Υπερψηφίστηκε στη Βουλή με συντριπτική πλειοψηφία 286 ψήφων η άρση ασυλίας των 13 βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας που αναφέρονται στις δύο δικογραφίες που διαβιβάστηκαν από την ευρωπαϊκή εισαγγελία αναφορικά με το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Η συζήτηση σύμφωνα με το άρθρο 62 του Συντάγματος και τα άρθρα 43Α και 83 του Κανονισμού της Βουλής, για την αίτηση άρσης ασυλίας βουλευτών, ξεκίνησε στις 12 η ώρα το μεσημέρι και ολοκληρώθηκε μετά από σχεδόν 4 ώρες.

Απεφεύχθη το… «αντάρτικο» στη Βουλή

Στις τοποθετήσεις τους και οι 13 βουλευτές ζήτησαν από το Σώμα να ψηφίσει θετικά, για να τους δοθεί η δυνατότητα να αποδείξουν την αθωότητά τους. Ο φόβος στο Μαξίμου για «αντάρτικο» στη ψηφοφορία «έσβησε» οριστικά μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων.

Αναλυτικά από τους 288 βουλευτές που ψήφισαν

Για την Κατερίνα Παπακώστα, υπέρ της άρσης ψήφισαν 287, 1 κατά.

Για τον Κώστα Αχ. Καραμανλή, υπέρ της άρσης 286, 2 κατά.

Για τον Γιάννη Κεφαλογιάννη, 286 υπερ, 2 κατά.

Για τον Νότη Μηταράκη 286 υπέρ, 2 κατά.

Για τον Κώστα Τσιάρα. 285 υπερ, 2 κατά

Για τον Κώστα Σκρέκα, 286 υπέρ , 2 κατά.

Για τον Δημήτρη Βαρτζόπουλο, 286 υπέρ, 2 κατά.

Για τον Μάξιμο Σενετάκη, 286 υπέρ, 2 κατά.

Για τον Λάκη Βασιλειάδη, 286 υπερ΄, 2 κατά.

Για τον Χρήστο Μπουκώρο 286 υπερ, 2 κατά.

Για τον Θεόφιλο Λεονταρίδη, 286 υπερ, 2 κατά

Για τον Χαράλαμπο Αθανασίου 285 υπερ, 2 κατά, 1 παρών

Για τον Τάσο Χατζηβασιλείου 286 υπερ, 2 κατά.

Τα δύο «κατά»

Το ένα «κατά» στην ψηφοφορία προέρχεται από τον ανεξάρτητο βουλευτή, προερχόμενο από τους «Σπαρτιάτες» Κωνσταντίνο Φλώρο και το δεύτερο «κατά» είναι της Κατερίνα Παπακώστα που ψήφισε τον εαυτό της αλλά τα υπόλοιπα τα καταψήφισε. Ο Χαράλαμπος Αθανασίου, ψήφισε «παρών» στην ψηφοφορία για τον ίδιο και υπερψήφισε αυτές των υπολοίπων. Ο Κώστας Τσιάρας απείχε από την ψηφοφορία για τον ίδιο.

Από την ψηφοφορία απείχαν οι «γαλάζιοι» Στέλιος Πέτσας (το είχε προαναγγείλει), Νότης Μηταράκης και Μίλτος Χρυσομάλλης (βουλευτής Μεσσηνίας) Επίσης, οι Αντώνης Σαμαράς, Μάριος Σαλμάς Γιώργος Ασπιώτης και η Κατερίνα Νοτοπούλου η οποία απουσίαζε στην Κωνσταντινούπολη και από λάθος της γραμματείας του ΣΥΡΙΖΑ δεν προσμετρήθηκε η ψήφος της που «ήταν προφανώς υπέρ της άρσης ασυλίας» όπως διευκρίνισε η ίδια.

Μόνο ο Φλώρος

O ανεξάρτητος βουλευτής (πρώην των «Σπαρτιατών») Κωνσταντίνος Φλώρος που καταδικάστηκε στις 30 Μαρτίου 2026 καθώς κρίθηκε ένοχος για τη βιαιοπραγία (γροθιά) κατά του βουλευτή της Ελληνικής Λύσης Βασίλη Γραμμένου στο περιστύλιο της Βουλής τον Απρίλιο του 2024 (η ποινή έχει ανασταλτικό χαρακτήρα ενόψει της έφεσης) υπήρξε ο μοναδικός βουλευτής που ψήφισε κατά σε όλες τις άρσεις ασυλίας.

Έσπευσε μάλιστα να αιτιολογήσει την ψήφο του μέσω μιας μακροσκελούς ανάρτησης στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

«Η ΝΔ δεν έδωσε την θεσμική μάχη. Υποχώρησε μπροστά στο λαϊκισμό. Υποχώρησε στο διαχωρισμό να θεωρούνται οι Ευρωπαίοι Εισαγγελείς οι μόνοι έντιμοι και έγκυροι (…). Φοβήθηκε η φιλοευρωπαϊκή ΝΔ μην τυχόν και κατηγορηθεί για αντιευρωπαϊσμό, επειδή θα τολμούσε να ελέγξει, να κρίνει και ίσως αμφισβητήσει τη δικογραφία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Φοβήθηκε να επιμείνει στον νομικό έλεγχο της δικογραφίας από το σώμα, όπως ορίζει το άρθρο 62 του Συντάγματος, μην τυχόν η έξαλλη και ισοπεδωτική αντιπολίτευση την κατηγορήσει ως συνήθως ανεύθυνα ότι προστατεύει ή συγκαλύπτει βουλευτές και υπουργούς της», αναφέρει μεταξύ άλλων.

Εμφανίστηκε πιο «γαλάζιος» από τους «γαλάζιους» βουλευτές έχοντας χαράξει μια συνεπή διαδρομή από την ημέρα που ανεξαρτητοποιήθηκε στηρίζοντας την κυβέρνηση Μητσοτάκη εντός του Κοινοβουλίου.

Στις τοποθετήσεις, τα κόμματα της αντιπολίτευσης εκτόξευσαν πυρά κατά της κυβέρνησης για τη στάση της στο σκάνδαλο.