sports betsson
Δευτέρα 20 Απριλίου 2026
weather-icon 23o
Stream

in
sports

Σημαντική είδηση:
Γυναίκα έπεσε από τον δεύτερο όροφο του υπουργείου Τουρισμού και σκοτώθηκε
# ΟΥΓΓΑΡΙΑ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΙΡΑΝ
# ΤΕΜΠΗ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΕΠΣΤΑΪΝ
# ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Αταμάν: «Στη regular season η καλύτερη ομάδα ήταν ο Ολυμπιακός – Τελικός το ματς με τη Μονακό»
Euroleague 20 Απριλίου 2026, 16:01

Αταμάν: «Στη regular season η καλύτερη ομάδα ήταν ο Ολυμπιακός – Τελικός το ματς με τη Μονακό»

Ο Εργκίν Αταμάν τόνισε ότι η αναμέτρηση με τη Μονακό θα έχει χαρακτήρα «τελικού» για τον Παναθηναϊκό στο πλαίσιο των play in, ενώ μίλησε και για την πορεία του Ολυμπιακού στη regular season.

Σύνταξη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Πώς η ρομαντικοποίηση της καθημερινότητας μπορεί να βελτιώσει την υγεία μας

Spotlight

Ο Εργκίν Αταμάν μίλησε στους εκπροσώπους του Τύπου ενόψει της αναμέτρησης του Παναθηναϊκού για τα play in (21/4,21:00) κόντρα στη Μονακό και υπογράμμισε ότι οι «Πράσινοι» δεν σκέφτονται τη δεύτερη ευκαιρία και το παιχνίδι θα έχει χαρακτήρα τελικού.

Παράλληλα, ο Τούρκος τεχνικός μίλησε με τα καλύτερα λόγια για την πορεία του Ολυμπιακού στην regular season και υπογράμμισε ότι οι Ερυθρόλευκοι χάραξαν μία σπουδαία πορεία.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του Αταμάν

«Είναι τελικός. Δεν είναι ώρα να σκεφτούμε δεύτερη ευκαιρία. Είναι ένας τελικός για εμάς, για τον κόσμο μας. Πρέπει να φτιάξει εκπληκτική και καυτή ατμόσφαιρα. Παίζουμε κόντρα σε μια μεγάλη και έμπειρη ομάδα. Ξέρουμε ότι είναι μονό παιχνίδι, θα είναι δύσκολο. Είμαστε έτοιμοι για μάχη και να πάρουμε τη νίκη για να πάμε στα playoffs».

Για το ροτέισιον της Μονακό: «Αύριο δεν θα παίξουν 8 παίκτες. Θα παίξουν με πλήρες ρόστερ. Είναι διαφορετικό αυτό. Έχουν 7-8 παίκτες που μπορούν να παίξουν εύκολα, αλλά μαθαίνω ότι θα παίξουν πλήρεις και θα πρέπει να είμαστε έτοιμοι».

Για τη διαδικασία του play-in: «Φυσικά θα ήθελα να είμαστε στην εξάδα και να ετοιμάζομαι για τα πλέι οφ. Φέτος ήταν μικρές οι διαφορές. Μόνο ο Ολυμπιακός έκανε σπουδαία σεζόν και μετά η Βαλένθια. Μετά όλες οι άλλες ομάδες είναι στα ίδια επίπεδα. Η Ρεάλ Μαδρίτης τερμάτισε τρίτη, εμείς την κερδίσαμε δύο φορές. Η Φενέρ τερμάτισε τέταρτη, Την κερδίσαμε στην Πόλη, χάσαμε εδώ με buzzer beater. Από τη Χάποελ χάσαμε έναν πόντο, είχαμε ίδιο ρεκόρ με τη Μονακό. Πάντα υπάρχουν επικίνδυνα παιχνίδια. Δεν υπάρχουν εγγυήσεις για τις ομάδες. Μετά από αυτή τη σεζόν όλες οι ομάδες είναι στο ίδιο επίπεδο και είναι θέμα ημέρας και πόσοι παίκτες είναι υγιείς για να βρεθεί μια ομάδα στο Final 4».

Για τον ανταγωνισμό στην Ευρωλίγκα: «Είναι μια σπουδαία σεζόν στην Ευρωλίγκα, πολλές ομάδες πάλεψαν μέχρι το τέλος. Υπάρχει ποιότητα, υπάρχουν σπουδαίοι παίκτες και αυτό είναι καλό για τον κόσμο που παρακολουθεί».

