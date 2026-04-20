sports betsson
Δευτέρα 20 Απριλίου 2026
weather-icon 22o
Stream

in
sports

Σημαντική είδηση:
20.04.2026 | 09:42
Γυναίκα έπεσε από τον δεύτερο όροφο του υπουργείου Τουρισμού και σκοτώθηκε
# ΟΥΓΓΑΡΙΑ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΙΡΑΝ
# ΤΕΜΠΗ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΕΠΣΤΑΪΝ
# ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Επίσημο: Εξαντλήθηκαν όλα τα εισιτήρια του Final Four της Euroleague στο ΟΑΚΑ
Euroleague 20 Απριλίου 2026, 14:26

Η Euroleague γνωστοποίησε ότι εξαντλήθηκαν τα εισιτήρια για το Final Four του 2026 στην Αθήνα.

Σύνταξη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Πώς η ρομαντικοποίηση της καθημερινότητας μπορεί να βελτιώσει την υγεία μας

Spotlight

Τέλος τα εισιτήρια για το Final Four της Αθήνας, όπως ανακοίνωσε η Euroleague! Η διοργανώτρια αρχή γνωστοποίησε ότι τα «μαγικά χαρτάκια» εξαντλήθηκαν, αναφέροντας στη σχετική ανακοίνωση ότι υπήρχε μία άνευ προηγουμένου ζήτηση για τα εισιτήρια.

Η ανακοίνωση της Euroleague

Όλες οι λεπτομέρειες για τα εισιτήρια για το Final Four της EuroLeague 2026 στην Αθήνα, που παρουσιάζεται από την Etihad, είναι διαθέσιμες στο euroleaguef4tickets.com.

Η άνευ προηγούμενου ζήτηση για το Final Four της EuroLeague 2026 στην Αθήνα, που παρουσιάζεται από την Etihad, έχει φτάσει στο απόγειό της, καθώς όλα τα εισιτήρια που διατέθηκαν στο ευρύ κοινό, συμπεριλαμβανομένης της τελικής κυκλοφορίας της Φάσης 4, έχουν επίσημα εξαντληθεί.

Μετά την συντριπτική ανταπόκριση στις Φάσεις 1, 2 και 3, οι οποίες οδήγησαν σε πλήρη εξάντληση, η τελευταία εναπομείνασα κατανομή εισιτηρίων στη Φάση 4 τέθηκε σε πώληση στις 20 Απριλίου στις 10:00 CEST και εξαντλήθηκε γρήγορα. Με την τελική κυκλοφορία πλέον να έχει ολοκληρωθεί, όλα τα διαθέσιμα εισιτήρια για το Final Four του 2026 έχουν εξαντληθεί πλήρως.

Οι οπαδοί ανταποκρίθηκαν για άλλη μια φορά σε μαζικούς αριθμούς, επιβεβαιώνοντας την τεράστια παγκόσμια προσμονή για την κορυφαία διοργάνωση του ευρωπαϊκού μπάσκετ. Η ταχύτητα με την οποία εξαντλήθηκαν κάθε φάση πώλησης υπογραμμίζει την απαράμιλλη απήχηση του Final Four, καθώς οπαδοί από όλη την Ευρώπη και πέρα ??από αυτήν εξασφάλισαν τη θέση τους στην Αθήνα για την τελική αναμέτρηση της σεζόν.

Με τη ζήτηση να υπερβαίνει σταθερά την προσφορά και στις τέσσερις φάσεις πωλήσεων, η έκδοση του 2026 αναμένεται να είναι ένα από τα πιο περιζήτητα Final Four στην ιστορία της EuroLeague.

Οι οπαδοί ενθαρρύνονται να παραμένουν συντονισμένοι στα επίσημα κανάλια της EuroLeague για περαιτέρω ενημερώσεις ή πληροφορίες σχετικά με τη διοργάνωση.

Headlines:
Πετρέλαιο
Société Générale: Το παράδοξο της αγοράς πετρελαίου – Τι δεν βλέπουν οι αγορές

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Πώς η ρομαντικοποίηση της καθημερινότητας μπορεί να βελτιώσει την υγεία μας

Κόσμος
Στον «αέρα» οι συνομιλίες στο Ισλαμαμπάντ – Ιράν

inWellness
inTown
inTickets 19.04.26

Μαρία Κωνσταντοπούλου
Μαρία Κωνσταντοπούλου
sp_banner_Desk
Αθλητική Ροή
betson_textlink
Stream sports
Το πρόγραμμα των play offs της Euroleague: Οι ημερομηνίες του Ολυμπιακού και πότε παίζει ο Παναθηναϊκός εφόσον προκριθεί
Euroleague 18.04.26

Δείτε αναλυτικά μέρες και ώρες των αγώνων των Game 1 και 2 των playoffs της Euroleague - Πότε θα παίξει ο Ολυμπιακός και αν περάσει από το play in ο Παναθηναϊκός

Σύνταξη
Ο Ουίλμπεκιν έκανε αναδρομή στο παρελθόν – Τι είπε για την απόλυση του Σφαιρόπουλου από τη Μακάμπι
Euroleague 18.04.26

Ο Σκότι Ουίλμπεκιν έκανε μία αναδρομή στο παρελθόν και μεταξύ άλλων, μίλησε σε συνέντευξή του για την περίοδο που απολύθηκε ο Γιάννης Σφαιρόπουλος από τη Μακάμπι.

