για τα 22 περιφερειακά αεροδρόμια
Οικονομικές Ειδήσεις 22.04.26

ΟΤ Delphi Economic Forum XI – Σταμπουλίδης: Πολύ κοντά ο διαγωνισμός για τα 22 περιφερειακά αεροδρόμια

Ο Π. Σταμπουλίδης μιλώντας στο ΟΤ Delphi Economic Forum XI τόνισε πως τα λιμάνια όταν θα είναι έτοιμα να τεθούν σε διαγωνιστική διαδικασία είναι πολύ σημαντικό να μη μείνουν πίσω από άποψη ανταγωνιστικότητας

Σύνταξη
«Κλειστά» αυτιά στα σενάρια
On Field 22.04.26

«Κλειστά» αυτιά στα σενάρια

Γράφονται πολλά για παίκτες που «πάνε» και «φεύγουν» από τον Ολυμπιακό, αλλά ο Μπαρτζώκας ξέρει καλά πως η συγκέντρωση όλων πρέπει να είναι στο 100%, τώρα που η σεζόν μπαίνει στην τελική ευθεία

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Η χαοτική, ερωτική ζωή του Τζακ Νίκολσον: Ένας γάμος, αρκετοί παθιασμένοι έρωτες και έξι παιδιά
Womanizer ολκής 22.04.26

Η χαοτική, ερωτική ζωή του Τζακ Νίκολσον: Ένας γάμος, αρκετοί παθιασμένοι έρωτες και έξι παιδιά

Από τη Σάντρα Νάιτ στην Αντζελίκα Χιούστον και τη Λάρα Φλιν Μπόιλ... Ο Τζακ Νίκολσον θα μείνει για πάντα γνωστός ως ένας από τους πιο ατίθασους άνδρες του Χόλιγουντ.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Ευρωπαϊκή Εισαγγελία: Παραληρηματικές δηλώσεις Βούλτεψη κατά της Κοβέσι με «άρωμα» Τσαουσέσκου
Παρασκήνιο 22.04.26

Παραληρηματικές δηλώσεις Βούλτεψη κατά της Κοβέσι με «άρωμα» Τσαουσέσκου

Έχει χαθεί το μέτρο στη Νέα Δημοκρατία… Νέα σφοδρή επίθεση στη Λάουρα Κοβέσι, αυτή τη φορά από τη Σοφία Βούλτεψη. Θα επιθυμούσε γαλλικό «άρωμα» στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία και όχι… καθεστώς Τσαουσέσκου.

Σύνταξη
Στο Αποτεφρωτήριο Ριτσώνας το «ύστατο χαίρε» στον Στέφανο Ληναίο με τραγούδια Χατζιδάκι, Θεοδωράκη, Λοΐζου
Ελλάδα 22.04.26

Στο Αποτεφρωτήριο Ριτσώνας το «ύστατο χαίρε» στον Στέφανο Ληναίο με τραγούδια Χατζιδάκι, Θεοδωράκη, Λοΐζου

Σε στενό οικογενειακό κύκλο έγινε ο τελευταίος αποχαιρετισμός στον γνωστό ηθοποιό Στέφανο Ληναίο, την Τετάρτη 22 Απριλίου, στην αίθουσα τελετών του Αποτεφρωτηρίου Ριτσώνας, όπως ήταν και η τελευταία του επιθυμία.

Σύνταξη
Η Μόσχα αναστέλλει τις ροές πετρελαίου του Καζακστάν μέσω Ντρούζμπα – Απειλείται η τροφοδοσία του Βερολίνου
Ενέργεια ως όπλο 22.04.26

Η Μόσχα αναστέλλει τις ροές πετρελαίου του Καζακστάν μέσω Ντρούζμπα – Απειλείται η τροφοδοσία του Βερολίνου

Ο αγωγός Ντρούζμπα αναδεικνύεται σε κομβικό εργαλείο στον πόλεμο στην Ουκρανία. Η ρωσική κυβέρνηση εκμεταλλευόμενη τον έλεγχο του, ασκεί περαιτέρω πίεση στην Ευρώπη.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Αίρεται η ασυλία των 13 του ΟΠΕΚΕΠΕ – Θύματα και απροστάτευτοι δηλώνουν οι εγκαλούμενοι που ζήτησαν την άρση
Πολιτική Γραμματεία 22.04.26

Αίρεται η ασυλία των 13 του ΟΠΕΚΕΠΕ – Θύματα και απροστάτευτοι δηλώνουν οι εγκαλούμενοι που ζήτησαν την άρση

Στις τοποθετήσεις τους, και οι 13 ζήτησαν από το Σώμα να ψηφίσει θετικά, για να τους δοθεί η δυνατότητα να αποδείξουν την αθωότητά τους, ωστόσο, σε αρκετές περιπτώσεις, έφτασαν στο σημείο να κουνήσουν και το δάχτυλο στους συναδέλφους τους αλλά και στην ευρωπαϊκή εισαγγελία

Παναγιώτης Τζαννετάτος
Παναγιώτης Τζαννετάτος
LIVE: ΑΕΛ Novibet – Κηφισιά
Ποδόσφαιρο 22.04.26

LIVE: ΑΕΛ Novibet – Κηφισιά

LIVE: ΑΕΛ Novibet – Κηφισιά. Παρακολουθήστε live στις 17:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης ΑΕΛ Novibet – Κηφισιά για την 4η αγωνιστική των πλέι άουτ της Stoiximan Super League. Τηλεοπτικά από COSMOTE SPORT 1 HD.

