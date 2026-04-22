Η Σίντνεϊ Σουίνι «έφαγε πόρτα» στην ταινία Ο Διάβολος Φοράει Prada 2

Το τελευταίο διάστημα βλέπει την καριέρα της να έχει πολλά σκαμπανεβάσματα. Από τη μια το όνομα της Σίντνεϊ Σουίνι ακούγεται πάρα πολύ και είδε την περιουσία της να εκτοξεύεται μέσα σε δύο χρόνια. Από την άλλη η δημοσιότητα που έχει δεν είναι τις περισσότερες φορές για καλό.

Η 28χρονη ηθοποιός είδε τα περισσότερα κινηματογραφικά project της να μην έχουν απήχηση -με εξαίρεση την ταινία The Housemaid- ενώ η εμφάνισή της στον 3ο κύκλο του Euphoria έχει δεχτεί έντονη κριτική. Την ίδια ώρα, δέχεται και πολλές social media «επιθέσεις» για τις διαφημιστικές καμπάνιες της, αλλά και για τις πολιτικές της απόψεις.

Και το κερασάκι στην τούρτα μπήκε πριν από λίγες ώρες, όταν έγινε γνωστό ότι «έφαγε πόρτα» από το φιλμ Ο Διάβολος Φορούσε Prada 2. Η Σίντνεϊ Σουίνι έκανε μια guest εμφάνιση στο ξεκίνημα της ταινίας, ωστόσο οι δημιουργοί αποφάσισαν να κόψουν τη σκηνή της τελευταία στιγμή.

Όπως έκανε γνωστό το Entertainment Weekly, η απόφαση αυτή πάρθηκε καθώς θεωρούσαν ότι η σκηνή της δεν «κολλούσε» στη ροή της ταινίας. «Η ομάδα είναι ευγνώμων για τη διάθεσή της να συμμετέχει στην ταινία και αυτό έκανε την απόφαση ακόμα πιο δύσκολη» είπε μια πηγή στο EW.

Για την ιστορία η Σίντνεϊ Σουίνι θα υποδυόταν τον εαυτό της, σε μια 3λεπτη σκηνή με την Έμιλι Μπλαντ.

Sydney Sweeney filmed a cameo for “The Devil Wears Prada 2,” but the scene was ultimately cut because it didn’t fit structurally within the sequence. Sweeney shot a roughly three-minute scene near the top of the movie in which she played herself, being dressed for an event by… pic.twitter.com/nEszDkD8xe — Variety (@Variety) April 21, 2026

Ωστόσο, η guest εμφάνιση της Lady Gaga δεν αναμένεται να έχει την ίδια τύχη. Η pop star αναμένεται να κάνει κανονικά το πέρασμά της δίπλα από τις Μέριλ Στριπ και Αν Χάθαγουεϊ στην ταινία του Ντέιβιντ Φράνκελ που θα βγει στις σκοτεινές αίθουσες την 1η Μαΐου.