Σύνταξη
Τι δείχνει η παράδοση για τις ομάδες που παίζουν στα play in της Euroleague
Euroleague 17.04.26

Η 38η και τελευταία αγωνιστική της Euroleague ξεκαθάρισε την κατάσταση της εξάδας, με τις ομάδες που απομένουν για τα play in να έχουν μπροστά τους -πέρα από τα play off- και μια αρνητική παράδοση…

Άκης Στρατόπουλος
Άκης Στρατόπουλος
Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός: Το «μονοπάτι» τους και πώς μπορούν να συναντηθούν στα πλέι οφ της Euroleague
Μπάσκετ 17.04.26

Ο Ολυμπιακός κατέλαβε την 1η θέση στην κανονική περίοδο της Euroleague και Παναθηναϊκός την 7η. Δείτε πως μπορούν να «πέσουν» μαζί οι δύο «αιώνιοι» στα πλέι οφ της διοργάνωσης.

Σύνταξη
Πρώτος σκόρερ της Euroleague ο Βεζένκοφ, πρώτος στα τρίποντα ο Ντόρσεϊ
Euroleague 17.04.26

Ο Σάσα Βεζένκοφ αναδείχθηκε πρώτος σκόρερ στην κανονική διάρκεια της Euroleague, την ώρα που ο Τάιλερ Ντόρσεϊ συγκατοίκησε με τον Σιλβέν Φρανσίσκο στην κορυφή της λίστας με τα εύστοχα «τρίποντα».

Σύνταξη
Η τελική βαθμολογία της Euroleague – Τα ζευγάρια των play off και των play in και όλες οι ημερομηνίες
Euroleague 17.04.26

Η κανονική περίοδος της Euroleague ολοκληρώθηκε και αυτά είναι τα ζευγάρια των play in και των play off. Πότε παίζουν Παναθηναϊκός - Μονακό και πότε μαθαίνει αντίπαλο ο Ολυμπιακός - Όλο το πρόγραμμα και οι ημερομηνίες.

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Μανόλης Τριανταφυλλίδης: Έπιασε την αντάρτισσα και την έφερε στη νομιμότητα
Ευγνωμοσύνη 20.04.26

Ο Τριανταφυλλίδης κατώρθωσε να χαρίση στο έθνος του μια γλώσσα που είναι μέσα στους κανόνες της επιστήμης και συγχρόνως εναρμονισμένη με τη γλωσσική μας πραγματικότητα

Βαγγέλης Στεργιόπουλος
Βαγγέλης Στεργιόπουλος
Επιτροπή δεοντολογίας Βουλή: Ομόφωνη εισήγηση για άρση ασυλίας και για Αθανασίου-Χατζηβασιλείου
Πολιτική Γραμματεία 20.04.26

Οι κ.κ. Αθανασίου και Χατζηβασιλείου που εγκαλούνται από την ευρωπαϊκή εισαγγελία για τις πράξεις τους στην υπόθεση των παράνομων κοινοτικών επιδοτήσεων ΟΠΕΚΕΠΕ ζήτησαν και αυτοί την άρση της ασυλίας τους παρότι δήλωσαν πως δεν έπραξαν τίποτα παράνομο. Ένταση Κωνσταντοπούλου με Γεωργαντά

Παναγιώτης Τζαννετάτος
Παναγιώτης Τζαννετάτος
Το ιστορικό μπαρ της ταινίας «Πέρα από την Αφρική» εξακολουθεί να απαγορεύει την είσοδο στις γυναίκες
Πόρτα 20.04.26

Το Muthaiga Country Club του Ναϊρόμπι, που άνοιξε το 1913 για την βρετανική ελίτ, έχει εμπλακεί σε μια έντονη συζήτηση σχετικά με το αν πρέπει να επιτρέψει την είσοδο γυναικών στο Member’s Bar του.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Σακελλαρίδης: Ο Μητσοτάκης να συνταχθεί με το αίτημα Σάντσεθ για αναστολή της εμπορικής συμφωνίας ΕΕ – Ισραήλ
Πολιτική Γραμματεία 20.04.26

Ο Γαβριήλ Σακελλαρίδης ζητά από την κυβέρνηση αλλά και από τα κόμματα της αντιπολίτευσης να συνταχθούν με το αίτημα για αναστολή της εμπορικής συμφωνίας της ΕΕ με το Ισραήλ

Σύνταξη
Φοβερά επεισόδια σε ντέρμπι της Παραγουάης: Οπαδοί έκλεψαν ασπίδα αστυνομικού και έπεσαν σφαίρες καουτσούκ (vids)
Ποδόσφαιρο 20.04.26

Αγριο ξύλο στο μεγάλο ντέρμπι της Παραγουάης με οπαδούς να συγκρούονται με την Αστυνομία, η οποία χρησιμοποίησε και πλαστικές σφαίρες.

Σύνταξη
Εσωκομματικά πυρά Στυλιανίδη για τις ενισχύσεις των αγροτών της Ροδόπης – Ερώτηση με αιχμές
Πολιτική 20.04.26

Το θέμα αφορά στην εμφάνιση του τεχνικού κωδικού 54350 στο σύστημα πληρωμών, ο οποίος - όπως αναφέρει ο βουλευτής της ΝΔ Ευριπίδης Στυλιανίδης- μπλοκάρει τις ενισχύσεις για εκτάσεις που εμφανίζονται στο Κτηματολόγιο με κύριο φορέα το Ελληνικό Δημόσιο

Σύνταξη
Must Read
in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Δευτέρα 20 Απριλίου 2026
Cookies