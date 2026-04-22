Στο 4,9% το πρωτογενές πλεόνασμα για το 2025

Πρωτογενές πλεόνασμα 4,9% του ΑΕΠ ανακοίνωσε η ΕΛΣΤΑΤ για το 2025.

Ειδικότερα, το πρωτογενές πλεόνασμα της Γενικής Κυβέρνησης ανήλθε το 2025 στα 12,13 δισ. ευρώ, που αντιστοιχεί στο 4,9% του ΑΕΠ, από 11,41 δισ. ευρώ ή 4,8% του ΑΕΠ το 2024.

Το πρωτογενές ισοζύγιο είχε περάσει σε θετικό έδαφος από το 2023 (2,0% του ΑΕΠ), μετά από οριακό έλλειμμα το 2022 (-0,1%).

Υπενθυμίζεται, ότι το 2024 είχε κλείσει με δημοσιονομικό πλεόνασμα 1,3%, πρωτογενές πλεόνασμα 4,8% και χρέος στο 154,2% του ΑΕΠ.

ΕΛΣΤΑΤ: Τα στοιχεία για την Ευρωζώνη

Για το σύνολο της Ευρωζώνης, τα στοιχεία της Eurostat δείχνουν ότι το δημοσιονομικό έλλειμμα μειώθηκε από 3% που ήταν το 2024 στο 2,9% το 2025. Στην Ευρωπαϊκή Ένωση παρέμεινε σταθερό, στο 3,1%.

Το δημόσιο χρέος για τις χώρες της Ευρωζώνης αυξήθηκε από το 87% του ΑΕΠ στα τέλη του 2024, στο 87,8% στα τέλη του 2025. Αντίστοιχα, στην ΕΕ αυξήθηκε από το 80,7% στο 81,7%.

Το 2025, όλα τα κράτη-μέλη της ΕΕ, με εξαίρεση την Κύπρο (+3,4%), τη Δανία (+2,9%), την Ιρλανδία (+1,8%), την Ελλάδα (+1,7%) και την Πορτογαλία (+0,7%), κατέγραψαν δημοσιονομικό έλλειμμα.

Τα μεγαλύτερα ελλείμματα σημειώθηκαν στη Ρουμανία (-7,9%), την Πολωνία (-7,3%), το Βέλγιο (-5,2%) και τη Γαλλία (-5,1%), ενώ συνολικά έντεκα χώρες εμφάνισαν έλλειμμα ίσο ή υψηλότερο από το όριο του 3% του ΑΕΠ.

Σε ό,τι αφορά το δημόσιο χρέος, οι χαμηλότεροι δείκτες χρέους προς ΑΕΠ στο τέλος του 2025 καταγράφηκαν στην Εσθονία (24,1%), το Λουξεμβούργο (26,5%), τη Δανία (27,9%), τη Βουλγαρία (29,9%), την Ιρλανδία (32,9%), τη Σουηδία (35,1%) και τη Λιθουανία (39,5%).

Αντίθετα, δώδεκα κράτη-μέλη ξεπέρασαν το όριο του 60%, με την Ελλάδα να παραμένει στην κορυφή με 146,1%, ακολουθούμενη από την Ιταλία (137,1%), τη Γαλλία (115,6%), το Βέλγιο (107,9%) και την Ισπανία (100,7%).

Πηγή: ΟΤ