Για το αν είναι κλειδί η συνέπεια για να πάει ο Παναθηναϊκός στο Final 4: «Η καλύτερη ομάδα θα φανεί στο παρκέ. Στην regular season η καλύτερη ομάδα ήταν ο Ολυμπιακός. Και μετά η Βαλένθια. Τώρα θα δούμε αν μπορούμε να είμαστε η καλύτερη ομάδα, αλλά δεν σκεφτόμαστε το Final 4. Μόνο το πώς θα κερδίσουμε τη Μονακό για να πάμε στα playoffs».

Για το feeling που έχει: «Είμαστε έτοιμοι».

Headlines:
Πετρέλαιο
Société Générale: Το παράδοξο της αγοράς πετρελαίου – Τι δεν βλέπουν οι αγορές

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Πώς η ρομαντικοποίηση της καθημερινότητας μπορεί να βελτιώσει την υγεία μας

Κόσμος
Ιρανός αξιωματούχος στο Reuters: Το Ιράν «εξετάζει θετικά» τη συμμετοχή του στις ειρηνευτικές συνομιλίες

inWellness
inTown
Γεωργία Νταγάκη: «Από την Κρήτη ως το Άπειρο»
inTickets 19.04.26

Γεωργία Νταγάκη: «Από την Κρήτη ως το Άπειρο» - Ένα μουσικό ταξίδι 20 χρόνων στο Κύτταρο

Η Γεωργία Νταγάκη μας προσκαλεί την Παρασκευή 24 Απριλίου σε ένα μουσικό ταξίδι που συμπυκνώνει 20 χρόνια δημιουργικής πορείας, αναζήτησης και εξέλιξης.

Μαρία Κωνσταντοπούλου
sp_banner_Desk
Αθλητική Ροή
Euroleague 20.04.26

Σύνταξη
Ποδόσφαιρο 20.04.26

ΠΑΕ ΟΦΗ: «Η άρνηση ορισμού ξένου διαιτητή στο VAR αποτελεί ένδειξη εχθρικής αντιμετώπισης προς την ομάδα και την Κρήτη»

Σύνταξη
betson_textlink
Stream sports
Το πρόγραμμα των play offs της Euroleague: Οι ημερομηνίες του Ολυμπιακού και πότε παίζει ο Παναθηναϊκός εφόσον προκριθεί
Euroleague 18.04.26

Δείτε αναλυτικά μέρες και ώρες των αγώνων των Game 1 και 2 των playoffs της Euroleague - Πότε θα παίξει ο Ολυμπιακός και αν περάσει από το play in ο Παναθηναϊκός

Σύνταξη
Euroleague 18.04.26

Ο Σκότι Ουίλμπεκιν έκανε μία αναδρομή στο παρελθόν και μεταξύ άλλων, μίλησε σε συνέντευξή του για την περίοδο που απολύθηκε ο Γιάννης Σφαιρόπουλος από τη Μακάμπι.

Σύνταξη
Euroleague 17.04.26

Η 38η και τελευταία αγωνιστική της Euroleague ξεκαθάρισε την κατάσταση της εξάδας, με τις ομάδες που απομένουν για τα play in να έχουν μπροστά τους -πέρα από τα play off- και μια αρνητική παράδοση…

Άκης Στρατόπουλος
Μπάσκετ 17.04.26

Ο Ολυμπιακός κατέλαβε την 1η θέση στην κανονική περίοδο της Euroleague και Παναθηναϊκός την 7η. Δείτε πως μπορούν να «πέσουν» μαζί οι δύο «αιώνιοι» στα πλέι οφ της διοργάνωσης.

Σύνταξη
Euroleague 17.04.26

Ο Σάσα Βεζένκοφ αναδείχθηκε πρώτος σκόρερ στην κανονική διάρκεια της Euroleague, την ώρα που ο Τάιλερ Ντόρσεϊ συγκατοίκησε με τον Σιλβέν Φρανσίσκο στην κορυφή της λίστας με τα εύστοχα «τρίποντα».

Σύνταξη
Euroleague 17.04.26

Η κανονική περίοδος της Euroleague ολοκληρώθηκε και αυτά είναι τα ζευγάρια των play in και των play off. Πότε παίζουν Παναθηναϊκός - Μονακό και πότε μαθαίνει αντίπαλο ο Ολυμπιακός - Όλο το πρόγραμμα και οι ημερομηνίες.