Σύνταξη
Γυναικοκτονία στους Αμπελόκηπους: Ξεκίνησε η δίκη του 39χρονο που σκότωσε τη σύζυγό του με σφυρί – «Εδρασα εν βρασμώ»
Ελλάδα 22.04.26

Γυναικοκτονία στους Αμπελόκηπους: Ξεκίνησε η δίκη του 39χρονο που σκότωσε τη σύζυγό του με σφυρί – «Εδρασα εν βρασμώ»

Ο καθ΄ομολογίαν δράστης της ανθρωποκτονίας ο οποίος στην απολογία του στην ανακρίτρια είχε υποστηρίξει πως σκότωσε τη γυναίκα του επειδή τη ζήλευε σήμερα στο δικαστήριο είπε πως έδρασε εν βρασμώ.

Μίνα Μουστάκα
Μίνα Μουστάκα
Για όλα φταίει το «επώνυμο», λέει ο Καραμανλής – Δηλώνει αθώος και επαναλαμβάνει ότι δεν θα πολιτευτεί
Άρση ασυλίας 22.04.26

Για όλα φταίει το «επώνυμο», λέει ο Καραμανλής – Δηλώνει αθώος και επαναλαμβάνει ότι δεν θα πολιτευτεί

Στο επώνυμο της οικογένειας Καραμανλή αποδίδει ο βουλευτής Σερρών της ΝΔ, Κώστας Αχ. Καραμανλής, το γεγονός ότι ζητείται η διερεύνησή του από την Δικαιοσύνη για το αδίκημα της ηθικής αυτουργίας σε βάρος των συμφερόντων της ΕΕ σε βαθμό κακουργήματος για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, ενώ εντύπωση προκάλεσε η δήλωση ότι «προτάσσει το καθήκον για την πατρίδα από τον επαγγελματισμό της πολιτικής», με νωπές τις μνήμες από την εκλογική του κάθοδο λίγους μήνες μετά την τραγωδία των Τεμπών

Σύνταξη
ΚΚΕ: Το μέρισμα κοροϊδίας που παρουσίασε ως «επιτυχία» ο Μητσοτάκης δεν αγγίζει στο ελάχιστο το πρόβλημα της ακρίβειας
Επικαιρότητα 22.04.26

ΚΚΕ: Το μέρισμα κοροϊδίας που παρουσίασε ως «επιτυχία» ο Μητσοτάκης δεν αγγίζει στο ελάχιστο το πρόβλημα της ακρίβειας

«Επιβεβαιώνεται για μια ακόμη φορά για ποιους 'πιάνουν τόπο οι θυσίες'», τονίζει το ΚΚΕ, επισημαίνοντας ότι η κυβέρνηση ανακοίνωσε μέτρα περίπου 500 εκατ. ευρώ, ενώ το «ματωμένο» πλεόνασμα άγγιξε τα 4,4 δισ.

Σύνταξη
Από άσημη, φόβητρο και με έδρα-φρούριο: Η «ομάδα» Βαλένθια στο δρόμο του Παναθηναϊκού (vids)
On Field 22.04.26

Από άσημη, φόβητρο και με έδρα-φρούριο: Η «ομάδα» Βαλένθια στο δρόμο του Παναθηναϊκού (vids)

Μια ομάδα χωρίς σούπερσταρ, χωρίς μπάτζετ στα ουράνια, χωρίς πολυδιαφημισμένο προπονητή αλλά... ομάδα με τα όλα της και με μια έδρα -σχεδόν- απόρθητη, είναι η αντίπαλος του Παναθηναϊκού, Βαλένθια, στο δρόμο για το Final-4.

Άκης Στρατόπουλος
Άκης Στρατόπουλος
«Τροία 2026»: Eντυπωσιακή άσκηση στο Λιμάνι της Πάτρας για εξουδετέρωση «χημικής απειλής»
Ελλάδα 22.04.26

«Τροία 2026» - Εντυπωσιακά πλάνα από την άσκηση στο Λιμάνι της Πάτρας για εξουδετέρωση «χημικής απειλής»

Στο πλαίσιο της άσκησης «Τροία 2026» η ΕΜΑΚ, η Πυροσβεστική, το Λιμενικό εργάστηκαν πάνω στο σενάριο εξουδετέρωσης «χημικής, βιολογικής, ραδιολογικής ή πυρηνικής απειλής»

Σύνταξη
Must Read
Πρόωρες εκλογές βλέπει… η αγορά, ο Στουρνάρας τις ξορκίζει, «βράζουν» βιομηχανία και σούπερ μάρκετ, συν 14 δισ. στο ΧΑ, οι «σκιές» σε Εθνική και Coca Cola και τα βαριά ονόματα στη CrediaBank

Πρόωρες εκλογές βλέπει… η αγορά, ο Στουρνάρας τις ξορκίζει, «βράζουν» βιομηχανία και σούπερ μάρκετ, συν 14 δισ. στο ΧΑ, οι «σκιές» σε Εθνική και Coca Cola και τα βαριά ονόματα στη CrediaBank

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Τετάρτη 22 Απριλίου 2026
Cookies