ΠΑΣΟΚ: Πώς ο κ. Καββαδάς υπηρετούσε στην Πολεμική Αεροπορία και είχε παράλληλα επιχείρηση

Μια «εύλογη» απορία γεννήθηκε στο ΠΑΣΟΚ διαβάζοντας το βιογραφικό του νέου υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης, Αθανάσιου Καββαδά, που αντικατέστησε τον Μακάριο Λαζαρίδη.

Όπως αναφέρεται σε υστερόγραφο ανακοίνωσης της Χαριλάου Τρικούπη: «Πώς ενώ υπηρετούσε από το 1983 έως το 2006 από θέσεις ευθύνης στην Πολεμική Αεροπορία, ταυτόχρονα το 1987 δημιούργησε όπως δηλώνει την επιχείρηση “Εμπόριο Ποτών Καββαδάς” δεδομένου ότι στους αξιωματικούς των ενόπλων δυνάμεων απαγορεύεται η παράλληλη άσκηση επαγγέλματος και η συμμετοχή σε εταιρείες;».

Επίθεση σε Μαρινάκη και Παναγόπουλο

Το γραφείο Τύπου του ΠΑΣΟΚ εξαπολύει επίθεση επίσης στον κυβερνητικό εκπρόσωπο Παύλο Μαρινάκη για τις σημερινές του δηλώσεις αναφορικά με τον Μακάριο Λαζαρίδη αλλά και στον Άδωνι Γεωργιάδη για τα σχόλιά του για τον Γιάννη Παναγόπουλο.

Στη Νέα Δημοκρατία ή δεν ξέρουν τι τους γίνεται ή είναι ικανοί να πουν οτιδήποτε για να πετάξουν λάσπη και να αποπροσανατολίσουν την κοινωνία»

«Για τον κ. Μαρινάκη, σήμερα, η παραίτηση Λαζαρίδη ήταν μια αναπόφευκτη εξέλιξη λόγω της επικοινωνιακής διαχείρισης που έγινε από τον πρώην Υφυπουργό. Στις 14 Απριλίου ήταν …”ανθρωποφαγία”» επισήμανε το ΠΑΣΟΚ,

«Ο κ. Γεωργιάδης αναφερόμενος στον Πρόεδρο της ΓΣΕΕ, Γιάννη Παναγόπουλο, μπερδεύει τον σεβασμό στο τεκμήριο αθωότητας που είναι δεδομένο με την αναστολή της κομματικής ιδιότητας, με την οποία συμφώνησε δημόσια και ο ίδιος ο κ. Παναγόπουλος» πρόσθεσε η Χαριλάου Τρικούπη. «Τον “ενοχλούν” οι διαρροές της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας για τους ελεγχόμενους βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, αλλά δεν τον ενοχλούσαν οι διαρροές από την Αρχή Καταπολέμησης Μαύρου Χρήματος για τον κ. Παναγόπουλο» κατέληξε η αξιωματική αντιπολίτευση.