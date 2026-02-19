Ιταλία: Παραιτήθηκε ο αθλητικός διευθυντής της δημόσιας τηλεόρασης μετά τα λάθη στην έναρξη των Χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων
Την παραίτησή του υπέβαλε ο διευθυντής του αθλητικού τμήματος της ιταλικής δημόσιας τηλεόρασης Rai, Πάολο Πετρέκα, η οποία και έγινε δεκτή από την διεύθυνση του ραδιοτηλεοπτικού οργανισμού.
Οι αθλητικοί συντάκτες της Rai είχαν ζητήσει άμεσα την παραίτηση του Πετρέκα, προκηρύσσοντας τριήμερη απεργία, η οποία επρόκειτο να ξεκινήσει την ερχόμενη Δευτέρα
Ο Πετρέκα παραμένει τυπικά στην θέση του για άλλες τρεις ημέρες και από την Δευτέρα πρόκειται να τον διαδεχθεί προσωρινά ο πεπειραμένος αθλητικός συντάκτης Μάρκο Λολομπρίτζιντα.
Ο Πάολο Πετρέκα είχε αναλάβει στις 6 Φεβρουαρίου την απευθείας τηλεοπτική μετάδοση της τελετής έναρξης των Χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων Μιλάνο- Κορτίνα, προκαλώντας σημαντικές αντιδράσεις λόγω λαθών και σειράς ανακριβών περιγραφών.
Il direttore di Rai Sport, Paolo Petrecca, ha rimesso il proprio mandato nelle mani dell’amministratore delegato Rai Giampaolo Rossi e lascerà l’incarico al termine delle Olimpiadi di Milano – Cortina. Lo si apprende da fonti Rai. La responsabilità di Rai Sport – in via… pic.twitter.com/pN3aOtyuPy
Μεταξύ των άλλων, είχε μπερδέψει την κόρη του προέδρου της Ιταλικής Δημοκρατίας με την πρόεδρο της Διεθνούς Ολυμπιακής Επιτροπής Κρίστι Κόβεντρι, όπως και την διεθνή ποπ σταρ Μαράια Κάρεϊ, με την Ιταλίδα ηθοποιό Ματίλντα Ντε ‘Ανζτελις.
Επίσης δεν είχε αναγνωρίσει γνωστούς Ιταλούς αθλητές, οι οποίοι ήταν μεταξύ των τελευταίων λαμπαδηδρόμων πριν από την αφή του Ολυμπιακού Βωμού.
Οι αθλητικοί συντάκτες της Rai είχαν ζητήσει άμεσα την παραίτηση του Πετρέκα, προκηρύσσοντας τριήμερη απεργία, η οποία επρόκειτο να ξεκινήσει την ερχόμενη Δευτέρα. Σύμφωνα με τον Τύπο, φέρεται να βρίσκεται επίσης σε εξέλιξη εσωτερική έρευνα της Rai με αντικείμενο την ευρεία χρήση ακριβοπληρωμένων εξωτερικών συνεργατών στον τομέα των αθλητικών μεταδόσεων.
