Σοκαριστικό βίντεο στους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες: Αθλήτρια παραλίγο να χάσει το μάτι της από λεπίδα πατινιού αντιπάλου (vid)

Άπαντες πάγωσαν στους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες, καθώς η Πολωνή πατινέρ, Καμίλα Σέλερ, τραυματίστηκε σοβαρά στο πρόσωπο κάτω από την περιοχή του ματιού, όταν χτυπήθηκε από λεπίδα πατινιού της Αμερικανίδας αντιπάλου, Κρίστεν Σάντος-Γκρίσουολντ.

Η αθλήτρια μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο νοσοκομείο, χωρίς ωστόσο η κατάστασή της να είναι σοβαρή, αφού για λίγα εκατοστά… αποφεύχθηκαν τα χειρότερα και δεν υπήρξε τραυματισμός στο μάτι.

Τα πλάνα που έρχονται στο φως της δημοσιότητας από τη στιγμή του τραυματισμού σοκάρουν, ενώ αξίζει να σημειωθεί ότι όλα έγιναν δύο λεπτά μετά την εκκίνηση.

Δείτε το σοκαριστικό βίντεο από τους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες

Another look at the horrible Kamila Sellier speed skating accident. When it is slowed down like this you can see how close it was to leaving her partially blinded. pic.twitter.com/cefobBcW7V — USA NEWS 🇺🇸 (@usanewshq) February 20, 2026

Οι δύο αθλήτριες επιχείρησαν προσπέραση που αντίβαινε στους κανόνες του αθλήματος και μετά τον τραυματισμό, αποκλείστηκαν από τη συνέχεια της διοργάνωσης εξαιτίας της παραβίασης των κανόνων.

Ο επικεφαλής της αποστολής της Πολωνίας, Κόνραντ Νιεντζβιέτσκι, ανέφερε για τον τραυματισμό: «Το μάγουλο έχει υποστεί βαθύ τραυματισμό και έχουν γίνει ράμματα. Πιθανότατα υπάρχει και κάκωση στο ζυγωματικό, ίσως και κάταγμα, καθώς το πρήξιμο είναι πολύ έντονο. Το μάτι είναι πολύ πρησμένο και είναι δύσκολο να εκτιμηθεί η κατάσταση. Ας ελπίσουμε ότι η λεπίδα δεν μπήκε πιο βαθιά».