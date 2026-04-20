Σοκαριστικό δυστύχημα στην Αργεντινή με έναν νεκρό: Σε αγώνα ράλι, αυτοκίνητο βγήκε εκτός δρόμου και προκάλεσε πανικό (vid)

Σοκάρουν τα βίντεο που έρχονται στο φως της δημοσιότητας από την τραγωδία που εκτυλίχθηκε σε ράλι στην Αργεντινή, όταν αγωνιστικό αυτοκίνητο βγήκε εκτός δρόμου και έκανε έξι τούμπες κι έτσι προκλήθηκε χάος.

Ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του, ενώ δεκάδες θεατές τραυματίστηκαν. Σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση της διοργανώτριας αρχής, το αυτοκίνητο προσέκρουσε σε χωμάτινο βουναλάκι, σηκώθηκε στις δύο ρόδες και εξετράπη της πορείας του.

WATCH OUT! A rally car flipped multiple times in Mina Clavero, Argentina, narrowly missing spectators; one woman suffered a broken leg. pic.twitter.com/dtyq1W6yMI — Breaking911 (@Breaking911) April 19, 2026

Η ανακοίνωση της διοργανώτριας αρχής

«Η FIA είναι βαθιά λυπημένη για το τραγικό περιστατικό που συνέβη σήμερα κατά τη διάρκεια του 2ου Γύρου του Πρωταθλήματος Ράλι FIA CODASUR στο Ράλι Sudamericano Mina Clavero, στο οποίο ένας θεατής έχασε τη ζωή του και δύο άλλοι τραυματίστηκαν. Εκφράζουμε τα βαθύτατα και ειλικρινή μας συλλυπητήρια στην οικογένεια και τους αγαπημένους του εκλιπόντος και οι σκέψεις μας παραμένουν με όλους τους τραυματίες και τους πληγέντες. Ευχαριστούμε τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης και τις ιατρικές ομάδες για την ταχεία ανταπόκρισή τους.

Η FIA θα παράσχει την πλήρη υποστήριξή της στους διοργανωτές του Ράλι Sudamericano Mina Clavero, την Automóvil Club Argentino (ACA), την CODASUR και τις αρμόδιες τοπικές αρχές στην έρευνά τους για το περιστατικό».