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Ελλάδα 20.04.26

Η μαθήτρια εισήχθη εσπευσμένα στο χειρουργείο στο νοσοκομείο Παίδων προκειμένου να αντιμετωπιστεί το διάχυτο εγκεφαλικό οίδημα - Τι λέει καθηγήτρια του 7ου Γυμνασίου στο Χαϊδάρι - Η ανακοίνωση του Δήμου

Σύνταξη
Πολιτική Γραμματεία 20.04.26

Σοβαρές καταγγελίες και σκληρή κριτική στην κυβέρνηση Μητσοτάκη από τον πρώην βουλευτή της ΝΔ, και νυν ανεξάρτητο, Μάριο Σαλμά. Μιλώντας για την πιο διεφθαρμένη κυβέρνηση που έχει περάσει, είπε, μεταξύ άλλων, ότι επίκειται δικογραφία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας και για τον χώρο της Υγείας, με βαρείς χαρακτηρισμούς για τον Αδωνη Γεωργιάδη, ο οποίος απειλεί με μήνυση.

Σύνταξη
Ντέιβιντ Όσκαρ Μάρκους 20.04.26

«Δεν μπορώ να δώσω ποσοστά. Αλλά υπάρχουν σοβαροί λόγοι», λέει ο δικηγόρος της Γκισλέιν Μάξγουελ, ενώ συμφωνεί πως «αυτό που έκανε ο Έπσταϊν ήταν φρικτό»

Ευγενία Κοτρώτσιου
Αλλαγή στην Ουγγαρία; 20.04.26

Ο Πέτερ Μαγιάρ έχει πολύ στενούς δεσμούς με το κόμμα του πρώην πρωθυπουργού της Ουγγαρίας. Όχι μόνο σε επίπεδο προσωπικών σχέσεων. Οι ευρωβουλευτές του τείνουν να ψηφίζουν όπως εκείνοι του Fidesz.

Αρχοντία Κάτσουρα
Πολιτική Γραμματεία 20.04.26

Φαιδροί οι υπαινιγμοί στο πρόσωπο του προέδρου του ΠΑΣΟΚ, λέει η Χαριλάου Τρικούπη για τα σχόλια του Παύλου Μαρινάκη που επέκρινε τον Νίκο Ανδρουλάκη ότι δεν ανέδειξε τα εθνικά θέματα στην επίσκεψή του στην Ισπανία

Σύνταξη
Ελλάδα 20.04.26

Για την υπόθεση έχουν κριθεί προσωρινά κρατούμενοι οκτώ από τους συνολικά 26 συλληφθέντες. Μεταξύ αυτών και δύο αδέρφια με τις κώδικες ο ονομασίες «Πρόεδρος» και «Πούτιν»

Μίνα Μουστάκα
Ποδόσφαιρο 20.04.26

Η ΠΑΕ ΟΦΗ εξέδωσε ανακοίνωση, με την οποία αντιδράει στους ορισμούς από την ΚΕΔ στον τελικό του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson με τον ΠΑΟΚ στο Πανθεσσαλικό Στάδιο.

Σύνταξη
Αιματηρή «εκεχειρία» 20.04.26

Οι εικόνες δείχνουν το Ισραήλ να κατασκευάζει μόνιμες στρατιωτικές βάσεις στη Γάζα, ενώ τα σχέδια ανασυγκρότησης που υποστηρίζονται από τις ΗΠΑ έχουν σταματήσει

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Διεθνής Οικονομία 20.04.26

Η Gen Z διαμορφώνεται από την ανισότητα, με τους νέους από υψηλότερα κοινωνικά στρώματα να αναζητούν εργασία «με νόημα», ενώ εκείνοι με λιγότερα προνόμια δίνουν προτεραιότητα στην οικονομική σταθερότητα

Σύνταξη
«Προπαγάνδα» 20.04.26

Η βιογραφική ταινία για τον Μάικλ Τζάκσον είναι μια σύνθετη και πολυδάπανη επιχείρηση διαχείρισης της δημόσιας εικόνας του, που εγείρει ερωτήματα για τα όρια μεταξύ τέχνης και προπαγάνδας σημειώνει ο Guardian

Λουκάς Καρνής
Ευγνωμοσύνη 20.04.26

Ο Τριανταφυλλίδης κατώρθωσε να χαρίση στο έθνος του μια γλώσσα που είναι μέσα στους κανόνες της επιστήμης και συγχρόνως εναρμονισμένη με τη γλωσσική μας πραγματικότητα

Βαγγέλης Στεργιόπουλος
Must Read
in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Δευτέρα 20 Απριλίου 2026
Cookies