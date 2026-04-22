Αλ. Χαρίτσης: Ωδή στο ρουσφέτι στη Βουλή – Η ΝΔ έχει την ευθύνη του πελατειακού κράτους
«Στο ρουσφέτι η εξουσία συναλλάσσεται, στην περίπτωση του ΟΠΕΚΕΠΕ η εξουσία οργανώνει» αναφέρει ο Αλέξης Χαρίτσης σχολιάζοντας όσα διαδραματίστηκαν στο ελληνικό κοινοβούλιο.
«Πράσινο φως» για την παραπομπή και των 13 «γαλάζιων» βουλευτών στη Δικαιοσύνη άναψε η Ολομέλεια με τον Αλέξη Χαρίτση να σημειώνει πως «σήμερα 13 βουλευτές της ΝΔ έστησαν μια φαντασμαγορική ωδή στο ρουσφέτι».
Ο βουλευτής της Νέας Αριστεράς σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης αναφέρει πως «υποκρίνονται τους Μαυρογιαλούρους του 2026 γιατί η πραγματικότητα είναι πολύ χειρότερη».
Και εξηγεί:
«Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία αναφέρεται μεταξύ άλλων σε ‘οργανωμένη σύμπραξη κομματικών στελεχών’ για τη λήψη παράνομων ενισχύσεων από τρίτους ωφελούμενους παραγωγούς και ‘ιδίως για τη λεηλασία του Εθνικού Αποθέματος’. Αναφέρεται επίσης σε εξωσυστημικές και χειρόγραφες εγκρίσεις πληρωμών με παράκαμψη του Πληροφοριακού Συστήματος (τα γνωστά «χεράτα»), σε προσπάθεια συγκάλυψης και αλλοίωσης του αποτελέσματος επιτόπιων ελέγχων κ.ά.».
Ρουσφέτι: H υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ δεν είναι μια απλή υπόθεση
Σημειώνει πως «η ΝΔ έχει την ευθύνη του πελατειακού κράτους» και υπογραμμίζει μεταξύ άλλων πως «η υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ δεν είναι μια απλή υπόθεση ρουσφετιών. Εδώ είδαμε να ξεδιπλώνεται ένα οργανωμένο έγκλημα. Και στο οργανωμένο έγκλημα υπάρχει ιεραρχία και καθοδήγηση. Από τα πάνω. Στο ρουσφέτι η εξουσία συναλλάσσεται, στην περίπτωση του ΟΠΕΚΕΠΕ η εξουσία οργανώνει».
Με τον λόγο να έχει πια η Δικαιοσύνη ελπίζει ότι «θα της επιτραπεί να λειτουργήσει απρόσκοπτα» ενώ για τους υπουργούς, τον λόγο εξακολουθεί να τον έχει η Βουλή «και εκεί θα φανεί αν η γαλάζια πλειοψηφία θα επιλέξει την ποινική διερεύνηση μέσω προανακριτικής ή τη συγκάλυψη».
Καταλήγει σημειώνοντας πως «το μόνο σίγουρο πλέον είναι ότι αυτή η κυβέρνηση πρέπει να φύγει».
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις